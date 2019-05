Nuovi giochi Nintendo Switch e 3DS: tutte le uscite di giugno 2019

A giugno gli utenti Nintendo potranno improvvisarsi dei piccoli Shigeru Miyamoto con Super Mario Maker 2, sequel dell'omonimo gioco/editor uscito su Wii U nel 2014 che per l'occasione includerà una modalità storia e la possibilità di creare livelli multiplayer. Tra le esclusive segnaliamo anche Persona Q2: New Cinema Labyrinth, senza dimenticare l'arrivo di titoli multipiattaforma molto attesi come Crash Team Racing: Nitro Fueled e Bloodstained: Ritual of the Night. Di seguito, tutti i giochi previsti in uscita su Nintendo Switch e 3DS a giugno 2019.

Persona Q2: New Cinema Labyrinth

Sviluppatore: Atlus

Publisher: Sega

Genere: Jrpg

Data di uscita prevista: 4 giugno

Piattaforma: Nintendo 3DS



Dopo il lancio avvenuto in Giappone lo scorso novembre, Persona Q2: New Cinema Labyrinth arriva finalmente anche in Europa su Nintendo 3DS il 4 giugno. Il titolo si presenta come il sequel di Persona Q: Shadow of the Labyrinth, e include un ricco cast di personaggi che costituisce un crossover tra Persona 3, 4 e 5.

L'avventura è incentrata sui Phantom Thieves di Persona 5, intrappolati all'interno di dungeon a tema cinamatografico, ciascuno dei quali ruoterà attorno a un particolare genere di film, a tutto beneficio della varietà.

MotoGP 19

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Simulatore di guida

Data di uscita prevista: 6 giugno

Piattaforma: Nintendo Switch



Con MotoGP 19 potremo prendere parte alla stagione 2019 dell'omonimo campionato, scegliendo se affontare da subito i fuoriclasse della MotoGP o se vestire i panni di un giovane pilota pronto a fare carriera.

Gli sviluppatori promettono un livello di sfida ancora più alto, un'esperienza multiplayer più fluida e un maggior numero di contenuti single player. Il gioco è previsto in uscita il 6 giugno anche su Nintendo Switch: nell'attesa, per saperne di più sul titolo potete leggere la nostra anteprima di MotoGP 19.

Battle Worlds: Kronos

Sviluppatore: King Art

Publisher: THQ Nordic

Genere: Strategico

Data di uscita prevista: 11 giugno

Piattaforma: Nintendo Switch



A distanza di sei anni dal debutto su PC, Battle Worlds: Kronos si prepara ad arrivare anche su Nintendo Switch l'11 giugno. Il titolo approda sulla console ibrida con alcuni contenuti aggiuntivi come il DLC "Trains", nuove mappe, il supporto al multiplayer locale e la possibilità di utilizzare i controlli touch screen nella modalità portatile.

Ricordiamo che il gioco è uno strategico a turni ad ambientazione fantascientifica ispirato ai classici esponenti del genere, con l'inclusione di due diverse campagne single player.

Phantom Doctrine

Sviluppatore: CreativeForge Games

Publisher: Good Shepherd Entertainment

Genere: Strategico

Data di uscita prevista: 13 giugno

Piattaforma: Nintendo Switch



Anche Phantom Doctrine è in arrivo su Switch dopo il debutto su PC, PS4 e Xbox One. Il gioco, uno strategico ambientato durante la Guerra Fredda con combattimenti a turni in stile X-Com, ci chiede di prevenire una cospirazione globale che minaccia di mettere i leader mondiali gli uni contro gli altri, con il rischio della guerra atomica dietro l'angolo.

Come vi abbiamo raccontato nella nostr recensione di Phantom Doctrine, il titolo include una campagna single player della durata di oltre 40 ore, con la presenza di numerosi personaggi e la ricostruzione di diversi eventi storici risalenti al periodo.

Slender: The Arrival

Sviluppatore: Blue Isle Studios

Publisher: Blue Isle Studios

Genere: Survival Horror

Data di uscita prevista: 20 giugno

Piattaforma: Nintendo Switch



Il 20 giugno gli utenti Nintendo Switch potranno mettere mano su un altro porting, questa volta a tema horror. Stiamo parlando di Slender: The Arrival, la famosa avventura survival approdata anche su Wii U nel 2015.

L'edizione indirizzata alla console ibrida include un comparto tecnico migliorato, il supporto ai controller Joy-Con e naturalmente la possibilità di giocare in modalità portatile. Il debutto su Switch è fissato per il 20 giugno in edizione digitale sul Nintendo eShop.

Crash Team Racing: Nitro Fueled

Sviluppatore: Beenox

Publisher: Activision

Genere: Racing Game Arcade

Data di uscita prevista: 21 giugno

Piattaforma: Nintendo Switch



Per affiancare i remaster di Spyro e Crash Bandicoot, Activision ha affidato a Beenox il restauro di un'altra icona del passato: Crash Team Racing. La versione ammodernata del celebre gioco di kart, rinominata per l'occasione Nitro Fueled, cercherà di mantenere intatte le caratteristiche del gioco originale, senza rinunciare a qualche miglioramento ludico e a una revisione di alcuni tracciati.

Un'operazione nostalgia di certo gradita ai vecchi fan, ma che al tempo stesso vuole strizzare un occhio anche alle nuove leve, come vi abbiamo già raccontato nel nostro provato di Crash Team Racing: Nitro Fueled.

Mutant Year Zero: Road to Eden

Sviluppatore: The Bearded Ladies

Publisher: Funcom

Genere: Strategico

Data di uscita prevista: 25 giugno

Piattaforma: Nintendo Switch



Mutant Year Zero: Road to Eden ci porta in un mondo post apocalittico sconvolto da cataclismi che hanno trasformato la Terra in una landa desolata. Gli esseri umani sono scomparsi completamente dalla circolazione, lasciando il posto a delle strane creature mutanti.

L'idea alla base del gameplay è di mischiare i combattimenti tattici di X-Com con una forte componente narrativa, raccontando una storia che si modifica in base alle nostre scelte. Le meccaniche comprendono anche fasi stealth in tempo reale e una buona dose di esplorazione. Dopo il debutto su PC, PS4 e Xbox One, il gioco è in arrivo anche su Switch il 25 giugno.

Bloodstained: Ritual of the Night

Sviluppatore: Inti Creates

Publisher: 505 Games

Genere: Metroidvania

Data di uscita prevista: 18 giugno

Piattaforma: Nintendo Switch



Partorito dalla mente di Koji Igarashi, già produttore della serie Castlevania, Bloodstained Ritual of the Night si presenta come l'erede spirituale delle avventure della famiglia Belmont. Un action in 2.5D che nelle atmosfere, nello stile grafico e nel gameplay trae ispirazione dai precedenti capitolo della serie Konami, tra cui l'acclamato Symphony of the Night del 1997.

Finanziato con successo su Kickstarter, il titolo si appresta finalmente a debuttare anche su Switch il 18 giugno. Sulle nostre pagine potete leggere la nostra anteprima di Bloodstained Ritual of the Night.

Super Neptunia RPG

Sviluppatore: Compile Heart

Publisher: Idea Factory

Genere: Jrpg

Data di uscita prevista: 28 giugno

Piattaforma: Nintendo Switch



Sviluppato dallo studio canadese Artisan, Super Neptunia RPG darà vita ai personaggi della serie Neptunia in un modo completamente nuovo, proponendo questa volta un comparto grafico 2D.

Ogni personaggio è stato disegnato a mano da Tsunako, l'artista dietro la serie, e poi animato al computer per creare un mondo che si è misteriosamente trasformato da 3D a 2D. I giocatori potranno esplorare i dungeon a scorrimento laterale, immergersi nelle colorate ambientazioni e imbattersi nei combattimenti a turni.

Super Mario Maker 2

Sviluppatore: Nintendo

Publisher: Nintendo

Genere: Platform

Data di uscita prevista: 28 giugno

Piattaforma: Nintendo Switch



Il secondo capitolo di Super Mario Maker è in arrivo su Nintendo Switch il 28 giugno, con una serie di novità atte ad ampliare l'offerta ludica e la libertà creativa offerta ai giocatori. Il gioco vede l'introduzione di un'inedita modalità storia in cui bisogna aiutare la Principessa Peach a ricostruire il proprio castello, la possibilità di creare livelli multiplayer e la presenza di ben 100 stage realizzati da Nintendo stessa.

Nell'attesa che il titolo faccia il suo debutto sulla console ibrida, potete gustarvi la nostra anteprima di Super Mario Maker 2.