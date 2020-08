Nintendo Switch: nuovi giochi e tutte le uscite di settembre 2020

L'agosto di Nintendo Switch è stato dominato dall'esordio sull'hardware nipponico dello sportivo arcade Captain Tsubasa: Rise of the New Champions e della versione definitiva del picchiaduro Jump Force, oltre a diverse produzioni di natura indipendente. Il mese di settembre ripropone una commistione tra giochi sportivi, tra cui NBA 2K21 e WWE Battlegrounds, avventure fiabesche e originali titoli indie, del calibro di Going Under e Bounty Battle. Per affrontare il finire dell'estate, ecco dunque la nostra selezione di nuovi giochi Nintendo Switch in arrivo a settembre 2020: buona lettura!

Ary and the Secret of Seasons

Sviluppatore: eXiin / Fishing Cactus

Publisher: Modus Games

Genere: Action Adventure

Data di uscita: 1 Settembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Il Regno di Valdi è da sempre suddiviso in quattro grandi regioni, ognuna delle quali dominata da una stagione perenne. Un'improvvisa rottura degli equilibri causa però uno sconvolgimento climatico che coinvolge anche Yule, dimora della piccola Ary. Quando alle coltri di neve si sostituisce l'estate, suo padre, Guardiano dell'Inverno, è convocato alla Cupola delle Stagioni per una riunione d'emergenza. Reso apatico dalla misteriosa scomparsa del figlio Flynn, l'uomo non è nelle condizioni di rispondere all'appello. L'invito sarà però prontamente raccolto da Ary, determinata a vivere un'epica avventura e a rintracciare il fratello.

Ary and the Secret of Seasons è una fiaba dai toni leggeri, per un action adventure che combina la possibilità di controllare le stagioni con elementi puzzle platform.



Per maggiori dettagli su gameplay e ambientazioni, potete consultare il provato di Ary and the Secret of Seasons disponibile sulle pagine di Everyeye.



MX vs ATV All Out

Sviluppatore: Rainbow Studio

Publisher: THQ Nordic

Genere: Racing Game

Data di uscita: 1 Settembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Esperienza di guida pensata per gli appassionati dell'off road, MX vs ATV All Out mette a disposizione dei giocatori diverse tipologie di veicoli potenziabili e personalizzabili, tra moto, ATV e UTV. Sgommando fuoristrada, è possibile cimentarsi in diverse modalità, tra cui una appositamente pensata per gli amanti del Freestyle. Grazie ai numerosi produttori di tute presenti in-game, è possibile scegliere il proprio stile o, in alternativa, selezionare un pilota professionista.

Tra le opzioni disponibili troviamo la possibilità di trasformare il proprio Complesso in un salone espositivo per i propri veicoli. MX vs ATV All Out supporta il gioco in multiplayer, sia in locale sia online.

NBA 2K21

Sviluppatore: Visual Concepts

Publisher: 2K

Genere: Sportivo

Data di uscita: 4 Settembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Il celebre franchise sportivo di 2K ritorna in scena, con diverse migliorie rispetto ai capitoli precedenti. Oltre ad aggiornamenti sul fronte grafico, NBA 2K21 punta a offrire un'esperienza ancora più immersiva grazie a molteplici rifiniture apportate al gameplay e al funzionamento del comparto online competitivo.

Anche quest'anno, come ormai da tradizione, i videogiocatori appassionati di basket potranno dunque dirigersi verso il canestro virtuale, tra una stoppata e un passaggio sui campi della spettacolare NBA.



Per ulteriori dettagli, il nostro Giovanni Calgaro vi racconta il ritorno sul parquet nel suo recente provato di NBA 2K21.

AVICII Invector

Sviluppatore: Hello There Games

Publisher: Wired Productions

Genere: Rhythm Game

Data di uscita: 8 Settembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Creato in collaborazione col compianto DJ AVICII, il titolo conduce i giocatori nello spazio profondo, a caccia del ritmo perfetto con cui scandire 25 successi del musicista, tra cui Without You, Wake Me Up e Lay Me Down. Attraverso sei diversi mondi, AVICII Invector propone un'avventura musicale in cui mettersi alla prova grazie a tre livelli di difficoltà.

Con scenari che seguono in armonia le tracce musicali, la produzione può essere vissuta in solitaria o in compagnia, grazie alla modalità multiplayer in locale con schermo condiviso sino a 4 giocatori.

OkunoKA Madness

Sviluppatore: Caracal Games

Publisher: Ignition Publishing

Genere: Platform

Data di uscita: 8 Settembre

Piattaforma: Nintendo Switch



OkunoKA Madness è un platform ad elevato tasso di difficoltà, che punta a proporre al giocatore una notevole sfida. Protagonista dell'avventura è un piccolo eroe blu di nome KA, pronto a saltare, correre e superare ostacoli per riuscire a sconfiggere il suo acerrimo nemico Os. Con oltre 100 livelli strutturati in mondi coloratissimi, OkunoKA Madness consente di sbloccare diversi personaggi giocabili e l'universo "Madness", ancora più arduo da affrontare.

Tra boss e segreti nascosti, il platform offre anche tre modalità speed run: tutti i mondi, livello singolo e custom.

Vampire The Masquerade Shadows of New York

Sviluppatore: Draw Distance

Publisher: Draw Distance

Genere: Visual Novel

Data di uscita: 10 Settembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Espansione stand-alone di Vampire The Masquerade: Coteries of New York, il titolo si presenta come una visual novel accessibile sia ai fan della saga sia ai nuovi giocatori. Gli avventurieri della notte faranno ritorno nella metropoli newyorkese, per seguire una vicenda completamente inedita, con nuovi personaggi, location e colonna sonora.

Protagonista è un membro del clan Lasombra emarginato e privo di rilevanza, che si ritrova all'improvviso a dover indagare sulla morte di uno dei leader della comunità di vampiri della Grande Mela, tra intrighi politici e difficoltà personali.

Bounty Battle

Sviluppatore: Dark Screen Games

Publisher: Merge Games

Genere: Picchiaduro

Data di uscita: 11 Settembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Produzione alquanto peculiare, Bounty Battle è un picchiaduro che raccoglie nel proprio roster esclusivamente eroi provenienti dall'universo dello sviluppo indipendente. Spaziando da Guacamelee! a Darkest Dungeon, passando per Dead Cells e Owlboy, i personaggi presenti all'appello sono trenta. Accompagnati da un minion e armati di abilità uniche, i lottatori sono pronti a fronteggiarsi in questo figting game in due dimensioni.

Con 16 arene ispirate agli Indie partner del gioco, Bounty Battle propone diverse modalità, tra cui Tournament, Versus e Challenge Mode, oltre alla possibilità di sfidare sino ad altri 3 giocatori.

Inertial Drift

Sviluppatore: Level 91 Entertainment

Publisher: PQube Limited

Genere: Racing Game

Data di uscita: 11 Settembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Ambientato in un futuro dalle tinte retro ispirate agli Anni Novanta, Initial Drift è un racing game dalla natura arcade che include meccaniche di drift da padroneggiare con un sistema di controllo dual-stick. Quest'ultimo punta a risultare intuitivo per i nuovi giocatori, pur offrendo al contempo sfida e soddisfazione agli appassionati del genere.

Il parco macchine di Inertial Drift conta 16 vetture tra decapottabili e super-car, ognuna delle quali dotata di caratteristiche proprie da scoprire e padroneggiare.

RPG Maker MV

Sviluppatore: Kadokawa

Publisher: Degica

Genere: Maker

Data di uscita: 11 Settembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Il celebre franchise porta RPG Maker MV su Nintendo Switch, sfidando gli utenti della console della Casa di Kyoto a dare libero sfogo alla propria creatività. Con un sistema di editor approcciabile anche da coloro che non posseggono competenze in materia di programmazione, il titolo consente di plasmare un'avventura completamente personalizzata.

Scatenando la fantasia, ogni avventuriero potrà creare i propri giochi di ruolo. Per dar vita a una community attiva e coinvolta, i giochi prodotti con RPG Maker MV potranno essere condivisi online con altri giocatori.

WWE 2K Battlegrounds

Sviluppatore: Saber Interactive

Publisher: 2K

Genere: Wrestling Game

Data di uscita: 18 Settembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Le più note Leggende e Superstar della WWE sono pronte ad affrontarsi in match dall'altro contenuto spettacolare, in uno sportivo dalla spiccata connotazione arcade. I lottatori saliranno su ring collocati in scenari interattivi e surreali, con ambientazioni situate ai quattro angoli del globo. Tra tecniche e abilità speciali, i più celebri wrestler di casa WWE sono pronti a dare spettacolo su Nintendo Switch, con soluzioni iconiche quali Royal Rumble o Steel Cage.

WWE 2K Battlegrounds supporterà sia il multiplayer online sia il multiplayer in locale, per grandi sfide tra amici.

Unrailed!

Sviluppatore: Indoor Astronaut

Publisher: Daedalic Entertainment

Genere: Indie

Data di uscita: 23 Settembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Con l'obiettivo di costruire la ferrovia più lunga di sempre, i giocatori dovranno collaborare in Unrailed!. Titolo multigiocatore, la produzione sfida il pubblico a condurre il proprio treno lungo infiniti mondi generati in maniera procedurale. Con oltre cinque biomi differenti, vagoni migliorabili e personaggi sbloccabili, l'indie propone anche un sistema meteorologico dinamico e un ciclo giorno/notte.

Per dedicarsi all'edilizia ferroviaria, si potrà optare per una modalità cooperativa sino a 4 giocatori oppure per una competizione tra due squadre composte da una coppia di utenti.

Going Under

Sviluppatore: Aggro Crab

Publisher: Team17 Digital

Genere: Dungeon Crawler

Data di uscita: 24 Settembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Dungeon crawler dagli intenti satirici, Going Under vede come protagonista uno stagista non retribuito residente nella metropoli distopica di Neo-Cascadia. Rimediando armi e attrezzature dai rifiuti degli uffici del proprio posto di lavoro, il giocatore dovrà addentrarsi nei sotterranei dell'impresa presso la quale lavora. Avrà così inizio un viaggio lungo le rovine maledette di una ex start-up tecnologica.

Tra incarichi minori, siti di incontri e bizzarre criptovalute, il giocatore potrà scoprire i misteriosi segreti che si celano dietro la start-up legata a una bevanda gassata per la quale lavora. Going Under propone un viaggio in un mondo in cui le imprese fallite non svaniscono, ma popolano un dedalo sotterraneo in cui i dipendenti si trasformano in mostri per l'eternità.

Trollhunter: I Difensori di Arcadia

Sviluppatore: WayForward

Publisher: Outright Games

Genere: Platform / Avventura

Data di uscita: 25 Settembre

Piattaforma: Nintendo Switch



La serie animata diretta da Guillermo Del Toro e frutto di una collaborazione d'eccezione tra Dreamworks e Netflix è pronta a farsi strada nell'universo videoludico. Con una storia completamente originale, Trollhunter: I Difensori di Arcadia vede al centro della scena il giovane e coraggioso Jim Lake Jr. Determinato a sconfiggere Porgon "Il Troll Illusionista", il protagonista si cimenta in un colorato platform adventure.

Per arrestare con successo l'Apocalisse Temporale, i giocatori potranno sfruttare anche la modalità mutiplayer cooperativa in locale, che pone il Player 2 nei panni di Claire.