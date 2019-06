Nuovi giochi per PC in uscita a luglio 2019

Da Wolfenstein: Youngblood a Sea of Solitude, passando per Monster Boy and the Cursed Kingdom e la nuova espansione di Final Fantasy XIV intitolata Shadowbringers. Senza dimenticare l'arrivo di Beyond: Two Souls in esclusiva su Epic Games Store, altra avventura Quantic Dream che gli utenti PC potranno giocare dopo Heavy Rain, e Wolfenstein: Cyperpilot, spin-off dello shooter di Machine Games pensato appositamente per la realtà virtuale. Di seguito, tutti i giochi previsti in uscita su Personal Computer a luglio 2019.

Final Fantasy XIV: Shadowbringers

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: MMORPG

Data di uscita prevista: 2 luglio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 34,99 euro



Final Fantasy XIV si aggiorna il 2 luglio con Shadowbringers, la terza espansione maggiore per il celebre MMORPG di Square Enix. I giocatori saranno chiamati a combattere il Garlean Empire, intraprendendo una nuova avventura dai toni oscuri.

Tra le maggiori novità troviamo l'introduzione del job Blue Mage, nove dungeon inediti da esplorare, la modalità New Game Plus per rigiocare con i nuovi personaggi le attività già affrontate in passato, e il nuovo sistema di "Trust" per affrontare i dungeon con l'aiuto degli NPC. Per l'occasione il level cap generale verrà incrementato da 70 a 80. Per saperne di più sull'espansione potete leggere il nostro provato di Shadowbringers.

Stranger Things 3 The Game

Sviluppatore: BonusXP

Publisher: Netflix

Genere: Picchiaduro a scorrimento

Data di uscita prevista: 4 luglio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Il 4 luglio Stranger Things 3: The Game arriva su Steam, presentandosi come un nuovo picchiaduro a scorrimento in stile 16-bit che permetterà di vivere i momenti salienti della terza stagione del serial di Netflix, con tanto di supporto al multiplayer cooperativo locale per due giocatori.

Nel corso dell'avventura sarà possibile sbloccare 12 personaggi, ognuno caratterizzato da abilità uniche che potranno essere sfruttate per mettere fuori combattimento i nemici e risolvere i vari puzzle disseminati nella cittadina di Hawkins.

Attack of Titan 2 Final Battle

Sviluppatore: Omega Force

Publisher: Koei Tecmo

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 5 luglio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Ambientata durante la terza stagione di Attack on Titan, la Final Battle's Story Mode seguirà i punti di vista di alcuni personaggi selezionati che hanno ricoperto un ruolo chiave nella Stagione 3 (ora giocabili per la prima volta), portando così il numero totale di personaggi giocabili a oltre 40.

In aggiunta ai contenuti che coprono le prime tre stagioni della popolare serie anime, gli sviluppatori includeranno anche episodi originali per offrire ai fan l'esperienza completa di Attack on Titan.

Sea of Solitude

Sviluppatore: Jo-Mei Games

Publisher: Electronic Arts

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 5 luglio

Piattaforma: Origin

Prezzo consigliato: 19,99 euro



Sea of Solitude ci racconta di un mondo silenzioso e sconsolato, abitato esclusivamente da creature grottesche che una volta avevano una forma umana. L'avventura ci mette nei panni di Kay, una ragazza che mostra i segni di un'oscura metamorfosi, forse causata proprio dalla sua solitudine.

Affrontando mostri e attraversando città sommerse, il gioco vuole parlarci della condizione umana, delle sue sfumature più tristi, e di tutte quelle più gioiose. Il debutto del titolo è fissato per il 5 luglio anche su PC, in esclusiva su Origin.

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Sviluppatore: The Game Atelier

Publisher: FDG Entertainment

Genere: Platform 2D

Data di uscita prevista: 25 luglio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



In tempo per festeggiare il trentesimo anniversario della saga, Monster Boy and the Cursed Kingdom si presenta come il successore spirituale di Wonder Boy, un platform 2D open-world con elementi RPG che vuole mantenere inalterato lo spirito della serie a cui si ispira, proponendo al tempo stesso una formula ludica più al passo con i tempi.

Il protagonista dell'avventura è Jin, chiamato a sconfiggere il suo stesso zio, Nabu, intenzionato a gettare il regno nel caos. A distanza di 6 mesi dal debutto su console, il gioco è in dirittura di arrivo anche su pc il 25 luglio. Come potete leggere nella nostra recensione di Monster Boy and the Cursed Kingdom, è il gioco è stato promosso con la valutazione di 9/10 dal nostro Francesco Fossetti.

Wolfenstein: Youngblood

Sviluppatore: Machine Games

Publisher: Bethesda Softworks

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 26 luglio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Youngblood si presenta come uno spin-off di Wolfenstein ambientato a distanza di diciannove anni dall'epilogo di New Colossus. Le protagoniste sono le figlie di B.J. Blazkowicz, combattenti al servizio della Global Resistance contro i nazisti, impegnate alla ricerca del loro padre scomparso.

L'esperienza di gioco potrà essere affrontata sia in singolo che, per la prima volta, interamente in cooperativa, in compagnia di un amico o di un altro utente. L'uscita è fissata per il 26 luglio anche su PC tramite Steam. Nel frattempo potete vedere la nostra video anteprima di Wolfenstein: Youngblood.

Wolfenstein: Cyperpilot

Sviluppatore: Machine Games

Publisher: Bethesda Softworks

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 26 luglio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 19,99 euro



Bethesda continua a credere nella realtà virtuale portando sui visori VR un'altra delle sue IP maggiori. Stiamo parlando di Wolfenstein Cyberpilot, spin-off del celebre FPS che segue le vicende di B.J. Blazkowicz.

Nel gioco dovremo hackerare e pilotare le diaboliche macchine dei Nazisti per usarle a nostro vantaggio sul campo di battaglia, così da sfogare tutta la loro brutale potenza sui nemici. Il debutto del gioco è fissato per il 26 luglio su Steam, lo stesso giorno in cui uscirà Wolfenstein: Youngblood.

Beyond: Two Souls

Sviluppatore: Quantic Dream

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 27 luglio

Piattaforma: Epic Games Store

Prezzo consigliato: 19,90 euro



Dopo Heavy Rain, anche Beyond: Two Souls si appresta ad arrivare su PC in esclusiva su Epic Games Store. L'avventura di Quantic Dream ci mette nei panni di Jodie (interpretata da Ellen Page), una ragazza connessa a una misteriosa e potente entità fin dalla nascita.

Le azioni del giocatore determineranno il destino della protagonista, mentre la giovane donna si troverà ad affrontare grandi sfide, pericoli e strazianti perdite durante il viaggio che la condurrà a scoprire la sua vera identità. Per saperne di più sul gioco potete leggere la nostra recensione di Beyond: Two Souls.