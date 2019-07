Nuovi giochi Nintendo Switch: tutte le uscite di agosto 2019

Agosto è il mese all'insegna delle vacanze, e quale migliore occasione per portare con sé la console ibrida di Nintendo per dedicarsi alle nuove uscite tra un tuffo in mare e una gita in montagna? Tra i giochi in arrivo segnaliamo la presenza di due esclusive come l'attesissimo Astral Chain di Platinum Games e il ricco Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution. Per quanto riguarda i titoli multipiattaforma, invece, sono da tenere d'occhio Oninaki, RAD e Ion Fury, senza dimenticare l'approdo della Complete Edition di Pillars of Eternity. Di seguito, tutti i nuovi giochi previsti in uscita su Nintendo Switch ad agosto 2019.

DC Universe Online

Sviluppatore: Daybreak Game Company

Publisher: WB Games

Genere: MMORPG

Data di uscita prevista: 6 agosto

Piattaforma: Nintendo Switch



Dal 6 agosto gli utenti Switch potranno vestire i panni dei supereroi in DC Universe Online, MMORPG free-to-play che ci permette di interpretare uno dei tanti eroi (o villain) dell'universo DC. Il gioco potrà essere scaricato gratuitamente dal Nintendo eShop, ma sfortunatamente non ci sarà la possibilità di importare il proprio personaggio da una delle altre versioni del titolo.

Daybreak Game Company ha infatti confermato che il nuovo profilo sarà associato al Nintendo ID del giocatore, e che i server di questa versione saranno separati da quelli di tutte le altre.

Guacamelee! One-Two Punch Collection

Sviluppatore: DrinkBox Studios

Publisher: DrinkBox Studios

Genere: Platform/Azione

Data di uscita prevista: 6 agosto

Piattaforma: Nintendo Switch



Previsto inizialmente a maggio, Guacamelee! One-Two Punch Collection è in dirittura di arrivo anche su Nintendo Switch il 6 agosto. La raccolta include Guacamelee! Super Turbo Championship Edition e Guacamelee! 2, concedendo ai giocatori un'ottima occasione per recuperare i primi due capitoli della serie.

La versione fisica riserva inoltre alcuni contenuti bonus, tra cui un poster a doppia facciata, un manuale completo delle istruzioni, e due codici per scaricare le rispettive colonne sonore in formato digitale.

Pillars of Eternity: Complete Edition

Sviluppatore: Obsidian Entertainment

Publisher: Versus Evil

Genere: GDR

Data di uscita prevista: 8 agosto

Piattaforma: Nintendo Switch



La versione completa di Pillars of Eternity si appresta a debuttare anche su Switch l'8 agosto. Oltre alla campagna originale, la Complete Edition include le espansioni The White March I e II, le opzioni aggiuntive legate all'I.A. del party, i livelli di difficoltà addizionali e altro ancora.

Stando alle parole degli sviluppatori, il gioco è stato ottimizzato per essere goduto al meglio sia in modalità TV che handheld, permettendo agli utenti di giocare in tutta comodità anche in modalità portatile. Intanto sulle pagine di Everyeye potete leggere la nostra recensione di Pillars of Eternity: Complete Edition basata sulla versione PS4.

Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition

Sviluppatore: Dimps

Publisher: Bandai Namco

Genere: TPS

Data di uscita prevista: 9 agosto

Piattaforma: Nintendo Switch



A distanza di qualche mese dal debutto su PC, PlayStation 4 e Xbox One, la Complete Edition di Sword Art Online: Fatal Bullet è in arrivo anche su Nintendo Switch il 9 agosto. Questa edizione include il gioco base e tutti i contenuti pubblicati in seguito, vale a dire i DLC Ambush of the Imposters, Betrayal of Comrades, Collapse of Balance e Dissonance of the Nexus.

Gli utenti della console ibrida, dunque, avranno una buona occasione per rimediare Sword Art Online: Fatal Bullet nella sua versione definitiva, ottenendo in un colpo solo l'avventura completa e tutte le espansioni della storia.

Ion Fury

Sviluppatore: Voidpoint

Publisher: 3D Realms

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 15 agosto

Piattaforma: Nintendo Switch



Sviluppato dai veterani dell'industria, Ion Fury si propone come un autentico omaggio ai classici FPS dei primi anni ‘90. Il gioco è stato realizzazato con una versione potenziata del Build Engine, il motore grafico del vecchio Duke Nukem 3D.

Tra le caratteristiche principali del titolo segnaliamo la presenza di aree interconnesse, stanze segrete, oggetti interattivi e un ampio arsenale di armi dotate di fuoco alternativo e diverse tipologie di munizioni. Dopo il debutto in accesso anticipato su PC, Ion Fury si prepara a uscire nella sua versione definitiva anche su Switch il 15 agosto.

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution

Sviluppatore: Other Ocean Interactive

Publisher: Konami

Genere: Card Game

Data di uscita prevista: 20 agosto

Piattaforma: Nintendo Switch



Un nuovo episodio di Yu-Gi-Oh! è in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch il 20 agosto. Stiamo parlando di Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution, titolo che permetterà di affrontare oltre 20 anni di storie della serie animata originale attraverso ARC-V, e di sfidare le nuove generazioni di Duellanti del mondo virtuale di VRAINS.

Utilizzando più di 9,000 card (il più grande numero di carte mai incluso in un gioco della serie), inoltre, i Duellanti potranno creare e personalizzare i propri mazzi per sfidare gli altri giocatori via wireless, sia in locale che online.

RAD

Sviluppatore: Double Fine

Publisher: Bandai Namco

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 20 agosto

Piattaforma: Nintendo Switch



RAD è la nuova avventura di Double Fine ambientata in un mondo "post-post-apocalittico", in cui l'umanità ha dovuto affrontare l'apocalisse per ben due volte. I giocatori vestiranno i panni di un adolescente che deve avventurarsi nel Fallow, una landa desolata, radioattiva e in continuo mutamento, piena di creature sconosciute e ostili da affrontare.

Il nostro obiettivo sarà quello di guarire il mondo, trasformando questo paesaggio arido e desolato in una fonte rigogliosa di nuova vita. Per saperne di più sul gioco potete guardare la nostra video anteprima di RAD.

Oninaki

Sviluppatore: Tokyo RPG Factory

Publisher: Square Enix

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 22 agosto

Piattaforma: Nintendo Switch



Dagli autori di Lost Sphear e I Am Setsuna arriva Oninaki, nuovo Jrpg caratterizzato da un sistema di combattimento in tempo reale veloce e dinamico. I giocatori viaggeranno per il mondo nei panni di un misterioso Watcher di nome Kagachi, con il compito di recidere le connessioni che legano i Lost a questa terra.

Guidate da Kagachi, le anime che vagano nel mondo del Beyond potranno continuare a percorrere il ciclo della reincarnazione, per quella che si preannuncia una storia molto carica sul piano emotivo. Nell'attesa, vi lasciamo con il nostro provato di Oninaki.

Astral Chain

Sviluppatore: Platinum Games

Publisher: Nintendo

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 22 agosto

Piattaforma: Nintendo Switch



Dalla collaborazione tra Platinum Games e Nintendo arriva Astral Chain, promettente action game in esclusiva per Switch che si propone come un punto d'incontro fra Bayonetta e Nier: Automata. Oltre a vantare una direzione creativa di prim'ordine, il titolo vuole distignuersi con l'innovativo gameplay basato sui doppi combattimenti "in sinergia".

Il giocatore dovrà infatti gestire contemporaneamente il protagonista e la propria Legione, un'unità speciale senziente che lo aiuterà a risolvere i casi e a salvare l'umanità. Per saperne di più sul gioco, non vi rimane che leggere la nostra video anteprima di Astral Chain.

Remothered: Tormented Fathers

Sviluppatore: Stormind Games

Publisher: Darril Arts

Genere: Survival Horror

Data di uscita prevista: 30 agosto

Piattaforma: Nintendo Switch



Dopo il debutto su PC, PS4 e Xbox One, Remothered Tormented Fathers si appresta ad arrivare anche su Switch il 30 agosto. Realizzato dalle software house siciliane Stormind Games e Darril Arts, il titolo si presenta come un survival horror che ci mette nei panni di Rosemary Reed, una donna di 35 anni che si reca a casa del dottor Felton per investigare sulla scomparsa della figlia.

Le indagini ci porteranno a credere che dietro alla scomparsa della figlia di Felton, Celeste, si nascondi in realtà un terribile massacro collegato a un culto fanatico religioso. Per saperne di più, sulle nostre pagine trovate la recensione di Remothered: Tormented Fathers basata sulla versione PC del titolo.