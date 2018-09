Nintendo Switch: tutti i nuovi giochi in uscita a ottobre 2018

A ottobre gli utenti Nintendo Switch potranno divertirsi con Super Mario Party e The World Ends With You: Final Remix, due esclusive molto interessanti da tenere d'occhio per tutti i possessori della console ibrida. In arrivo anche Dark Souls Remastered, Mega Man 11 e la riedizione di Valkyria Chronicles, senza dimenticare il remake di Luigi's Mansion pensato per la console portatile. Di seguito, tutti i titoli di ottobre 2018 previsti in uscita su Nintendo Switch e 3DS.

Mega Man 11

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Platform 2D

Data di uscita prevista: 2 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



Mega Man 11 riprende la formula dei classici capitoli della serie, offrendo un grado di sfida impegnativo e temibili boss da affrontare alla fine degli stage. Per venire incontro ai nuovi giocatori, Capcom ha deciso di inserire diversi livelli di difficoltà selezionabili, in modo da offrire a chiunque l'esperienza di gioco più adatta alle proprie esigenze. Confermata la presenza di due modalità: Time Attack (la classica modalità a tempo in cui bisogna attraversare i singoli stage il più velocemente possibile) e Balloon Attack (dove i nemici verranno sostituiti da palloncini rossi e blu in grado di influenzare il timer).

Super Mario Party

Sviluppatore: Nintendo

Publisher: Nintendo

Genere: Party game

Data di uscita prevista: 5 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



Il 5 ottobre sarà il turno di Super Mario Party, una delle esclusive Nintendo Switch più attese del mese. Questo nuovo capitolo introduce diverse novità che rendono il gioco ancora più strategico rispetto ai precedenti capitoli, come i dadi specifici per ogni personaggio. Presenti diversi mini-giochi che sfruttano le caratteristiche dei Joy-Con, per quello che si preannuncia il party game ideale da giocare in multiplayer locale. Il titolo includerà anche una modalità online chiamata Mario-thon, una raccolta di 5 rapidi minigame da affrontare in sequenza, con tanto di classifiche e ricompense specifiche da ottenere a fine partita.

Mark of the Ninja Rematered

Sviluppatore: Klei Entertainment

Publisher: Klei Entertainment

Genere: Action/Stealth

Data di uscita prevista: 9 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



Mark of the Ninja arriva anche su Nintendo Switch il 9 ottobre, grazie a un nuovo remaster che include il gioco base (uscito nel 2012 su Xbox 360 e PC), i contenuti della Special Edition (con l'aggiunta di un nuovo livello ambientato nel passato del protagonista, nuovi gadget e nuovi stili di gioco), e diverse migliorie tecniche sul versante grafico e sonoro. A distanza di sei anni dal suo debutto, il titolo rimane uno dei migliori stealth 2D sulla piazza, grazie all'ottimo level design e alle meccaniche che spingono i giocatori ad agire in fretta, mettendo alla prova i propri riflessi.

Child of Light

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Gioco di ruolo

Data di uscita prevista: 11 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



L'11 ottobre gli utenti Nintendo Switch potranno mettere mano a Child of Light, la deliziosa avventura 2D di Ubisoft uscita nel 2014 su PS4, Xbox One e PC. Ambientato nel magico mondo di Lemuria, il gioco ci vedrà vestire i panni di Aurora, una bambina incaricata di liberare il sole, la luna e le stelle tenute prigioniere dalla misteriosa Regina della notte. Il titolo combina gli elementi di un platform/adventure 2D con le meccaniche di un JRPG, proponendo un sistema di combattimento a turni ispirato ai classici esponenti del genere.

Tricky Towers

Sviluppatore: WeirdBeard

Publisher: WeirdBeard

Genere: Puzzle game

Data di uscita prevista: 11 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



Sono numerosi i puzzle game che hanno provato a rielaborare la formula di Tetris, e Tricky Towers è uno di quelli che è riuscito a farlo in modo convincente. I giocatori sono chiamati come sempre a combinare i celebri blocchetti a forma di tetramini, questa volta allo scopo di costruire la torre più alta possibile. Per farlo potremo utilizzare anche una serie di magie, prestando attenzione all'integrità della struttura. Dopo il debutto su PlayStation 4 e PC, il titolo si prepara ad arrivare anche su Nintendo Switch l'11 ottobre.

The World Ends With You: Final Remix

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Nintendo

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 12 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



A distanza di dieci anni dal debutto su Nintendo DS, The World Ends With You si prepara a sbarcare anche su Nintendo Switch il 12 ottobre, grazie a una nuova riedizione intitolata Final Remix. Oltre a includere diverse migliorie al comparto tecnico (tra cui il supporto alla risoluzione Full HD e la presenza di nuovi arrangiamenti musicali), il titolo comprenderà anche un nuovo epilogo da scoprire e un sistema di controllo ottimizzato per i Joy-Con, permettendo agli utenti della console ibrida di recuperare uno degli Action RPG più apprezzati su DS.

Disgaea 1 Complete

Sviluppatore: Nippon Ichi Software

Publisher: Nis America

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 12 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



Disgaea 1 Complete si presenta come il remaster dell'originale Disgaea: Hour of Darkness, il primo capitolo della fortunata serie di JRPG strategici di Nippon Ichi uscito originariamente nel 2003 su PS2. Oltre a proporre un comparto tecnico migliorato, con una veste grafica rinnovata ma al tempo stesso fedele all'originale, il titolo includerà il doppio audio inglese e giapponese, con la possibilità di impostare i sottotitoli in inglese o in francese (la lingua italiana, purtroppo, non sarà supportata). Il gioco sarà disponibile anche su Nintendo Switch dal 12 ottobre.

Warriors Orochi 4

Sviluppatore: Koei Tecmo

Publisher: Koei Tecmo

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 16 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



Dal 16 ottobre gli utenti Switch potranno giocare a Warriors Orochi 4, il nuovo action game di Koei Tecmo che unisce i franchise di Dynasty Warriors e Samurai Warriors con la mitologia greca. I 170 lottatori inclusi nel roster potranno sfruttare i Sacred Treasures, permettendo di eseguire attacchi magici a distanza ravvicinata e a lungo raggio nel corso degli scontri. Decidendo di giocare da soli o in compagnia di un amico nella modalità co-op, i giocatori potranno contare su una grande varietà approcci ai combattimenti, personalizzando il proprio stile di gioco.

Starlink: Battle for Atlas

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Gioco di volo

Data di uscita prevista: 16 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



In Starlink: Battle for Atlas potremo assemblare e personalizzare il modellino della nostra nave stellare, montarlo sul nostro controller e partire verso un'impresa interplanetaria, per quello che si preannuncia un nuovo Toys to life spaziale dalle grandi possibilità di peronalizzazione. I cambiamenti apportati alla nostra nave appariranno istantaneamente nel gioco, permettendoci di entrare subito in battaglia senza nessun tipo di interruzione. I giocatori potranno divertirsi con diverse abilità, tipi di armi, effetti di stato e gadget, scatendando combo devastanti sui propri nemici.

Valkyria Chronicles Remastered

Sviluppatore: SEGA

Publisher: SEGA

Genere: Strategico

Data di uscita prevista: 16 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



Uscito nel 2008 su PlayStation 3, il primo episodio della serie Valkyria Chronicles torna anche su Nintendo Switch in versione rimasterizzata. Questa riedizione include il supporto alla risoluzione Full HD, diverse migliorie tecniche e un sistema di controllo riprogettato per sfruttare le funzionalità dei Joy-Con. Il pacchetto include anche tutti i DLC pubblicati per il gioco originale, vale a dire Hard EX Mode, Edy's Mission, Selvaria's Mission e Challenge of the Edy Detachment. Un'ottima occasione per recuperare il primo capitolo della saga dopo l'arrivo di Valkyria Chronicles 4.

NBA 2K Playgrounds 2

Sviluppatore: Saber Interactive

Publisher: 2K Sports

Genere: Sportivo Arcade

Data di uscita prevista: 16 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



NBA 2K Playgrounds 2 arriva anche su Nintendo Switch il 16 ottobre, proponendo un nutrito roster di giocatori NBA, un matchmaking online migliorato con server dedicati, partite online per quattro giocatori, gare da tre punti, nuovi campetti di basket e la possibilità di creare partite personalizzate. Il gioco continuerà a proporre un gameplay arcade e immediato, senza rinunciare alla profondità e agli stimoli della curva d'apprendimento. Nella copertina di quest'anno troviamo atleti come Julius Dr. J Erving, Kevin Garnett, Karl-Anthony Towns e Jayson Tatum.

Syberia 3

Sviluppatore: Microids

Publisher: Anuman Interactive

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 18 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



Syberia 3 sarà disponibile anche su Nintendo Switch dal 18 ottobre, consentendo ai possessori dell console ibrida di portare avanti la storia di Kate Walker. La vicenda riprende da dove si era interrotta nel secondo capitolo: la nostra avventuriera sarà di ritorno a New York, ma durante il viaggio qualcosa andrà storto e ci troveremo a esplorare territori inospitali popolati da tribù poco amichevoli. Il terzo capitolo di Syberia propone un gameplay che mescola esplorazione ed enigmi, offrendo un comparto tecnico al passo coi tempi, con ambientazioni 3D al posto dei fondali pre-renderizzati

Moto Racer 4

Sviluppatore: Artefact Studios

Publisher: Microids

Genere: Racing game

Data di uscita prevista: 18 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



Dopo il debutto su PS4, Xbox One e PC, Moto Racer 4 si prepara a riscaldare i motori anche su Nintendo Switch il 18 ottobre, proponendosi come un racing game sulle due ruote in cui il freestyle e il senso del rischio dominano la scena. Il titolo propone una modalità Asfalto e Dirt in solitario o in gruppo (fino a 10 giocatori), portandoci a esplorare diverse location che spaziano dagli Stati Uniti all'Asia, passando per il deserto. Tra una gara e l'altra, inoltre, sarà possibile personalizzare a piacimento la nostra moto.

Dark Souls Remastered

Sviluppatore: From Software

Publisher: Bandai Namco Entertainment

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 19 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



Dark Souls, uno dei titoli più influenti e apprezzati della scorsa generazione, si appresta a debuttare anche sulla console ibrida il 19 ottobre con Dark Souls Remastered, la versione definitiva del capolavoro di Hidetaka Miyazaki e From Software. Questa riedizione include il gioco base e tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati in seguito, un comparto grafico migliorato e il supporto alla risoluzione Full HD (in modalità TV). Grazie alla modalità handheld di Nintendo Switch, inoltre, Dark Souls potrà essere giocato per la prima volta su una console portatile.

Luigi's Mansion

Sviluppatore: Nintendo

Publisher: Nintendo

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 19 ottobre

Piattaforma: Nintendo 3DS



Il primo capitolo di Luigi's Mansion (uscito in origine su GameCube nel 2001) arriva con un remake anche su Nintendo 3DS il 19 ottobre, giusto in tempo per Halloween. Questa nuova versione del gioco includerà un sistema di controllo adattato alla console portatile, la nuova modalità di gioco Boss Rush e la mappa della magione consultabile sullo schermo inferiore. Dopo l'annuncio del nuovo Luigi's Mansion 3 in sviluppo per Switch, gli utenti 3DS avranno una buona occasione per recuperare il primo titolo della serie.

LEGO DC Super-Villains

Sviluppatore: Traveller's Tale

Publisher: Warner Bros

Genere: Action/Platform

Data di uscita prevista: 19 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



In LEGO DC Super-Villains la Justice League è sparita, lasciando il compito di proteggere la Terra a un nuovo gruppo di eroi che si fa chiamare Justice Syndicate. I famosi supercriminali DC della Legion of Doom scopriranno che i nuovi salvatori della Terra potrebbero non essere così tanto eroici quanto sembra. Capitanato direttamente dal giocatore, questo gruppo di folli criminali dovrà unire le forze per scoprire e mandare a monte i piani malvagi che i misteriosi sconosciuti hanno in serbo. L'uscita del gioco è fissata per il 19 ottobre anche su Nintendo Switch.

Windjammers

Sviluppatore: DotEmu

Publisher: DotEmu

Genere: Sportivo arcade

Data di uscita prevista: 23 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



A distanza di un anno dal debutto su PlayStation 4 e PS Vita, la riedizione di Windjammers sarà disponibile anche su Nintendo Switch dal 23 ottobre. DotEmu ha tirato a lucido il classico arcade uscito nel 1994, molto popolare all'epoca e ancora oggi omaggiato da titoli come Disc Jam. Questa nuova versione presenta un comparto tecnico migliorato (pur mantenendo lo stile dell'originale, con grafica i pixel art) e il supporto per la modalità multiplayer, mentre non sono stati pianificati nuovi contenuti di alcun tipo come personaggi extra o arene aggiuntive.

Just Dance 2019

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Rhythm game

Data di uscita prevista: 25 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



Just Dance 2019, il nuovo capitolo del celebre rhythm game di Ubisoft, si presenta in una nuova versione con una tracklist rinnovata che comprende oltre 40 brani inediti. Tra le nuove tracce disponibili segnaliamo la presenza di I Feel It Coming (The Weekend Ft. Daft Punk), OMG (Arash Ft. Snoop Dogg), Havana (Camila Cabello), Work Work (Britney Spears), Sweet Sensation (Flo Rida), Mad Love (Sean Paul, David Guetta Ft. Becky G), Bang Bang Bang (BIGBANG) e Finesse Remix (Bruno Mars Ft. Cardi B). Il debutto del gioco è fissato per il 25 ottobre sulla console ibrida.

My Hero One's Justice

Sviluppatore: Cyber Connect 2

Publisher: Bandai Namco Entertainment

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 26 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



My Hero One's Justice, il nuovo action game di Bandai Namco dedicato all'omonima serie manga/anime, sarà disponibile su Nintendo Switch dal 30 ottobre. Grazie alla modalità Storia, i giocatori potranno rivivere i momenti più significativi dell'anime ed esplorare alcuni scenari di gioco completamente originali, imparando a padroneggiare le mosse dei vari lottatori inclusi nel roster. Durante i combattimenti sarà possibile utilizzare i personaggi di supporto, sfruttando le loro Unicità (il superpotere che definisce ciascun eroe e villain) per sferrare attacchi combinati esplosivi con cui ribaltare l'esito di una battaglia.

Yomawari: The Long Night Collection

Sviluppatore: Nippon Ichi Software

Publisher: Nis America

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 26 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



Verso fine mese sarà il turno di Yomawari: The Long Night Collection, raccolta che include Yomawari: Night Alone e Yomawari: Midnight Shadows, in precedenza disponibili su PS4, PS Vita e PC. Grazie alla nuova collection pubblicata da Nis America, le due avventure di Nippon Ichi Software arriveranno anche sulla console ibrida il 26 ottobre, permettendo di ottenerle con un singolo acquisto. I due titoli si presentano come una via di mezzo tra un survival horror e un'avventura 2D, con una certa enfasi sulle atmosfere notturne e la narrazione.

N.E.R.O. Nothing Ever Remains Obscure

Sviluppatore: Storm in a Teacup

Publisher: Storm in a Teacup

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 26 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



N.E.R.O. Nothing Ever Remains Obscure è in arrivo anche su Nintendo Switch il 26 ottobre, sia in edizione digitale che retail. In questa avventura dai contorni onirici vestiremo i panni di un ragazzino, vagando attraverso una serie di scenari misteriosi mentre tentiamo di comprendere la verità che si cela dietro il nostro viaggio, esplorando i temi dell'amore familiare e della perdita. Le meccaniche alternano esplorazione di ambienti fosforescenti e risoluzione di puzzle interattivi, per un'esperienza di gioco all'insegna dell'immersione.

Sports Party

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Sportivo arcade

Data di uscita prevista: 30 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



Ubisoft propone una nuova raccolta di mini game sportivi con Sports Party, dove fino a 4 giocatori possono sfidarsi in locale in sei differenti attività: Basket, Frisbee, Golf, Jet Ski, Beach tennis e Skateboard. I giocatori saranno chiamati a superare una serie di sfide, come essere i più veloci nel colpire bersagli col Frisbee, battere i propri amici a Golf su nove buche differenti, vincere gare di Jet Ski e altro ancora. Il titolo sarà disponibile dal 30 ottobre e includerà il pieno supporto alla modalità portatile e alle funzioni dei controller Joy-Con.