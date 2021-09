Novità Game Pass: i nuovi giochi gratis di settembre per Xbox, Cloud e PC

Stavolta Microsoft non ha indugiato, e ha approfittato del primissimo giorno del mese per annunciare i nuovi giochi in dirittura d'arrivo all'interno del catalogo di Xbox Game Pass. Tra gli otto titoli previsti durante la prima parte di settembre non sono previsti nomi altisonanti e tripla A di grande richiamo, ma è possibile annoverare qualche gemma indie, un classico del recente passato e soprattutto una novità assoluta, il promettente e lungamente atteso The Artful Escape. Prima di scoprirli uno ad uno, in ogni caso, ci teniamo ad avvisarvi che nei prossimi giorni verranno rimossi diversi giochi da Xbox Game Pass: Red Dead Online (Cloud e Console) lascerà il catalogo il 15 settembre, mentre Company of Heroes 2 (PC), Disgaea 4 (PC), Forza Motorsport 7 (Cloud, Console e PC), Hotshot Racing (Cloud e Console), The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics (Cloud, Console e PC) e Thronebreaker: The Witcher Tales (Cloud e Console) lo seguiranno due giorni dopo.

Novità già disponibili in Xbox Game Pass dal 2 settembre

Direttamente dal 2009 è arrivato in Xbox Game Pass Final Fantasy XIII (Xbox e PC), uno dei capitoli della serie più controversi in assoluto (leggete la nostra recensione di Final Fantasy XIII). La linearità dell'esperienza e la scarsa libertà concessa ai giocatori sono contrapposte ad una narrativa che ha saputo appassionare milioni e milioni di giocatori, che con il loro affetto convinsero Square Enix a donare al JRPG per Xbox 360 ben due seguiti diretti. Grazie al potere della retrocompatibilità, è possibile rivivere le gesta di Lightning & co. anche su Xbox One e Xbox Series X|S.

Il programma ID@Xbox delizia tutti gli abbonati con due indie di successo, Craftopia (Xbox, Cloud e PC) e Surgeon Simulator 2 (Xbox, Cloud e PC). Craftopia approfitta del lancio in Game Pass per debuttare in Game Preview anche sulle console Xbox: trattasi di un gioco action survival incentrato sul multiplayer, che chiede di esplorare un grande open world, sopravvivere alla fame, coltivare campi, cacciare mostri e collezionare loot di qualità sempre migliore, il tutto approfittando di un sistema di combattimento in stile hack 'n' slash e incantesimi tipici di un RPG. Surgeon Simulator 2 vi spedisce invece in una caotica sala operatoria basata sulla fisica, da soli oppure in compagnia di altri tre amici, facendovi spanciare dalle risate mentre aprite casse toraciche in maniera raffazzonata e scegliete organi da trapiantare. Oltre ad una Modalità Storia e alla cooperativa, offre anche una Modalità Competitiva e un editor di livelli in grado di spingere la follia verso nuove vette.

L'ultima novità del 2 settembre è Signs of the Sojourner (Cloud, Xbox e PC), un gioco di carte narrativo incentrato su relazioni e comunicazione, con il quale potete fare conversazione in un mondo colorato molto simile al nostro. Nel titolo di Echodog Games il vostro mazzo rappresenta il vostro personaggio, un giovane che ha appena perso la madre ereditandone il negozio: potete decidere chi diventerà andando avanti con le carte che vi vengono distribuite, ad esempio creando nuove amicizie e connessioni mediante carte più in linea con il tono del vostro interlocutore, oppure ignorare i suoi sentimenti per far prevalere il vostro punto di vista e generare così delle rivalità. La storia andrà avanti in ogni caso, ramificandosi fino a culminare in uno dei molteplici finali possibili.

In arrivo il 7 settembre

Martedì prossimo toccherà al solo Crown Trick (Xbox e PC), un'avventura GdR rogue-like caratterizzata da un sistema di combattimento a turni e da dinamiche strategiche interattive basate sulla relazione tra abilità e oggetti.



In Crown Trick dovrete addentrarvi all'interno di labirinti generati proceduralmente, padroneggiare gli elementi per sconfiggere i nemici e scoprire i misteri di un affascinante mondo sotterraneo. Al contrario dei giochi con le tradizionali mappe aperte, sarete bloccati all'interno di una piccola stanza di un dungeon ad affrontare dei mostri con delle originali meccaniche da strategico a turni simultanei: i nemici, infatti, rimarranno fermi in attesa che decidiate il modo migliore per attaccare, dunque potrete prendervi tutto il tempo necessario per scegliere il percorso più adatto, evitare le trappole e valutare gli elementi da usare.

In arrivo il 9 settembre

Il fiore all'occhiello della selezione di giovedì 9 settembre è ovviamente The Artful Escape (Xbox e PC), nuova e promettente avventura prodotta da Annapurna Interactive che debutterà in Game Pass al day one. La storia narra di un giovane chitarrista prodigio di nome Francis Vendetti, che per sfuggire all'eredità musicale di suo zio parte per un viaggio multidimensionale e psichedelico alla ricerca del suo "io da palcoscenico", fra teatri dell'opera rubati, armoniosi paesaggi alieni e le immense profondità dello Stupefacosmo.

The Artful Escape è un gioco che punta tutto sulle emozioni suscitate da una colonna sonora curata in ogni minimo dettaglio e su una storia ricca di enormi aspettative, esibizioni musicali che travalicano le dimensioni e creature d'ogni tipo, inclusi giganti che non rispondono alle regole della realtà come la conosciamo. Ogni scenario muterà rispecchiando le emozioni di Francis, mentre la colonna sonora evolverà di pari passo con la sua crescita artistica. Ad impreziosire il viaggio multidimensionale ci saranno delle personalizzazioni estetiche per il giovane e le voci di numerosi volti noti dello spettacolo, come Michael Johnston, Caroline Kinley, Lena Headey, Jason Schwartzman, Mark Strong e Carl Weathers.



Ad accompagnare The Artful Escape il 9 settembre avremo Nuclear Throne (Xbox e PC), uno sparatutto rogue-like post-apocalittico con visuale dall'alto, e Breathedge (Cloud, Xbox e PC), un survival game spaziale ispirato al Retrofuturismo e all'estetica Sovietica, che vi chiede di sopravvivere in una discarica interstellare mentre il vostro destino viene messo in dubbio da una cospirazione universale.