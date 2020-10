Nintendo Switch: nuovi giochi e tutte le uscite di novembre 2020

Ottobre ha portato su Nintendo Switch un'interessante selezione di produzioni Terze Parti, Indie ed esclusive Nintendo, con un mese che si è chiuso in grande stile grazie alla pubblicazione di Pikmin 3: Deluxe. Nel corso delle settimane di novembre, la console ibrida è pronta a offrire un catalogo di nuove uscite ancora più ricco. Si spazia infatti dal debutto del Reame dei Cuori sull'hardware grazie a Kingdom Hearts: Melody of Memory, mentre i giocatori che hanno amato The Legend of Zelda: Breath of the Wild possono aspettare con ansia il prequel Hyrule Warriors: L'Era della Calamità. Di seguito, vi presentiamo dunque i principali giochi in arrivo su Nintendo Switch a novembre 2020: buona lettura!

Jurassic World Evolution Complete Edition

Sviluppatore: Frontier Developments

Publisher: Frontier Developments

Genere: Gestionale

Data di uscita: 3 Novembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Nel cuore dell'arcipelago delle Muertes, il giocatore è chiamato ad assumere il controllo del leggendario Jurassic World. Con l'obiettivo di creare i dinosauri più evoluti, contenerne l'imponenza e trarne profitto, sarà necessario valutare ogni possibile investimento. Espandendo l'arcipelago, ci si dovrà preoccupare di bilanciare parametri di sviluppo scientifico, intrattenimento e sicurezza, per creare il parco giurassico dei propri sogni.

Già disponibile su altre piattaforme, il gestionale di Frontier Developments è pronto ad approdare anche su Nintendo Switch. Nella sua edizione definitiva, Jurassic World Evolution porta sulla console di Kyoto la magia della saga cinematografica.



Bakugan: Champions of Vestroia

Sviluppatore: WayForward Technologies

Publisher: Warner Bros. Interactive

Genere: GDR

Data di uscita: 6 Novembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Produzione ispirata alla celebre serie televisiva, Bakugan: Champions of Vestroia offre ai giocatori l'occasione di immergersi nell'universo della saga. Con l'obiettivo di divenire Campione indiscusso di Vestroia, il titolo propone un'avventura in cui familiarizzare con i Bakugan e renderli propri alleati. Sfida dopo sfida, sarà possibile acquisire nuove attrezzature e personalizzare la propria squadra, per un GDR all'insegna di battaglie sempre più intense.

Segnaliamo che le sfide di Bakugan: Champions of Vestroia possono essere affrontate sia in solitaria sia in compagnia di un altro giocatore.



Tropico 6: Nintendo Switch Edition

Sviluppatore: Limbic Entertainment

Publisher: Kalypso Media

Genere: Gestionale

Data di uscita: 6 Novembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Con una versione appositamente concepita per la console ibrida, Tropico 6 approda su Nintendo Switch. Dalle mura del proprio palazzo, i giocatori assumeranno il controllo - per la prima volta nella serie - di un grande arcipelago, posizione dalla quale sceglieranno la propria strategia per trasformarsi in perfetti sovrani assoluti. Tra un comizio elettorale e una crisi diplomatica internazionale, sarà necessario cimentarsi nell'edificazione di infrastrutture e nello sviluppo del settore turistico.

Tra nuove costruzioni, una vasta selezione di mezzi di trasporto e sfide inedite, il peculiare gestionale proposto da Tropico 6 si fa strada anche sulla console di casa Nintendo.



In attesa dell'esordio del gioco sulla console ibrida, sulle pagine di Everyeye è disponibile la recensione di Tropico 6 redatta dal nostro Daniele D'Orefice in occasione del primo debutto del titolo gestionale.



Just Dance 2021

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Rhythm Game / Party Game

Data di uscita: 12 Novembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Dalla modalità dedicata ai bambini con coreografie appositamente pensate per i più piccoli sino alle impegnative sfide proposte dalla modalità Sweat, anche quest'anno ritorna sulla scena videoludica il celebre rhythm game di Ubisoft. Just Dance 2021 mette a disposizione degli amanti di musica e ritmo 40 nuove tracce sulle quali scatenarsi danzando. Per sfruttare a pieno le potenzialità del gioco, la produzione propone un'opzione cooperativa, oltre a un supporto post-lancio a base di eventi stagionali e iniziative speciali.

Per ampliare ulteriormente la proposta di Just Dance 2021, gli aspiranti ballerini possono ricorrere a Just Dance Unlimited, servizio di abbonamento che garantisce l'accesso ad oltre 500 brani.



Kingdom Hearts: Melody of Memory

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: Rhythm Game

Data di uscita:13 Novembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Con oltre 140 brani inclusi, Kingdom Hearts: Melody of Memory offre una nuova prospettiva sulla saga del Reame dei Cuori. Per la prima volta, la serie Square Enix viene declinata in forma di rhythm game, per un'avventura che gli appassionati potranno vivere a ritmo di musica. Sulle note delle tracce che compongono le memorabili colonne sonore dei titoli di Kingdom Hearts, i giocatori vestiranno i panni di Sora, Pippo, Paperino e molti altri personaggi della saga. Agendo con le giuste tempistiche, sarà possibile sconfiggere ancora una volta heartless e pericolosi boss.

Sul fronte narrativo, Kingdom Hearts: Melody of Memory ripercorre l'intera storia della saga, vissuta dal punto di vista di Kairi. All'appello non sembrano inoltre mancare alcune diramazioni narrative inaspettate.



Per maggiori dettagli sullo stile della produzione, sulle pagine di Everyeye trovare il provato di Kingdom Hearts: Melody of Memory redatto dal nostro Antonello "Kirito" Bello.



Need for Speed: Hot Pursuit Remastered

Sviluppatore: Stella Entertainment Limited

Publisher: EA

Genere: Racing Game

Data di uscita: 13 Novembre

Piattaforme: Nintendo Switch



In Need for Speed: Hot Pursuit, il giocatore sceglie se supportare le forze dell'ordine oppure unirsi alla causa dei fuorilegge. In entrambi i casi, ad attenderlo troverà una campagna principale pronta a snodarsi lungo le strade di Seacrest County. Con un parco auto che include i veicoli più desiderati al mondo, la produzione EA si qualifica come l'edizione definitiva di Need for Speed: Hot Pursuit. Al suo interno sono infatti inclusi tutti i contenuti resi disponibili nella fase post-lancio del titolo originale, comprensivi di nuove sfide ed oltre 6 ore di gioco extra.

Per gare ancora più sfrenate e una community più unita, il racing game include una modalità multigiocatore rinnovata, in grado di supportare il gioco cross-platform.



Per maggiori dettagli sul ritorno del titolo, sulle pagine di Everyeye potete sfrecciare tra le parole scritte da Matteo Mangoni nel suo provato di Need for Speed: Hot Pursuit Remastered.



Mortal Kombat 11 Ultimate

Sviluppatore: NetherRealm

Publisher: Warner Bros. Interactive

Genere: Picchiaduro

Data di uscita: 17 Novembre

Piattaforme: Nintendo Switch



L'iconico picchiaduro figlio del team di Ed Boon ritorna sul mercato videoludico nella sua versione definitiva. Oltre ai contenuti dell'edizione originale, Mortal Kombat 11 Ultimate include infatti tutti i kombattenti aggiunti nella fase post-lancio tramite DLC. Rispondono dunque all'appello Terminator, Joker, Mileena, Rambo, RoboCop, Rain e Spawn. La consueta brutalità distintiva della serie attende gli appassionati per scontri all'ultima Brutality e Fatality, affrontabili come da tradizione anche in modalità multiplayer.

La versione Ultimate di Mortal Kombat 11 include due intere campagne principali, con l'arco narrativo del gioco originale e la successiva espansione Mortal Kombat 11: Aftermath. A completare il pacchetto, una vasta selezione di modalità, che spaziano da Kripta a Torri del Tempo.



Sniper Elite 4

Sviluppatore: Rebellion

Publisher: Rebellion

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 17 Novembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Ambientato nell'Italia della Seconda Guerra Mondiale, Sniper Elite 4 affida al giocatore il compito di liberare la penisola dalla morsa dell'oppressione fascista. Con visuale in terza persona, lo shooter promette grande libertà di approccio nella campagna principale. Perfezionando la mira, sarà possibile mettere a segno complessi colpi dalla distanza, la cui esecuzione è resa più spettacolare dall'attivazione di una visuale a raggi X. Su Nintendo Switch, il supporto a rumble HD e ai comandi giroscopici rende l'esperienza di gioco ancora più immersiva.

In Sniper Elite 4, è inoltre disponibile una modalità multigiocatore sia cooperativa sia competitiva, da affrontare online o in locale.



Monster Truck Championship

Sviluppatore: Teyon

Publisher: Nacon

Genere: Racing Game

Data di uscita: 19 Novembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Con 3 leghe in cui competere e ben 25 arene, Monster Truck Championship invita gli aspiranti piloti a cimentarsi in gare di velocità o free style. Alla guida di imponenti mezzi personalizzabili, i giocatori potranno cavalcare l'asfalto da Las Vegas ad Orlando, imparando a destreggiarsi tra le caratteristiche distintive dei 16 monster truck presenti nel gioco. Per un'esperienza ancora più immersiva, Monster Truck Championship riproduce fedelmente alcune peculiarità dei mezzi, come la gestione indipendente delle ruote anteriori e posteriori.

A completare l'offerta, troviamo una modalità competitiva online, per sfide a otto giocatori.



Sakuna: Of Rice and Ruin

Sviluppatore: Edelweiss

Publisher: XSEED Games; Marvelous

Genere: Action / Simulazione

Data di uscita: 20 Novembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Peculiare fusione tra action a scorrimento orizzontale e simulatore di fattoria, Sakuna: Of Rice and Ruin pone i giocatori nei panni di una dea del raccolto. Impegnata nell'esplorazione di un'isola misteriosa, la divinità si mescolerà agli esseri umani, stabilendo una base in un villaggio di montagna e apprendendo i segreti della coltivazione del riso.

Tra una battaglia e l'altra, la protagonista Sakuna potrà esplorare ambientazioni suggestive, in una intrigante reinterpretazione della mitologia giapponese.



Hyrule Warriors: L'Era della Calamità

Sviluppatore: Koei Tecmo

Publisher: Nintendo

Genere: Musou

Data di uscita: 20 Novembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Dallo sforzo congiunto di Koei Tecmo e Nintendo nasce Hyrule Warriors: L'Era della Calamità, produzione dall'impianto musou ambientata nella Hyrule di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Con una vicenda che si colloca un secolo prima dell'acclamata avventura di Link, il titolo si pone come un vero e proprio prequel dell'esclusiva Nintendo. Nei panni dell'iconico eroe, di Zelda e di molti altri personaggi di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, i giocatori dovranno tentare di difendere il regno dall'assalto della calamità nota come Ganon.

Ad arricchire l'offerta ludica proposta da Hyrule Warriors: L'Era della Calamità, troviamo una modalità cooperativa che consente a due giocatori di affrontare insieme il titolo su di un'unica Nintendo Switch.



Per maggiori dettagli sulla produzione, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile un ricco provato di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità, a cura del nostro Antonello "Kirito" Bello.



Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues

Sviluppatore: GameMill Entertainment

Publisher: GameMill Entertainment

Genere: Picchiaduro

Data di uscita: 24 Novembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Già disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, questa nuova avventura dedicata all'universo di Karate Kid è pronta ad approdare anche su Nintendo Switch. Con l'obiettivo di offrire ulteriore sviluppo all'opera del regista John G. Avildsen, gli sviluppatori di GameMill Entertainment hanno plasmato un nuovo picchiaduro a scorrimento. Strutturato in 28 missioni principali, Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues include otto personaggi principali.

Dedicato ai videogiocatori più nostalgici, la produzione offre una trama completamente inedita.



In attesa del ritorno di quest'iconico brand, sulle pagine di Everyeye trovate uno speciale dedicato alla storia dei videogiochi di Karate Kid, a cura del nostro Alessandro Bruni.