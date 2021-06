Nuovi giochi PC: tutte le uscite del mese di giugno 2021

L'universo PC inaugura l'estate con una vera e propria carica di produzioni inedite, per una selezione che spazia tra grandi AAA e interessanti produzioni indipendenti. A fianco dell'atteso Scarlet Nexus, Guilty Gear Strive e Chivalry 2, troviamo così gli intriganti scenari di The Magnificent Trufflepigs, Fallen Knight e Out of Line. Senza indugi, mettetevi dunque comodi e preparate la vostra Wishlist: ecco i nuovi giochi in arrivo su PC a giugno 2021, buona lettura!

Operation: Tango

Sviluppatore: Clever Plays Studio

Publisher: Clever Plays Studio

Genere: Avventura / Cooperativo

Data di uscita: 1 Giugno

Piattaforme: Steam / Epic Games Store



Operation: Tango è un'avventura a tema spy-story pensata per due giocatori. L'unica forma di fruizione è dunque caratterizzata da una modalità cooperativa online, in grado di connettere i protagonisti tramite microfono. Nei panni l'uno di un hacker e l'altro di un agente segreto, i due giocatori dovranno portare a termine una serie di missioni in giro per il mondo, superando ostacoli e risolvendo enigmi impossibili da affrontare in solitaria.

Sfruttando il Pass Amici incluso nel gioco, è possibile invitare un amico ad unirsi alla propria partita, senza ostacoli legati alla piattaforma di utilizzo: Operation: Tango supporta infatti il cross-play.



Necromunda: Hired Gun

Sviluppatore: Streum On Studio

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: FPS

Data di uscita: 1 Giugno

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Un leale cyber-mastino dal fine fiuto e un invidiabile arsenale di armi sono tutto ciò che serve al protagonista di Necromunda: Hired Gun per farsi strada in un mondo pericoloso. Tra le vie della città formicaio si celano letali mutanti e membri di pericolose gang, che tenteranno di ostacolare il cammino del mercenario. Quest'ultimo non si lascia tuttavia intimorire facilmente, anche grazie ai potenti potenziamenti che gli consentono di saltare baratri, correre su pareti verticali e reggersi ad un potente rampino.

Collocato nell'immaginario di Warhammer 40.000, Necromunda: Hired Gun si presenta come uno sparatutto indie dalla natura frenetica e violenta, adatto a chi è in cerca di una esperienza adrenalinica.



Per maggiori dettagli sulla produzione, vi invitiamo a seguire il vostro cyber-Fido sino alla recensione di Necromunda: Hired Gun, a cura del nostro Giuseppe Arace.



Ghosts 'n' Goblins Resurrection

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Action / Platform

Data di uscita: 1 Giugno

Piattaforme: Steam



Dalle ceneri di Ghosts 'n Goblins e Ghouls 'n Ghosts, risorge un'avventura completamente inedita a firma Capcom. Ibrido tra reboot e remake, Ghosts 'n' Goblins Resurrection pone i giocatori nei panni del Cavaliere Artù, giovane determinato a sfidare il Signore dei Demoni per salvare una principessa rapita. Per riuscire nell'impresa si potrà contare su spade e mazze ferrate, ma anche su magie e incantesimi.

Dopo il debutto del gioco in esclusiva su Nintendo Switch, Capcom lancia la sfida anche all'utenza PC: siete pronti a cimentarvi in una epopea dal gusto retrò?



Potete trovare tutti i dettagli sul titolo nella nostra recensione di Ghost 'n' Goblins Resurrection.



The Elder Scrolls Online: Blackwood

Sviluppatore: Zenimax Online Studios

Publisher: Bethesda

Genere: MMORPG

Data di uscita: 1 Giugno

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



È tempo del tradizionale appuntamento annuale con una nuova espansione di The Elder Scroll Online: l'immaginario del gioco si appresta infatti ad inaugurare il nuovo arco narrativo di The Gates of Oblivion. Con la regione di Blackwood, debuttano in questo mondo virtuale la capitale Leyawiin e la cittadella di Gideon, mentre la mappa si prepara a svelare i segreti delle culture degli Argoniani e degli Imperiali.

Cultisti e portali fiammeggianti che conducono al reame di Molag sono solo alcuni dei pericoli che attendono in The Elder Scrolls Online: Blackwood, con l'espansione che offrirà molteplici occasioni per testare il nuovo sistema Compagni. Questi ultimi, inclusi nel gioco in forma di "Collectible", potranno essere evocati con il proprio corno da guerra, rivelandosi d'aiuto in ogni momento, fatta eccezione per i frangenti PvP.



Prima di avventurarvi in nuove missioni, potete consultare il provato di The Elder Scrolls Online: Blackwood, curato dal nostro Daniele D'Orefice.



World of Warcraft: The Burning Crusade Classic

Sviluppatore: Blizzard

Publisher: Activision Blizzard

Genere: MMORPG

Data di uscita: 2 Giugno

Piattaforme: Battle.net



Nel 2019, Blizzard ha compiuto un viaggio nel tempo, offrendo ai videogiocatori la possibilità di tornare a calcare le originali lande di Azeroth. Una proposta nostalgica, che si amplia ora di un nuovo contenuto. La software house si appresta infatti a rendere disponibile in versione "Classic" anche The Burning Crusade.

Pubblicata originariamente nel lontano 16 gennaio 2007, quest'ultima portò sul mercato la prima espansione di World of Warcraft. A distanza di quasi 15 anni, il Dark Portal sta per aprirsi ancora una volta, pronto a trascinare gli incauti avventurieri di World of Warcraft Classic nel continente delle Outland.



Per tutti i dettagli sulla produzione, potete rivolgervi all'anteprima di World of Warcraft The Burning Crusade Classic, a cura di Daniele D'Orefice.



The Magnificent Trufflepigs

Sviluppatore: Thunkd

Publisher: AMC Games

Genere: Avventura

Data di uscita: 3 Giugno

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Dal Lead Designer di Everybody's Gone to the Rapture, l'universo dello sviluppo indipendente accoglie The Magnificent Trufflepigs, titolo riflessivo che unisce esplorazione e narrazione. Nei panni del giovane Adam, assisteremo la ventenne Beth in una bizzarra operazione: la ricerca di un orecchino smarrito nella campagna inglese. Per svolgere il nostro compito avremo a disposizione un semplice metal detector e una pala.

Conversando a distanza con Beth tramite chat e walkie-talkie, il protagonista arriverà pian piano a scoprire le ansie e i timori della ragazza, insieme alle cause profonde che l'hanno portata a setacciare palmo a palmo il terreno di una fattoria in procinto di essere demolita. Interessante la descrizione del gioco offerta dal team di sviluppo, che paragona i toni di The Magnificent Trufflepigs alla campagna inglese inestate: "per lo più piacevole, ma con improvvise burrasche che minacciano di rovinare tutto".



Tour de France 2021

Sviluppatore: Cyanide Studio

Publisher: Nacon

Genere: Sportivo

Data di uscita: 3 Giugno

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Con nuove opzioni di personalizzazione per la modalità My Tour, un inedito meccanismo di recupero, una resa maggiormente realistica delle dinamiche di gruppo e un sistema di obiettivi rinnovato, la serie sportiva torna a replicare le dinamiche della celebre competizione ciclistica. Il Tour de France attende dunque su PC i videogiocatori appassionati di due ruote, che troveranno nel titolo Cyanide Studio tutte le tappe dell'edizione 2021.

Per questa nuova iterazione dell'IP, il team di sviluppo ha provveduto ad aggiornare l'intero database di ciclisti, valutazioni e marche ufficiali del Tour de France, spaziando tra Lazer, Specialized, Vision, Rudy Project, Corima, HJC, Canyon, POC e Merida.



Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Sviluppatore: CI Games

Publisher: CI Games

Genere: Shooter tattico

Data di uscita: 4 Giugno

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Con bersagli collocati a oltre 1.000 metri di distanza, ritorna sul mercato la serie targata CI Games, con Sniper Ghost Warrior Contracts 2 pronto a proporre un nuovo livello di di difficoltà. Dinamiche di tiro realistiche pensate per ogni arma presente in-game e un comparto tecnico potenziato rispetto al predecessore rappresentano alcuni degli elementi cardine del titolo.

Ambientato in un futuro prossimo, lo shooter immagina un Medio Oriente controllato da una potente organizzazione criminale. Con la regione completamente nel caos, i mercenari scendono in campo, pronti a operare come cecchini dalla Libia sino alla Siria, in una campagna single-player che promette una significativa longevità.



Prima di improvvisarvi digitali tiratori scelti, potete iniziare a prendere la mira nel provato di Sniper Ghost Warrior Contracts 2, firmato dal nostro Alessandro Bruni.



Chivalry 2

Sviluppatore: Torn Banner Studios

Publisher: Torn Banner Studios

Genere: Action / Multiplayer

Data di uscita: 8 Giugno

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Assalti a castelli, piogge di frecce infuocate e feroci scontri all'arma bianca attendono i combattenti pronti a calcare i campi di battaglia di Chivalry 2. L'IP di Torn Banner Studios torna in azione nella forma di un action multiplayer dedicato ai grandi scontri bellici di epoca medievale. Per l'occasione, i giocatori potranno vestire i panni di cavalieri, arcieri e altro ancora, sviluppando e personalizzando il proprio alter-ego grazie a un sistema di progressione strutturato in classi personaggio.

Per offrire la maggiore libertà possibile durante i grandiosi scontri campali online, Chivalry 2 permette di alternare liberamente visuale in prima e terza persona.



Per scoprire i truci campi di battaglia di Torn Banner Studios, potete marciare in direzione del provato di Chivalry 2 redatto dal nostro Giovanni Panzano.



Ninja Gaiden: Master Edition

Sviluppatore: Team Ninja

Publisher: Koei Tecmo

Genere: Avventura

Data di uscita: 10 Giugno

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Ryu Hayabusa ritorna sulla scena videoludica come protagonista di una nuova raccolta firmata Team Ninja, che include al suo interno Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 e Ninja Gaiden 3: Razor's Edge. L'icona ninja torna dunque a celarsi nell'ombra, con i giocatori che potranno (ri)viverne l'epopea anche su PC. L'offerta ludica di Koei Tecmo non coinvolge però il solo Ryu Hayabusa, con Ayane ,Rachel, Momiji e Kasumi che saranno anch'essi disponibili come personaggi giocabili.

Oltre ai titoli originali, la riedizione della trilogia include anche la totalità dei contenuti distribuiti dagli autori nella fase post-lancio, tra costumi DLC e ulteriori modalità di gioco.



Per tutti i dettagli sul ritorno di Ryu Hayabusa, vi segnaliamo una ricca intervista a Team Ninja condotta da Everyeye.



Guilty Gear Strive

Sviluppatore: Arc System Works

Publisher: Arc System Works

Genere: Picchiaduro

Data di uscita: 11 Giugno

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Con personaggi inediti e graditi ritorni, il roster di Guilty Gear Strive si fa carico del compito di portare a compimento i 20 anni di storia della serie. Creata da Daisuke Ishiwatari, la nuova iterazione dell'IP firmata Arc System Works propone un'estetica in cel-shading che fonde 2D e 3D. Oltre alla Modalità Storia, pronta a istruire i combattenti sulle dinamiche essenziali degli scontri, il titolo conserva ovviamente anche la tradizionale componente agonistica.

La serie di picchiaduro torna dunque in azione con un titolo che mira a conquistare sia veterani sia nuovi adepti del genere, con meccaniche facili da apprendere, ma difficili da perfezionare.



Prima di gettarvi sul ring, sulle pagine di Everyeye trovate un ricco provato di Guilty Gear Strive, a cura di Antonello "SchiacciSempre" Gaeta.



Red Solstice 2: Survivors

Sviluppatore: Ironward

Publisher: 505 Games

Genere: Strategico

Data di uscita: 17 Giugno

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Seguito del primo The Red Solstice, la produzione 505 Games è ambientata nell'anno 117 del Dopo Terra, che vede l'umanità ancora impegnata nel contrasto al virus STROL e ai mutanti. Risvegliato per guidare la task force segreta "Cellula", il giocatore dovrà schierare sul campo di battaglia unità di Assalto, Demolizione, Supporto pesante e Ricognizione, oltre a Medici e Cecchini. Una volta atterrati nuovamente su Marte, gli appassionati troveranno ad attenderli un mix di azione in tempo reale e pianificazione strategica.

Ad arricchire l'offerta dello strategico Ironward, troviamo anche una modalità cooperativa fino a 8 giocatori. Quest'ultima consente di affrontare la campagna principale e le missioni di Red Solstice 2: Survivors in compagnia.



Per approfondire gli aspetti cruciali del titolo, vi rimandiamo al provato di Red Solstice 2: Survivors firmato dal nostro Giovanni Calgaro.



Labyrinth City: Pierre the Maze Detective

Sviluppatore: Darjeeling

Publisher: Pixmain

Genere: Avventura / Puzzle Game

Data di uscita: 22 Giugno

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Dagli autori di Homo Machina (2018) e Californium (2016), approda ora sul mercato Labyrinth City: Pierre the Maze Detective, esperienza che fonde avventura e dinamiche puzzle. La serie letteraria dedicata all'investigatore prende vita su schermo grazie ad un mondo digitale illustrato a mano e costellato di scenari suggestivi e densi di minuziosi dettagli.

Il famigerato Mr. X ha sottratto al museo di Opera City un potente artefatto magico. Il nostro detective non potrà esimersi da mettersi sulle sue tracce, per un'indagine che lo condurrà dalle vie della cittadina sino ad una villa stregata, senza dimenticare un fantastico castello nel cielo.



LEGO Builder's Journey

Sviluppatore: Light Brick Studio

Publisher: LEGO Games

Genere: Puzzle Game

Data di uscita: 22 Giugno

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



I celebri mattoncini danesi si uniscono per assemblare una peculiare avventura dai toni poetici. Ambientato in uno scenario etereo, LEGO Builder's Journey si propone come un puzzle game caratterizzato da toni riflessivi e introspettivi. Nella produzione, i giocatori si troveranno ad edificare le costruzioni più disparate, accompagnati soltanto da una colonna sonora evocativa.

Seguire le istruzioni o lasciar viaggiare libere creatività e fantasia saranno entrambe soluzioni praticabili, per un'esperienza videoludica targata LEGO decisamente insolita. Esordito in origine su soli dispositivi mobile, LEGO Builder's Journey raggiunge ora anche l'utenza PC.



Per farvi un'idea delle caratteristiche di questo peculiare titolo, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca recensione di LEGO Builder's Journey.



Dungeons & Dragons: Dark Alliance

Sviluppatore: Tuque Games

Publisher: Wizards of the Coast

Genere: Action RPG

Data di uscita: 22 Giugno

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



In un periodo particolarmente fertile per le rappresentazioni videoludiche dell'universo di Dungeons & Dragons, ritorna sul mercato la serie di Dark Alliance. Action RPG sviluppato da Tuque Games, il titolo muove i propri passi tra le lande della Valle del Vento Gelido, infestata ormai da giganti, draghi bianchi ed eserciti ostili in rapida ascesa. La gravità della situazione spingerà dunque Drizzt Do'urden, Cattie Brie, Wulfgar, e Bruenor Battlehammer a collaborare, per condurre a termine un'epica impresa.

Ad arricchire l'esperienza proposta da D&D: Dark Alliance contribuisce una modalità cooperativa a quattro giocatori, con utenti console e PC che potranno fronteggiare gli scontri in compagnia, grazie al supporto del titolo al cross-play. Ricordiamo inoltre che gli utenti abbonati a Xbox Game Pass potranno testare il gioco a costo zero.



In attesa di immergervi nel mondo di Dungeons & Dragons, sulle pagine di Everyeye trovate il provato di Dark Alliance redatto dal nostro Giovanni Calgaro.



Fallen Knight

Sviluppatore: FairPlay Studios

Publisher: PQube Limited

Genere: Action / Platform

Data di uscita:23 Giugno

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Action-Platform a scorrimento, Fallen Knight reinterpreta in chiave futuristica il mito di Re Artù. Protagonista dell'indie è infatti il 49° discendente del leggendario Lancillotto, vincolato a proteggere informazioni di rilevanza cruciale. Al centro dell'esperienza troviamo gli scontri con 6 principali avversari, con percorsi culminanti in Boss-Fight impegnative e variegate.

I duelli proposti da Fallen Knight vedono assoluto protagonista un sistema di parata e disarmo. In quanto Cavaliere della Tavola Rotonda, il protagonista potrà infatti decidere di aderire o meno al codice cavalleresco, limitandosi a rendere innocui gli avversari oppure uccidendoli. A seconda della condotta scelta, la storia proporrà un finale differente.



Out of Line

Sviluppatore: Nerd Monkeys

Publisher: Hatinh Interactive

Genere: Avventura / Puzzle Game

Data di uscita: 23 Giugno

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Esperienza che fonda il suo fascino sull'esplorazione e su di una narrazione coinvolgente, Out of Line assume le sembianze di un'avventura costellata di puzzle e rompicapi. Piccolo protagonista di Out of Line è Sam, personaggio in fuga da una fabbrica che un tempo era anche la sua casa. Alla ricerca di aiuto in un suggestivo mondo 2D, Sam stringerà nuove relazioni con gli amici incontrati lungo la strada.

Tra un pericolo e un enigma, l'indie mette in scena un'ambientazione suggestiva, disegnata a mano e caratterizzata da uno stile cartoon.



Alex Kidd in Miracle World DX

Sviluppatore: Merge Games; Jankenteam

Publisher: Merge Games

Genere: Platform

Data di uscita: 24 Giugno

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Alex Kidd in Miracle World fa ritorno sul mercato videoludico direttamente dal lontano 1986, con una versione rivista e ampliata. Tra contenuti inediti, nuove animazioni, modifiche al gameplay e un comparto tecnico aggiornato, il lavoro svolto da Merge Games mira ad offrire un'esperienza di gioco rinnovata e modernizzata.

I giocatori più esigenti gradiranno l'aggiunta di una modalità Boss Rush, mentre i nostalgici non potranno non apprezzare la Retro Mode, che consente di alternare liberamente lo stile grafico originale a quello confezionato per il rifacimento.



Legend of Mana

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: JRPG

Data di uscita: 24 Giugno

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Contenuti aggiuntivi, funzionalità inedite, un comparto tecnico migliorato e una colonna sonora completamente riarrangiata rappresentano i punti di forza della riedizione del classico di Square Enix. Legend of Mana ritorna così sul mercato videoludico in un'interessante edizione rimasterizzata, grazie alla quale nuovi e nostalgici videogiocatori possono cogliere l'occasione per cimentarsi con la ricerca del Mana Tree, lungo gli scenari del mondo di Fa'Diel. Ricordiamo che la progressione della trama del JRPG si affida al peculiare sistema "Land Make": recuperando antichi manufatti e posizionandoli sulla mappa, quest'ultima vedrà infatti apparire dungeon e città.

Mini-giochi inediti, la possibilità di disabilitare gli incontri con i nemici e di attivare in qualunque momento le musiche originali del gioco completano il pacchetto proposto dal nuovo Legend of Mana.



Scarlet Nexus

Sviluppatore: Bandai Namco

Publisher: Bandai Namco

Genere: Action RPG

Data di uscita: 25 Giugno

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Scarlet Nexus propone agli amanti degli Action RPG un futuro apocalittico, in cui lo sviluppo tecnologico e scientifico ha portato gli esseri umani a padroneggiare potenti abilità psichiche. La diffusione di poteri psionici tra uomini e donne è tuttavia destinata a condurre ad un'insospettabile catastrofe: creature mostruose discendono dal cielo, attirate dalla possibilità di nutrirsi degli esseri umani. Una tale minaccia non può essere affrontata con armi convenzionali e l'unica opzione è ricorrere alle nuove capacità del genere umano. Nasce così la Forza di Soppressione Estranei, corpo d'élite determinato a contrapporsi all'invasione sovrannaturale.

Scarlet Nexus offre la possibilità di vestire i panni di Yuito Sumeragi, recluta che porta il nome di una potente famiglia attiva in politica, o quelli di Kasane Randall, giovane naturalmente predisposta allo sviluppo delle arti psioniche. L'immaginario brainpunk si fonde ad atmosfere apocalittiche, per una nuova IP a firma Bandai Namco.



Per farvi un'idea preliminare delle performance del titolo, potete affidarvi alle parole offerte dal nostro Antonello "Kirito" Bello nel suo provato di Scarlet Nexus.



Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol

Sviluppatore: DotEmu

Publisher: Lucasfilm Games

Genere: Azione

Data di uscita: 29 Giugno

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Pistole che mitragliano acqua, gazzose esplosive, bazooka e tagliaerba stanno per tornare nelle mani di Zeke e Julie. In un'inattesa riproposizione di Zombies Ate My Neighbours e del suo sequel Ghoul Patrol, i due protagonisti sono infatti pronti ad affrontare ancora una volta orde di zombie.

Per rendere la sfida meno ardua rispetto all'era 16-bit, la raccolta offre ai giocatori la possibilità di salvare la partita in qualunque momento. In aggiunta, la modalità cooperativa in locale per due utenti consente di supportare un amico nella sua lotta contro gli eserciti non-morti.