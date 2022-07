Novità Xbox Game Pass: luglio è il mese di Yakuza e Matchpoint Tennis

Microsoft apre questo caldo mese di luglio in maniera ancor più rovente, ossia con un'infornata di ben 12 videogiochi per Xbox e PC Game Pass. Tra graditi ritorni (quelli dei giochi della serie Yakuza) e novità assolute (sono ben quattro i titoli che debuttano al day one), l'estate del 2022 prosegue in nome dell'abbondanza. Prima di andare alla scoperta dei nuovi arrivi, preferiamo levarci subito il dente ed avvisarvi che a metà mese verranno rimossi cinque giochi dal catalogo: dal 15 luglio non potrete più giocare ad Atomicrops, Carrion, Children of Morta, Cris Tales e Lethal League Blaze, pertanto vi consigliamo di portarli a termine finché avete tempo oppure di approfittare dello sconto del 20% esclusivo per gli abbonati per acquistarli in via definitiva.



5 luglio

Last Call BBS (PC) - Day one

Yakuza 0 (Cloud, Console e PC)

Yakuza Kiwami (Cloud, Console e PC)

Yakuza Kiwami 2 (Cloud, Console e PC)



7 luglio

DJMax Respect V (Cloud, Console e PC) - 7 luglio

Matchpoint Tennis Championships (Cloud, Console e PC) - Day one

Road 96 (Cloud, Console e PC)



14 luglio

Escape Academy (Console e PC) - Day one

La Mia Amica Peppa Pig (Cloud, Console e PC)

Overwhelm (PC)

PAW Patrol: Il film Adventure City chiama (Cloud, Console e PC)

PowerWash Simulator (Cloud, Console e PC) - Day one

I nuovi giochi al day one

La prima novità del mese si chiama Last Call BBS ed è già arrivata nel catalogo nella sua unica versione per PC. Sviluppato dai maestri del genere di Zachtronics, è una collezione contenente otto puzzle game dal sapore retrò come Area ristoro del ventesimo secolo (in cui bisogna progettare e gestire fabbriche per alimenti) e Dungeon & Diagrams (ricco di enigmi basati sulla logica tile-based).



A stretto giro, ossia giovedì 7 luglio, arriva inoltre Matchpoint Tennis Championships (cloud, console e PC), che gli sviluppatori di Torus Games presentano come una rivisitazione moderna del tennis con un'esperienza in campo fedele alla realtà, supportata da una modalità carriera approfondita e da una propensione alla sfera competitiva.

Dopo aver creato una stella del tennis in 3D (personalizzabile nell'aspetto e dotata di sei abilità potenziabili), potete cimentarvi nella carriera single-player o nella modalità multiplayer online in match casuali o classificati. Il parco licenze rispecchia il budget contenuto della produzione (ci sono Alcaraz e Kyrgios, mancano Nadal, Federer e Djokovic), ma il focus della produzione è tutto sul gameplay e l'autenticità dell'esperienza.



Sono invece due le novità al day one di giovedì 14 luglio. La prima è Escape Academy (console e PC), che testa le vostre abilità di escapismo in una serie di stanze concepite e disegnate a mano da reali esperti di Escape Room. Affrontabile sia in solitaria sia in compagnia di un amico, è accompagnato dalle musiche di Doseone, già noto per Enter the Gungeon. La seconda è invece PowerWash Simulator (cloud, console e PC), un simulatore di pulizie che v'invita ad imbracciare un idropulitore e ad eliminare qualsiasi traccia di lerciume dai quartieri della polverosa città di Muckingham. Non c'è giusto o sbagliato, nessun limite di tempo né punteggi finali: il gioco di FuturLab punta a lavare via anche lo stress, oltre alla sporcizia.

Tra graditi ritorni e giochi per i più piccini

La più grande sorpresa di luglio è senza dubbio rappresentata dal gradito ritorno nei cataloghi per console, PC e cloud di Yakuza 0, Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2. I tre giochi della serie di SEGA avevano già trascorso un bel po' di tempo in Game Pass, prima di essere rimossi nel dicembre del 2021.

Adesso tornano a disposizione per tutti gli abbonati, permettendovi di (ri)vivere le prime tre parti della storia di Kazuma Kiryu in quel di Kamurocho a suon di intrighi, cazzotti e mini-giochi. Yakuza 0, ricordiamo, è un prequel dell'intera saga, mentre i due Kiwami rappresentano i remake dei primi due storici episodi.



Il resto della selezione è composta da nomi poco altisonanti, ma non per questo immeritevoli d'attenzione. Il 7 luglio arrivano DJMax Respect V (cloud, console e PC), rhythm game per aspiranti disc jockey con le musiche (e i video) di Marshmello, Porter Robinson e Yukika, e Road 96 (console e PC), un gioco d'avventura procedurale dagli autori di 11-11: Memories Retold e Valiant Hearts. Nei panni di un protagonista anonimo in fuga verso il confine di una nazione oppressa, potete conoscere una cast variopinto di personaggi vivendo esperienze sempre diverse.

Il percorso cambia al riavvio di ogni partita, mentre le abilità legate ai sette NPC (furbizia, hacking, scassinamento, ecc) possono essere mantenute in tutti i viaggi, che portano via circa un'ora ciascuno. Leggete la nostra recensione di Road 96.



Il 14 luglio spazio invece ad Overwhelm per PC, un action-platform in pixel art dalle tinte horror in cui i nemici guadagnano power-up mentre i giocatori rimangono a bocca asciutta, e due giochi espressamente indirizzati ai più piccolini. In La Mia Amica Peppa Pig (cloud, console e PC), la tenera maialina invita i giovani videogiocatori ad affrontare attività come la ricerca di oggetti smarriti e la scoperta degli animali del bosco, mentre il platform in tre dimensioni PAW Patrol: Il film Adventure City chiama (cloud, console e PC) vede i cuccioli Chase, Skye, Marshall e Liberty impegnati nel salvataggio di Adventure City dai piani malvagi del sindaco Humdinger.