Nintendo Switch: nuovi giochi e uscite di maggio 2020

Nonostante le difficoltà determinate dal contesto sanitario internazionale, il calendario delle uscite di maggio 2020 su Nintendo Switch si è mantenuto piuttosto fitto. Gli utenti attivi sulla console avranno a propria disposizione un ventaglio notevole di proposte afferenti a molteplici generi videoludici. Si spazia in effetti da intriganti produzioni indie a un'esclusiva molto attesa: Xenoblade Chronicles Definitive Edition. A completare l'offerta, anche una selezione decisamente interessante di giochi 2K in arrivo su Nintendo Switch.



Senza esitare oltre, dunque, ecco la nostra rassegna dei principali giochi Nintendo Switch in arrivo nel corso del prossimo mese: buona lettura!



Spirit of the North

Sviluppatore: Infuse Studio

Publisher: Merge Games

Genere: Avventura

Data di uscita: 7 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



Un'avventura in terza persona ispirata agli avvolgenti paesaggi islandesi, Spirit of the North propone un viaggio privo di dialoghi e narrazione esplicita, che spinge il giocatore ad esplorare in autonomia il folklore nordico, tra enigmi e supposizioni.

Nei panni di una volpe rossa sarà possibile indagare le sorti di un'antica civiltà ormai perduta, intrecciando il proprio destino con quello del Guardiano dell'Aurora Boreale, spirito femminile in grado di assumere le sembianze del medesimo animale.

Void Bastards

Sviluppatore: Blue Manchu

Publisher: Humble Bundle

Genere: FPS

Data di uscita: 7 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



Un peculiare First Person Shooter si appresta a farsi strada sulla console Nintendo. Con una componente grafica che non esita a rimandare all'universo dei fumetti, con tanto di onomatopee a schermo, Void Bastards cala i giocatori nel cuore della Nebula di Sargasso. Da qui, alla guida di un bizzarro gruppo di prigionieri, prenderà il via un viaggio per fuggire da questo pericoloso angolo della galassia.

Aggiungendo al cuore da shooter in prima persona un sistema di gestione delle risorse, Void Bastards ci chiederà inoltre di raccogliere, preservare e utilizzare con cura elementi quali cibo o carburante. Tra pirati spaziali e balene del vuoto, la missione dei protagonisti sarà tuttavia tutt'altro che semplice e richiederà di dirigere l'avanzare di trasandate astronavi con astuzia e saggezza.



Star Wars Episode I: Racer

Sviluppatore: Aspyr Media

Publisher: Aspyr Media

Genere: Racing Game

Data di uscita: 12 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



Ad oltre vent'anni di distanza, ritorna sul mercato videoludico Star Wars Episode I: Racer, celebre produzione dedicata all'universo di Star Wars. Con un contesto tratto direttamente da La Minaccia Fantasma, il gioco propone ai giocatori di salire a bordo del proprio Sguscio, per lanciarsi in folli competizioni, nel tentativo di avere la meglio su piloti provenienti da ogni parte della Galassia lontana lontana.

Con controlli completamente rivisti, Star Wars Episode I: Racer compie un incredibile viaggio nel tempo, per giungere su Nintendo Switch direttamente dall'era del Nintendo 64.



TT Isle of Man Ride on the Edge 2

Sviluppatore: Kylotonn Games

Publisher: Bigben Interactive

Genere: Simulazione

Data di uscita: 14 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



I videogiocatori motociclisti, o aspiranti tali, possono salire a bordo dei bolidi virtuali offerti loro da Kylotonn Games, per cimentarsi in adrenalinici circuiti a cavallo tra Regno Unito e Irlanda. Tra i tracciati proposti spicca ovviamente il famigerato Snaefell Mountain Course (o Circuito del Mountain), un percorso di oltre 60 km che si dipana tra tornanti e rettilinei nella piccola Isola di Man, in grado di richiamare nel cuore del Mar d'Irlanda uno stuolo di seguaci delle due ruote.

TT Isle of Man Ride on the Edge 2 offre oltre 15 tracciati, 18 moto e i piloti ufficiali delle competizioni. Novità per l'IP, il titolo include anche un'opzione di gioco a mondo aperto, per migliorare la propria abilità alla guida.



Per tutti i dettagli, potete fare riferimento alla nostra recensione di TT Isle of Man Ride on the Edge 2, redatta da Matteo Mangoni.



Railway Empire: Nintendo Switch Edition

Sviluppatore: Gaming Minds Studios

Publisher: Kalypso Media

Genere: Gestionale / Simulazione

Data di uscita: 15 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



Originariamente atteso per il mese di marzo 2020, Railway Empire: Nintendo Switch Edition è stato posticipato ed è ora pronto a compiere il proprio debutto. Il titolo pone il giocatore di fronte alla possibilità di instaurare il proprio dominio sulla rete ferroviaria statunitense lungo cinque diverse epoche storiche. Con ben 40 varianti di locomotive e 300 tipi di tecnologie sulle quali fare affidamento, costruire un impero nel cuore degli USA si prospetta un'impresa che richiede grande attenzione ai dettagli e alla strategia. A complicare le cose, la presenza di Compagnie ferroviarie concorrenti, pronte a tutto pur di conservare la propria posizione di privilegio nel settore.

Ad arricchire il pacchetto proposto dall'edizione Nintendo Switch troviamo i DLC Mexico, The Great Lakes e Crossing the Andes.



Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix

Sviluppatore: Crypton Future Media

Publisher: SEGA

Genere: Rythm Game

Data di uscita: 15 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



Ritorna per un nuovo debutto il celebre Rythm Game marchiato SEGA, da maggio disponibile su Nintendo Switch. I giocatori potranno affrontare il palco cimentandosi in due differenti modalità. L'Arcade Mode, con controlli tradizionali, oppure la Mix Mode, legata ai sensori di moviemento.

Con un catalogo di oltre cento brani tra cui scegliere, Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix offre molteplici opzioni di personalizzazione per il proprio avatar e la possibilità di creare playlist con i propri video musicali preferiti.

Warhammer 40.000: Mechanicus

Sviluppatore: Bulwark Studios

Publisher: Kasedo Games

Genere: Strategico

Data di uscita: 19 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



Gli appassionati del genere strategico potranno approfittare del debutto di Warhammer 40.000: Mechanicus su Nintendo Switch il prossimo 19 maggio. Il titolo pone il giocatore al comando dell'Adeptus Mechanicus, uno tra gli eserciti attrezzati con la migliore tecnologia dell'intero Imperium, mettendolo così nelle condizioni di partire alla scoperta del pianeta di Silva Tenebris.

Per affrontare al meglio oltre 50 missioni, sarà necessario personalizzare il proprio team, gestire saggiamente le risorse a propria disposizione e scoprire tecnologie ormai sepolte dalle sabbie del tempo. Ogni decisione strategica andrà ponderata con cura, in quanto potrebbe mutare il destino dell'intero Imperium.



The Wonderful 101 Remastered

Sviluppatore: Platinum Games

Publisher: Platinum Games

Genere: Action

Data di uscita: 22 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



Dalle fucine videoludiche dei sempre attivi mastri sviluppatori di Platinum Games fa ritorno su Nintendo Switch una vecchia conoscenza dell'utenza della Grande N. Il mese di maggio vedrà infatti la pubblicazione di The Wonderful 101 Remastered, versione migliorata dell'esclusiva Wii U pubblicata nel 2013.

Finanziato tramite una campagna Kickstarter dal successo straordinario, il titolo porterà con sé, oltre ai contenuti originali, anche alcuni elementi inediti. Un coloratissimo Action sopra le righe, in costante bilico tra frenesia e ironia, che non esita a giocare con gli stereotipi e i cliché del genere supereroistico.



Per maggiori dettagli, sulle pagine di Everyeye potete fare riferimento alla recensione di The Woderful 101 per Wii U redatta dal nostro Francesco Fosssetti.

Minecraft: Dungeons

Sviluppatore: Mojang

Publisher: Xbox Game Studios

Genere: Dungeon Crawler

Data di uscita: 26 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



Ispirato ai più classici dungeon crawler, Minecraft Dungeons declina il genere all'interno del più che celebre universo popolato di cubetti. Determinato a salvare gli abitanti del proprio villaggio dalle grinfie del malvagio Arci-abitore, il protagonista dovrà farsi strada tra labirintici canyon, miniere e paludi.

Con la possibilità di adottare diversi stili di combattimento, Minecraft Dungeon porrà l'aspirante eroe di fronte a orde di pericolosi nemici. In caso di necessità, sarà comunque possibile ricorrere all'aiuto di uno o più amici, grazie alla modalità cooperativa fino a quattro giocatori.

Ninjala

Sviluppatore: GungHo Online Entertainment

Publisher: GungHo Online Entertainment

Genere: Free to play / Battle Royale / Multiplayer

Data di uscita: 27 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



Sulla scia del coloratissimo Splatoon, arriva su Nintendo Switch un peculiare esperimento firmato da GungHo Online Entertainment. Vestendo i panni di un avatar dal look quantomeno sopra le righe, i giocatori si ritrovano calati nell'arena di Ninjala, popolata da strani Ninja in grado di destreggiarsi tra ninjutsu, parkour e armi create utilizzando gomme da masticare.

Proposto in formato free-to-play con microtransazioni, Ninjala offre due modalità di gioco: una Battle Royale fino a 8 giocatori in cui competere per conquistare il punteggio più alto, e una sfida a squadre dalla struttura 4v4.

Shantae and the Seven Sirens

Sviluppatore: WayForward

Publisher: WayForward

Genere: Metroidvania

Data di uscita: 28 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



La quinta incarnazione della serie di Shantae conduce i giocatori su di una misteriosa isola tropicale, plasmata nella forma di un mondo interconnesso e non lineare. L'esplorazione, come da tradizione, avverrà nei panni dell'energica eroina dai capelli viola, in parte Genio e in parte umana.

In Shantae and the Seven Sirens, la protagonista è pronta a sfruttare nuove abilità per farsi largo tra una miriade di avversari e scoprire le insidie che si celano dietro all'atollo in cui è approdata. Tra combattimenti e scoperta dell'ambientazione, la storia si dipanerà tramite una serie di cutscene animate.

XCOM 2 Collection

Sviluppatore: Firaxis Games

Publisher: 2K

Genere: Strategico

Data di uscita: 29 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



2K porta su Nintendo Switch XCOM 2, strategico apprezzato da pubblico e critica videoludica. La console delle Casa di Kyoto lo accoglie nel formato XCOM 2 Collection, che include al suo interno il gioco originale e le successive espansioni.

La raccolta include dunque anche l'espansione XCOM 2: War of the Chosen e quattro DLC (Pacchetto Guerriglieri della Resistenza; Figli dell'Anarchia; Cacciatori di Alieni; L'ultimo regalo di Shen), che offrono sia ulteriori opzioni di personalizzazione estetica sia nuove missioni, oltre a meccaniche e abilità aggiuntive.



Borderlands Legendary Collection

Sviluppatore: Gearbox

Publisher: Take-Two

Genere: FPS

Data di uscita: 29 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



La saga firmata da Gearbox approda su console Nintendo grazie alla Borderlands Legendary Collection. Come intuibile dal nome, stiamo parlando di una raccolta, che include al suo interno tre differenti produzioni. Borderlands: Game of the Year Edition consente al pubblico di scoprire le origini della saga, vestendo i panni di un mercenario determinato a esplorare il bizzarro mondo di Pandora, alla ricerca di una tecnologia aliena celata in una misteriosa Cripta. Presente all'appello anche Borderlands 2, che introduce nella mitologia della saga l'ormai iconico personaggio di Jack il Bello. Nei panni di un Cacciatore della Cripta, il giocatore si ritroverà nuovamente a muoversi tra le lande di Pandora. Si torna infine indietro nel tempo con Borderlands: The Pre-Sequel, che, ambientato tra i due giochi precedenti, racconterà proprio la storia di Jack il Bello.

Per la gioia dei fan del multiplayer, segnaliamo che tutti e tre i titoli potranno essere giocati anche in modalità cooperativa, in locale con schermo condiviso per due giocatori e in modalità online fino a quattro giocatori.

BioShock The Collection

Sviluppatore: 2K

Publisher: 2K

Genere: FPS

Data di uscita: 29 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



L'acclamata saga di BioShock approda su Nintendo Switch nel suo formato più completo: BioShock The Collection. In un unico pacchetto, i giocatori avranno a disposizione tre diversi titoli. Si parte ovviamente con BioShock Remastered, in un viaggio direzione della città sottomarina di Rapture, trasformatasi da sogno visionario in distopia. Si prosegue con BioShock 2 Remastered, per esplorare ancora una volta Rapture, ma dal punto di vista di un prototipo di Big Daddy. Nei panni del Soggetto Delta affronteremo una costante battaglia tra la vita e la morte, nel tentativo di salvare la nostra Sorellina dispersa.

Chiude il pacchetto Bioshock Infinite: The Complete Edition. Con quest'ultima produzione, il giocatore lascia le atmosfere di Rapture per avventurarsi in direzione di Columbia, città che fluttua tra le bianche nuvole.



Una pubblicazione decisamente interessante per l'utenza Nintendo intenzionata a recuperare l'iconica saga: sulle pagine di Everyeye ve ne ha parlato il nostro Giuseppe Arace nella sua recensione di BioShock The Collection.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Sviluppatore: Monolith Soft

Publisher: Nintendo

Genere: JRPG

Data di uscita: 29 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



Direttamente dall'epoca di Wii, con una fermata eccezionale su New Nintendo 3DS, l'iconico gioco di ruolo firmato da Monolith Soft si prepara a sbarcare in esclusiva su Nintendo Switch nella sua versione definitiva. Tra gli elementi caratterizzanti di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition balza immediatamente all'occhio la rinnovata qualità grafica che avvolge l'intrigante mondo di gioco, edificato sulle spalle di ciò che resta di Bionis e Mechanis, giganti colossali datisi battaglia su di un'immensa distesa oceanica, sino ad annientarsi a vicenda.

Il JRPG ripropone l'apprezzato intreccio narrativo che vede il giovane Shulk brandire la leggendaria Monade e avventurarsi con l'arma in direzione di un viaggio epico, ma non solo. In un progetto che pare collocarsi a metà strada tra una rimasterizzazione e un remake, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition includerà infatti anche un Epilogo aggiuntivo completamente inedito.