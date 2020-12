Nintendo Switch: nuovi giochi e uscite di dicembre 2020

Dopo aver presentato i giochi in arrivo su PS4 e PS5 e le nuove uscite Xbox One e Xbox Series X, chiudiamo la nostra panoramica sull'universo console volgendo lo sguardo alle produzioni attese a dicembre su Nintendo Switch. Anche sulla console ibrida trova spazio la nuova IP Ubisoft, con l'esordio della comica avventura di Immortals: Fenyx Rising. Gli amanti di atmosfere più oscure potranno dedicarsi a Chronos: Before the Ashes, prequel dell'apprezzato Remnant: From The Ashes, mentre i giocatori in cerca di azione frenetica potranno infine cimentarsi con DOOM Eternal. Da segnalare anche il debutto europeo di Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light, in occasione del trentennale della saga. Bando dunque agli indugi, ecco la nostra rassegna di nuovi giochi in arrivo su Nintendo Switch a dicembre 2020: buona lettura!

Chronos: Before the Ashes

Sviluppatore: Gunfire Games; THQ Nordic

Publisher: THQ Nordic

Genere: Action GDR

Data di uscita: 1 Dicembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Dalle ceneri di Remnant from the Ashes, Gunfire Games e THQ Nordic propongono Chronos: Before the Ashes, avventura che costituisce un prequel del titolo originale. Nei panni di un valoroso eroe, saremo chiamati a salvare il destino di un regno, in un viaggio periglioso che ci vedrà affrontare un'oscura maledizione. A ogni morte, il nostro personaggio invecchierà di un anno, con effetti che a lungo andare si ripercuoteranno sullo stile del gameplay. Se in giovane età saremo più portati per i combattimenti all'arma bianca, l'età ci renderà più saggi e propensi all'utilizzo della magia.

L'Action RPG propone una commistione tra esplorazione, combattimenti e originale progressione ruolistica, tra armi e abilità tutte da scoprire.



Per maggiori dettagli sull'avventura originale, sulle nostre pagine trovate la recensione di Remnant from the Ashes firmata da Carmine Capobianco.



Empire of Sin

Sviluppatore: Romero Games

Publisher: Romero Games

Genere: Strategia

Data di uscita: 1 Dicembre

Piattaforme: Nintendo Switch



In Empire of Sin, il giocatore veste i panni di un leader della malavita organizzata degli Anni Venti. La

scelta, in particolare, è tra 14 Boss, con opzioni che includono persino Al Capone, Stephanie St. Clair e Goldie Garneau. Sfidare il Proibizionismo sarà la nostra missione, tra traffico di alcolici, gestione di casinò e altre attività illecite. Un'attenta pianificazione e una buona dose di carisma ci consentiranno di dare vita ad un incontrastabile impero criminale.

Non mancano all'appello nemmeno combattimenti a turni, con i quali affrontare gruppi rivali ed espandere la propria area di influenza.



Per maggiori dettagli su quest'intrigante avventura criminale, vi rimandiamo al provato di Empire of Sin a cura del nostro Tommaso "Todd" Montagnoli.



Sam & Max Save the World Remastered

Sviluppatore:Skunkape Games

Publisher: Skunkape Games

Genere: Avventura

Data di uscita: Dicembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Skunkape Games offre nuova vita alla produzione Telltale, con un versione rimasterizzata della prima stagione dell'avventura episodica di San & Max. Il classico del 2006 torna dunque a raccontare le vicissitudini della Freelance Police, costituita autonomamente dal cane detective e dal caotico coniglio. Coinvolti in un'indagine apparentemente innocua, i due si ritroveranno a essere gli unici a poter salvare il mondo intero, ovviamente con la consueta dose di umorismo.

Nel team della software house trova spazio un gruppo degli sviluppatori originali e la realizzazione di Sam & Max Save the World Remastered è stata approvata anche dall'autore Steve Purcell.



Immortals Fenyx Rising

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Action GDR

Data di uscita: 3 Dicembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Il Titano Tifone sta acquisendo sempre più poteri ed è ormai pronto a lanciare la propria sfida alle divinità dell'Olimpo. Per salvare il pantheon dell'antica Grecia, Zeus proporrà a Prometeo un'insolita alleanza, che si tradurrà nel coinvolgimento della giovane Fenyx nella vicenda. Tra esplorazione, puzzle, enigmi e combattimenti, la protagonista si ritroverà immersa in un'epica avventura. A caratterizzare la produzione Ubisoft, troviamo uno spiccato umorismo, che permea l'intera narrazione.

In un mondo variopinto, dalle tonalità mediterranee, i giocatori in cerca di una commistione tra mitologia, avventura e divertimento possono prepararsi a vestire i panni di Fenyx.



In attesa di rispondere alla chiamata di Zeus e Prometeo, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Immortals: Fenyx Rising, redatta dal nostro Giuseppe Arace.



Morbid: The Seven Acolytes

Sviluppatore: Still Running

Publisher: Merge Games

Genere: Action GDR

Data di uscita: 3 Dicembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Malevole e potenti divinità hanno assunto il controllo dei sette Accoliti, che ora rappresentano una minaccia per l'intero regno di Mornia. Il giocatore dovrà dunque scendere in campo con l'obiettivo di sconfiggerle, per riportare la quiete in un mondo fantasy violento e cupo. Souls-like dalla prospettiva isometrica, Morbid: The Seven Acolytes mette a disposizione del protagonista una selezione di armi da fuoco e melee, tramite le quali affrontare inquietanti avversari.

L'Action RPG recupera l'immaginario lovecraftiano ed è stato definito dai suoi autori come un'avventura "HorrorPunk".



Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light

Sviluppatore: Intelligent Systems

Publisher: Nintendo

Genere: Strategia

Data di uscita: 3 Dicembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Per celebrare il trentesimo anniversario della serie Fire Emblem, Nintendo propone su Nintendo Switch il capostipite della saga. Esordito su NES, il gioco approda per la prima volta in Europa, anche se con localizzazione esclusivamente in lingua inglese. Protagonista dell'avventura è il giovane Marth, chiamato a sconfiggere il Drago Ombra e a salvare così il regno di Talys. Con oltre 50 personaggi giocabili, Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light ha posto le basi per l'apprezzata saga strategica.

Segnaliamo che il titolo rimarrà disponibile su Nintendo eShop solamente per un periodo di tempo limitato, ovvero sino al 31 marzo 2021. Dopo questa data, non sarà più possibile acquistarlo, ma ovviamente coloro che lo hanno aggiunto alla propria collezione potranno continuare a giocarci.



Commandos 2: HD Remaster

Sviluppatore: Pyro Studios; Yippee Entertainment

Publisher: Kalypso Media

Genere: Strategico

Data di uscita: 4 Dicembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Commandos 2: Men of Courage arriva su Nintendo Switch in un'edizione rinnovata e rimasterizzata. Nei panni di 9 commando con caratteristiche uniche, il giocatore dovrà portare a termine impegnative missioni militari, sullo sfondo di luoghi iconici della Seconda Guerra Mondiale. Strategico in tempo reale, Commandos 2 HD Remaster garantisce ai giocatori una notevole libertà di azione: rubare uniformi e armi nemiche, pilotare veicoli, navi e aerei e scalare edifici saranno tutte attività necessarie a cambiare le sorti del conflitto.

La riedizione in HD di Commandos 2 offre, oltre a una maggiore pulizia grafica, anche controlli rielaborati, una nuova interfaccia utente e un tutorial completamente revisionato.



Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise

Sviluppatore: Imagineer

Publisher: Nintendo

Genere: Sportivo / Rhythm Game

Data di uscita: 4 Dicembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Una selezione di 23 brani - tra tracce originali e grandi successi - è pronta a fare da sottofondo alle vostre sessioni di allenamento nel nuovo Fitness Boxing 2. Tra diretti, ganci e montanti, la produzione trasforma i giocatori in pugili in erba a ritmo di musica. Seguendo le indicazioni di una vasta schiera di istruttori, sarà possibile apprendere le basi di ogni mossa, per poi cimentarsi nelle diverse modalità offerte dal titolo. Per un po' di esercizio in autonomia, il gioco propone l'Allenamento Libero, mentre l'opzione Routine selezionerà una sequenza di esercizi per comporre la vostra sessione di esercizio giornaliera.

Per un maggiore effetto motivazionale, Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise include la possibilità di cimentarsi nell'allenamento in compagnia di un altro giocatore. Offrendo uno o due Joy-Con al secondo aspirante pugile, sarà possibile dedicarsi in coppia sia alla modalità Routine sia all'Allenamento Libero.



John Wick: Hex

Sviluppatore: Bithell Games

Publisher: Good Shepherd Entertainment

Genere: Azione / Strategico

Data di uscita: 4 Dicembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Già disponibile su PC e PlayStation 4, con John Wick: Hex la celebre saga cinematografica approda ora anche su Nintendo Switch. Nei panni del noto sicario interpretato dall'attore Keanu Reeves, - che presta qui le fattezze al protagonista - saremo chiamati ad affrontare una pericolosa minaccia, per un'avventura che narra una vicenda completamente inedita rispetto a quanto visto in sala.

Con l'obiettivo di conservare intatto lo spirito della saga, il titolo Bithell Games propone un combat system che fonde azione e strategia. Valutando attentamente ogni mossa, il giocatore potrà dar vita a combo spettacolari che fondono arti marziali e armi da fuoco.



In attesa della versione Nintendo Switch, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di John Wick: Hex redatta dal nostro Icilio Bellanima in occasione dell'esordio del gioco su console.



Puyo Puyo Tetris 2

Sviluppatore: SEGA

Publisher: SEGA

Genere: Puzzle Game

Data di uscita: 8 Dicembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Blob e tetramini tornano a popolare Nintendo Switch con Puyo Puyo Tetris 2. Dopo il successo riscosso dal primo capitolo, SEGA ha infatti deciso di riproporre la peculiare fusione tra i due puzzle game, con una formula ancora più ricca di quella originale. Alle modalità presenti nella precedente produzione si aggiungono infatti una nuova campagna principale e un'inedita opzione di gioco: le Battaglie Tecniche. Queste ultime vedono il giocatore affrontare la sfida alla guida di un gruppo di tre personaggi, con la possibilità di sfruttare abilità speciali per dar vita a combo devastanti.

L'aggiunta offre al titolo un'interessante contenuto, che propone un'inaspettata svolta ruolistica e strategica al mondo del Tetris e del Puyo Puyo.



In attesa di poter mettere a segno epiche concatenazioni, sulle pagine di Everyeye trovate un ricco provato di Puyo Puyo Tetris 2.



Monster Sanctuary

Sviluppatore: Moi Rai Games

Publisher: Team17

Genere: Metroidvania

Data di uscita: 8 Dicembre

Piattaforme: Nintendo Switch



In una peculiare fusione tra Pokémon-like e metroidvania, Monster Sanctuary pone il giocatore nei panni di custode di un insolito ecosistema composto di bizzarre creature. Con l'obiettivo di proteggere il santuario dei mostri e salvaguardare le relazioni pacifiche tra questi ultimi e gli esseri umani, raduneremo e alleneremo un sempre maggior numero di bestiole. Gli strani mostri ci consentiranno di progredire nell'esplorazione del mondo di gioco, tagliando rampicanti, abbattendo muri o superando planando profondi burroni.

Allenandole, le creature svilupperanno nuove abilità, con le quali affrontare gli avversari in battaglie 3v3. Immancabile una modalità competitiva online, tramite la quale lanciare la sfida a custodi di tutto il mondo.



DOOM Eternal

Sviluppatore: id Software; Panic Button

Publisher: Bethesda

Genere: FPS

Data di uscita: 8 Dicembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Esordito a marzo 2020 sul mercato videoludico, l'apprezzato DOOM Eternal mantiene la promessa e approda infine anche su Nintendo Switch. Supportata da Panic Button, id Software conduce il porting sul mercato, offrendo ai giocatori attivi sulla console ibrida la possibilità di cimentarsi in una frenetica caccia ai demoni. Lo Slayer torna dunque all'opera in una campagna principale traboccante di azione, alla quale si aggiunge l'inedita modalità multiplayer Battlemode. Dedicata a 3 giocatori, quest'ultima vede uno Slayer fronteggiare due creature demoniache, in scontri al meglio dei cinque round.

Il porting di DOOM Eternal supporta le feature caratteristiche dei Joy-Con, con l'implementazione di un sistema di mira che sfrutta il giroscopio dei controller. Quest'ultimo può essere utilizzato in combinazione con lo stick, per una maggiore libertà di azione e la miglior combinazione possibile tra immersività e precisione.



Per maggiori dettagli sul porting, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca intervista agli autori della versione Nintendo Switch di DOOM Eternal, condotta dal nostro Alessandro Bruni.