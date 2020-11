Nintendo Switch sconti: giochi a meno di 5 euro, consigli per gli acquisti

Nonostante sia appena cominciata una nuova generazione videoludica, Nintendo prosegue per la sua strada facendo segnare record su record. Switch continua a vendere milioni di unità trimestre dopo trimestre, accogliendo nel suo ecosistema sempre più giocatori, mentre il listino dell'eShop non smette di accrescersi. Aumentano, di conseguenza, anche le opportunità di risparmio: mentre vi scriviamo il catalogo dello store digitale di Nintendo offre un be po' di giochi in sconto, alcuni a prezzi davvero stracciati e, soprattutto, di qualità. Abbiamo pescato cinque di questi titoli e deciso di proporveli: secondo noi, non possono assolutamente mancare nella vostra collezione! Pensate che se presi tutti assieme non superano i 15 euro!



Detective Gallo (1,49 euro) - fino al 18 novembre

Detective Gallo è una colorata, sagace e divertente avventura grafica tutta italiana, ideata e interamente disegnata a mano da Footprints Games. Permeata da un'atmosfera noir umoristica, l'avventura vede il Detective Gallo impegnato nella risoluzione di un grave crimine, al quale la città non sembra dare alcuna importanza: cinque piante esotiche sono state eliminate, e il loro multimilionario proprietario è disposto a pagare qualsiasi cifra pur di venire a capo del mistero...

"Regola #1 di Gallo. Essere professionista, polemico e puntiglioso. Le famose tre P di Gallo". Di stampo piuttosto tradizionale, l'avventura non si discosta dai canoni del genere che affondano le loro radici nel secolo scorso. Pur non presentando meccaniche e puzzle davvero originali, in ogni caso, l'opera dei fratelli De Angelis stupisce per la qualità dei disegni, la costruzione dell'ambientazione, la cura riposta nei dialoghi e la caratterizzazione del personaggio principale, che lascia il segno ogni volta che apre becco. Se siete dei fan del genere, o vi state avvicinando per la prima volta, non esitate ad investire la cifra esigua richiesta per l'acquisto, non ve ne pentirete. Tra le nostre pagine trovate la recensione di Detective Gallo.



Abzu (1,99 euro) - fino al 19 novembre

Sulla scia di Journey e Flower, Abzû vi accompagna in un'avventura sottomarina che pone l'accento sulla dimensione contemplativa e sulla meraviglia che nasce dall'esplorazione. Non ci saremmo aspettati nulla di diverso dall'opera prima di Giant Squid, studio fondato da Matt Nava, artista e game designer che ha lavorato sui due succitati titoli.

Esplorando il palpitante e suggestivo mondo sommerso scoprirete molti misteri e centinaia di specie uniche basate su creature reali, stabilendo un rapporto speciale con la vita sottomarina. Abzû non è un titolo per tutti, dal momento che rinuncia quasi completamente alla dimensione ludica per puntare tutto sulla carica emotiva derivante dalla scoperta, ma è in grado di regalare tante soddisfazioni ai giocatori predisposti. Ne abbiamo parlato ampiamente nella nostra recensione di Abzû.



Yoku's Island Express (4,99 euro) - fino al 16 novembre

Yoku's Island Express è un platform 2D che cala meccaniche da flipper all'interno di un'impalcatura metroidvania. Il titolo, sviluppato da Villa Gorilla per conto di Team 17, ha stupito davvero tanto il nostro Francesco Fossetti, che nella sua recensione di Yoku's Island Express ha optato per un eccellente voto pari a 9!

Pur non discostandosi dai canoni tradizionali, la presentazione grafica è vibrante e fresca. Ad elevare il tutto ci pensa tuttavia l'originale formula di gioco che mescola generi molto differenti per creare un mix fuori dagli schemi, in cui lo spirito d'osservazione, la prontezza dei riflessi e la curiosità ricoprono un ruolo decisivo nel completamento delle sfide dell'isola e dei suoi stravaganti abitanti.



Toki Tori 2+ (1,04 euro) - fino al 29 novembre

Toki Tori 2+ è un avventura rompicapo a dinamiche ambientali in due dimensioni. Alla grande accessibilità iniziale - sono previste solamente due mosse, i fischi e i salti - fa da contraltare la complessità delle fasi avanzate del gioco, che richiedono molto ingegno e mettono in risalto un impianto enigmistico ricco di sfumature. Toki Tori 2+ è anche ricco di cose da fare: oltre ai rompicapi da risolvere, le cinque rane antiche da raggiungere e un'isola da salvare, offre anche centinaia di collezionabili, obiettivi e fotografie da scattare.



L'edizione per Nintendo Switch di Toki Tori 2+ è fortemente consigliata poiché include aggiunte e miglioramenti esclusivi, come nuovi segreti e soluzioni ai rompicapi, la possibilità di creare checkpoint in qualsiasi punto e il supporto al rumble HD. L'offerta è completata dall'inclusione degli obiettivi e degli strumenti per la cattura video. Leggete la nostra recensione di Toki Tori 2+ per saperne di più.



The Escapists 2 (4,99 euro) - fino al 16 novembre

Tra i giochi indipendenti più acclamati degli ultimi anni, The Escapists 2 è una simulazione di un'evasione di prigione, che permette ai giocatori di assaporare la vita quotidiana di un detenuto in modo ironico e leggero. L'ambiente sandbox messo a disposizione dai ragazzi di Muddy Toof Studios offre molte opportunità, e spinge i giocatori a padroneggiare al meglio le attività di routine per pianificare e mettere in atto la strategia di fuga dalle prigioni più dure di tutto il mondo.

A differenza del suo predecessore, anch'esso in sconto in Edizione Completa (a 2,99 euro), The Escapists 2 include anche una modalità locale a schermo diviso, che permette a due giocatori, ognuno munito di un Joy-Con, di coalizzarsi per evadere oppure di agire l'uno contro l'altro per determinare chi è il detenuto più veloce a scappare. Leggete la nostra recensione di The Escapists 2 se volete saperne di più.