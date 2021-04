Nuovi giochi PC di aprile 2021: da Outriders a MotoGP 21

L'universo videoludico PC entra nel cuore della stagione primaverile accogliendo molte delle uscite console di aprile, ma proponendo anche alcune esperienze indie esclusive, tra le quali possiamo citare Before Your Eyes. Manca invece all'appello lo strategico di Amplitude Studio e SEGA, con l'annuncio a pochi metri dal traguardo del rinvio di Humankind. A trainare il catalogo del prossimo mese saranno dunque il team di People Can Fly con Outriders, il ritorno di Lorne Lanning con Oddworld: Soulstorm e la riproposizione di NieR: Replicant firmata da Square Enix. A scandire gli intervalli tra le uscite AAA, un'interessante selezione di indie, tra il toccante Lost Words: Beyond The Page e il peculiare Cozy Grove. Ecco dunque la nostra selezione di nuovi giochi in arrivo su PC ad aprile 2021: cosa proverete?



Outriders

Sviluppatore: People Can Fly

Publisher: Square Enix

Genere: Shooter

Data di uscita: 1 Aprile

Piattaforme: Steam / Epic Games Store



Con l'obiettivo di plasmare un'esperienza ibrida tra shooter e GDR, gli sviluppatori di People Can Fly accompagnano i giocatori tra le lande del pianeta Enoch, ultima speranza dell'umanità. Con la Terra ormai inadatta alla vita, il genere umano è infatti chiamato a ricostruire una parvenza di società tra montagne e foreste aliene. Da queste premesse, muove i propri passi una storia intricata, da vivere nei panni di un Outrider, combattente le cui specializzazioni derivano dalla classe di appartenenza.

Dopo aver scelto se tramutarsi in un Tecnomante, un Piromante, un Mistificatore oppure un Distruttore, il protagonista potrà imparare a padroneggiare armi da fuoco e poteri devastanti, allo scopo di raggiungere e carpire i segreti di un misterioso e lontano segnale. Outriders propone un'esperienza apprezzabile sia in solitaria sia in compagnia, grazie al multiplayer di stampo drop-in/drop-out sino a un massimo di 3 giocatori.



In attesa della recensione, sulle pagine di Everyeye trovate il provato di Outriders firmato dal nostro Giovanni Panzano.



Lost Words: Beyond the Page

Sviluppatore: Sketchbook Games

Publisher: Modus Games

Genere: Platform

Data di uscita: 6 Aprile

Piattaforme: Steam / Epic Games Store



Il legame tra una bambina e la sua energica e incredibile nonna è il grande protagonista di questo toccante indie dalle tinte acquerello. Spinta da una grande passione per i racconti, la piccola Izzy sogna di divenire un giorno una scrittrice: quando la nonna le offre in dono un diario per coltivare il suo amore per le parole, la protagonista non esita dunque ad annotarci le avventure quotidiane vissute in compagnia della vispa anziana. A turbare questo equilibrio interviene però un triste imprevisto, che spingerà Izzy a rifugiarsi in un regno di fantasia.

Lost Words: Beyond The Page è di fatto ambientato tra le pagine del diario stesso, dove propone un platform 2D tra due mondi paralleli. Da un lato, il giocatore si troverà a percorrere parole fattesi piattaforme, mentre scenari in tinte acquerello si sviluppano sulla cellulosa. Al contempo, l'indie conduce gli appassionati tra le lande del regno fantastico di Estoria, dove una giovane eroina sfrutterà la magia delle parole per mutare la realtà che la circonda e salvare il suo paese natale da un temibile drago.



Per tutti i dettagli sull'emozionante avventura, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Lost Words: Beyond The Page, a cura di Cristina Bona.



Oddworld: Soulstorm

Sviluppatore: Oddworld Inhabitants

Publisher: Oddworld Inhabitants

Genere: Platform / Puzzle / Avventura

Data di uscita: 6 Aprile

Piattaforme: Epic Games Store



Un nuovo tentativo di insurrezione attende i giocatori in Oddworld: Soulstorm. Sequel di Oddworld: New 'n' Tasty (remake di Oddworld: Abe's Oddysee), l'avventura riprende le fila dei piani originari per la saga, così come concepiti dal suo creatore Lorne Lanning. Torna così sulla scena videoludica il cinico e cupo universo dei Mudokon, ancora una volta schiavi e vittime di uno sfruttamento crudele. Guidate da un inconsapevole Abe, le creature potranno cercare la libertà dal gioco degli Slig, in una formula ludica che si pone al confine tra tradizione e innovazione.

Nell'inedita produzione firmata da Oddworld Inhabitants ritornano infatti i poteri più celebri di Abe, come la possibilità di assumere il controllo degli avversari, ma non mancano meccaniche originali, tra cui un sistema di crafting di armi e oggetti. A corredo, un comparto grafico rivoluzionato e ribattezzato dalla software house come "2.9D".



In attesa della recensione, trovate tutti i dettagli sul gameplay proposto dall'opera di Lorne Lanning nel provato di Oddworld: Soulstorm firmato dal nostro Francesco Fossetti.



Before Your Eyes

Sviluppatore: GoodbyeWorld Games

Publisher: Skybound Games

Genere: Avventura

Data di uscita: 8 Aprile

Piattaforme: Steam



Originariamente noto come Close Your, Before Your Eyes si è reso protagonista di una campagna Kickstarter di successo, grazie alla quale prende infine vita questa intrigante produzione indie. Avventura in prima persona, il titolo interagisce con il giocatore nella vita reale, leggendone il movimento delle palpebre tramite webcam. Il peculiare sistema di controllo consentirà di rivivere la storia del protagonista, passato a miglior vita e pronto ad essere condotto all'aldilà. Il traghettatore di anime incaricato dell'operazione, tuttavia, vuole saperne di più sul passato del defunto, così da svolgere il suo compito al meglio.

Da queste premesse, prenderà il via un viaggio per rivivere i momenti più significativi della vita dell'uomo, dal primo amore ai successi della sua carriera artistica. Qualcosa di non-detto si cela però tra le pieghe del racconto, per un'avventura che si prefigge di affrontare il tema del rimpianto e le conseguenze dell'essere troppo esigenti con se stessi.



Cozy Grove

Sviluppatore: Spry Fox

Publisher: Spry Fox

Genere: Life Simulator

Data di uscita: 8 Aprile

Piattaforme: Steam / Epic Games Store



Su di un'isola popolata di fantasmi, approda il protagonista di Cozy Grove, esploratore Scout ritrovatosi improvvisamente ad essere uno spettro. La nuova condizione non sembra tuttavia essere in grado di impedirgli di continuare a compiere buone azioni, con il giovane che non esita nell'offrire il proprio aiuto ai nuovi e peculiari vicini di casa. Portando a termine diverse missioni per gli amici ectoplasmatici, sarà possibile apprendere maggiori dettagli sulle loro storie e il loro passato.

Life simulator a tutti gli effetti, Cozy Grove consente inoltre di dedicarsi alla personalizzazione della propria dimora, alla pesca, alla ricerca di spiriti animali e alla libera esplorazione. Dipinta in tinte pastello, la mappa di gioco si anima in maniera dinamica man mano che lo Scout entra in contatto con nuovi fantasmi.



Ashwalkers

Sviluppatore: Nameless XIII

Publisher: Dear Villagers, 24 Entertainment

Genere: Avventura

Data di uscita: 15 Aprile

Piattaforme: Steam



A 200 anni di distanza dai primi disastri geologici, una vera e propria apocalisse vulcanica ha ormai trasformato la Terra in una landa desolata. Su di un pianeta devastato, un gruppo di superstiti deve cercare di sopravvivere, sfidando un clima ostile, tempeste di cenere, tormente grigie e piogge acide. Con queste premesse, prende il via la nuova avventura firmata da Hervé Bonin, co-fondatore di Dontnod (Life is Strange) e ora alla guida del team indipendente di Nameless XIII.

Caratterizzato da una narrazione non lineare, Ashwalkers propone ben 34 finali differenti, con ogni partita che richiede circa 2 ore per essere portata a compimento. Per garantire la sopravvivenza dei 4 sopravvissuti sarà necessario preservarne la salute fisica e mentale, accumulando cibo, medicine ed equipaggiamenti e proteggendo il gruppo dall'insorgere di follia e disperazione.



SaGa Frontier Remastered

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: JRPG

Data di uscita: 15 Aprile

Piattaforme: Steam



Con una grafica in alta definizione, un'interfaccia di gioco migliorata e una nuova modalità di gioco a doppia velocità che incrementa la fluidità dell'azione, SaGa Frontier Remastered offre nuova vita al GDR Square Enix esordito negli ormai lontani anni Novanta. Non solo mero aggiornamento tecnico, la produzione offre al pubblico anche una serie di contenuti inediti. Tra questi ultimi spicca in particolare l'aggiunta di Fuse, nuovo personaggio pronto ad aggiungersi al gruppo di protagonisti originali.

Versione ampliata e rinnovata del primo SaGa Frontier, la remastered rappresenta la perfetta occasione per tornare a immergersi nell'imaginario del JRPG.



Moto GP 21

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Racing

Data di uscita: 22 Aprile

Piattaforme: Steam



Con oltre 20 piloti ufficiali e 120 circuiti, Moto GP 21 porta su PC l'universo delle competizioni mondiali di Moto GP, Moto 2 e Moto 3. Dagli studi di sviluppo di Milestone, il racing game italiano torna sul mercato con un'esperienza ancora più simulativa, caratterizzata da un comparto tecnico potenziato e da una vasta selezione di contenuti. Oltre ad un maggiore livello di dettaglio grafico rispetto ai suoi predecessori, Moto GP 21 propone anche un'IA più sofisticata, grazie a una versione rifinita di A.N.N.A, sistema di machine learning esordito in Moto GP 20.

Gli aspiranti piloti potranno unirsi a un team ufficiale oppure fondarne uno proprio nella modalità Carriera, mentre le competizioni multiplayer attendono l'accendersi dei motori su server dedicati.



In attesa di prendere posto sull'asfalto rovente, gli appassionati possono dedicarsi alla lettura del provato di Moto GP 21 presente sulle pagine di Everyeye e redatto da Matteo Mangoni.



NieR Replicant ver1.22474487139...

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: Action

Data di uscita: 23 Aprile

Piattaforme: Steam



Yoko Taro, Keiichi Okabe e Yosuke Saito firmano il ritorno sulle scene di un vero e proprio cult videoludico. Direttamente dal Giappone, raggiunge l'Europa NieR Replicant, in una versione rivista e aggiornata. A metà strada tra remastered e remake, NieR Replicant ver1.22474487139 invita il pubblico a (ri)scorprire il prequel dell'apprezzato NieR: Automata. Con assoluta fedeltà al comparto narrativo originale, il rifacimento a firma Square Enix provvede ad introdurre molteplici aggiornamenti sul fronte tecnico e ludico.

A fare da sfondo alla vicende di due fratelli è una Terra ormai in totale rovina, devastata da malattie e calcata da oscure creature. Afflitta da un morbo noto come Necrografia, la sorella del protagonista rischia la vita, ma il coraggioso fratello è determinato a trovare un modo per salvarla. Prende così il via un'epopea action, animata da scontri all'arma bianca, potenti magie, oscuri segreti e impegnative Boss Fight.



In attesa della recensione, i giocatori possono trovare ulteriori dettagli sul titolo nel recente provato di NieR: Replicant redatto dal nostro Giuseppe Arace.



R-Type Final 2

Sviluppatore: Granzella

Publisher: NIS America

Genere: Shoot'em up

Data di uscita: 30 Aprile

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Le astronavi R-Type tornano a solcare gli angoli più remoti dello spazio profondo, pronte a compiere nuove acrobazie e a combattere avversari alieni. A comporre l'arsenale delle navicelle troviamo armi vecchie e nuove, tra cannoni a onda, unità di forza e dispositivi bit. Ognuna di queste sarà essenziale per affrontare minacce completamente inedite, tra le quali trovano spazio nemici in grado di mutare ed evolversi e livelli che si trasformano in maniera dinamica.

Per rendere l'avventura accessibile tanto ai novizi quanto ai piloti esperti, gli autori di R-Type Final 2 hanno introdotto nel titolo un livello di difficoltà variabile, che muta in funzione delle performance messe in campo dal giocatore. A incentivare il perfezionamento della propria tecnica contribuisce l'introduzione di classifiche mondiali, tramite le quali confrontare i propri risultati con quelli degli altri giocatori.