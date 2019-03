Nuovi Giochi PC: tutte le uscite di aprile 2019

Aprile si presenta come un mese abbastanza ricco di uscite interessanti su Personal Computer. Tra le esclusive troviamo Hearthstone: L'Ascesa delle Ombre, la nuova espansione del celebre card game di Blizzard, Anno 1800 e Imperator: Rome, due titoli che daranno filo da torcere agli amanti degli strategici. Parlando dei titoli multipiattaforma, invece, segnaliamo Mortal Kombat 11 e Borderlands Game of the Year Edition. Di seguito, tutti i giochi attesi in uscita su PC ad aprile 2019.

Borderlands Game of the Year Edition

Sviluppatore: Gearbox

Publisher: Gearbox

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 3 aprile

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Il primo capitolo di Borderlands torna su PC il 3 aprile, con un remaster che include il gioco base e tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati in seguito. Borderlands Games of the Year Edition può vantare un comparto grafico migliorato, texture in alta definizione e supporto alla risoluzione 4K.

I possessori della versione originale riceveranno gratuitamente l'update alle GOTY. Oltre a poter affrontare l'avventura da soli, i giocatori potranno esplorare i deserti di Pandora in una modalità cooperativa a schermo condiviso, con la possibilità di affrontare l'avventura anche in co-op online. Se volete rinfrescarvi la memoria, vi rimandiamo alla recensione di Borderlands.

Super Dragon Ball Heroes World Mission

Sviluppatore: Dimps

Publisher: Bandai Namco

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 5 aprile

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Super Dragon Ball Heroes World Mission si presenta come un gioco di carte con tutti i personaggi degli universi di Dragon Ball, trasformazioni mai viste prima e un nuovo personaggio creato da Toyotaro in persona, l'illustratore del manga Dragon Ball Super.

Tra le modalità di gioco principali troviamo Story Mode (con una storia originale e una serie di nuovi protagonisti), Arcade Mode (una serie di sfide per testare le abilità dei giocatori), Network Battle (consente ai giocatori di sfidare gli amici o di competere contro sfidanti di tutto il mondo) e Creation Mode (in cui i giocatori possono creare le proprie carte e missioni).

Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 9 aprile

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Il 9 aprile sarà il turno di Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy, raccolta in arrivo anche su PC tramite Steam. Il pacchetto comprende le versioni complete di Phoenix Wright Ace Attorney, Phoenix Wright Ace Attorney Justice For All e Phoenix Wright Ace Attorney Trials and Tribulations, tradotti in giapponese e in inglese.

Un'ottima occasione per tornare a vestire i panni di Phoenix Wright, recuperando tutti e 14 gli episodi dei primi tre capitoli della serie.

Hearthstone L'Ascesa delle Ombre

Sviluppatore: Blizzard

Publisher: Blizzard

Genere: Card game

Data di uscita prevista: 9 aprile

Piattaforma: Battle.net

Prezzo consigliato: 49,99 euro



Hearthstone si aggiorna il 9 aprile con l'Ascesa delle Ombre, nuova espansione che include 135 carte inedite pronte a entrare nella nostra collezione. I bundle pre-acquisto daranno ben due opzioni ai giocatori.

Il Pacchetto da 50 buste, con inclusi il dorso Gemma di Lazul e una carta Leggendaria, e il Mega Pacchetto da 80 buste, che include l'eroe Sacerdote Madame Lazul, il dorso Gemma di Lazul e una carta Leggendaria Dorata. Questi pacchetti saranno disponibili su tutte le piattaforme, rispettivamente al prezzo di 49.99 euro e 79.99 euro. Su Everyeye.it trovate l'anteprima di Hearthstone L'Ascesa delle Ombre con tutto quello che c'è da sapere sulla nuova espansione del gioco di carte Blizzard.

Anno 1800

Sviluppatore: Blue Byte Digital

Publisher: Ubisoft

Genere: Strategico

Data di uscita prevista: 16 aprile

Piattaforma: Steam, Epic Games Store, Retail

Prezzo consigliato: 59,99 euro



Dopo un'escursione nel futuro, la serie di Anno torna a proporre un'ambientazione storica. Anno 1800 si collona nell'epoca della rivoluzione industriale, con i giocatori che potranno viverne tutti i passaggi e persino influenzarla con il proprio operato.

A sorreggere l'esperienza di gioco ci sarà sempre il classico gameplay della serie, che per l'occasione sarà ricalibrato e migliorato per ospitare questo nuovo setting. Il debutto del gioco è fissato per il 16 aprile.

World War Z

Sviluppatore: Saber Interactive

Publisher: Warner Bros. Entertainment

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 16 aprile

Piattaforma: Epic Games Store

Prezzo consigliato: 34,99 euro



Ispirato al film World War Z e al romanzo di Max Brooks, il gioco sviluppato da Saber Interactive intende portare qualche intrigante novità nel panorama degli zombie game.

La caratteristica che più spicca sulle altre è la peculiare gestione delle maree di non morti, che si muovono con coerenza e con un realismo mai visto prima d'ora. Per il resto, World War Z si configura come uno sparatutto in terza persona cooperativo in cui l'obiettivo è resistere a orde di zombie progressivamente sempre più difficili da gestire.

Konami Arcade Classics Anniversary Collection

Sviluppatore: Konami

Publisher: Konami

Genere: Arcade

Data di uscita prevista: 18 aprile

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



La Konami Arcade Classics Anniversary Collection si prepara a debuttare su PS4 e Xbox One il 18 aprile. La raccolta è stata realizzata per festeggiare il cinquantesimo anniversario della compagnia giapponese, e include otto classici arcade: Life Force (Salamander), Vulcan Venture (Gradius II), Nemesis (Gradius), Typhoon (A-JAX), Haunted Castle, Thuder Cross, Scramble e TwinBee.

Il pacchetto sarà accompagnato da uno speciale "Bonus Book" digitale con artwork, bozzetti, dietro le quinte, interviste con gli sviluppatori e altro ancora.

Mortal Kombat 11

Sviluppatore: NetherRealm Studios

Publisher: Warner Bros. Interactive

Genere: Picchiaduro

Data di uscita prevista: 23 aprile

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 59,99 euro



Annunciato ai The Game Awards 2018 con uno spettacolare trailer in CGI, Mortal Kombat 11 segna il ritorno della violentissima saga a opera di Netherrealm: in uscita il 23 aprile, il picchiaduro promette ai propri estimatori tantissime possibilità di personalizzazione, configurandosi come il capitolo più ambizioso della serie.

Dopo la beta tenutasi a marzo su PlayStation 4 e Xbox One, finalmente i kombattenti potranno mettere mano alla versione completa del gioco anche su PC, sconfiggendo i loro avversari sul campo di battaglia a colpi di fatality. Per approfondire vi rimandiamo al nostro speciale dedicato al roster di Mortal Kombat 11.

Imperator Rome

Sviluppatore: Paradox Development Studio

Publisher: Paradox Interactive

Genere: Strategico

Data di uscita prevista: 25 aprile

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 39,99 euro



Imperator: Rome è il nuovo strategico ad ambientazione storica di Paradox Interactive basato sul periodo di Roma imperiale. L'ambientazione comprende buona parte dell'Europa e oltre, andando dai territori britannici all'India per mettere in scena gli eventi dell'impero romano al momento della sua massima estensione.

Tra le caratteristiche principali troviamo una profonda gestione dei personaggi storici, un sistema di battaglia tattico, differenti tradizioni militari e stili di combattimento a seconda delle popolazioni, varie tipologie di governo, presenza di barbari e ribellioni da gestire, commercio e gestione delle provincie.

Fade to Silence

Sviluppatore: Black Forest Games

Publisher: THQ Nordic

Genere: Survival Game

Data di uscita prevista: 30 aprile

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Dopo la fase di early access, la versione completa di Fade to Silence si prepara finalmente ad approdare anche su PC il 30 aprile. Il titolo si presenta come un survival in terza persona, dove i giocatori saranno chiamati a sopravvivere in una landa innevata invasa da mostri ostili.

Per prepararsi alla lotta sarà possibile darsi alla costruzione della propria base e alla raccolta di oggetti e materie prime. Il crafting e la caccia, in particolare, ricopriranno un ruolo di primaria importanza nell'economia delle meccaniche di gioco.

Super Meat Boy Forever

Sviluppatore: Team Meat

Publisher: Team Meat

Genere: Platform

Data di uscita prevista: aprile

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Il nuovo capitolo di Super Meat Boy vanterà 7200 combinazioni di livelli che verranno utilizzate per creare un'infinità di missioni hardcore da affrontare nel corso dell'avventura. Il gioco ricalca la struttura del primo capitolo, aggiungendo nuovi stage e meccaniche inedite, con boss e nuove dinamiche platform.

Ciascun elemento del comparto grafico, inoltre, è stato disegnato a mano per esaltare il sistema particellare deputato alla gestione degli effetti splatter, così da rendere ancora più cruento e visivamente punitivo l'inevitabile sopraggiungere del game over. Per saperne di più, in attesa dell'uscita vi invitiamo a leggere la nostra prova di Super Mea Boy Forever.