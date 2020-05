Nintendo Switch: nuovi giochi e uscite di giugno 2020

Dopo un mese di maggio su Nintendo Switch dominato da un ampio numero di produzioni, il giugno della console della Casa di Kyoto si presenta come alquanto meno ricco in termini di varietà e ampiezza dell'offerta, ma comunque in grado di suscitare curiosità nel pubblico. Dopo un posticipo dell'edizione per Switch di The Outer Worlds, il porting dell'RPG di Obsidian Entartinment risulta, ad esempio, particolarmente intrigante.



L'imponenza di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition e i numerosi giochi 2K approdati su Nintendo Switch a maggio lasciano ora il posto ad un catalogo che spazia da SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated ad una nutrita selezione di produzioni indipendenti. Di seguito, trovate dunque l'elenco delle principali novità in arrivo su Nintendo Switch nel corso del giugno 2020: vi auguriamo una buona lettura!



The Outer Worlds

Sviluppatore: Obsidian Entertainment

Publisher: Private Identity

Genere: RPG

Data di Uscita: 5 Giugno

Piattaforma: Nintendo Switch



Già disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, l'apprezzata ultima fatica di Obsidian Entertainment è finalmente pronta ad approdare anche su Nintendo Switch. In costante bilico tra RPG sci-fi e commedia spaziale, The Outer Worlds pone il giocatore nei panni di un individuo che si risveglia all'improvviso da un processo di ibernazione, solamente per scoprire di ritrovarsi sperduto ai confini della galassia.

In un'avventura ruolistica che punta ad offrire grande libertà d'azione, Il protagonista si ritroverà ad influenzare, con le sue decisioni, il destino della colonia di Halcyon, vittima di una spregevole cospirazione che mira a causarne la distruzione.



Per maggiori dettagli sull'RPG firmato da Obsidian Entertainment, sulle pagine di Everyeye trovate la ricca recensione di The Outer Worlds redatta dal nostro Giuseppe Arace.



51 Worldwide Games

Sviluppatore: Nintendo

Publisher: Nintendo

Genere: Party Game

Data di Uscita: 5 Giugno

Piattaforma: Nintendo Switch



Gli amanti dei giochi da tavolo e dei party game troveranno in 51 Worldwide Games un'ampia e variegata raccolta di opzioni d'intrattenimento. Si spazia da grandi classici come Dama Cinese, Ludo, Backgammon, Scacchi, Domino ad altri giochi da tavolo quali Mulino, Piena e Parziale, Voltafaccia, Punti e Caselle e moltissimi altri.

Ogni gioco è accompagnato da un'introduzione o un tutorial dedicato, così da consentire di apprendere le regole di ogni passatempo presente nella raccolta proposta da Nintendo. Disponibile ovviamente un'opzione di fruizione in multiplayer, sia in locale sia online.



1971 Project Helios

Sviluppatore: Recotechnology S.L.

Publisher: Recotechnology S.L.

Genere: Strategico

Data di Uscita: 9 Giugno

Piattaforma: Nintendo Switch



Ambientato in un modo dominato dal freddo e dai ghiacci, 1971 Project Helios propone la formula di un gioco di strategia a turni che combina combattimenti ravvicinati a tattiche militari da conflitto armato. Il titolo vede protagonisti otto personaggi mossi da interessi e motivazioni differenti, ma pronti ad unirsi in un'alleanza temporanea per mettersi sulle tracce della Dottoressa Margaret Blythe.

Tra attacchi di predoni, indagini su di un quartier generale militare ed una setta religiosa che contrasta il diffondersi della tecnologia, i personaggi principali di 1971 Project Helios impareranno progressivamente a conoscersi. Il giocatore potrà adottare approcci differenti all'evolversi dell'avventura, che lo condurranno a propria volta verso uno dei tre possibili finali del gioco.



Project Warlock

Sviluppatore: Bucksoft Software

Publisher: Crunching Koalas

Genere: FPS

Data di Uscita: 11 Giugno

Piattaforma: Nintendo Switch



Sfruttando tanto poteri magici quanto armi da fuoco, il giocatore partirà per un'avventura ispirata agli sparatutto in prima persona più iconici del passato. Tra ghiacci antartici e sabbie egiziane, completare Project Warlock richiederà di fronteggiare 60 livelli collocati in cinque diverse ambientazioni.

Un arsenale composto da 38 armi consentirà di farsi largo tra demoni alati ed imponenti robot, lungo percorsi popolati da valanghe di creature ostili. Raccogliendo oro e munizioni nascoste, il giocatore potrà farsi progressivamente strada tra varchi ed ascensori, da aprire ed attivare tramite apposite chiavi e misteriosi pulsanti.



Warborn

Sviluppatore: Raredrop Games

Publisher: PQube Limited

Genere: Indie / Strategico

Data di Uscita: 12 Giugno

Piattaforma: Nintendo Switch



Scegliendo tra una delle quattro fazioni disponibili, il giocatore impersonerà un Comandante pronto a guidare le proprie forze sul campo di battaglia. Ognuna di esse offre uno stile di combattimento differente ed abilità uniche: dispiegare con attenzione le unità sarà la chiave per ottenere la vittoria in scontri tra colossali mecha, che prenderanno vita in sequenze ispirate alla agli anime giapponesi degli Anni Novanta.

Con l'obiettivo di ristabilire la pace nel sistema solare, sarà necessario guidare la propria squadra d'assalto verso la vittoria, valutando di volta in volta tutte le strategie a propria disposizione per fronteggiare combattimenti a turni e rapidi confronti.



Burnout Paradise Remastered

Sviluppatore: Criterion Games

Publisher: Electronic Arts

Genere: Racing Game

Data di Uscita: 19 Giugno

Piattaforma: Nintendo Switch



La serie di Burnout approda per la prima volta su Nintendo Switch grazie a quest'edizione rimasterizzata di Burnout Paradise. Sfrecciando lungo le strade di Paradise City, i giocatori potranno sperimentare un comparto tecnico che mira ai 60 fps, affiancati da texture in alta risoluzione e comandi ottimizzati per la console Nintendo. Il tutto arricchito da un comparto multiplayer online.

Rispetto all'edizione originale, Burnout Paradise Remastered include 8 pacchetti DLC, tra cui Big Surf Island, Burnout Bikes e Cops and Robbers. Tra nuove location, sfide ed oltre 130 veicoli, il titolo si propone come la versione definitiva del racing game.



SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated

Sviluppatore: Purple Lamp Studios

Publisher: THQ Nordic

Genere: Platform Adventure

Data di Uscita: 23 Giugno

Piattaforma: Nintendo Switch



Remake dell'omonimo gioco dedicato a SpongeBob, l'edizione Rehydrated ripropone al pubblico il titolo, forte di alcune migliorie tecniche e di diverse aggiunte contenutistiche. Oltre ad un comparto grafico rivisto, infatti , il nuovo SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom include anche una serie di elementi inediti. Tra questi ultimi può ad esempio essere citato lo scontro con il Boss Robo Squiddi.

Nei panni di SpongeBob, Patrick e Sandy, il giocatore dovrà sventare i piani del malvagio Plankton e salvare l'area di Bikini Bottom. A completare il pacchetto, troviamo una nuova modalità multiplayer per due giocatori, disponibile sia online sia in locale.



Ninjala

Sviluppatore: GungHo Online Entertainment

Publisher: GungHo Online Entertainment

Genere: Multiplayer

Data di Uscita: 25 Giugno

Piattaforma: Nintendo Switch



Inizialmente previsto per il mese di maggio, Ninjala è stato posticipato: sarà dunque il mese di giugno a veder approdare su Nintendo Switch il frenetico titolo multiplayer dalla struttura free to play. Caratterizzato da uno stile cartoon e da vivaci tonalità cromatiche, Ninjala si colloca sulla scia di produzioni del calibro di Splatoon, nel proporre una formula competitiva piuttosto alternativa.

Alter ego del giocatore sono infatti bizzarri Ninja in grado di cimentarsi tanto in acrobazie e parkour quanto nell'arte del ninjutsu e dell'utilizzo di armi create utilizzando pratiche domme da masticare. Al lancio, la community potrà scegliere tra una modalità battle royale a 8 giocatori ed un'opzione a squadre con scontri 4v4.



Per maggiori dettagli su questo titolo, potete trovare sulle pagine di Everyeye un provato di Ninjala realizzato dal nostro Gabriele Carollo.



Mr. Driller DrillLand

Sviluppatore: Bandai Namco

Publisher: Bandai Namco

Genere: Puzzle Game

Data di Uscita: 25 Giugno

Piattaforma: Nintendo Switch



La serie di Mr. Driller compie il suo debutto su Nintendo Switch, portando con sé una grafica aggiornata e sequenze d'intermezzo in alta risoluzione. Il celebre puzzle game approda dunque anche in Occidente, conducendo il giocatore a ben 500 metri di profondità, alla scoperta del parco divertimenti sotterraneo segreto denominato "DrillLand". Per completare il gioco sarà necessario farsi strada attraverso le cinque attrazioni principali, sino a conquistarsi il diritto di sfidare il boss finale.

Mr. Driller DrillLand supporta diverse modalità di gioco multiplayer competitive, che possono essere affrontate in compagnia di fino a tre altri utenti.