Nintendo Switch: tutti i nuovi giochi in uscita a settembre 2018

Mese abbastanza ricco di appuntamenti per i possessori della console ibrida. A guidare le uscite di settembre troviamo Dragon Ball FighterZ, FIFA 19, The Banner Saga Trilogy e la nuova espansione di Xenoblade Chronicles 2 intitolata Torna The Golden Country. Si prosegue con l'arrivo di numerosi titoli indie come Undertale, Bastion, Hyper Light Drifter e Gone Home, passando per Valkyria Chronicles 4 e Broken Sword 5: La Maledizione del Serpente. Di seguito, tutti i giochi di settembre 2018 in arrivo suNintendo Switch e 3DS.

Hyper Light Drifter: Special Edition

Sviluppatore: Heart Machine

Publisher: Heart Machine

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 6 settembre

Piattaforma: Nintendo Switch



A distanza di due anni dal debutto su PC, PlayStation 4 e Xbox One, Hyper Light Drifter si prepara ad arrivare anche su Nintendo Switch il 6 settembre con una Special Edition che include diversi contenuti esclusivi, tra cui due nuove armi, una nuova area da esplorare e un outfit che consentirà di scovare più facilmente i vari segreti disseminati nel mondo di gioco. Il titolo si presenta come un Action RPG con visuale dall'alto che ricorda i capitoli 16-bit di The Legend of Zelda, distinguendosi per un comparto grafico in pixel art molto ricercato e curato nei particolari.

Lifeless Planet: Premiere Edition

Sviluppatore: Stage 2 Studios

Publisher: Serenity Forge

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 6 settembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Il 6 settembre sarà anche il turno di Lifeless Planet: Premiere Edition, riedizione dell'omonima avventura uscita in precedenza su PC, PS4 e Xbox One. Il gioco ci vede vestire i panni di un'astronauta che atterra su un pianeta sconosciuto, con l'obiettivo di svelare i misteri che si celano dietro una città abdandonata scoperta sul posto. Oltre a concentrarsi sulla narrazione e sull'amosfera, il titolo propone anche diversi puzzle ambientali basati sulla fisica, proponendo un mix di esplorazione ed enigmi sulla falsariga delle classiche avventure.

Gone Home

Sviluppatore: Fullbright Company

Publisher: Fullbright Company

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 6 settembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Giusto in tempo per celebrare il quinto anniversario del gioco, Gone Home arriva anche su Switch. Il titolo si presenta come un'avventura in prima persona in cui si vestono i panni di Katie, una studentessa americana appena tornata dall'Europa. Una volta arrivati a casa, però, noteremo che ad attenderci non ci sarà nessuno: per qualche motivo i genitori e la sorella Samantha si sono allontanati dall'abitazione senza far rientro. Per capire cosa è successo dovremo perlustrare con attenzione tutti gli indizi disseminati nella casa, scoprendo di più sulla famiglia di Katie e su cosa ha spinto la sorella Samantha ad andarsene.

Broforce

Sviluppatore: Free Lives

Publisher: Devolver Digital

Genere: Arcade

Data di uscita prevista: 6 settembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Dopo Enter the Gungeon, Crossing Souls, Not a Hero, Minit e The Messenger, Broforce sarà l'ultimo gioco di Devolver Digital ad arrivare anche su Nintendo Switch entro l'estate. Il gioco si propone come uno shooter 2D a scorrimento orizzontale che ha come protagonisti diversi personaggi tratti da film e serie TV degli anni '80 e '90. Le fonti di ispirazione sono facilmente riconoscibili nei nomi dei personaggi stessi: tra questi troviamo Rambro, Brommando, MacBrover, Bro Dedd, Bro in Black, Snake Broskin, Brodell Walker, Brominator, Brobocop e Indiana Brones.

SNK Heroines: Tag Team Frenzy

Sviluppatore: SNK Playmore

Publisher: Nis America

Genere: Picchiaduro 3D

Data di uscita prevista: 7 settembre

Piattaforma: Nintendo Switch



SNK Heroines: Tag Team Frenzy è il nuovo picchiaduro a incontri di SNK con protagoniste le eroine delle sue serie principali. Il gioco girerà a 60fps anche su Switch, utilizzando lo stesso motore grafico di The King of Fighters XIV (opportunamente modificato per l'occasione). Tra le diverse modalità disponibili troviamo lo Story Mode, dove le interazioni e i dialoghi varieranno in base alle lottatrici presenti in combattimento, mentre per il comparto multiplayer è stata inclusa una modalità spettatore inedita, grazie alla quale si potranno seguire i match degli altri giocatori inviando cori di incitamento.

V-Rally 4

Sviluppatore: Kylotonn Racing Games

Publisher: Bigben

Genere: Racing Game

Data di uscita prevista: 7 settembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Da Bigben e Kylotonn Racing Games arriva V-Rally 4, il nuovo capitolo dell'omonima serie racing game in uscita il 7 settembre anche su Nintendo Switch. Oltre alla classica modalità Rally, il gioco propone le modalità V-Rally Cross (con adrenaliniche corse a 8 su sterrato e asfalto), Extreme-Khana (derapate a tutta velocità su tracciati pieni di insidie), Buggy (per gli amanti delle corse estreme) e Hillclimb (per raggiungere le vette più alte al volante delle vetture più robuste), oltre a un parco auto composto da circa 50 veicoli. Inclusi anche una modalità Carriera e il comparto multiplayer online.

Yo-Kai Watch Blasters: Cricca dei Gatti Rossi e Banda dei Cani Pallidi

Sviluppatore: Level-5

Publisher: Nintendo

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 7 settembre

Piattaforma: Nintendo 3DS



La serie di Yo-kai Watch torna su Nintendo 3DS il 7 settembre con Yo-Kai Watch Blasters: Cricca dei Gatti Rossi e Banda dei Cani Pallidi, proponendo per la prima volta un sistema di combattimento action in tempo reale. I giocatori potranno allearsi con un massimo di altri tre amici sia localmente che online per combattere contro boss giganteschi, usando abilità e potenti mosse Energimax. Portando a termine le varie missioni proposte nel corso dell'avventura, inoltre, si potranno affrontare più di 400 Yo-kai e ottenere nuovi oggetti ed equipaggiamenti da utilizzare per la propria squadra.

NBA 2K19

Sviluppatore: Visual Concepts

Publisher: 2K

Genere: Simulazione sportiva

Data di uscita prevista: 11 settembre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



NBA 2K19 celebra il ventesimo anniversario della serie anche su Nintendo Switch, rivolgendosi come al solito agli amanti del basket e delle simulazioni sportive. Occhi puntati sulla modalità MyCAREER, che questa volta vedrà la partecipazione di star come Anthony Mackie (Avengers, Altered Carbon), Haley Joel Osment (The Sixth Sense, Silicon Valley), Michael Rapaport (Atypical, White Famous) e Aldis Hodge (Straight Outta Compton, Hidden Figures). Il titolo arriverà inoltre nella speciale 20th Anniversary Edition, con l'inclusione di diversi contenuti bonus in-game e del poster di LeBron.

Defunct

Sviluppatore: Freshly Squeezed

Publisher: Soedesco

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 13 settembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Il 13 settembre arriva Defunct su Nintendo Switch, un'altra produzione indipendente che dopo il debutto su PC si appresta a sbarcare sulla console ibrida. In questo caso parliamo di un'avventura con diversi elementi da racing game: ci troveremo infatti al controllo di un robot robot guasto precipitato per sbaglio su un pianeta Terra post-umano, abitato da altre macchine senzienti. Sfruttando il nostro motore a gravità potremo percorrere grandi distanze in tempi brevi, con l'obiettivo di riparare i nostri sistemi e tornare il prima possibile sulla nave madre prima che sia troppo tardi.

Wasteland 2: Director's Cut

Sviluppatore: inXile Entertainment

Publisher: inXile Entertainment

Genere: Gioco di Ruolo

Data di uscita prevista: 13 settembre

Piattaforma: Nintendo Switch



La Director's Cut di Wasteland 2 arriva anche su Nintendo Switch il 13 settembre, riproponendo gli stessi miglioramenti tecnici visti nelle versioni PC, PS4 e Xbox One: tra questi segnaliamo il comparto grafico rivisto e corretto, i nuovi perk per i personaggi del nostro party, la possibilità di effettuare tiri di precisione in battaglia e oltre 8.000 linee di dialogo aggiuntive. Inoltre, il titolo potrà contare su un sistema di controllo e un'interfaccia riadattati appositamente per la console ibrida, consentendo di giocare comodamente sia in modalità docked che in quella portatile.

Bastion

Sviluppatore: Supergiant Games

Publisher: Warner Bros Interactive

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 13 settembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Sono passati più di sette anni dalla prima apparizione di Bastion, ma l'Action RPG con visuale isometrica di Supergiant Games continua ad esercitare un fascino immutato. Oltre a distinguersi per una direzione artistica molto ispirata, il gioco include la presenza di un narratore fuori campo che racconta in tempo reale le azioni del giocatore, rendendo ancora più coinvolgente lo storytelling. Bastion sarà disponibile anche su Switch dal 13 settembre, permettendo agli utenti della console ibrida di recuperare una delle produzioni indipendenti più apprezzate della scorsa generazione.

Xenoblade Chronicles 2: Torna The Golden Country

Sviluppatore: Monolith Soft

Publisher: Nintendo

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 14 settembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Torna The Golden Country, la nuova espansione di Xenoblade Chronicles 2 annunciata all'E3 di Los Angeles, arriverà il 14 settembre in formato digitale e il 21 settembre anche in edizione retail. Il DLC racconterà la storia di Jin e della caduta della sua patria, Torna (che esisteva già 500 prima degli eventi narrati nel gioco), proponendo un sistema di combattimento ridefinito che consente di controllare Driver e Blad. Incluso anche un nuovo titanto da esplorare: Kingdom of Torn. Ricordiamo che i possessori del Season Pass di Xenoblade Chronicles 2 avranno diretto accesso alla nuova espansione.

Nintendo Labo: Kit Veicoli

Sviluppatore: Nintendo

Publisher: Nintendo

Genere: Esperienza interattiva

Data di uscita prevista: 14 settembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Nintendo Labo, l'esperienza interattiva di Nintendo pensata per stimolare la creatività degli utenti Switch, si prepara a riceve il nuovo Kit Veicoli il 14 settembre. Il modulo verrà venduto allo stesso prezzo dei Kit Robot e Kit Assortito, permettendo ai possessori di Labo di creare veicoli di ogni tipo. Auto, moto, sottomarini, trattori e aeroplani sono alcuni dei primi esempi che vengono in mente, ma le possibili combinazioni saranno limitate solo dalla fantasia dei giocatori e dalla loro voglia di sperimentare.

Scribblenauts Mega Pack

Sviluppatore: 5th Cell

Publisher: Warner Bros Interactive

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 18 settembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Previsto per il 18 settembre il debutto di Scribblenauts Mega Pack, raccolta per Nintendo Switch che unisce in un solo pacchetto Scribblenauts Unlimited e Scribblenauts Unmasked: A DC Comics Adventure. Se Scribblenauts Unlimited è ambientato in un vasto mondo aperto a scorrimento laterale, dove dovremo aiutare Maxwell a risolvere sfide e rompicapi evocando qualsiasi oggetto immaginabile, in Scribblenauts Unmasked: A DC Comics Adventure saranno presenti diversi personaggi dell'universo DC come Batman, Superman e il resto della Justice League.

Undertale

Sviluppatore: 8-4

Publisher: 8-4

Genere: Gioco di Ruolo

Data di uscita prevista: 18 settembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Come annunciato durante il Nindies Summer Showcase, la versione Switch di Undertale sarà disponibile dal 18 settembre, a distanza di tre anni da quella PC. Il gioco sembra presentarsi come un GDR in stile 8-bit, ma con una premessa a dir poco originale: il suo particolare sistema di combattimento, infatti, consente ai giocatori di trovare in ogni occasione una via d'uscita alternativa ai pericoli disseminati lungo il cammino, facendoci ragionare sul nostro ruolo rivestito all'interno della storia. Numerosi i riferimenti ai classici esponenti del genere, in particolare alla serie Mother (ben nota agli utenti Nintendo).

Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk

Sviluppatore: Nippon Ichi Software

Publisher: Nis America

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 21 settembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Già disponibile in Giappone dal 2016, Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk arriva anche in Occidente il 21 settembre su Nintendo Switch. Il titolo si presenta come un dungeon crawler ambientato nella città di Refrain, dove è stato scoperto un labirinto dal quale nessuno è mai riuscito a fare ritorno. Una strega si offre volontaria per esplorarlo, con l'ausilio di un libro magico che le consente di creare delle bambole di supporto (disponibili in sei differenti classi) che i giocatori potranno schierare durante le battaglie a turni, in modo da farle combattere dalla popria parte.

Broken Sword 5: La Maledizione del Serpente

Sviluppatore: Revolution Software

Publisher: Revolution Software

Genere: Avventura Grafica

Data di uscita prevista: 21 settembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Broken Sword 5: La Maledizione del Serpente si prepara a sbarcare anche su Nintendo Switch il 21 settembre, rendendosi disponibile sulla console ibrida. Il gioco supporterà sia i Joy-Con che i controlli touchscreen, permettendo di giocare comodamente sia nella modalità docked che in quella portatile. Oltre a includere una nuova interfaccia, la versione Switch di Broken Sword 5 comprenderà al suo interno un filmato dietro le quinte inedito, nel quale vengono svelati nuovi retroscena sullo sviluppo del gioco, sulla storia, sulla direzione artistica e sulla caratterizzazione dei personaggi.

The Banner Saga Trilogy

Sviluppatore: Stoic Games

Publisher: Stoic Games

Genere: Strategico

Data di uscita prevista: 21 settembre

Piattaforma: Nintendo Switch



La versione Nintendo Switch di The Banner Saga 3 è arrivata lo scorso luglio, ma a partire dal 21 settembre gli utenti della console ibrida potranno recuperare tutti i capitoli della serie in un colpo solo. Questo sarà possibile grazie a The Banner Saga Trilogy, raccolta che include i primi tre giochi della saga, un mini art book appositamente prodotto, un poster da collezione di Banner Saga, la colonna sonora con le migliori musiche della serie e l'oggetto in-game Corno di Lichbaen. Un'occasione molto interessante per recuperare la trilogia di The Banner Saga su Switch.

Valkyria Chronicles 4

Sviluppatore: SEGA

Publisher: SEGA

Genere: Strategico

Data di uscita prevista: 25 settembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Valkyria Chronicles 4 ci porta nel 1935, in un mondo alternativo in cui divampa la Second Europan War tra la Federazione Atlantica e l'Autocratica Alleanza Imperiale dell'Est. Mentre la Federazione sembra soccombere alla forza devastante dell'esercito del'Est, viene elaborato il disperato piano Operation Northern Cross, un ultimo tentativo di porre fine al conflitto conquistando la capitale nemica. Sotto la guida del Comandante Claude Wallace, la Squad E è incaricata di portare a termine questa missione suicida, conducendo i giocatori ad affrontare intense battaglie tattiche.

This is the Police 2

Sviluppatore: Wehappy Studio

Publisher: THQ Nordic

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 25 settembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Come visto con il primo capitolo della serie, This is the Police 2 mescola le meccaniche di un'avventura con quelle dei gestionali, affidando nelle mani del giocatore una serie di scelte critiche in grado di influenzare il corso degli eventi. Adesso i nostri subordinati non sono solo delle risorse da utilizzare, ma anche degli individui ben definiti con i loro punti di forza, di debolezza, paure e pregiudizi con cui fare i conti nel corso delle vicende. Dopo il debutto su PC, il gioco sarà disponibile anche su Nintendo Switch dal 25 settembre.

Dragon Ball FighterZ

Sviluppatore: Arc System Works

Publisher: Bandai Namco

Genere: Picchiaduro 2D

Data di uscita prevista: 27 settembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Oltre ai numerosi titoli indie in arrivo questo mese, il 27 settembre gli utenti della console ibrida potranno mettere mano a Dragon Ball FighterZ, senza dubbio uno dei giohi third party più attesi su Switch nella seconda metà del 2018. Il titolo girerà a 60fps e proporrà tutti i contenuti inclusi sulle altre piattaforme, con l'aggiunta di nuove feature pensate per la piattaforma Nintendo: troviamo infatti i controlli semplificati per il Joy-Con (con cui eseguire mosse speciali in modo più immediato) e il multiplayer locale fino a 6 giocatori, con la possibilità di giocare offline in compagnia degli amici negli incontri 1v1, 2v2 e 3v3.

TowerFall

Sviluppatore: Matt Makes Games

Publisher: Matt Makes Games

Genere: Arcade

Data di uscita prevista: 27 settembre

Piattaforma: Nintendo Switch



TowerFall è in arrivo anche su Nintendo Switch il 27 settembre, a distanza di qualche anno dalle altre edizioni. Il titolo includerà tutti i contenuti delle espansioni TowerFall Dark World e TowerFall Ascension, mantenendo invariate le sue meccaniche di gioco originali. I giocatori possono sfidarsi all'interno di vari stage bidimensionali via via più insidiosi, con l'obiettivo di eliminare gli avversari sfruttando poteri e power-up. Il supporto al multiplayer locale, inoltre, si abbinerà alla perfezione con le caratteristiche e la versatilità della console ibrida.

FIFA 19

Sviluppatore: EA Canada

Publisher: EA Sports

Genere: Simulazione sportiva

Data di uscita prevista: 28 settembre

Piattaforma: Nintendo Switch



La versione Nintendo Switch di FIFA 19 si presenta con tutte le carte in regola per compiere un ulteriore balzo qualitativo rispetto al predecessore, quantomeno sul fronte tecnico. Stando alle varie prove su strada, infatti, il gioco si è dimostrato ancora più solido e di impatto dal punto di vista grafico, mantenendo una fluidità convincente. Se ancora mancano alcune modalità come Il Viaggio (presente invece nelle altre versioni), sarà comunque presente la licenza UEFA Champions League e l'intero insieme di squadre e competizioni con cui divertirsi in singolo e in multiplayer.

South Park: Il Bastone della Verità

Sviluppatore: Obsidian

Publisher: Ubisoft

Genere: Gioco di Ruolo

Data di uscita prevista: settembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Dopo il debutto di South Park: Scontri Di-Retti, finalmente gli utenti Nintendo Switch potranno giocare anche al prequel South Park: Il Bastone della Verità. I giocatori vestiranno ancora una volta i panni di Novellino, unendosi a Kyle, Stan, Cartman e Kenny in una nuova avventura ambientata tra le strade di South Park, all'insegna dei tipici toni irriverenti che distinguono la serie animata. Il titolo sarà disponibile solo nel formato digitale sul Nintendo eShop, con debutto fissato entro il mese di settembre (si rimane ancora in attesa del giorno di uscita preciso).