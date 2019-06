Nintendo Switch: tutti i nuovi giochi in uscita a luglio 2019

A guidare le uscite di luglio su Nintendo Switch troviamo Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order e Fire Emblem: Three Houses, due esclusive di prim'ordine che gli utenti della console ibrida non vorranno lasciarsi sfuggire. In arrivo anche diversi porting interessanti come What Remains of Edith Finch e God Eater 3, senza dimenticare i titoli multipiattaforma del calibro di Wolfenstein: Youngblood e Dragon Quest Builders 2. Di seguito, tutti i giochi attesi in uscita a luglio 2019 su Nintendo Switch.

Red Faction: Guerrilla Re-Mars-Tered

Sviluppatore: Volition

Publisher: THQ Nordic

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 2 luglio

Piattaforma: Nintendo Switch



In arrivo anche su Nintendo Switch il remaster di Red Faction Guerrilla, third person shooter uscito nel 2009 su Xbox 360, PlayStation 3 e PC che proponeva ambientazioni completamente distruttibili e un alto tasso di azione.

Grazie a Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered, il titolo si prepara a debuttare anche sulla console ibrida il 2 luglio, presentandosi con un comparto tecnico migliorato (a partire dal rendering delle ombre e dal sistema di illuminazione) e un look aggiornato, senza dimenticare la possibilità di giocare in modalità portatile. Per saperne di più sul titolo, sulle nostre pagine trovate la recensione di Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered basata sulla versione PS4.

Stranger Things 3 The Game

Sviluppatore: BonusXP

Publisher: Netflix

Genere: Picchiaduro a scorrimento

Data di uscita prevista: 4 luglio

Piattaforma: Nintendo Switch



Stranger Things 3: The Game è in arrivo anche su Nintendo Switch il 4 luglio. Il titolo si presenta come nuovo picchiaduro a scorrimento in stile 16-bit che permette di vivere i momenti salienti della terza stagione del serial di Netflix, con tanto di supporto al multiplayer cooperativo locale per due giocatori.

Nel corso dell'avventura sarà possibile sbloccare 12 personaggi, ognuno caratterizzato da abilità uniche che potranno essere sfruttate per mettere fuori combattimento i nemici e risolvere i vari puzzle disseminati nella cittadina di Hawkins.

Attack of Titan 2 Final Battle

Sviluppatore: Omega Force

Publisher: Koei Tecmo

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 5 luglio

Piattaforma: Nintendo Switch



Ambientata durante la terza stagione di Attack on Titan, la Final Battle's Story Mode di Attack of Titan 2 seguirà i punti di vista di alcuni personaggi selezionati che hanno ricoperto un ruolo chiave nella Stagione 3 (ora giocabili per la prima volta), portando così il numero totale di personaggi giocabili a oltre 40.

In aggiunta ai contenuti che coprono le prime tre stagioni della popolare serie anime, gli sviluppatori includeranno anche episodi originali per offrire ai fan l'esperienza completa di Attack on Titan.

What Remains of Edith Finch

Sviluppatore: Giant Sparrow

Publisher: Annapurna Interactive

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 6 luglio

Piattaforma: Nintendo Switch



Una strana maledizione ha perseguitato i Finch per intere generazioni, e ora tutto ciò che ne rimane è Edith, la protagonista di questa intensa avventura narrativa che ha saputo raccogliere i favori di pubblico e critica. In What Remains of Edith Finch torneremo a visitare l'enigmatica dimora di famiglia, rivivendo gli ultimi momenti di vita dei parenti di Edith.

Un'esperienza di gioco breve ma molto intensa, in cui l'immersione ricopre un ruolo fondamentale nel veicolare un racconto toccante e ricco di inventiva. A distanza di due anni dal suo debutto, il titolo è in arrivo anche su Switch il 6 luglio. Nell'attesa potete leggere la nostra recensione di What Remains of Edith Finch.

God Eater 3

Sviluppatore: God Eater Team

Publisher: Bandai Namco Entertainment

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 12 luglio

Piattaforma: Nintendo Switch



L'hunting game di Bandai Namco Entertainment si accinge a sbarcare anche su Switch il 12 luglio, catapultando i giocatori nel suo affascinante mondo distopico.

God Eater 3 si presenta come il più ambizioso dell'intera saga, un solido Action RPG che propone una narrazione ancora più ricca, varie migliorie al sistema di gioco ed anche un rinnovato focus sulla cooperativa, forte di una componente online ancora più stabile. I possessori della console ibrida si preparino a dovere, perché la caccia è ormai alle porte. Intanto sulle pagine di Everyeye trovate la nostra recensione di God Eater 3 basata sulla versione PS4 del titolo.

Dragon Quest Builders 2

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 12 luglio

Piattaforma: Nintendo Switch



Dopo il debutto in Giappone, Dragon Quest Builders 2 si prepara ad arrivare anche in Europa su Nintendo Switch il 12 luglio, proponendo per l'occasione un'inedita campagna single player e una nuova modalità di costruzione in multiplayer.

Tra le altre novità segnaliamo la possibilità di costruire strutture più grandi e varie, spostarsi più velocemente planando, nuotando e scattando, deviare corsi d'acqua per creare nuovi fiumi, cascate e luoghi in cui nuotare, vedere il mondo di gioco da una nuova prospettiva con la visuale in prima persona e altro ancora.

Marvel La Grande Alleanza 3 L'Ordine Nero

Sviluppatore: Team Nina

Publisher: Nintendo

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 19 luglio

Piattaforma: Nintendo Switch



Realizzato dal Team Ninja in collaborazione con Nintendo, Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order si presenta come un promettente Action RPG in cui i giocatori potranno assemblare la squadra definitiva di supereroi scegliendo tra gli Avengers, gli X-MEN, i Guardiani della Galassia e tanti altri ancora.

Eroi e criminali dell'universo Marvel si uniranno per trovare le Pietre dell'Infinito prima che Thanos e l'Ordine Nero le utilizzino per scatenare il caos cosmico. Confermata la presenza della modalità co-op a 4 giocatori online e in locale.

Wolfenstein Youngblood

Sviluppatore: Machine Games

Publisher: Bethesda Softworks

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 26 luglio

Piattaforma: Nintendo Switch



Youngblood si presenta come uno spin-off di Wolfenstein ambientato a distanza di diciannove anni dall'epilogo di New Colossus. Le protagoniste sono le figlie di B.J. Blazkowicz, combattenti al servizio della Global Resistance contro i nazisti, impegnate alla ricerca del loro padre scomparso.

L'esperienza di gioco potrà essere affrontata sia in singolo che, per la prima volta, interamente in cooperativa, in compagnia di un amico o di un altro utente. L'uscita è fissata per il 26 luglio anche su Nintendo Switch. Intanto all'E3 2019 abbiamo avuto occasione di provare con mano Wolfenstein: Youngblood.

Fire Emblem Three Houses

Sviluppatore: Intelligent Systems

Publisher: Nintendo

Genere: Strategico

Data di uscita prevista: 26 luglio

Piattaforma: Nintendo Switch



L'atteso Fire Emblem: Three Houses è in arrivo su Switch il 26 luglio. Il nuovo capitolo della serie rpg/strategica di Nintendo vede contrapporsi tre casate in lotta per la supremazia: Black Eagles, Blue Lions e Golden Deer. La struttura è quella tipica della serie, con scontri a turni che si svolgono in un campo di battaglia a scacchiera, dove le specifiche abilità di ogni singolo personaggio possono fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta.

Il giocatore interpreta il ruolo di un professore della Officer's Academy, una scuola di formazione per combattenti d'elite, e sarà chiamato a scegliere quelle delle tre casate appoggiare. Per approfondire la conoscenza del gioco potete leggere la nostra anteprima di Fire Emblem: Three Houses.

Mutant Year Zero Road to Eden

Sviluppatore: Funcom

Publisher: Funcom

Genere: Strategico/Avventura

Data di uscita prevista: 30 luglio

Piattaforma: Nintendo Switch



Mutant Year Zero: Road to Eden ci porta in un mondo post apocalittico sconvolto da cataclismi che hanno trasformato la Terra in una landa desolata. Gli esseri umani sono scomparsi completamente dalla circolazione, lasciando il posto a delle strane creature mutanti.

L'idea alla base del gameplay è di mischiare i combattimenti tattici (ispirati a quelli di X-COM) con una forte componente narrativa, raccontando una storia che si modifica in base alle scelte del giocatore. Dopo il debutto su PC, PS4 e Xbox One, il gioco è in arrivo anche su Switch il 30 luglio.