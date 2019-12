Novità videogiochi: tutte le uscite di gennaio 2020 su PS4 e Xbox One

Il 2019 è stato uno degli anni più intensi di questa generazione di videogiochi, tra grandi promesse tecnologiche (Google Stadia e il game streaming), titoli che testimoniano la completa maturazione delle attuali console e dei suoi generi di riferimento (Sekiro e Control) e progetti altamente polarizzanti su cui si è alimentato il dibattito di pubblico e critica (Death Stranding).



A dispetto della crescente attesa per il lancio di PS5 e Xbox Series X e dell'oggettiva obsolescenza delle piattaforme casalinghe odierne, l'interesse verso i sistemi current-gen non è mai stato così elevato ed è proprio questo, se vogliamo, il dato più sorprendente che rileviamo a cavallo tra questa e la prossima decade.



D'accordo, non sappiamo quali sorprese ci riserva il futuro prossimo, ma di certo possiamo farcene un'idea più compiuta soffermandoci sui titoli in arrivo nelle prossime settimane. Con questo articolo, proviamo allora a capire cosa ci attende a gennaio su PlayStation 4 e Xbox One e, soprattutto, quali videogiochi in uscita per questo mese ambiscono a ritagliarsi un posto nella nostra ludoteca.

Regions of Ruin

Sviluppatore: Vox Games

Publisher: Pysky Productions

Genere: Platform / Gioco di Ruolo

Data di uscita: 8 gennaio

Piattaforma: Xbox One



Con Regions of Ruin, gli autori di Vox Games traggono ispirazione dalla serie di Kingdom per riproporne le medesime meccaniche di gioco all'interno, però, di un contesto decisamente più ruolistico.

L'eroe di questa avventura in pixel art dovrà infatti esplorare delle lande desolate per evitare che il suo regno venga devastato da un'orda di predoni: per riuscire nella sua impresa, il nostro intrepido alter ego dovrà attingere alle risorse reperite dalle carcasse nemiche e dall'ambientazione per equipaggiare armi sempre più devastanti. Progredendo nella storia potremo persino costruire delle roccaforti e reclutare cavalieri dai villaggi limitrofi per tentare di rallentare ulteriormente l'avanzata degli avversari.

AO Tennis 2

Sviluppatore: Big Ant Studios

Publisher: BigBen Interactive

Genere: Sportivo

Data di uscita: 9 gennaio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Partendo dal discreto successo ottenuto con il primo capitolo del loro simulatore sportivo, gli autori di Big Ant Studios confezionano AO Tennis 2, il nuovo atto del videogioco su licenza ufficiale degli Australian Open.

Una delle competizioni più seguite di questo nobile sport viene riproposta su PS4 e Xbox One con un titolo che comprende un sistema di gameplay più "elastico", capace cioè di adeguarsi alle esigenze e agli stili di gioco degli utenti. Non mancheranno poi i grandi nomi dei circuiti ATP e WTA, come Rafael Nadal, Ash Barty e Angelique Kerber, oltre ad un profondo editor di atleti e di scenari con centinaia di opzioni e parametri da impostare.

Dragon Ball Z Kakarot

Sviluppatore: CyberConnect 2

Publisher: Bandai Namco

Genere: Action / Gioco di Ruolo

Data di uscita: 17 gennaio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Dopo una lunga attesa, il kolossal action ruolistico di Bandai Namco si appresta a sbarcare su PS4 e Xbox One per farci rivivere tutte le emozioni del famoso manga e anime di Akira Toriyama. Sviluppato da CyberConnect 2, Dragon Ball Z Kakarot assume i contorni di un GDR a mondo aperto intriso della storia e degli eventi che hanno caratterizzato l'epopea di Goku.

Oltre all'avventura del più amato dei Saiyan, gli appassionati della saga di Dragon Ball potranno rivivere i momenti più emozionanti della storia degli altri protagonisti e villain attraverso una serie di missioni e di attività che copriranno diversi archi narrativi. Come ogni altro videogioco incentrato su questa pesante proprietà intellettuale, non mancherà poi una solidissima componente picchiaduro, che darà modo ai fan di sfruttare in battaglia tutte le abilità e le tecniche di combattimento più celebri degli eroi e antieroi di DBZ.

Hovership Havoc

Sviluppatore: Snow Day Software

Publisher: Snow Day Software

Genere: Sparatutto Roguelite

Data di uscita: 17 gennaio

Piattaforma: Xbox One



Già disponibile su PC da aprile 2019, la versione Xbox One di Hovership Havoc offre all'utenza della console Microsoft l'opportunità di immergersi in una dimensione roguelite di fantascienza, animata da combattimenti in terza persona contro giganteschi boss

L'Intelligenza Artificiale impazzita di una fabbrica robotica del futuro ci obbligherà infatti ad esplorare stanze piene zeppe di cyborg assassini e di macchine ribelli in tripudio di fasci laser, raffiche di colpi al plasma ed esplosioni particellari che metteranno a dura prova i riflessi degli appassionati del genere.

Moons of Madness

Sviluppatore: Rock Pocket Games

Publisher: Funcom

Genere: Avventura Horror

Data di uscita: 21 gennaio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Il crescente interesse verso le avventure horror in prima persona ha spinto Funcon e gli autori di Rock Pokect Games a mettere in cantiere Moons of Madness, un thriller sci-fi pieno di mostri che sembrano fuoriusciti dall'immaginario lovecraftiano.

Interpretando il tecnico Shane Newehart, gli utenti dovranno esplorare un avamposto di ricerca marziano per scoprire il mistero che si cela dietro a un misterioso segnale captato da una vicina stazione scientifica. Le creature dell'orrore con cui ci dovremo confrontare saranno la manifestazione fisica degli incubi vissuti dal nostro alter ego che, non potendo comunicare con la Terra, verrà assalito da attacchi di panico provocati dall'isolamento forzato.

Rugby 20

Sviluppatore: Eko Software

Publisher: Bigben Interactive

Genere: Sportivo Simulativo

Data di uscita: 23 gennaio

Piattaforma: Xbox One



L'edizione 2020 del simulatore di rugby targato Eko Software e Bigben Interactive promette di esaudire i sogni di tutti gli amanti di questo storico sport. Ai fanatici della palla ovale sono infatti destinati tutti gli interventi compiuti da Eko per rendere ancora più realistico il comportamento dei giocatori e della fisica.

A corredo del progetto ci saranno poi un sensibile miglioramento del comparto grafico e un ampio ventaglio di attività a cui partecipare. Rugby 20 proporrà infatti diverse modalità single player e multiplayer, in quest'ultimo caso sia in locale che in rete.

Kingdom Hearts 3 ReMIND

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: Avventura / Gioco di Ruolo

Data di uscita: 23 gennaio

Piattaforma: PlayStation 4



Con ReMIND, gli sviluppatori di Square Enix ampliano ulteriormente il già enorme bagaglio narrativo e ludico di Kingdom Hearts 3 per fare spazio a una serie tutta nuova di migliorie, aggiunte e dinamiche di gameplay.

L'espansione ReMIND corre infatti in parallelo rispetto agli eventi della campagna principale per arricchirla di contenuti che assumeranno la forma di nuovi episodi, personaggi e boss segreti. Chi vorrà cimentarsi con queste sfide inedite potrà interpretare personaggi come Kairi, Ventus e Roxas, attingendo a una pletora di abilità uniche che contribuiranno ad elevare il tasso di divertimento offerto dl titolo.

Pillars of Eternity II: Deadfire

Sviluppatore: Obsidian Entertainment

Publisher: Versus Evil

Genere: Gioco di Ruolo

Data di uscita: 28 gennaio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Favorito dalla ritrovata popolarità dei GDR con visuale dall'alto, l'arrivo su console di Pillars of Eternity 2 Deadfire offre agli appassionati del genere l'opportunità di rivivere su PS4 e Xbox One una delle esperienze ruolistiche più entusiasmanti degli ultimi anni.

Sotto l'egida di Obsidian Entertainment, la trasposizione di Deadfire per sistemi current-gen offre la medesima, monumentale offerta contenutistica del kolossal su PC, seppur con un'interfaccia rivista e corretta per sopperire all'assenza di mouse e tastiera. La profondità della storia, la ricchezza del sistema di gameplay e la libertà garantita dall'allestimento del proprio party fanno di Deadfire un acquisto irrinunciabile per gli appassionati dei crpg.

Journey to the Savage Planet

Sviluppatore: Typhoon Studios

Publisher: 505 Games

Genere: Avventura / Platform

Data di uscita: 28 gennaio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Considerato da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di provarlo in anteprima come una delle sorprese più gradite e inattese di inizio 2020, Journey to the Savage Planet pone gli appassionati di avventure sci-fi nella condizione di esplorare un pianeta alieno estremamente bizzarro ed esotico.

I dipendenti della Kindred Aerospace che interpreteremo dovranno studiare le creature e gli insoliti biomi di questo mondo extraterrestre per fornire ai futuri coloni tutti gli strumenti per sopravvivere ai pericoli di AR-Y 26. Tra i punti qualificanti dell'opera troviamo la squisita vena citazionista delle opere di fantascienza della prima metà del '900, un comparto grafico e artistico di prim'ordine e un impianto di gameplay che, pur senza brillare per longevità, spicca per originalità e varietà di situazioni offerte.

Sisters Royale

Sviluppatore: Alfa System

Publisher: Alfa System

Genere: Sparatutto Arcade

Data di uscita: 30 gennaio

Piattaforma: PlayStation 4



Sisters Royale è un frizzante sparatutto arcade del genere shoot'em up sviluppato e prodotto dagli autori indipendenti di Alfa System. Le cinque sorelle che andremo a interpretare dovranno darsi battaglia per contendersi la mano di un ragazzo, da qui la furia che si scatenerà a schermo.

Il sistema di combattimento elaborato da Alfa System, definito Tension, farà leva sull'abilità dei giocatori e sulla loro capacità di arrecare il maggior quantitativo di danni possibile all'avversario, con una barra di caricamento da riempire per sbloccare diversi attacchi speciali.

Arc of Alchemist

Sviluppatore: Compile Heart

Publisher: Compile Heart

Genere: Gioco di Ruolo

Data di uscita: 30 gennaio

Piattaforma: PlayStation 4



L'ultima avventura ruolistica di Compile Heart si ispira ai capitoli classici delle serie di Legend of Mana e Final Fantasy per farci vestire i panni di Quinn Bravesford, un'impavida guerriera che dovrà esplorare le lande desolate del suo mondo fantasy per recuperare il manufatto magico che le consentirà di fermare la desertificazione che minaccia il suo popolo.

La versione occidentale di Arc of Alchemist comprenderà sia i dialoghi in inglese che in giapponese, oltre a tutti i contenuti compresi nell'edizione originale, come il profondo sistema di personalizzazione del party e la libertà concessa dalla storia nella scelta delle attività a cui dedicarsi.