Nintendo Switch: i nuovi giochi in uscita a marzo 2020

Esattamente come nel caso dei nuovi giochi in arrivo a marzo su PS4 e Xbox One, anche su Nintendo Switch l'inizio della primavera è stato protagonista di alcuni posticipi. Tra questi ultimi ricordiamo il rinvio di The Outer Worlds, causato dalle problematiche connesse al diffondersi del Coronavirus. Originariamente attesa per il 6 marzo, la versione Switch dell'RPG sci-fi di Obsidian è ad ora priva di una data di uscita.



Gli avventurieri videoludici troveranno comunque ad accoglierli un'interessante selezioni di produzioni, tra le quali spiccano due nuove esclusive del catalogo Nintendo. Per un'esperienza all'insegna del relax, il tour operator di Everyeye vi segnala le esotiche spiagge di Animal Crossing: New Horizons, mentre i tortuosi labirinti di Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX sono pronti ad accogliere i viaggiatori in cerca di sfide e misteri. Di seguito, la rassegna completa dei nuovi giochi in arrivo a marzo 2020 su Nintendo Switch.

Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX

Sviluppatore: Spike Chunsoft

Publisher: Nintendo

Genere: RPG / Dungeon Crawler

Data di uscita: 6 marzo

Piattaforma: Nintendo Switch



Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX offre nuova vita agli originali Pokémon Mystery Dungeon: Squadra Rossa e Squadra Blu, pubblicati rispettivamente su Game Boy Advance e su Nintendo DS. Il giocatore potrà immergersi nell'universo delle creature Game Freak partendo da una prospettiva insolita: non impersonerà infatti un aspirante Maestro di Pokémon, ma uno dei Poket Monster!

Risvegliatosi privo di ricordi in un mondo scosso da improvvise calamità naturali, il protagonista dovrà partire per un viaggio ricco di avventura e mistero. Al cuore dell'esperienza si colloca l'esplorazione di intricati labirinti, strutturati su più piani e composti da mappe generate in maniera procedurale. Il remake, disponibile in esclusiva su Nintendo Switch, offrirà un comparto grafico completamente rivisto, caratterizzato da uno stile acquerellato e da tinte color pastello.

My Hero's One Justice 2

Sviluppatore: BYKING Studios

Publisher: Bandai Namco

Genere: Picchiaduro

Data di uscita: 13 marzo

Piattaforma: Nintendo Switch



Ritornano nell'universo videoludico gli studenti del Liceo Yuuei, impegnati in un tortuoso percorso di formazione per diventare Hero. Dopo l'epilogo offerto da My Hero One's Justice, il sequel del picchiaduro 3D Bandai Namco proseguirà nel racconto delle avventure di Izuku "Deku" Midoriya e dei suoi compagni di scuola.

Con un roster di lottatori ampliato, i giocatori potranno padroneggiare gli stili di combattimento dei propri Hero e Villain preferiti e rivivere alcune delle scene più iconiche di My Hero Academia. Ambientato in un mondo in cui i superpoteri, denominati Quirk, sono diffusissimi tra la popolazione, l'anime tratto dal manga di Kohei Horikoshi è ormai un successo mondiale.

Langrisser I & II

Sviluppatore: Chara-Ani Corporation

Publisher: NIS America

Genere: GDR

Data di uscita: 13 marzo

Piattaforma: Nintendo Switch



I due GDR a tinte fantasy ritornano sul mercato in una nuova versione rimasterizzata. In Langrisser I, seguiremo le vicissitudini del principe Ledin, le cui terre natie natie sono state invase dall'Impero di Dalsis. Nel tentativo di recuperare la sacra spada Langrisser, il protagonista sarà coinvolto in un'epopea che porrà il destino dell'intero continente nelle sue mani.

In Langrisser II, il giocatore vestirà invece i panni di Elwin, giovane che si ritrova suo malgrado coinvolto in un terribile confronto tra luce e oscurità.

Syder Reloaded

Sviluppatore: Studio Evil

Publisher: Studio Evil

Genere: Shoot 'em up

Data di uscita: 13 marzo

Piattaforma: Nintendo Switch



L'italiano Studio Evil porta sulla console Nintendo Syder Reloaded, versione ampliata ed arricchita dello shoot 'em up Syder Arcade. Un omaggio ai classici esponenti del genere approdati sul mercato del videogioco tra i tardi anni Ottanta ed i primi anni Novanta.

Con nuovi contenuti, quattro differenti livelli di difficoltà ed una vasta schiera di opzioni legate a filtri grafici dal gusto retrò, il titolo invita gli utenti Nintendo Switch a sfrecciare nello spazio a bordo della propria astronave.

Overpass

Sviluppatore: Zordix Racing

Publisher: Bigben Interactive

Genere: Racing game

Data di uscita: 17 marzo

Piattaforma: Nintendo Switch



Overpass offre al giocatore la possibilità di percorrere tracciati off-road a bordo di un'ampia selezione di veicoli di produttori del calibro di Yamaha, Polaris, Arctic Cat o Suzuki. Tra quad e buggy, ci si potrà cimentare in oltre 40 tracciati, collocati in sei diverse ambientazioni.

In Overpass è disponibile una Modalità Carriera, in cui si è chiamati a gestire i propri veicoli e ad attirare sponsor per affermarsi nella stagione agonistica. Completano l'offerta la possibilità di dedicarsi a sfide all'ultima curva in modalità multigiocatore online e locale.



Per ulteriori dettagli, sulle pagine di Everyeye trovate la nostra recensione di Overpass.

Animal Crossing New Horizons

Sviluppatore: Nintendo

Publisher: Nintendo

Genere: Life simulator

Data di uscita: 20 marzo

Piattaforma: Nintendo Switch



Ritorna la serie di Animal Crossing, con un nuovo capitolo in esclusiva per Nintendo Switch. Approdati su di un'isola deserta, i giocatori potranno personalizzare la location per trasformarla nella loro nuova casa digitale. Inizialmente armati solo di una tenda da campeggio e buona volontà, potremo progressivamente trasformare ambiente circostante ed abitazione per adeguarli al nostro gusto personale.

In Animal Crossing, primavera, estate, autunno e inverno si alternano portando con sé nuove attività a cui dedicarsi contemplando il fiorire della flora locale o il cadere della prima neve. Il programma di DLC gratuiti di New Horizons consentirà inoltre di prendere parte ad eventi ed iniziative speciali. A chiudere il quadro, una modalità multiplayer cooperativa a quattro giocatori e la possibilità di recarsi in visita presso le isole dei propri amici.

La Mulana

Sviluppatore: Nigoro

Publisher: NIS America

Genere: Action adventure

Data di uscita: 26 marzo

Piattaforma: Nintendo Switch



Nei panni dell'avventuroso archeologo Lemeza Kosugi, il giocatore partirà per un viaggio alla ricerca del Tesoro della Vita. Lungo la strada lo attendono però insidiose trappole, enigmi e potenti Guardiani.

Gli esploratori desiderosi di svelare ogni segreto di La-Mulana possono ora armarsi di frusta, armi da fuoco e shuriken anche su Nintendo Switch.

La Mulana 2

Sviluppatore: Nigoro

Publisher: NIS America

Genere: Action Adventure

Data di uscita: 26 marzo

Piattaforma: Nintendo Switch



Nel medesimo giorno di pubblicazione di La-Mulana, approda sulla console Nintendo anche il suo sequel, La-Mulana 2.

Lemeza Kosugi, archeologo protagonista del primo capitolo, è misteriosamente scomparso e tocca alla sua unica figlia l'arduo compito di mettersi sulle sue tracce. Nei panni di Lumisa Kosugi, scopriremo le nuove sfide, avventure ed insidie che attendono nelle profondità di Eg-Lana.

ONE PIECE: Pirate Warriors 4

Sviluppatore: Koei Tecmo Games

Publisher: Bandai Namco

Genere: Musou

Data di uscita: 27 marzo

Piattaforma: Nintendo Switch



Il quarto episodio della saga a firma congiunta di Bandai Namco e Koei Tecmo consentirà agli appassionati di ONE PIECE di rivivere ancora una volta le epiche battaglie del manga/anime shonen. Seguendo le orme dell'aspirante Re dei Pirati, sarà necessario farsi strada lungo inarrestabili orde di nemici, pronti a fare di tutto per ostacolare l'avanzata della ciurma di pirati capitanata da Cappello di Paglia.

Grazie all'inclusione degli archi narrativi di Whole Cake Island e del Paese di Wa, in ONE PIECE Pirate Warriors 4 sarà possibile fronteggiare persino gli Imperatori Big Mom e Kaido.

Railway Empire: Nintendo Switch Edition

Sviluppatore: Gaming Minds Studios

Publisher: Kalypso Media

Genere: Gestionale / Simulazione

Data di uscita: 27 marzo

Piattaforma: Nintendo Switch



Chiamato a costruire il proprio impero ferroviario all'interno degli Stati Uniti d'America, il giocatore potrà contare su ricostruzioni storiche di 40 locomotive, ognuna delle quali dotate di proprie caratteristiche. Investire in oltre 300 tecnologie afferenti a cinque diverse ere storiche consentirà di ottenere il massimo dalla propria rete di trasporti. Ad incrementare la sfida, contribuisce la presenza di Compagnie rivali, che potremo cercare di ostacolare anche tramite atti di sabotaggio.

Railway Empire approda su Nintendo Switch in un'edizione comprensiva dei DLC Mexico, The Great Lakes e Crossing the Andes.

Saints Row IV: Re-Elected

Sviluppatore: Volition

Publisher: Deep Silver

Genere: Action

Data di uscita: 27 marzo

Piattaforma: Nintendo Switch



Saints Row IV: Re-Elected ripropone il quarto capitolo della celebre saga in un'edizione che accoglie al suo interno i contenuti pubblicati post-lancio. Sono dunque inclusi 25 DLC e le due espansioni narrative Enter the Dominatrix e How the Saints save Christmas.

I Saints hanno ormai percorso molta strada, riuscendo ad insediarsi persino alla Casa Bianca. Nei panni del Presidente USA, il giocatore dovrà salvare l'umanità da una minaccia aliena. In un'avventura sopra le righe, ci si dovrà fare strada attraverso una ricostruzione virtuale di Steelport, sfruttando un bizzarro arsenale di armi e super poteri. Un'avventura che potrà essere vissuta anche in compagnia, grazie ad una modalità cooperativa a due giocatori.



Per ulteriori dettagli sulla produzione, vi rimandiamo alla nostra recensione di Saints Row IV Re-Elected.

Operencia The Stolen Sun

Sviluppatore: Zen Studios

Publisher: Zen Studios

Genere: Dungeon Crawler / Action GDR

Data di uscita: 31 marzo

Piattaforma: Nintendo Switch



Un omaggio ai classici dungeon crawler in prima persona, plasmato con Unreal Engine 4 ed ambientato nelle lande di Operencia, mondo dalle atmosfere fantasy ispirato alle leggende e mitologie dei Paesi dell'Europa Centrale. Esplorazione ed un sistema di combattimento a turni fanno da perno all'esperienza di gioco offerta da Operencia The Stolen Sun.

Con un party di sette personaggi principali, il giocatore dovrà affrontare una forza misteriosa per salvare Operencia dalla perpetua oscurità in cui è caduta in seguito al rapimento del Re Sole Napkiraly.