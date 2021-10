Nintendo Switch ultime novità: a novembre tornano Pokemon Diamante e Perla

È tempo di nuove uscite sulla console ibrida di Kyoto, che questo mese accoglie entro i suoi confini molteplici esclusive. Tra queste ultime spiccano gli oscuri pericoli di Shin Megami Tensei V, oltre alle riedizioni di Pokémon Perla e Pokémon Diamante, protagonisti di due attesi remake. Ad arricchire l'universo di Animal Crossing: New Horizons, l'arcipelago Nintendo si prepara invece ad accogliere il DLC Happy Home Paradise. A completare il quadro, diversi titoli multipiattaforma, con GTA The Trilogy: The Definitive Edition nel ruolo di grande protagonista. Di seguito, ecco i principali nuovi giochi per Nintendo Switch in arrivo a novembre 2021, buona lettura!

World War Z

Sviluppatore: Saber Interactive

Publisher: Saber Interactive

Genere: Shooter

Data di uscita: 2 Novembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Dopo aver coinvolto ben 15 milioni di giocatori in tutto il mondo, World War Z approda anche su console del colosso di Kyoto. Ispirata alle pellicole prodotte da Paramount Pictures, che hanno potuto contare anche sulla partecipazione attoriale di Brad Pitt, lo sparatutto in terza persona raggiunge infatti i lidi di Nintendo Switch.

Migliaia di zombie si apprestano dunque a farsi strada sull'hardware ibrido, sfidando i sopravvissuti a tenere testa alla potenza dell'orda. Per cercare di sventare la minaccia, i superstiti dovranno unire le forze, imbracciando le armi da Mosca a Gerusalemme, senza dimenticare ciò che resta di New York.



In attesa della versione per Nintendo Switch, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di World War Z realizzata dal nostro Giuseppe Carrabba in occasione del debutto del titolo.



Unpacking

Sviluppatore: Witch Beam

Publisher: Humble Games

Genere: Puzzle Game

Data di uscita: 2 Novembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Il titolo Indie sviluppato da Witch Beam porta i giocatori alla scoperta di una donna della quale non vedranno mai il volto. Lungo la sua intera esistenza, quest'ultima affronterà otto diversi traslochi, con i giocatori che avranno il compito di svuotare ogni volta i suoi scatoloni. Osservando gli oggetti che man mano svaniscono o si ripresentano, sarà possibile ricostruire indirettamente gli eventi che coinvolgono il personaggio.

Esperienza di gioco rilassante, Unpacking si presenta come un puzzle game, durante il quale si avrà modo di arredare otto abitazioni secondo il proprio gusto.



Bloodshore

Sviluppatore: Wales Interactive, Good Gate Media, Wayout Pictures, Posterity Entertainment

Publisher: Wales Interactive

Genere: Avventura Grafica

Data di uscita: 3 Novembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Film interattivo caratterizzato da un peculiare incipit narrativo, Bloodshore pone i giocatori nei panni di Nick, un attore la cui carriera è ormai naufragata. In cerca delle risorse per dare una svolta alla sua vita, l'uomo decide di prendere parte alla nuova stagione di Kill/Stream. Folle reality show che vede la partecipazione di celebri streamer, condannati a morte e professionisti dello spettacolo, la trasmissione vede gli sfidanti scontrarsi in un imprevedibile battle royale.

Ogni scelta compiuta nei panni di Nick avrà precise ripercussioni sulla trama complessiva di Bloodshore, che mira a protrarsi per circa otto ore. Come conseguenza, il gioco proporrà una serie di epiloghi differenti: quale sarà il vostro?



Just Dance 2022

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Rhythm Game / Party Game

Data di uscita: 4 Novembre

Piattaforme: Nintendo Switch



La serie musicale di casa Ubisoft torna a far danzare i videogiocatori anche quest'anno, grazie al nuovo Just Dance 2022. Per l'occasione, il titolo propone una raccolta di 40 nuovi brani, sezionati tra grandi classici e hit del momento. I videogiocatori desiderosi di danzare e al contempo fare un po' di esercizio potranno contare sul ritorno della modalità Sweat, che intensifica il livello di intensità delle sessioni di gameplay.

Rhythm game e alternativo strumento di fitness, Just Dance 2022 è all'occasione anche un party game, grazie alla presenza di una modalità cooperativa.



Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise DLC

Sviluppatore: Nintendo

Publisher: Nintendo

Genere: Life Simulator

Data di uscita:5 Novembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Dopo lo straordinario successo riscosso da Animal Crossing: New Horizons, Nintendo propone alla community del life simulator un ricco contenuto aggiuntivo. Dopo un anno di aggiornamenti gratuiti, il corposo DLC Happy Home Paradise potrà essere acquistato separatamente, oppure giocato gratuitamente tramite il nuovo abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo.

Con il DLC, gli amanti del life simulator si troveranno a rivestire il ruolo di architetti, decorati d'interni e agenti immobiliari! Seguendo le richieste dei più disparati clienti, i giocatori dovranno infatti confezionare per questi ultimi la loro casa dei sogni.



Se mancate dalla vostra isola da qualche mese e volete prepararvi a dovere per il DLC, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un'utile rassegna di consigli per il rientro ad Animal Crossing: New Horizons in attesa di Happy Home Paradise.



Disney Classic Games Collection

Sviluppatore: Digital Eclipse

Publisher: Nighthawk Interactive

Genere: Avventura

Data di uscita: 9 Novembre

Piattaforme: Nintendo Switch



I classici a 16-bit che hanno portato su console gli immaginari Disney de Il Re Leone, Il LIbro della Giungla e Aladdin tornano in azione in questa ricca raccolta edita da Nighthawk Interactive. Sull'onda della nostalgia, Disney Classic Games Collection propone un'esperienza fedele agli originali, ma arricchita da alcune semplificazioni. I giocatori potranno ad esempio scegliere di fruire della modalità Rewind, grazie alla quale potranno ripetere un passaggio errato senza la necessità di ripercorrere l'intero livello.

Grazie all'apposito DLC The Jungle Book and MORE Aladdin Pack, coloro che hanno già acquistato la precedente raccolta dedicata ad Aladdin e Il Re Leone potranno aggiornare la propria versione con i contenuti aggiuntivi presenti in Disney Classic Games Collection.



Blue Reflection: Second Light

Sviluppatore: Koei Tecmo

Publisher: Koei Tecmo

Genere: JRPG

Data di uscita: 9 Novembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Ao Hoshizaki si risveglia all'improvviso sulla riva di un mare sconosciuto: all'orizzonte, soltanto una scuola abbandonata. La ragazza non ricorda nulla del suo passato, fatta eccezione per il suo nome. Smarrita, si dirige verso l'edificio, dove incontra altre tre ragazze nella sua stessa condizione. Da queste premesse prende il via il JRPG a tinte fantasy di Koei Tecmo.

Dopo la comparsa di un misterioso sentiero tra le acque marine, il gruppo di giovani decide di avventurarsi alla ricerca di indizi su ciò che è accaduto. Ostacolate da pericolosi mostri, le ragazze scopriranno di essere in possesso di poteri magici, che i giocatori potranno impiegare in frenetici scontri in tempo reale.



In attesa della recensione del gioco di ruolo di stampo giapponese, sulle nostre pagine trovate l'intervista al team di Blue Reflection: Second Light condotta dal nostro Antonello "Kirito" Bello.



Star Wars: Knights of the Old Republic

Sviluppatore: Aspyr Media

Publisher: Aspyr Media

Genere: GDR

Data di uscita:11 Novembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Direttamente dal 2003, ritorna il classico videoludico senza tempo sviluppato da BioWare e ambientato nella Galassia Lontana Lontana. Star Wars: Knights of the Old Republic debutta su Nintendo Switch grazie ad un nuovo porting realizzato da Aspyr Media. Grazie alla riedizione, la community Nintendo potrà avventurarsi in un'epica storia ambientata oltre 4.000 anni prima dell'ascesa dell'Impero Galattico. Con i Sith ormai prossimi alla vittoria definitiva, un Jedi rappresenta l'ultima speranza per la Repubblica: impugneremo la spada laser in difesa dell'Ordine o cederemo per sempre al Lato Oscuro?

Con un protagonista completamente personalizzabile, questa epopea legata a Guerre Stellari mette in scena una narrazione completamente originale, nella quale partiremo alla scoperta di otto grandi pianeti, tra cui Tatooine e Kashyyyk. Con oltre 40 abilità da apprendere, un'astronave da governare e un team di compagni da plasmare, la Galassia Lontana Lontana attende in Star Wars: Knights of the Old Republic.



Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition

Sviluppatore: Rockstar Games

Publisher: Take-Two Interactive

Genere: Azione

Data di uscita: 11 Novembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Dagli anni Settanta di GTA III sino agli anni Novanta di GTA: San Andreas, passando per gli anni Ottanta di GTA: Vice City, le tre megalopoli nate dagli studi di Rockstar Games attendono i videogiocatori in questa nostalgica raccolta. Le tre iconiche produzioni videoludiche ritornano in azione nella loro versione definitiva, per raccontare ancora una volta la realtà criminale di una società decadente e corrotta.

Per presentare i tre titoli alle nuove generazioni, gli autori hanno aggiornato il comparto tecnico e grafico delle strade di Liberty City, Vice City e San Andreas, grazie a texture in alta definizione, un nuovo sistema di illuminazione, comandi in stile GTA V e molto altro ancora. Pronti a immergervi in GTA The Trilogy: The Definitive Edition?



In attesa di poter testare con mano i tre titoli sulla console ibrida Nintendo, sulle nostre pagine trovate la ricca anteprima di Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition realizzata da Alessandro Bruni.



Shin Megami Tensei V

Sviluppatore: Atlus

Publisher: Atlus

Genere: JRPG

Data di uscita: 12 Novembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Tra i primissimi titoli per Nintendo Switch ad essere annunciati, il JRPG di Atlus è finalmente pronto a trasportare gli appassionati in una Tokyo devastata dai demoni. Al centro di questo scenario apocalittico, l'ultimo baluardo in difesa degli esseri umani è l'organizzazione nota come Bethel Japan. Composta da misteriosi individui, quest'ultima pare infatti disporre di un antico potere, in grado di rappresentare un'arma contro le inquietanti creature, dedite alla caccia delle anime degli esseri umani.

Nota per il suo impegnativo livello di sfida, la serie di Shin Megami Tensei torna con un capitolo inedito, che porrà i giocatori nei panni di uno studente delle superiori. In grado di assoggettare i demoni al suo volere, quest'ultimo giocherà un ruolo fondamentale sulla scacchiera che vede opporsi umani e invasori.



In attesa di tornare a immergersi nella serie Atlus, sulle pagine di Everyeye trovare una ricca anteprima di Shin Megami Tensei V, firmata dal nostro Antonello "Kirito" Bello.



Grow: Song of the Evertree

Sviluppatore: Prideful Sloth

Publisher: 505 Games

Genere: Avventura / Gestionale

Data di uscita: 16 Novembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Gioco d'avventura arricchito da elementi gestionali, Grew: Song of the Evertree mette i giocatori nei panni dell'ultimo alchimista del regno di Everheart. Compito del protagonista sarà quello di salvare l'Evertree, colossale albero che un tempo reggeva con i suoi rami un'infinita serie di mondi. Nel tempo, tuttavia, l'arbusto ha perso il suo potere ed è ormai prossimo alla morte.

Imparando a utilizzare le risorse naturali ed entrando in comunione con l'ambiente circostante, l'alchimista dovrà riportare l'equilibrio alla base dell'Evertree, edificando una città dei sogni e donando nuova speranza alla comunità di Alaria.



Pokémon Diamante Lucente / Pokémon Perla Splendente

Sviluppatore: ILCA

Publisher: Nintendo

Genere: Avventura

Data di uscita: 19 Novembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Esorditi nel lontano 2006 su Nintendo DS, Pokémon Diamante e Pokémon Perla trovano ora nuova vita su Nintendo Switch, grazie ad una coppia di remake. Con Pokémon Perla Splendente e Pokémon Diamante Lucente, giovani e più maturi Allenatori di Pocket Monster potranno tornare a calcare le lande dominate dalla vetta del Monte Corona. Ad attenderli tra un percorso e l'altro, i giocatori troveranno tutte le creature di IV Generazione, per una nuova sfida al completamento del Pokédex.

Per raggiungere ancora una volta la sommità della Lega Pokémon, i Pokéfan potranno contare su di un nuovo comparto grafico e tecnico, messo a punto da ILCA, software house responsabile dei rifacimenti delle due opere di Game Freak.



In attesa di riscoprirne i remake, gli appassionati della serie Game Freak possono compiere un viaggio nel tempo grazie allo speciale sui mondi di Pokémon Diamante e Pokémon Perla firmato dalla nostra Giulia Martino.



Death's Door

Sviluppatore: Acid Nerve

Publisher: Devolver Digital

Genere: Action RPG

Data di uscita: 23 Novembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Dopo aver trovato spazio in esclusiva su ecosistema Microsoft, l'apprezzato Action RPG firmato dagli autori di Titan Souls approda ora anche sulla console ibrida di Kyoto. Edito da Devolver Digital, Death's Door propone al pubblico un alter-ego quantomeno peculiare, con i giocatori chiamati a trasformarsi in un Corvo incaricato di mietere le anime dei morti. Le attività del nostro protagonista sono però interrotte all'improvviso da uno sfacciato ladro, che riesce nell'intento di sottrarre un'anima al suo infausto destino.

Da queste premesse, prende il via il viaggio della creatura in un mondo in cui la morte non esiste, durante il quale scoprirà qual è in realtà la vera missione dei Corvi.



Prima di indossare le piume e impugnare la falce, trovate tutti i dettagli sull'ottimo Indie nella recensione di Death's Door firmata dal nostro Marco Mottura.



Beyond a Steel Sky

Sviluppatore: Revolution Software

Publisher: Revolution Software

Genere: Avventura

Data di uscita: 30 Novembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Sono trascorsi oltre vent'anni dalla prima pubblicazione di Beneath a Steel Sky, ma è giunto il momento per i giocatori console di scoprire ciò che ha finalmente da offrire il suo sequel. Con un team creativo che include nei panni di direttore artistico Dave Gibbons, disegnatore del capolavoro a fumetti Watchmen, Beyond a Steel Sky affronta tematiche moderne quali sviluppo dell'IA e sorveglianza sociale.

A costringere Robert Foster a dirigersi verso Union City è l'impegno a ritrovare un bambino vittima di un violento rapimento. Tra i pochi baluardi rimasti all'umanità in un mondo devastato dalle guerre, la megalopoli è una realtà utopistica, in cui gli esseri umani sono governati da un'Intelligenza Artificiale illuminata. Dietro questa apparenza, le atmosfere cyberpunk di Union City sembrano però celare realtà più oscure: saprete svelarne i segreti?