Novità Xbox Game Pass: arrivano Mortal Kombat 11, The Gunk e Firewatch

Microsoft chiude in bellezza il 2021 di Xbox Game Pass con una scorpacciata di giochi, tutti in arrivo entro il 16 dicembre e in netto anticipo sulle festività natalizie. Il piatto forte del nuovo aggiornamento è chiaramente rappresentato da The Gunk, unica produzione al debutto al day one, ma non scherzano neppure gli altri titoli che compongono una selezione in grado di appagare gli appassionati di tutti i generi: i fan dei picchiaduro potranno darsele di santa ragione in Mortal Kombat 11, mentre gli amanti dell'avventura troveranno la giusta dose di mistero in Firewatch. Per i più piccoli, invece, c'è Ben 10: Power Trip, e non solo! Scopriamo assieme tutti i giochi della seconda metà di dicembre!



15 dicembre

- Among Us (Cloud) - 15 dicembre



16 dicembre

- The Gunk (Cloud, Xbox e PC)

- Mortal Kombat 11 (Cloud, Xbox e PC)

- Firewatch (Cloud, Xbox e PC)

- Ben 10: Power Trip (Cloud, Xbox e PC)

- Broken Age (Cloud, Xbox e PC)

- Lake (Cloud, Xbox e PC)

- PAW Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay (Cloud, Xbox e PC)

- Race With Ryan (Cloud, Xbox e PC)

- Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth (Cloud, Xbox e PC)

- Transformers: Battlegrounds (Cloud, Xbox e PC)

Among Us arriva nel cloud

Lanciato in Xbox Game Pass martedì 14 dicembre nelle sue versioni per console, Among Us arriva oggi anche nel Cloud diventando così fruibile anche in streaming sui dispositivi mobili. Del gioco ve ne abbiamo parlato a più riprese, pertanto siamo sicuri che il suo nome non vi giunge affatto nuovo. In caso contrario, specifichiamo si tratta di un'esperienza tanto semplice quanto assuefacente, pensata specificamente per il multiplayer.

Durante i preparativi per la partenza di un'astronave, i giocatori sono chiamati a scovare un impostore che si cela tra loro, impersonato da un altro utente, il cui compito è quello di sabotare l'intera operazione. Among Us supporta il gioco in LAN e anche il cross-play con tutte le piattaforme di gioco, pertanto non avrete problemi a giocare con i vostri amici, qualsiasi sia il dispositivo in loro possesso.

The Gunk arriva in Xbox Game Pass al day-one

Tra i giochi più attesi del mese, The Gunk è un action-adventure in terza persona story-driven che debutterà in Xbox Game Pass subito al day-one domani 16 dicembre. Nei panni di Rani, un'esploratrice spaziale in cerca di opportunità di guadagno assieme alla sua compagna Beck, giungerete su un pianeta alieno incontaminato e brulicante di vita, nonché di risorse preziose. Qui troverete il "gunk", una sostanza fino a quel momento sconosciuta che sta soffocando e danneggiando l'habitat del pianeta.

Muniti di un guanto aspirante, dovrete liberare il mondo dal parassita tossico e dai mostri che ha corrotto, e al contempo svelare gli antichi segreti che si celano in biomi come oscure caverne, giungle rigogliose e profondi canyon, portati a schermo con uno stile artistico evocativo. Quale storia si cela dietro un simile mondo misterioso e abbandonato? Ci sarà una spiegazione a tutto ciò? Che ruolo potrà avere Rani nel destino di questo suggestivo e criptico pianeta? Per l'intera durata dell'avventura rimarrete in contatto radio con Beck, mentre un diario terrà traccia di tutte le meravigliose scoperte che compirete.

Tutti gli altri giochi del 16 dicembre

Non solo The Gunk, il 16 dicembre vedrà l'arrivo anche di tantissimi altri giochi, a partire da Mortal Kombat 11 (Cloud, Xbox e PC), picchiaduro violento e tecnico che amalgama sapientemente elementi klassici e nuove meccaniche. La Modalità Storia appassiona grazie ad una regia di stampo cinematografico e un comparto tecnico curato in ogni dettaglio, mentre il sistema di combattimento, pur snellito e velocizzato rispetto al passato (le combo sono mediamente più brevi), non rinuncia ad una sana dose di strategia.

Le Fatality, dal canto loro, sono malate, truculenti e spettacolari: nessun capitolo della serie si era mai spinto fino a tanto. Completa il quadro il supporto a Xbox Series X con una risoluzione 4K dinamica e un framerate a 60fps.



Firewatch (Cloud, Xbox e PC) è un gioco d'avventura fortemente basato sulla narrativa. Il protagonista è Henry, un uomo che ha abbandonato la sua vita complicata per lavorare come guardaboschi nel selvaggio Wyoming. Per comunicare con il mondo esterno ha a disposizione una radio portatile, che utilizza principalmente per tenersi contatto con il suo supervisore, Delilah. Un giorno, tuttavia, qualcosa di strano lo spinge ad abbandonare la sua torre d'avvistamento e ad addentrarsi nella natura selvaggia... Il racconto è la principale forza trascinante della produzione, e possiamo assicurarvi che non vi deluderà affatto.

I più piccolini saranno felici di giocare a Ben 10: Power Trip (Cloud, Xbox e PC) e calarsi nei panni di Ben Tennyson per salvare il mondo. Durante l'avventura, ricca di azione e puzzle, affronteranno i nemici più ignobili del protagonista, tra cui Zombozo, l'Ape Regina e i Robort del tempo. Fortunatamente potranno sbloccare e trasformarsi in tutte e dieci le incredibili forme di Ben, per utilizzare le mosse di combattimento distintive e le abilità uniche per risolvere gli enigmi. Broken Age (Cloud, Xbox e PC) è invece indirizzato agli amanti delle avventure punta e clicca di un tempo, ricche di dialoghi e fondate su esplorazione ed enigmi che richiedono una forte dose di pensiero laterale per essere risolti. Firmato da Tim Schafer e Double Fine, che per realizzarlo hanno condotto una campagna crowdfunding di successo, Broken Age ha per protagonisti due adolescenti che vivono in mondi radicalmente diversi ma accomunati da un vissuto incredibilmente simile. Potrete passare liberamente da una storia all'altra, aiutandoli a riprendere il controllo delle loro vite e a liberarli dalla prigionia in cui versano.



Lake (Cloud, Xbox e PC) è un'avventura dedicata a coloro alla ricerca di pace e relax. Ambientata nel 1986, ha per protagonista Meredith Weiss, una donna sulla quarantina che ha deciso di lasciare la grande città in cui vive e mettere in pausa la sua carriera in un'azienda di software per tornare nella sua cittadina natale e prendere il posto del padre presso l'ufficio postale del paese. Quello che viene messo in scena è uno spaccato di vita quotidiana, costellato da numerosi personaggi dotati di comportamenti realistici e coerenti inseriti una storia che invita a riflettere su una delle risorse più preziose che abbiamo: il tempo. Leggete la recensione di Lake.

In Transformers: Battlegrounds (Cloud, Xbox e PC), sarete chiamati a difendere il pianeta dalla minaccia di Megatron in un gioco strategico strutturato in scontri tattici a turni, dotati di controlli intuitivi e tre differenti livelli di difficoltà. Al comando di un cast di personaggi composto da Optimus Prime, Grimlock e molti altri, dovrete sfruttare l'ambientazione a vostro vantaggio e riempire il livello di Energon per scatenare potenti abilità difensive. Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth (Cloud, Xbox e PC) è un metroidvania in 2D sviluppato sotto la stretta supervisione del creatore originale Ryo Mizuno, che racconta la storia sconosciuta di Deedlit e gli eventi che hanno portato a Diadem of the Covenant, risultando appetibile anche ai nuovi giocatori della serie. Il protagonista può scatenare potenti attacchi con la spada e l'arco, e impiegare diversi spiriti elementali per modificare e potenziare i propri attributi

Chiudiamo la rassegna con altri due giochi indirizzati ai più piccolini, a partire da PAW Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay (Cloud, Xbox e PC). L'impatto di un meteorite, oltre a provocare il caos ad Adventure Bay, ha donato poteri incredibili ai cagnolini, trasformandoli in supercuccioli dotati di abilità straordinarie. Chase è velocissimo, Marshall genera calore, mentre Skye scatena tornado. Toccherà a loro, quindi, condurre le operazioni di salvataggio coordinandosi nel quartier generale della PAW Patrol. Race With Ryan (Cloud, Xbox e PC) è invece un gioco di corse in stile Mario Kart con comandi semplici, accelerazione automatica opzionale e un tutorial per guidare i bambini attraverso la loro prima esperienza di gioco. Include sei incantevoli scenari come Il Negozio di Giocattoli, il Selvaggio West e la Terra Spettrale, e i personaggi che tutti i fan del Mondo di Ryan conoscono fin troppo bene, come Moe, Gus, Alpha Lexa, Peck e lo stesso Ryan.



Nel caso ve li foste persi...

Senza alcun preavviso, nei giorni scorsi Microsoft ha aggiunto al catalogo anche Serious Sam 4 (Cloud, Xbox Series X|S e PC), capitolo più recente della saga di Croteam dotato di una formula rinnovata con un inarrestabile arsenale e un inimmaginabile numero di nemici, e Townscaper (Cloud, Xbox e PC), un "giocattolo sperimentale" che, senza offrire obiettivi e un vero e proprio gameplay, consente di modellare pittoresche città con strade sinuose semplicemente scegliendo la tavolozza dei colori e posizionando dei blocchi su una griglia.

Gli annunci di servizio

La casa di Redmond ha aggiunto il supporto touch ad altri 9 giochi fruibili sui dispositivi mobili via cloud, ossia Astria Ascending, Bug Fables: The Everlasting Sapling, Dicey Dungeons, Fae Tactics, I Am Fish, One Step From Eden, Ring of Pain, Sable e il freschissimo The Gunk.



Il 31 dicembre lasceranno il catalogo cinque giochi, ossia Pro Evolution Soccer 2021 (Cloud e Xbox), The Little Acre (Cloud e Xbox), Yakuza 0 (Cloud, Xbox e PC), Yakuza Kiwami 1 (Cloud, Xbox e PC) e Yakuza Kiwami 2 (Cloud, Xbox e PC). Completateli finché siete in tempo, oppure approfittate dello sconto del 20% riservato agli abbonati per acquistarli e aggiungerli permanentemente alla vostra libreria.