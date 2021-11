Novità Nintendo Switch: Big Brain Academy e tutte le uscite di dicembre

Dopo uno scoppiettante novembre trascorso all'insegna dell'esordio di Shin Megami Tensei V e del ritorno alla regione di Sinnoh grazie alla coppia di remake Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, la console ibrida giapponese chiude l'anno con una raccolta di pubblicazioni che vede protagoniste Terze Parti e team indipendenti. Dall'universo Nintendo arrivano infatti unicamente gli enigmi di Big Brain Academy: Sfida tra Menti. Ad ampliare l'offerta ci pensano però Square Enix, con il suo Life is Strange: True Colors e il mondo Indie, con produzioni quali Twelve Minutes, l'apprezzato Loop Hero e l'enigmatico Unreal Life. Presente all'appello anche Aeterna Noctis, interessante metroidvania dalle atmosfere cupe. Nell'attesa dell'ormai prossima stagione natalizia, ecco la nostra rassegna dei nuovi giochi per Nintendo Switch in arrivo a dicembre 2021: vi auguriamo una buona lettura!



Unreal Life

Sviluppatore: Hako Life

Publisher: Room6

Genere: Avventura

Data di uscita: 3 Dicembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Già apprezzato dalla community PC, il peculiare Indie raggiunge ora anche i lidi di Nintendo Switch. Avventura a scorrimento orizzontale in due dimensioni, Unreal Life propone una suggestiva pixel art dominata dai toni del blu. Protagonista del titolo è una bambina che ha smarrito tutti i suoi ricordi, ma che in compenso sembra possedere un potere alquanto misterioso. Toccando gli oggetti che la circondano, la giovane può infatti rivivere i loro ricordi.

Smarrita in se stessa, la protagonista di Unreal Life incrocerà il cammino di nientemeno che un espansivo semaforo parlante, pronto ad accompagnarla alla ricerca del suo passato. Tra enigmi e avventura, l'Indie propone un'esperienza decisamente particolare.



Disney Magical World 2: Enchanted Edition

Sviluppatore: Bandai Namco

Publisher: Bandai Namco

Genere: Life Simulator

Data di uscita: 3 Dicembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Dall'incontro tra Disney e Bandai Namco, arriva su Nintendo Switch un peculiare life simulator legato all'immaginario della Casa di Topolino. Con Disney Magical World 2: Enchanted Edition, i giocatori potranno avventurarsi attraverso tre mondi dedicati ai classici Disney. Dai ghiacci di Frozen a Biancaneve, senza dimenticare La Sirenetta, l'avventura consentirà agli appassionati di interfacciarsi con personaggi del calibro di Topolino, Paperino, Pippo, Elsa, Anna, Olaf, Ariel e moltissimi altri.

Tra un'incursione in un mondo Disney e l'altra, i giocatori potranno esplorare la città di Castellopoli, aiutandone gli abitanti e dedicandosi in contemporanea anche alla gestione di un locale. Realizzando nuovi guadagni e recuperando i materiali necessari, sarà possibile abbellire la propria dimora con moltissimi elementi d'arredo e personalizzare l'abbigliamento del proprio avatar.



Big Brain Academy: Sfida tra Menti

Sviluppatore: Nintendo

Publisher: Nintendo

Genere: Puzzle Game

Data di uscita: 3 Dicembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Vi sentite la mente intorpidita e offuscata? Allora potreste approfittare dell'uscita di Big Brain Academy: Sfida tra Menti per darle una positiva sferzata di energia. Puzzle, enigmi e rompicapi vari ed eventuali metteranno a dura prova la vostra capacità di riflessione. Per non lasciare nulla al caso, le sfide proposte coinvolgeranno cinque differenti categorie - Intuito, Memoria, Analisi, Algebra e Percezione -, nelle quali dovrete cercare di eccellere senza esitazioni!

Immancabile la possibilità di allenare la mente in compagnia, grazie alla modalità multiplayer di Big Brain Academy: Sfida tra Menti. Fino a quattro utenti possono dunqeu cercare di risolvere i puzzle contemporaneamente, ma troviamo all'appello anche una modalità multigiocatore asicrona. Grazie alle Sfide Fantasma, sarà infatti possibile competere con le performance cervellotiche di appassionati di tutto il mondo.



Sam & Max: Oltre il Tempo e lo Spazio

Sviluppatore: Skunkape Games LLC

Publisher: Skunkape Games LLC

Genere: Avventura

Data di uscita: 8 Dicembre

Piattaforme: Nintendo Switch



I cinque capitoli della seconda stagione delle peripezie poliziesche di Sam & Max tornano disponibili in una versione aggiornata. Con Sam & Max: Oltre il Tempo e lo Spazio, i giocatori potranno avventurarsi sino al Polo Nord in compagnia del duo di detective più bizzarro del mondo. Per l'occasione, i due amici, rispettivamente un cane e un coniglio, finiranno per seguire persino le tracce di Babbo Natale, all'insegna della consueta ironia della serie. Rispetto all'esperienza originale, la raccolta propone una grafica HD, un sistema di illuminazione aggiornato e un comparto audio rimasterizzato, che conta anche su diversi brani jazz completamente inediti.

A dar forma a Sam & Max: Oltre il Tempo e lo Spazio, è Skunkape Games, piccolo team formato da un gruppo di ex sviluppatori Telltale che avevano lavorato alla serie originale.



Loop Hero

Sviluppatore: Four Quarters

Publisher: Devolver Digital

Genere: Roguelike

Data di uscita: 9 Dicembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Tra i titoli che hanno inaugurato l'insolita abbondanza di loop temporali videoludici che hanno caratterizzato il 2021, Loop Hero è ora pronto al debutto su Nintendo Switch. Dopo aver messo alla prova l'utenza PC ed essersi conquistato una candidatura ai The Game Awards 2021, il Lich è infatti pronto a generare un inarrestabile ciclo di avventure anche sulla console ibrida.

Con un'intrigante commistione tra dinamiche di deck building e un gameplay da roguelike, Loop Hero invita i giocatori ad avventurarsi in loop mai identici l'uno all'altro. Tra classi sbloccabili, nuovi equipaggiamenti da testare e persino un insediamento da gestire, l'Indie vi sfida a salvare il mondo dalla trappola temporale che lo avvolge. All'appello, non mancheranno boss impegnativi, per sfide che non esiteranno a far aumentare il livello di adrenalina.



Per scoprire ogni dettaglio su questo apprezzato Indie, vi rimandiamo alla recensione di Loop Hero, a cura di Gabriele Carollo.



Monster Rancher 1+2 DX

Sviluppatore: Koei Tecmo

Publisher: Koei Tecmo

Genere: Avventura

Data di uscita: 9 Dicembre

Piattaforme: Nintendo Switch



A ben vent'anni di distanza dalla loro pubblicazione, Monster Rancher e Monster Rancher 2 tornano su Nintendo Switch in un'unica raccolta. Grazie a quest'ultima, gli appassionati della serie animati dalla nostalgia possono compiere un viaggio nel passato, per catturare e allenare le proprie creature preferite. Tra una sfida e l'altra, sarà inoltre possibile dare vita a nuovi mostri grazie al ritorno di una delle peculiari feature musicali dei due giochi originali.

Monster Rancher 1+2 DX raggiunge il mercato con tanto di supporto al gioco online, grazie al quale i giocatori potranno scambiarsi le proprie creature e sfidarsi in duelli mostruosi.



Asterix & Obelix: Slap them All!

Sviluppatore: Mr. Nutz Studio

Publisher: Microids

Genere: Beat 'Em Up

Data di uscita: 2 Dicembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Le incarnazioni videoludiche di Asterix e Obelix tornano in azione in un nuovo beat 'em up in due dimensioni a scorrimento orizzontale. Completamente disegnato a mano, Asterix & Obelix: Slap Them All! propone uno stile estetico perfettamente fedele alla storia fumettistica della saga. Con la modalità Avventura, i giocatori si ritroveranno catapultati nell'antica Gallia del 50 A.C, ormai colpita dall'invasione dei Romani. Asterix e Obelix sono tuttavia determinati a resistere, e lo faranno nientemeno che a suon di schiaffi! La vicenda narrata traspone alcune delle avventure a fumetti del celebre duo, ma include anche un capitolo inedito.

Oltre alla modalità Avventura, Asterix & Obelix: Slap Them All! include anche una raccolta di mini-giochi. Fruibile in due giocatori, il titolo supporta infine anche una modalità multiplayer cooperativa.



Twelve Minutes

Sviluppatore: Luis Antonio

Publisher: Annapurna Interactive

Genere: Avventura Grafica

Data di uscita: 7 Dicembre

Piattaforme: Nintendo Switch



La serata del nostro protagonista inizia con una cenetta casalinga all'insegna del romanticismo. Ad un certo punto, tuttavia, ogni cosa precipita, distruggendo per sempre la sua vita. Alla porta suona infatti un violento detective, che accusa la sua compagna di omicidio. Cercare di ottenere spiegazioni è inutile e il nostro alter-ego finisce per essere picchiato a morte. Una morte che però si rifiuta evidentemente di sopraggiungere, dato che subito dopo l'uomo si ritrova nuovamente nella cucina di casa. Cosa sta accadendo? Per scoprirlo, il giocatore avrà a disposizione solamente dodici minuti, dopo i quali il loop temporale tornerà ad avviarsi. Tramite dialoghi ed interazioni con l'ambiente casalingo, sarà possibile cambiare il futuro?



Dopo l'esordio in esclusiva su ecosistema Microsoft, Twelve Minutes raggiunge anche Nintendo Switch. Sviluppato in solitaria da Luis Antonio, l'Indie è distribuito da Annapurna Interactive, già publisher degli ottimi I Am Dead e The Artful Escape of Francis Vendetti.



Mentre corrono le lancette dei minuti, trovate il tempo per leggere sulle pagine di Everyeye la recensione di Twelve Minutes redatta da Cristina Bona.



Life is Strange: True Colors

Sviluppatore: Deck Nine Games

Publisher: Square Enix

Genere: Avventura Grafica

Data di uscita: 7 Dicembre

Piattaforme: Nintendo Switch



La coinvolgente serie di Square Enix raggiunge i lidi Nintendo con Life is Strange: True Colors. Ancora una volta, l'avventura grafica è pronta a raccontare un interessante percorso di formazione, sul cui palco troviamo Alex Chen. Mantenendosi fedele al DNA della serie, anche questo nuovo capitolo fonde con maestria quotidianità ed elementi sovrannaturali. La giovane protagonista, in particolare, è dotata della capacità di visualizzare i sentimenti delle persone. Questi ultimi, che le appaiono in forma di auree di differente colore, saranno un aiuto prezioso quando il fratello perderà la vita in un misterioso "incidente", e Alex deciderà di iniziare ad indagare sul tragico evento.

A dicembre, Nintendo Switch accoglierà Life is Strange: True Colors esclusivamente in edizione digitale, distribuita tramite Nintendo eShop. I giocatori interessati all'edizione retail dovranno invece attendere sino al prossimo 25 febbraio 2022.



In attesa del porting per la console ibrida di Kyoto, sulle pagine di Everyeye trovate già la recensione di Life is Strange: True Colors, redatta dal nostro Gabriele Laurino.



Shovel Knight: Pocket Dungeon

Sviluppatore: Yatch Club Games; Vine

Publisher: Yatch Club Games

Genere: Puzzle / Azione / Avventura

Data di uscita: 13 Dicembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Il cavaliere e la sua fidata pala tornano in azione in Shovel Knight: Pocket Dungeon, nuovo titolo firmato dal team di Yatch Club Games. Per l'occasione, la software house propone un peculiare mix tra puzzle game e dungeon crawler, tra dinamiche in stile Tetris e avventurose esplorazioni. Tra inaspettate boss fight e nemici imprevedibili, i giocatori dovranno affidarsi alla guida di Puzzle Knight, che istruirà il pubblico sulle dinamiche di Shovel Knight: Pocket Dungeon.

All'interno del titolo, sarà possibile vestire i panni di dieci dei personaggi più noti dell'immaginario di Shovel Knight.



Aeterna Noctis

Sviluppatore: Aeternum Game Studios

Publisher: Aeternum Game Studios

Genere: Metroidvania

Data di uscita: 15 Dicembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Sedici ambientazioni, molteplici sentieri alternativi e una vasta rassegna di nemici attendono i giocatori in Aeterna Noctis. Metroidvania figlio di un team indipendente, il titolo propone una campagna principale di circa 20 ore, da vivere nei panni del Re dell'Oscurità. Privato del suo antico potere, il sovrano è intenzionato a recuperare la forza perduta. Con questo obiettivo, si avventurerà attraverso un reame cupo e pericoloso, dove attendono oscuri pericoli e coinvolgenti boss fight.

Per scoprire maggiori dettagli sul mondo di gioco e ampliarne la longevità, i giocatori potranno decidere di intrattenersi con gli NPC di Aeterna Noctis, che potranno richiedergli di compiere per loro alcune missioni secondarie. Qualunque sia la strada intrapresa, per procedere nell'avventura sarà essenziale esplorare con attenzione ogni sentiero, per sbloccare nuove abilità e divenire sempre più potenti.