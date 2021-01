Nintendo Switch: nuovi giochi e tutte le uscite di gennaio 2021

In attesa di assistere all'esordio delle esclusive Nintendo Switch più attese del 2021, il nuovo anno della console ibrida si apre con un calendario di pubblicazioni meno serrato di quanto visto negli ultimi mesi del 2020. Tra i titoli in arrivo spiccano il ritorno di Scott Pilgrim vs The World e il debutto di Atelier Ryza 2. In particolare fermento è poi l'universo indie, che ha più volte dimostrato di trovare terreno molto fertile su Nintendo Switch. Da The Sword of the Necromancer a Olija, passando per Gods Will Fall e il già apprezzato Haven's Vault, l'hardware offre interessanti occasioni di sperimentazione. Presente all'appello anche il mondo dello sviluppo nostrano, con l'italiano Redout: Space Assault. Ecco dunque la rassegna di nuovi giochi in arrivo su Nintendo Switch a gennaio 2021: buon inizio anno!



Shadow Gangs

Sviluppatore: JKM Corp

Publisher: JKM Corp

Genere: Action

Data di uscita: 7 Gennaio

Piattaforme: Nintendo Switch



Il "Ninja Cremisi" Dan, attuale Maestro dell'ordine ninja, è il protagonista di Shadow Gangs, action game dallo stile spiccatamente arcade. Con estetica HD confezionata a mano e animazioni realizzate con tecnica tradizionale, il titolo propone 10 livelli lungo i quali affrontare 6 boss. Il protagonista è impegnato in uno scontro contro le Gang dell'Ombra, membri dell'organizzazione criminale Shadow Force. Con l'obiettivo di salvare la propria famiglia, il Ninja Cremisi dovrà sfruttare ogni abilità a sua disposizione.

Ad accompagnare i giocatori, Shadow Gangs propone una colonna sonora realizzata da un unico chitarrista, che ha impiegato cinque anni di lavoro per completarne la produzione.



Sense: A Cyberpunk Ghost Story

Sviluppatore: Suzaku

Publisher: Top Hat Studios

Genere: Horror

Data di uscita: 7 Gennaio

Piattaforme: Nintendo Switch



Atmosfere cyberpunk e un connubio tra influenze orientali e occidentali caratterizzano questo titolo horror realizzato con grafica in 2.5D. Tra le strade di Neo Hong Kong, nel 2083, Mei Lin Mak inizia a dubitare dell'efficacia dei suoi occhi cibernetici. La realtà le appare sempre più confusa, mentre fenomeni paranormali la costringono ad accettare la necessità di esplorare le rovine dei Chong Sing Apartments. Scoprendo le storie di 14 anime perdute, la giovane si avvicinerà sempre di più a svelare un mistero che affonda le proprie radici nella mitologia cinese.

Sense: A Cyberpunk Ghost Story si ispira a produzioni quali Clock Tower e Fatal Frame, con l'obiettivo di proporre un horror in cui l'inquietudine si generi progressivamente, senza necessità di ricorrere a jump scare o azione sfrenata.



Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest

Sviluppatore: Different Tales

Publisher: Walkabout Different Tales

Genere: GDR

Data di uscita: 7 Gennaio

Piattaforme: Nintendo Switch



Ispirata al GDR Werewolf: The Apocalypse, la produzione Different Tales accompagna i giocatori nel cuore dell'Europa Centrale, per un'esperienza che punta ad emulare le dinamiche del gioco di ruolo. Nei panni della giovane Maia, in viaggio tra Polonia e Bielorussia per indagare sui propri antenati, ci si ritroverà a compiere scelte complesse e ad apprendere segreti insospettabili. Le nostre azioni influenzeranno i parametri del personaggio, ovvero forza di volontà, rabbia, salute, con il tutto che andrà infine a modificare la visione del mondo di Maia e la sua capacità di interfacciarsi con esso.

Heart of the Forest promette una narrazione avvincente ed elaborata, affiancata a dinamiche di gameplay in grado di risultare adatte sia per i neofiti del gioco di ruolo sia per coloro che hanno già familiarità col Darkness World.



Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Complete Edition

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Picchiaduro 2D

Data di uscita: 14 Gennaio

Piattaforme: Nintendo Switch



Ritornano i personaggi iconici di Scott Pilgrim vs the World, in una versione definitiva del picchiaduro 2D ispirato all'ormai celebre fumetto. Ad anni di distanza dalla prima pubblicazione, Ubisoft ripropone Scott Pilgrim vs the World: The Game in Complete Edition. Quest'ultima include, oltre al gioco originale, i successivi DLC e pacchetti aggiuntivi Knives Chau e Wallace, per un'avventura che consente di vestire i panni di Scott Pilgrim a Ramona Flowers, passando per Knives Chau e Stephen Stills.

I giocatori desiderosi di (ri)vivere l'avventura di Scott Pilgrim in compagnia potranno approfittare del comparto multigiocatore della produzione. La modalità cooperativa consente infatti di affrontare Scott Pilgrim vs The World: The Game in un massimo di 4 amici, mentre la modalità competitiva propone una serie di minigiochi - Dodgeball incluso - nei quali confrontarsi.



Redout: Space Assault

Sviluppatore: 34BigThings

Publisher: 34BigThings

Genere: Shooter arcade

Data di uscita: 22 Gennaio

Piattaforme: Nintendo Switch



La Terra è ormai surriscaldata, mentre la Luna è vittima del sovraffollamento: all'umanità del 2395 non resta altro da fare che migrare in direzione di Marte e avviare la colonizzazione del Pianeta Rosso. A guidare l'operazione è la potente multinazionale Poseidon Corporation, della quale il protagonista di Redout: Space Assault è un dipendente. Vestendo i panni di Leon Barrett, il giocatore affronterà questo shooter arcade a firma italiana come membro delle forze di difesa del conglomerato industriale.

Il team torinese di 34BigThings ci accompagna nel cuore di una guerra galattica, da combattere a colpi di missili, fronteggiando pirati spaziali e navi da guerra. Tra uno scontro e l'altro, Leon Barrett scoprirà cosa si cela davvero dietro il conflitto, mentre il suo velivolo personalizzabile si farà sempre più letale.



Cyber Shadow

Sviluppatore: Aarne "MekaSkull" Hunziker

Publisher: Yatch Club Games

Genere: Action / Platform

Data di uscita: 26 Gennaio

Piattaforme: Nintendo Switch



Estetica 8-bit e arti ninja sono i protagonisti di Cyber Shadow, action platform ambientato in un futuro in cui il mondo si trova sotto il controllo di creature sintetiche. Con l'umanità al collasso, il ninja Shadow riceverà una accorata richiesta di aiuto che lo spingerà ad indagare le cause che hanno condotto al declino degli esseri umani. Cercando di scoprire la verità e di salvare al contempo la donna che ama, il protagonista si ritroverà ad esplorare le rovine di quella che una volta era Mekacity.

Livello dopo livello, Shadow diverrà più forte e apprenderà nuove tecniche, con le quali sconfiggere potenti boss, tra ninja sintetici e macchine da guerra.



Olija

Sviluppatore: Skeleton Crew Studio; Thomas Olsson

Publisher: Devolver Digital

Genere: Action / Platform / Puzzle

Data di uscita: 28 Gennaio

Piattaforme: Nintendo Switch



Pixel art, leggende marinaresche e miti asiatici trovano un punto d'incontro in Olija, produzione indipendente che fonde elementi action, platform e puzzle. Nei panni di Faraday, il giocatore si ritroverà a interpretare un marinario vittima di naufragio. In possesso di un leggendario arpione, l'uomo dovrà farsi strada attraverso le lande della misteriosa Terraphage. Popolata di insoliti personaggi, questa terra d'oltremare conquisterà il protagonista: qui infatti intreccerà il suo destino con Olijia, dama alla quale si sente inspiegabilmente legato.

Ad arricchire l'esperienza proposta dal titolo a firma Devolver Digital, troviamo una malinconica colonna sonora, le cui note si ispirano alla musica tradizionale giapponese.



Heaven's Vault

Sviluppatore: inkle LTD

Publisher: inkle LTD

Genere: Avventura

Data di uscita: 28 Gennaio

Piattaforme: Nintendo Switch



Dai creatori di 80 Days, arriva su Nintendo Switch Heaven's Vault, avventura di stampo narrativo già apprezzata dalla critica e dall'utenza PC. Nei panni dell'archeologa spaziale Aliya Elasra, il giocatore è chiamato ad esplorare in totale libertà il sistema di Nebula. Affiancata dal robot di supporto Six, la studiosa cercherà di decifrare la lingua e la storia di un'antica civiltà, in un'epopea in cui la narrazione rappresenta il fulcro principale dell'esperienza.

A seconda dell'ordine in cui visiteremo luoghi o incontreremo personaggi, il mondo di Heaven's Vault reagirà in maniera coerente, con NPC che ricorderanno ogni interazione avuta in precedenza con Aliya. Valutare con attenzione le scelte di dialogo sarà essenziale, poiché queste ultime avranno conseguenze decisamente concrete sul proseguimento della nostra avventura.



Per ogni dettaglio su questa piccola perla dello sviluppo videoludico indipendente, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca recensione di Heaven's Vault, a cura del nostro Claudio Cugliandro.



Sword of the Necromancer

Sviluppatore: Grimorio of Games

Publisher: JanduSoft S.L

Genere: Dungeon crawler

Data di uscita: 28 Gennaio

Piattaforme: Nintendo Switch



Dopo un trascorso come ladra, Tama ha accettato di assistere la sacerdotessa Koko nel suo pellegrinaggio attraverso il continente. La giovane ha tuttavia fallito nel suo impegno di proteggerla, e la religiosa ha perso la vita nel corso del viaggio. Sofferente, Tama ha deciso di recarsi alla Cripta del Negromante, dove si dice si celi un potere in grado di resuscitare i morti. Da queste premesse prende forma un dungeon crawler in cui il giocatore può contare su insoliti alleati. Sfruttando i poteri della Spada del Negromante, è infatti possibile rianimare i nemici sconfitti e convincerli a combattere al proprio fianco.

Sword of the Necromancer offre inoltre una modalità multiplayer cooperativa. Sfruttando i poteri dell'Ampolla dell'Homunculus, Tama può infatti creare una copia di se stessa, controllabile da un secondo giocatore.



Gods Will Fall

Sviluppatore: Clever Beans

Publisher: Deep Silver

Genere: Action

Data di uscita: 29 Gennaio

Piattaforme: Nintendo Switch



Un pantheon di divinità crudeli e inflessibili domina con violenza e assolutismo la comunità umana. Sofferenti, gli individui sono costretti a soddisfare ogni desiderio delle entità sovrannaturali, in un mondo in cui la disobbedienza è sinonimo di morte. Raggiunto il culmine della sopportazione, tuttavia, uomini, donne e giovanissimi decidono di impugnare le armi e conquistarsi la libertà. Un gruppo di otto valorosi Celti parte dunque alla volta dei Confini dell'Esistenza, con l'obiettivo di abbattere gli dèi, in un action dalle atmosfere dark fantasy.

Nei panni di uno dei coraggiosi combattenti, il giocatore condurrà la guerra alle divinità, accettando su di sé la responsabilità di guidare la ribellione. Tra combattimenti e scelte difficili, il gruppo sfiderà la collera di potenti ma crudeli entità.



Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy

Sviluppatore: Koei Tecmo

Publisher: Koei Tecmo

Genere: JRPG

Data di uscita: 29 Gennaio

Piattaforme: Nintendo Switch



Ambientato tre anni dopo rispetto alle vicende narrate in Atelier Ryza: Ever Darkness & The Secret Hideout, il JRPG di Koei Tecmo vede Ryza risiedere ancora sull'isola di Kurken Island. Ricevuta una lettera da un'amica che le chiede di indagare su di una misteriosa pietra lucente, quest'ultima non esiterà nel cimentarsi in una nuova avventura. Diretta ad Ashra-am Baird, capitale del regno, Ryza si dedicherà all'esplorazione del mondo di gioco, sino a scoprire i segreti che si annidano tra le rovine che circondano il prodigioso complesso urbano. Se ciò non fosse sufficiente, l'incontro con una misteriosa creatura è anch'esso inciso nel destino della giovane.

In questo nuovo capitolo della longeva serie JRPG, Koei Tecmo introduce alcune inedite dinamiche di gameplay. La protagonista, ad esempio, può ora avventurarsi sott'acqua, arrampicarsi su rami o muri e sfruttare corde incantate per raggiungere altri luoghi. Con un sistema di combattimento ancora più dinamico e la possibilità di forgiare strumenti personalizzati nel corso dell'intera avventura, Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy segna un ulteriore passo per la serie.



In attesa dell'esordio del titolo, sulle pagine di Everyeye potete trovare ulteriori dettagli sul JRPG nel ricco provato di Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy, redatto dal nostro Giuseppe Arace.