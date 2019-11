Novità videogiochi dicembre 2019 per PlayStation 4 e Xbox One

Dopo aver tentato di riconnettere gli Stati Uniti devastati dal Death Stranding ed esserci spesi per garantire la sopravvivenza dei Jedi indossando i panni di Cal Kestis in Star Wars Jedi Fallen Order, eccoci qui a commentare le uscite di dicembre 2019 per PlayStation 4 e Xbox One.Pur senza offrirci il medesimo imbarazzo nella scelta dei titoli da acquistare che ci ha assillati per tutte queste settimane, l'ultimo mese dell'anno ci fornirà comunque più di un pretesto per rimettere mano al portafogli e arricchire ulteriormente la ludoteca della nostra console preferita.



Se da un lato, infatti, l'utenza PS4 assisterà all'ingresso nel PS Store di titoli come Blair Witch, Ashen ed EarthNight, dall'altro lato i giocatori Xbox One potranno tuffarsi negli universi digitali di giochi come Halo Reach o Trover Saves the Universe, senza citare i progetti multipiattaforma come Arise A Simple Story, Ancestors the Humankind Odyssey, The Sims 4 Vita Universitaria o il primo DLC collegato al Season Pass di Borderlands 3. Diamo allora una rapida occhiata ai giochi in arrivo sulle console Sony e Microsoft nel corso del mese di dicembre.

Arise A Simple Story

Sviluppatore: Piccolo Studio

Publisher: Techland

Genere: Platform / Avventura

Data di uscita: 3 dicembre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Sviluppata dagli autori italiani di Piccolo Studio, Arise A Simple Story è un platform adventure che di ispira ai capolavori di RARE e ai titoli più recenti della scena indipendente per farci indossare i panni di un uomo anziano. Prima di intraprendere il suo ultimo viaggio che lo condurrà verso il regno dei morti, il nostro intrepido alter-ego ormai passato a miglior vita tenterà di ripercorrere le tappe fondamentali della sua esistenza attraverso un'esperienza ludica al tempo stesso stesso coinvolgente e intimistica.

In questa dimensione onirica senza tempo, il giocatore potrà portare avanti e indietro le lancette dell'orologio per cambiare l'ambiente a lui circostante: in questo modo, avremo la possibilità di superare gli ostacoli di scenari mutevoli e riannodare i fili dei ricordi che legano il nostro personaggio ai suoi affetti più cari.

Blair Witch

Sviluppatore: Bloober Team

Publisher: Lionsgate Games

Genere: Survival Horror

Data di uscita: 3 dicembre

Piattaforma: PlayStation 4



Realizzata dagli autori europei del Bloober Team traendo liberamente spunto dai racconti dell'orrore della serie cinematografica de Il Mistero della Strega di Blair, l'avventura a tinte oscure di Blair Witch approda su PlayStation 4 dopo essere passata per PC e Xbox One. In questa sua nuova versione, il titolo comprenderà tutti i contenuti della versione originaria, oltre alle migliorie degli update lanciati da fine agosto ad oggi. Il protagonista di Blair Witch è un investigatore recatosi nella foresta di Black Hills per cercare di risolvere il misterioso caso della scomparsa di un bambino.

La forza soprannaturale che aleggia tra i boschi di questa remota zona del Maryland proverà a braccarci per tutta la durata della campagna principale, obbligandoci alla fuga nei momenti più concitati o spingendoci a ricorrere alle maniere forti, il tutto sullo sfondo di uno scenario estremamente mutevole e di una progressione narrativa che farà degli anelli temporali, dei combattimenti e della tensione i suoi tratti distintivi.

Tools Up!

Sviluppatore: The Knights of Unity

Publisher: All in! Games

Genere: Platform / Party Game

Data di uscita: 3 dicembre

Piattaforma: PlayStation 4



Il videogioco cooperativo di The Knight of Unity promette di catapultarci in una dimensione multiplayer quantomai originale e ricca di colpi di scena: ciascun utente deve infatti contribuire alla ristrutturazione di una casa, competendo con gli altri giocatori in una serie di frizzanti sfide incentrate sulle attività da portare a termine per concludere il lavoro affidatoci dagli inquilini dell'abitazione.

Le battaglie in cooperativa locale che caratterizzano l'esperienza di gioco di Tools Up prevedono infatti delle sfide come dipingere le pareti, strappare la carta da parati o spostare i divani: la formula scelta dagli sviluppatori inglesi è perciò estremamente simile a quella di altri titoli multiplayer coop più blasonati, su tutti Mario Party.

Halo Reach (Halo MCC)

Sviluppatore: 343 Industries

Publisher: Xbox Game Studios

Genere: Sparatutto in prima persona

Data di uscita: 3 dicembre

Piattaforma: Xbox One



Dopo una lunga attesa, gli autori di 343 Industries si dicono ormai pronti a integrare l'esperienza ludica di Halo Reach nella già enorme offerta contenutistica della Master Chief Collection. In questa sua nuova versione, il kolossal di Microsoft incentrato sulle eroiche gesta del Noble Team vanterà un comparto grafico più curato, una completa riformulazione del sistema di mira e di comandi e l'introduzione delle funzionalità più evolute del matchmaking tramite i server di Xbox Live.

La versione MCC di Halo Reach comprenderà tutte le missioni della campagna principale, 20 mappe multiplayer, l'accesso a tutte le funzionalità cooperative sia in rete che in locale e le modalità Firefight e Invasion, con la possibilità di accedere alla Forgia e al Teatro a inizio 2020 tramite un update gratuito.

EarthNight

Sviluppatore: Cleaversoft

Publisher: Cleaversoft

Genere: Platform / Avventura

Data di uscita: 3 dicembre

Piattaforma: PlayStation 4



Il particolarissimo runner game di Cleaversoft, con ambientazioni e animazioni completamente disegnate a mano, ci fa vestire i panni degli eroi Stanley e Sydney per aiutarli a riappropriarsi della Terra dopo che il pianeta, per chissà quale ragione, è stato conquistato da una razza di draghi interdimensionali!



Ciascuno dei livelli in cui ci tufferemo (letteralmente!) sarà creato sul momento attraverso un motore a generazione procedurale che attingerà da una vasta biblioteca virtuale di nemici, scenari, ostacoli ed elementi modulari per offrirci un'esperienza sempre diversa a ogni partita.

Trover Saves the Universe

Sviluppatore: Squanch Games Inc.

Publisher: Squanch games Inc.

Genere: Azione / Avventura

Data di uscita: 3 dicembre

Piattaforma: Xbox One



Trover Saves the Universe è il nuovo capitolo della serie nata dalla mente del co-creatore di Rick e Morty, Justin Roiland. L'edizione Xbox One è sprovvista del supporto alla realtà virtuale ma comprende il DLC Important Cosmic Jobs, un pacchetto che offre l'accesso a nuovi personaggi, al minigioco Space Slam e a degli sketch originali.

Come suggerito dal titolo stesso, nel nuovo progetto di Squanch Games Inc. la nostra missione è quella di aiutare Trover a salvare l'universo imbarcandoci in una comica avventura cosmica (scusate il gioco di parole): tra sessioni platform ed enigmi ambientali da risolvere, potremo esplorare insoliti pianeti alieni e fare la conoscenza di creature tanto carismatiche quanto bizzarre.

Everreach Project Eden

Sviluppatore: Elder Games

Publisher: Headup Games

Genere: Azione / Gioco di Ruolo

Data di uscita: 4 dicembre

Piattaforma: Xbox One



Everreach: Project Eden è un'avventura fantascientifica che si ispira ai capolavori del genere come Mass Effect e Gears of War. La protagonista indiscussa di questo titolo è Nora Harwood, un'astronauta chiamata a esplorare il pianeta Eden per sincerarsi che le risorse minerarie e la ricchezza della biosfera di questo lontano mondo bastino a giustificare l'enorme sforzo economico e logistico necessario a stabilire una colonia.

Partendo dall'area designata per la costruzione della base, la nostra alter-ego dovrà ingegnarsi per tenere alla larga dal futuro insediamento le bestie feroci che popolano le zone limitrofe e dedicarsi a delle pericolose missioni di esplorazione tra le rovine di un'antichissima civiltà creata da una razza aliena ormai estinta. Tra intense battaglie con le creature di Eden e attività di recupero delle risorse e dei minerali rari, potremo evolvere le abilità e gli equipaggiamento di Nora sbloccando ben 80 potenziamenti diversi.

Immortal Planet

Sviluppatore: teedoubleuGAMES

Publisher: teedoubleuGAMES

Genere: Azione / Gioco di Ruolo

Data di uscita: 6 dicembre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Con Immortal Planet, Tomasz Waclawek porta finalmente su console l'avventura roguelike lanciata nel 2017 su PC. In questa sua nuova veste, l'action ruolistico con visuale dall'alto vanterà un comparto grafico più curato, un'interfaccia di gioco più "pulita" e il supporto pieno alle funzionalità delle piattaforme casalinghe di Sony e Microsoft.

Il titolo ci proietta su di un pianeta alieno ghiacciato per farci assistere al risveglio di un misterioso guerriero tenuto in ibernazione per secoli: una volta ripresosi dallo shock per il tempo trascorso e il luogo in cui è stato rinchiuso, il nostro alter-ego dovrà esplorare delle ambientazioni piene di nemici per trovare il modo di riguadagnare la strada di casa.

Ancestors The Humankind Odyssey

Sviluppatore: Panache Digital Games

Publisher: Private Division

Genere: Azione / Avventura

Data di uscita: 6 dicembre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Ancestors: The Humankind Odyssey è la nuova proprietà intellettuale di Panache Digital, il team diretto dal papà di Assassin's Creed Patrice Desilets, e assume la forma di un'avventura a mondo aperto contraddistinta da una spiccata componente survival.

Il progetto tenta di farci ripercorrere i primi passi compiuti dal genere umano, partendo dagli albori dell'evoluzione nell'Africa subsahariana di 10 milioni di anni fa. Il nostro compito è perciò piuttosto chiaro, ossia quello di contribuire al successo della specie umana e alla sua crescita svolgendo un ampio ventaglio di attività con cui acquisire le abilità da tramandare alle future generazioni.



Per un ulteriore approfondimento sull'ultimo progetto di Panache Digital, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Ancestors The Humankind Odyssey.

Ashen

Sviluppatore: A44

Publisher: Annapurna Interactive

Genere: Azione / Gioco di Ruolo

Data di uscita: 9 dicembre

Piattaforma: PlayStation 4



Già disponibile su PC e Xbox One, Ashen è un soulslike ambientato in una dimensione fantasy sull'orlo del collasso, dominata da gigantesche creature alate simili a delle balene. L'esperienza di gioco offerta dal titolo attinge a piene mani dal sistema di combattimento di Dark Souls e dalla libertà offerta da The Legend of Zelda: Breath of the Wild nella scelta delle attività da svolgere e del percorso da intraprendere.

Al centro di tutto troviamo un viandante solitario a cui viene affidato l'ingrato compito di salvare il suo mondo, non prima però di recarsi nella regione più desolata e pericolosa di questo microcosmo ruolistico facendosi largo tra anime in pena, creature ancestrali e bestie feroci a guardia delle rovine di un'antichissima civiltà ormai caduta in disgrazia. Qui trovate la nostra recensione di Ashen.

AVICII Invector

Sviluppatore: Hello There Games

Publisher: Wired Productions

Genere: Rhythm Game / Platform

Data di uscita: 10 dicembre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



A due anni di distanza dall'approdo su PC, il videogioco che celebra la carriera e il talento di Avicii si prepara a riempire le giornate degli appassionati di rhythm game su PS4 e Xbox One con un titolo che propone una veste grafica rinnovata e diverse aggiunte contenutistiche.

Le 25 tracce che compongono la "colonna sonora interattiva" di AVICII Invector vengono infatti riproposte all'interno di scenari "alla Thumper" ambientati in sei diversi scenari fantascientifici pieni di effetti speciali inediti e di ostacoli da superare al ritmo dei brani del DJ svedese.

Shovel Knight King of Cards e Showdown

Sviluppatore: Yacht Club Games

Publisher: Yacht Club Games

Genere: Platform / Avventura

Data di uscita: 10 dicembre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



L'onda lunga del successo del platform di Yacht Club Games produce due espansioni a se stanti così ricche da rivaleggiare con l'esperienza ludica del kolossal originario.



Con Shovel Knight Showdown, infatti, gli autori californiani ci permetteranno di affrontare dei combattimenti fino a un massimo di 4 giocatori all'interno di scenari che prevedono la raccolta di gemme e lo studio delle diverse abilità dei nuovi personaggi introdotti, ciascuno utilizzabile per la prima volta anche nella modalità Storia.

Non meno importante è invece Shovel Knight King of Cards, un'avventura complementare e parallela a quella che ha visto per protagonista l'eroe del titolo originario: il nuovo personaggio può saltare, lanciare attacchi diretti e adottare una strategia che gli permette di recuperare nuovi sudditi per farsi strada tra i nemici nella speranza, così facendo, di diventare il Re delle Carte.

Wattam

Sviluppatore: Funomena

Publisher: Annapurna Interactive

Genere: Platform / Gestionale

Data di uscita: 17 dicembre

Piattaforma: PlayStation 4



Il bizzarro progetto di Wattam vede il papà di Katamari Damacy e Nobi Nobi Boy, il vulcanico Keita Takahashi, collaborare con i ragazzi di Funomena per offrirci un'esperienza di gioco ancora più atipica e sorprendente di quella sperimentabile nelle sue precedenti creature.

Immerso in una scenografia a tinte pastello, l'avventura ci vede interpretare The Major, un cubo verde desideroso di stringere un'amicizia con degli oggetti animati di varia natura. Raggiunto il suo scopo, The Major potrà collaborare con i suoi nuovi compagni per creare delle "torri viventi" con cui scoprire altri oggetti e sbloccare l'accesso alle aree più misteriose della mappa. Incuriositi da questo progetto? Sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra prova di Wattam a firma di Francesco Fossetti.

The Sims 4 Vita Universitaria

Sviluppatore: The Sims Studio

Publisher: Electronic Arts

Genere: Gestionale / Simulatore

Data di uscita: 17 dicembre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Per i Sims della storica serie gestionale di Electronic Arts è giunto il tempo di mettersi sui libri! Con la nuova espansione di The Sims 4, il colosso videoludico statunitense risponde alla richiesta degli appassionati di intraprendere una vera e propria "carriera universitaria".

L'iscrizione all'ateneo di Britechester o all'Istituto di Foxbury darà modo ai nostri personaggi preferiti di seguire le lezioni, frequentare i corsi e le aree studentesche, partecipare agli eventi celebrativi e sportivi o assistere a conferenze e presentazioni di tesine. Le attività a cui ci dedicheremo contribuiranno a dare vita a un vero e proprio microcosmo sociale, con regole da seguire (o spezzare) ed esperienze da fare per far maturare uno stile e una personalità unica al proprio Sim.

Borderlands 3: Moxxi alla Conquista dell'Handsome Jackpot

Sviluppatore: Gearbox Software

Publisher: 2K Games

Genere: Sparatutto in prima persona

Data di uscita: 19 dicembre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Moxxi alla Conquista dell'Handsome Jackpot è la prima espansione di Borderlands 3 collegata al Season Pass dello sparatutto a mondo aperto di Gearbox. A dare il titolo a questo importante DLC è lo sfavillante casinò spaziale di Jack il Bello, un luogo invaso da predoni e protetto dalle guardie robotiche della Hyperion.

Su indicazione di Mad Moxxi, i Cacciatori della Cripta di Borderlands 3 dovranno addentrarsi in questa pericolosa installazione per recuperarne il bottino raro prima che il casinò dell'ex despota della Hyperion venga inghiottito da un vicino buco nero. Nello scenario dell'Handsome Jackpot troveremo perciò delle armi rari ed esotiche ancora più bizzarre e devastanti, a patto però di riuscire a strapparle dalle grinfie dei nemici inediti e dei boss posti a protezione delle sale del casinò.