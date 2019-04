Nuovi giochi per Nintendo Switch: le uscite di maggio 2019

Maggio si presenta come un mese abbastanza ricco di uscite per gli utenti Nintendo Switch, all'insegna dei titoli multipiattaforma: i possessori della console ibrida potranno dedicarsi ad Assassin's Creed 3 Remastered e a Sniper Elite V2 Remastered, senza dimenticare l'arrivo dei porting HD di Resident Evil, Resident Evil 0 e Resident Evil 4. Ma occhi puntanti anche su Shakedown Hawaii, Team Sonic Racing e Guacamelee! One-Two Punch Collection. Di seguito, tutte le uscite di maggio 2019 previste per Nintendo Switch.

The Swords of Ditto

Sviluppatore: One Bit Beyond

Publisher: Devolver Digital

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 2 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



The Swords of Ditto si prepara ad arrivare anche su Nintendo Switch il 2 maggio. L'Action RPG di Devolver Digital si distingue per uno stile grafico cartoon e per la generazione procedurale dei dungeon, in modo da garantire un'avventura diversa nel corso delle varie run.

A livello di meccaniche e impostazione ci sono diversi punti di contatto con Zelda: A Link to the Past, incluso il sistema di progressione del personaggio e la possibilità di raccogliere nuove armi, oggetti e armature con cui potenziarsi. Presente anche una modalità co-op per affrontare l'intera avventura in compagnia di un amico.

Shakedown Hawaii

Sviluppatore: Vblank Entertainment

Publisher: Vblank Entertainment

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 7 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



Sviluppato da Vblank Entertainment, Shakedown Hawaii viene definito come il seguito spirituale spirituale di Retro City Rampage: un gioco d'azione open world con visuale isometrica e uno stile grafico a 16-bit, un concentrato di colori sgargianti e azione esplosiva che nasce come parodia del mondo dei "Colletti Bianchi".

Costruite il vostro impero e diventate i dominatori assoluti delle Hawaii. Per riuscire nell'intento, però, sarete chiamati a usare dei metodi poco leciti...

Saints Row: The Third - The Full Package

Sviluppatore: Volition

Publisher: Deep Silver

Genere: Free Roaming

Data di uscita prevista: 10 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



A distanza di otto anni dal suo debutto su PS3, Xbox 360 e PC, Saints Row: The Third si appresta ad arrivare anche su Nintendo Switch il 10 maggio con Saints Row: The Third - The Full Package, riedizione che include il gioco base e tutte le espansioni pubblicate in seguito.

Gli utenti Switch possono recuperare il capitolo più apprezzato della serie free roaming di Volition, rimediandolo nella sua edizione definitiva, senza contare la possibilità di giocarlo in modalità portatile grazie alle caratteristiche della console ibrida.

Sniper Elite V2 Remastered

Sviluppatore: Rebellion

Publisher: 505 Games

Genere: TPS

Data di uscita prevista: 14 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



Sniper Elite V2 Remastered si propone come la versione definitiva del tps bellico di Rebellion incentrato sull'utilizzo del fucile di precisione, in uscita anche su Nintendo Switch il 14 maggio.

Il remaster include il gioco base e tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati in seguito, tra cui la famigerata missione "Uccidi il Fuhrer", oltre a una serie di miglioramenti tecnici come un sistema di renderering modernizzato e degli effetti di post-processing più avanzati, uniti a modelli poligonali più definiti, texture ad alta risoluzione, un sistema particellare più ricco e un sistema di illuminazione ambientale più realistico.

Redout

Sviluppatore: 34BigThings

Publisher: 34BigThings

Genere: Racing Game Arcade

Data di uscita prevista: 14 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



Redout, il gioco di corse a gravità zero tutto italiano ispirato ai mostri sacri del genere come F-Zero e WipeOut, è in arrivo anche su Nintendo Switch il 14 maggio.

La versione destinata alla console ibrida sarà la più completa di sempre, e comprenderà 60 tracciati ambientati in 12 differenti ambientazioni, 28 veicoli e una Modalità Carriera composta da oltre 100 eventi suddivisi in ben 11 diverse tipologie. A questi contenuti vanno ad aggiungersi anche centinaia di livree con le quali personalizzare le futuristiche aeronavi. Sulle nostre pagine trovate la Recensione di Redout basata sulla versione PC del gioco.

Castlevania Anniversary Collection

Sviluppatore: Konami

Publisher: Konami

Genere: Azione Avventura

Data di uscita prevista: 16 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



Castlevania Anniversary Collection include i capitoli più apprezzati della celebre serie Konami usciti fino alla prima metà degli anni '90: Castlevania, Castlevania II Simon's Quest, Castlevania The Adventure, Castlevania III Dracula's Curse, Kid Dracula, Castlevania II Belmont's Revenge, Super Castlevania IV e Castlevania Bloodlines .

Oltre alla trilogia uscita su NES troviamo anche i primi due episodi per Game Boy e lo spin-off Kid Dracula, e i classici 16-bit Super Castlevania IV e Castlevania Bloodlines, ritenuti tra i migliori episodi della saga.

Assassin's Creed 3 Remastered

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 21 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



In arrivo anche su Nintendo Switch il 21 maggio, il remaster di Assassin's Creed 3 include un comparto grafico migliorato con texture maggiormente definite, modelli poligonali più curati e il supporto all'alta definizione.

Per quanto riguarda i contenuti, all'interno del pacchetto sono inclusi la versione base del gioco, le missioni singleplayer Benedict Arnold e Segreti Nascosti, l'espansione La Tirannia di Re Washington e la versione rimasterizzata di Assassin's Creed III Liberation. Un'ottima occasione per recuperare Assassin's Creed 3 sulla console ibrida.

Team Sonic Racing

Sviluppatore: Sumo Digital

Publisher: SEGA

Genere: Racing Game

Data di uscita prevista: 21 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



Team Sonic Racing si presenta come il seguito spirituale di Sonic & Sega: All-Stars Racing. Sviluppato sempre da Sumo Digital, il gioco punta a migliorare e ampliare l'offerta ludica del predecessore, proponendosi come un kart racing game ancora più ricco in termini di modalità disponibili e personalizzazione.

Sarà possibile gareggiare da soli o in compagnia, sfruttando la modalità multiplayer online o in co-op locale per sfidare gli altri utenti e collaborare con i propri amici utilizzando le meccaniche dinamiche del team. Il debutto è fissato per il 21 maggio anche su Nintendo Switch.

Resident Evil, Resident Evil 0, Resident Evil 4

Sviluppatore: Capcon

Publisher: Capcon

Genere: Survival Horror

Data di uscita prevista: 21 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



Il 21 maggio vedrà il debutto su Nintendo Switch del trittico Resident Evil HD Remaster (basato sulla versione rimasterizzata del remake arrivato dapprima su Nintendo Gamecube), Resident Evil Zero HD Remaster e Resident Evil 4 HD. Tre dei capitoli più iconici della serie survival horror Capcom saranno finalmente disponibili sulla console ibrida, nelle loro rispettive versioni rimasterizzate, dopo il grande successo di Resident Evil 2 Remake.

I tre giochi potranno essere acquistati singolarmente sul Nintendo eShop, esclusivamente nel formato digitale (escluso, almeno al momento, l'arrivo di bundle o edizioni fisiche in Europa).

Tourist Trophy Isle of Man: Ride on the Edge

Sviluppatore: Klyotonn Racing Games

Publisher: Bigben Interactive

Genere: Racing Game

Data di uscita prevista: 23 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



Dopo il debutto su PS4, Xbox One e PC, Tourist Trophy Isle of Man: Ride on the Edge arriva anche su Switch il 23 maggio. Il racing game sulle due ruote di di Kylotonn Games dedicato all'omonimo evento ospitato nell'Isola di Man, competizione che si ripete a cadenza annuale dal lontano 1907, mettendo a dura prova le abilità e la resistenza fisica dei piloti.

Dotato di un sistema di guida a metà strada tra impostazione arcade e simulazione, il titolo promette di riprodurre fedelmente uno dei circuiti più lunghi al mondo, con oltre 200 curve e ben 60,72 km da percorrere fino a 300 km/h.

Sword Art Online: Hollow Realization Deluxe Edition

Sviluppatore: Bandai Namco Studios

Publisher: Bandai Namco Games

Genere: Jrpg

Data di uscita prevista: 24 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



Originariamente pubblicato per PlayStation 4 e PlayStation Vita, la versione per Nintendo Switch di Sword Art Online: Hollow Realization permetterà di divertirsi con il gioco base e tutti i DLC pubblicati in seguito.

Grazie a una storia unica supervisionata dall'autore di Sword Art Online, Reki Kawahara, Sword Art Online: Hollow Realization Deluxe Edition propone un enorme mondo di gioco con un'interfaccia in stile MMORPG e raid contro i Boss, in modo da far rivivere ai giocatori le avventure e le intense battaglie viste nella serie anime.

Guacamelee! One-Two Punch Collection

Sviluppatore: DrinkBox Studios

Publisher: DrinkBox Studios

Genere: Platform/Avventura

Data di uscita prevista: 28 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



A fine mese sarà anche il turno di Guacamelee! One-Two Punch Collection, in arrivo su Nintendo Switch il 28 maggio. La raccolta include Guacamelee! Super Turbo Championship Edition e Guacamelee! 2, concedendo agli utenti della console ibrida un'ottima occasione per recuperare i primi due capitoli della serie.

La versione fisica riserva inoltre alcuni contenuti bonus, tra cui un poster a doppia facciata, un manuale completo delle istruzioni, e due codici per scaricare le rispettive colonne sonore in formato digitale.

Among the Sleep: Enhanced Edition

Sviluppatore: Krillbite Studio

Publisher: Krillbite Studio

Genere: Survival Horror

Data di uscita prevista: 29 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



Anche Among the Sleep si prepara a sbarcare su Nintendo Switch a fine mese con Among the Sleep: Enhanced Edition, edizione riveduta e corretta dell'originale survival horror di Krillbite Studio già disponibile da diversi anni su PC e PS4.

Nel corso dell'avventura si vestiranno i panni di un bambino indifeso di due anni, nel tentativo di fuggire alle inquietanti presenze che popolano la casa sinistra e buia nella quale è ambientato il gioco. Per saperne di più sul titolo, potete leggere la nostra Recensione di Among the Sleep basata sulla versione PC.