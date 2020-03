Nintendo Switch: nuovi giochi e tutte le uscite di aprile 2020

Dopo un marzo totalmente all'insegna di Pokémon Mistery Dungeon: Squadra di Soccorso DX e dell'attesissimo Animal Crossing: New Horizons, già rivelatosi un incredibile successo commerciale, Nintendo Switch affronta l'avvento della primavera con un catalogo scandito da pubblicazioni di terze parti. Dalle atmosfere fantasy di Trials of Mana ai roventi circuiti di MotoGP 20, passando per i labirinti di Minecraft Dungeons, l'offerta si presenta comunque varia e diversificata.



Come già segnalato nella rassegna dei giochi in uscita su PlayStation 4 e Xbox One, invitiamo a ricordare che l'attuale emergenza sanitaria connessa all'epidemia di Coronavirus/COVID-19 potrebbe avere ripercussioni sul calendario delle uscite videoludiche. Fatta questa purtroppo doverosa premessa, partiamo alla scoperta dei giochi in arrivo su Nintendo Switch ad aprile 2020!

Totally Reliable Delivery Service

Sviluppatore: We're Five Games

Publisher: tinyBuild Games

Genere: Indie

Data di uscita: 1 Aprile

Piattaforma: Nintendo Switch



Un bizzarro simulatore di consegne mette alla prova le abilità del giocatore in un mondo dalla fisica imprevedibile. Tra salti, scatti e nuotate, il nostro imperativo assoluto sarà quello di portare a destinazione i pacchi che trasportiamo. Una missione che potremo svolgere in solitaria, o nella quale potremo coinvolgere altri tre amici tramite una modalità cooperativa disponibile sia online sia in locale.

Tra una consegna e l'altra, sarà inoltre possibile esplorare questo strano universo sandbox, all'interno del quale troviamo giocattoli, macchinari e veicoli da sfruttare liberamente per il lavoro o per lo svago in compagnia!

Disaster Report 4: Summer Memories

Sviluppatore: Granzella

Publisher: NIS America

Genere: Azione / Avventura

Data di uscita: 7 aprile

Piattaforma: Nintendo Switch



In una pacifica giornata estiva, un improvviso terremoto rivoluziona la vita del protagonista, che dovrà imparare a destreggiarsi in una situazione di grave emergenza. Nei panni del proprio alter-ego digitale, il giocatore dovrà fare importanti scelte, ognuna delle quali andrà a influenzare la direzione che prenderanno le vicende narrate. Aggirandoci per luoghi conosciuti ora sconvolti dal drammatico evento, potremo scegliere quale atteggiamento adottare nei confronti degli altri sopravvissuti.

Le persone incontrate nel corso di questa avventura urbana e le nostre scelte andranno entrambe a impattare su quello che sarà l'epilogo di Distaster Report 4: Summer Memories.

Hellpoint

Sviluppatore: Cradle Games

Publisher: tinyBuild

Genere: Souls-like

Data di uscita: 16 aprile

Piattaforma: Nintendo Switch



In un mondo in cui gli esseri umani hanno preso contatto con la misteriosa civiltà aliena degli Arisen, la stazione spaziale di Irid Novo rappresenta un importante punto di congiunzione tra i due popoli. Qui si conducono ricerche sulla natura dell'anima, nel tentativo di scoprirne la reale essenza. Qualcosa di oscuro si è tuttavia scatenato sulla struttura, ora popolata esclusivamente da creature inquietanti e letali.

Per cercare di svelare i misteri di Irid Novo, il giocatore si avventurerà lungo una mappa interconnessa, nella quale si celano scorciatoie e segreti, in un souls-like dall'anima sci-fi che rappresenta l'opera di debutto di Cradle Games. Se ne volete sapere di più, recuperate la nostra prova di Hellpoint.

Billion Road

Sviluppatore: Bandai Namco

Publisher: Actill

Genere: Party Game

Data di uscita: 16 Aprile

Piattaforma: Nintendo Switch



In Billion Road, l'obiettivo del giocatore è quello di avventurarsi attraverso località iconiche del Giappone, realizzando presso di queste investimenti profittevoli. Lanciando i dadi, ci si potrà muovere lungo la mappa di gioco, cercando di mettere a segno gli affari migliori. Acquistando proprietà e trasformandole in attività commerciali, dovremo superare in ricchezza i nostri avversari.

A rendere l'esperienza più dinamica, sul tabellone di gioco faranno la propria comparsa una vasta selezione di mostri, pronti a generare effetti che potrebbero sia avvantaggiarci sia sfavorirci. Billion Road può essere giocato in solitaria oppure in compagnia, tramite una modalità cooperativa fino a quattro giocatori.

MotoGP 20

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Corse / Simulazione

Data di uscita: 23 aprile

Piattaforma: Nintendo Switch



Ritorna anche quest'anno la serie videoludica firmata da Milestone e dedicata ai rombanti motori della MotoGP. I giocatori potranno mettere alla prova il proprio potenziale all'interno della modalità Carriera, sia come membri di un team già affermato sia come completi debuttanti. Con un'IA neurale migliorata, un nuovo livello di realismo grafico e una vasta selezione di contenuti, MotoGP 20 promette di offrire una ricca esperienza di gioco a tutti gli aspiranti piloti di due ruote.

Oltre ai tradizionali contenuti offerti dal comparto online, gli appassionati potranno inoltre cimentarsi nella (ri)scoperta della storia della disciplina, con una modalità dedicata alle moto e ai piloti più iconici della MotoGP.

Trials of Mana

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: JRPG

Data di uscita: 24 aprile

Piattaforma: Nintendo Switch



Nel 1995 approdava sul mercato videoludico Seiken Densetsu 3, JRPG ora pronto a fare il proprio ritorno in scena grazie alla profonda opera di rifacimento messa in atto da Square Enix. Tra gli elementi caratterizzanti di questo nuovo remake, possiamo segnalare un comparto grafico 3D completamente rivisto, ma anche modifiche al combat system e importanti miglioramenti sul fronte audio.

Messi di fronte a un mondo in profonda crisi, in cui un'oscura minaccia è pronta a fare ritorno da un lungo sonno, saremo chiamati a controllare il magico potere del Mana e a salvare regni ormai prossimi alla rovina. Un'avventura epica in cui la scelta del protagonista e degli alleati che porteremo con noi sarà determinante nel definire l'epilogo cui andremo incontro (recuperato la nostra prova della demo di Trials of Mana).

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto

Sviluppatore: CyberConnect2

Publisher: Bandai Namco

Genere: Picchiaduro 3D

Data di uscita: 24 Aprile

Piattaforma: Nintendo Switch



Naruto e la galassia di personaggi che hanno popolato per lungo tempo l'universo manga di Masashi Kishimoto fanno ritorno sulla scena videoludica in un'edizione definitiva dell'opera di CyberConnect2. Oltre al gioco base Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4, il titolo Bandai Namco include infatti anche diversi DLC e l'espansione Road to Boruto.

Attraverso combattimenti spettacolari, i giocatori ripercorreranno gli eventi a partire dalla Quarta Guerra Ninja, per arrivare sino a quanto narrato nella pellicola Boruto: Naruto The Movie. Quest'ultima, lo ricordiamo, vede protagonista non Naruto, ma suo figlio Boruto Uzumaki.

Moving Out

Sviluppatore: SMG Studio; Devm Games

Publisher: Team17 Digital

Genere: Indie

Data di uscita: 28 Aprile

Piattaforma: Nintendo Switch



Nei panni di un "Responsabile riposizionamento mobilio", il giocatore prenderà servizio in una piccola impresa di traslochi attiva nella ridente cittadina di Packmore. Qui, gli irrequieti cittadini inizieranno ad avanzare richieste via via più complesse da soddisfare, con vere e proprie corse contro il tempo per ricollocare divani, tavoli e ogni altro tipo di mobile o complemento d'arredo.

Un Indie spensierato che metterà alla prova l'abilità dei giocatori, chiamati ad apprendere e sfruttare la fisica in-game per portare a termine i propri incarichi. Godibile in solitaria, Moving Out offre anche una modalità cooperativa in locale fino a quattro giocatori.

Minecraft Dungeons

Sviluppatore: Mojang

Publisher: Xbox Game Studios

Genere: Dungeon Crawler

Data di uscita: 30 Aprile

Piattaforma: Nintendo Switch



Ispirato ai più classici dungeon crawler, Minecraft Dungeons declina il genere all'interno del più che celebre universo popolato di cubetti. Determinato a salvare gli abitanti del proprio villaggio dalle grinfie del malvagio Arci-abitore, il protagonista dovrà farsi strada tra labirintici canyon, miniere e paludi.

Con la possibilità di adottare diversi stili di combattimento, Minecraft Dungeon porrà l'aspirante eroe di fronte a orde di pericolosi nemici. In caso di necessità, sarà comunque possibile ricorrere all'aiuto di uno o più amici, grazie alla modalità cooperativa fino a quattro giocatori.