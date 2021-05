Nuovi giochi PlayStation: tutte le uscite di giugno su PS4 e PS5

Ci siamo! L'estate videoludica è alle porte e come ormai da tradizione spalanca i cancelli di una stagione a dir poco infuocata. Nonostante l'assenza di Sony all'E3 2021, in casa PlayStation non mancano le occasioni per festeggiare, con una vasta selezione di produzioni in arrivo sulle console nipponiche. A brillare della luce più forte è ovviamente Ratchet & Clank: Rift Apart, prima esclusiva dei PlayStation Studios pronta a sfruttare le feature next-gen di PlayStation 5. Anche sul fronte delle Terze Parti non mancano le grandi produzioni, tra Final Fantasy 7 Remake: Intergrade e Scarlet Nexus. Presenti all'appello anche gli sviluppatori indie, tra Chicory: A Colorful Tale ed Evergate. Afferrate un ghiacciolo, posizionate l'ombrellone e buona lettura: ecco i nuovi giochi in arrivo su PS4 e PS5 a giugno 2021!

Operation: Tango

Sviluppatore: Clever Plays Studio

Publisher: Clever Plays Studio

Genere: Avventura / Cooperativo

Data di uscita: 1 Giugno

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Salvare il mondo richiede la cooperazione tra un hacker e un agente segreto, con Operation: Tango che si propone come un'avventura da vivere esclusivamente in modalità multiplayer online a due giocatori. Sfruttando ognuno le abilità specifiche derivanti dal proprio ruolo, i protagonisti dovranno cimentarsi con puzzle, enigmi e sfide di varia natura. L'unico modo per risolvere queste ultime sarà tuttavia il ricorrere al dialogo e alla comunicazione, con il microfono che si rivelerà essere la vostra arma più potente.

Come già accaduto di recente per l'apprezzato It Takes Two di EA, anche Operation: Tango propone uno speciale Pass Amici, con il quale invitare gratuitamente un amico ad unirsi alla partita. Per favorire la condivisione dell'avventura, la produzione supporta inoltre il cross-play.



Ricordiamo che gli utenti PS5 abbonati al servizio PlayStation Plus potranno riscattare gratuitamente il gioco, parte della line-up dei titoli omaggio di giugno 2021. Per tutti i dettagli sulla produzione, potete fare riferimento alla recensione di Operation: Tango, a cura di Gabriele Carollo.



Ghost 'n' Goblins Resurrection

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Action / Platform

Data di uscita: 1 Giugno

Piattaforme: PlayStation 4



Esordito in esclusiva su console Nintendo, Ghost 'n' Goblins Resurrection raggiunge ora anche i lidi di PS4 (e PS5, in retrocompatibilità). A metà strada tra un reboot e un remake, il titolo Capcom si ispira ai classici Ghosts 'n Goblins e Ghouls 'n Ghosts, per proporre un'avventura inedita a cavallo tra tradizione e modernità. Il notevole livello di sfida proposto dagli illustri predecessori ritorna anche in questo erede spirituale, che non mancherà di far penare il povero Cavaliere Artù, protagonista dell'epopea.

Tra pugnali, martelli da guerra e palle chiodate, ma anche incantesimi e abilità speciali, l'eroe dovrà portare a termine la più classica delle missioni: salvare una principessa rapita da un oscuro Signore dei Demoni.



In attesa del debutto del titolo su console Sony, sulle nostre pagine trovate la recensione di Ghost 'n' Goblins Resurrection redatta in occasione del debutto del titolo su Nintendo Switch.



Wreckfest: Drive Hard Die Last

Sviluppatore: Bugbear Entertainment

Publisher: THQ Nordic

Genere: Racing game

Data di uscita: 1 Giugno

Piattaforme: PlayStation 5



Dopo essere stata inserita tra i giochi gratis con PlayStation Plus a maggio 2021, la versione PlayStation 5 di Wreckfest: Drive Hard Die Last approda ora ufficialmente sul mercato. L'erede spirituale di produzioni quali FlatOut e Destruction Derby propone in questa nuova veste un comparto tecnico aggiornato. Tra le migliorie, possiamo citare una revisione di effetti visivi, texture e illuminazione, oltre a tempi di caricamento ridotti e supporto alla risoluzione 4K con frame rate a 60 fps. Sulla linea di partenza, gli aspiranti piloti troveranno inoltre ora ad attenderli ben 23 agguerriti avversari, sia nella campagna principale sia nel comparto multiplayer.

Ricordiamo che i giocatori in possesso della versione PlayStation 4 del racing game potranno procedere all'upgrade next-gen su PS5. Quest'ultimo non sarà tuttavia gratuito, ma proposto al prezzo di 9,99 euro.



In attesa dell'esordio del racing game su next-gen, vi proponiamo la recensione di Wreckfest redatta da Everyeye in occasione del primo debutto del titolo THQ Nordic.



Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

Sviluppatore: SEGA

Publisher: SEGA

Genere: Picchiaduro

Data di uscita: 1 Giugno

Piattaforme: PlayStation 4



Dalla lontana epoca PlayStation 3, torna in esclusiva su PS4 lo storico picchiaduro SEGA. Con Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, il titolo del 2007 torna in azione in una veste inedita, ricostruita integralmente grazie all'utilizzo del Dragon Engine, già sfruttato per la serie Yakuza e per produzioni quali Fist of the North Star Lost Paradise. Ad arricchire ulteriormente la riedizione troviamo in particolare una nuova colonna sonora, una interfaccia utente rivista, una inedita sequenza d'apertura e un sistema di illuminazione aggiornato.

Tornei online, la possibilità di avere accesso a lobby da un massimo di 16 giocatori e una modalità spettatore tramite la quale osservare le competizioni in tempo reale chiudono l'offerta proposta da Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown.



Tour de France 2021

Sviluppatore: Cyanide Studio

Publisher: Nacon

Genere: Sportivo

Data di uscita: 3 Giugno

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Per la gioia degli appassionati di ciclismo, torna anche quest'anno la serie sportiva firmata Cyanide Studio. In Tour de France 2021, tutte le tappe della storica competizione agonistica trovano fedele riproduzione, con un database di ciclisti e valutazioni completamente aggiornato e l'inclusione di tutte le marche ufficiali del Tour de France, tra Lazer, Specialized, Vision, Rudy Project, Corima, HJC, Canyon, POC e Merida.

Tra le novità che caratterizzano la nuova iterazione della serie, possiamo citare un ampliamento delle opzioni di personalizzazione della modalità My Tour, un nuovo meccanismo di recupero, una resa maggiormente realistica delle dinamiche di gruppo e un sistema di obiettivi rinnovato.



Evergate

Sviluppatore: Stone Lantern Games

Publisher: PQube Limited

Genere: Platform

Data di uscita: 4 Giugno

Piattaforme: PlayStation 5



Puzzle platform ispirato a Ori and the Blind Forest, Evergate accompagna il pubblico alla scoperta del legame che unisce due anime affini. Nei panni del tenero spirito di Ki, i giocatori si imbarcano in un viaggio attraverso lo spazio e il tempo, che richiederà astuzia e abilità per essere portato a compimento. Rallentando il tempo, dovremo superare ogni livello sfruttando i poteri di speciali cristalli, tra acrobazie da calcolare al millimetro e sequenze sempre più articolate e complesse.

Ad arricchire le illustrazioni realizzate a mano dal team di sviluppo ci pensa inoltre una colonna sonora orchestrale completamente originale, registrata durante una sessione di performance live.



In attesa dell'uscita del titolo su PlayStation 5, sulle nostre pagine trovate una ricca recensione di Evergate, a cura di Davide "Falconero" Persiani.



The Last Kids on Earth e il Bastone del Destino

Sviluppatore: Stage Clear Studios

Publisher: Outright Games

Genere: Action RPG

Data di uscita: 4 Giugno

Piattaforme: PlayStation 4



Action RPG dalla struttura semi-open world, l'avventura prende il via dallo scenario post-apocalittico che caratterizza la cittadina di Wakefield. Infestata da orde di zombie, la località ospita tra le sue strade un gruppo di sopravvissuti, determinati a contrastare l'invasione di non-morti. Nei panni dei giovanissimi Jack, Quint, June o Dirk, i giocatori dovranno dunque cercare di fermare Malondre, villain desiderosa di impadronirsi del potente Bastone della Rovina. Non mancano ovviamente all'appello nemmeno i colossali boss apparsi nella serie animata, da fronteggiare anche tramite l'evocazione di potenti alleati: il mostro domestico Rover, l'orco Biggun, la guerriera Skaelka e lo stregone armato Bardle.

Ad arricchire l'offerta ludica della produzione, troviamo una modalità cooperativa in locale, che consente di affrontare The Last Kids on Earth e il Bastone della Rovina in un massimo di 4 giocatori.



The Persistence Enhanced

Sviluppatore: Firesprite Games

Publisher: Firesprite Games

Genere: FPS

Data di uscita: 4 Giugno

Piattaforme: PlayStation 5



Collocato sul confine tra sparatutto e horror sci-fi, The Persistance varca l'orbita di PS4 e si fa strada in versione migliorata su PlayStation 5. Nel fare il suo ingresso in territorio next-gen, il titolo di Firesprite Games propone un nuovo sistema di illuminazione, con tanto di supporto al Ray Tracing. Alcune modifiche all'interfaccia utente promettono inoltre di rendere l'esperienza di gioco più immediata, mentre le inquietanti atmosfere dello shooter potranno godere di una rinnovata immersività grazie al supporto al feedback aptico del DualSense.

I giocatori già in possesso del gioco su PS4 potranno procedere ad un upgrade gratuito a The Persistance Enhanced su PS5.



Prima di scatenare fuoco a volontà, potete ricaricare le armi con la recensione di The Persistence, a cura del nostro Giuseppe Arace.



Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Sviluppatore: CI Games

Publisher: CI Games

Genere: Shooter tattico

Data di uscita: 4 Giugno

Piattaforme: PlayStation 4



I contratti da cecchino di CI Games tornano a proporsi agli appassionati, pronti a vestire i panni di Raven in Sniper Ghost Warrior Contracts 2. La campagna principale in single player del titolo promette ore di contenuti e una difficoltà rinnovata, con bersagli che si collocano anche a oltre 1.000 metri di distanza. Con un vasto arsenale ricreato in-game in maniera realistica e un comparto tecnico potenziato rispetto ai precedenti capitoli, lo shooter tattico mira a proporsi come l'esperienza definitiva a firma CI Games.

Nei panni di un mercenario, gli aspiranti cecchini si troveranno ad operare in un Medio Oriente preda del caos, cercando di sradicare un'organizzazione criminale che allunga i suoi tentacoli dal Libano alla Siria.



Per tutti i dettagli sulla produzione, potete affidarvi al provato di Sniper Shost Warrior Contracts 2 confezionato dal nostro Alessandro Bruni.



Chivalry 2

Sviluppatore: Torn Banner Studios

Publisher:Tripwire Interactive

Genere: Action / Multiplayer

Data di uscita: 8 Giugno

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



La serie di Chivalry torna ad invitare i giocatori a scatenarsi sul campo di battaglia, per un action multiplayer che rievoca i grandi scontri bellici medievali. Con la possibilità di alternare liberamente visuale in prima e terza persona, Chivarly II propone colossali scontri online, in cui ogni fazione vede scendere in campo una vasta selezione di forze armate.

Tra cavalieri e arcieri, non mancheranno all'appello violenti scontri all'arma bianca, assedi di castelli o piogge di frecce infuocate, per un titolo che propone diverse modalità di gioco e un sistema di progressione legato alle molteplici classi personaggio disponibili.



Prima di impugnare le armi e gettarvi nella calca, potete preparavi alla battaglia con il dettagliato provato di Chivalry II redatto dal nostro Giovanni Panzano.



The Elder Scrolls Online: Blackwood

Sviluppatore: Zenimax Online Studios

Publisher: Bethesda

Genere: MMORPG

Data di uscita: 8 Giugno

Piattaforme: PlayStation 4 /PlayStation 5



Gli appassionati dello storico MMORPG di casa Bethesda possono prepararsi al tradizionale appuntamento annuale con una nuova espansione del titolo. L'universo fantastico del gioco si amplia grazie ai contenuti proposti da Blackwood, pronto a inaugurare il nuovo arco narrativo di The Gates of Oblivion. Da Leyawiin, capitale della regione, a Gideon, una nuova mappa attende gli esploratori videoludici, alla scoperta delle culture degli Argoniani e degli Imperiali. Tra cultisti, Daedra e portali fiammeggianti che conducono nel reame di Molag, le occasioni per dimostrare il proprio coraggio non dovrebbero affatto mancare.

L'espansione introduce in The Elder Scrolls Online il nuovo sistema Compagni, che affianca al giocatore preziosi alleati. Inclusi nel gioco in forma di "Collectible", questi ultimi potranno essere evocati semplicemente ricorrendo al fidato corno da guerra. Privi di restrizioni di classe, potranno supportare il vostro alter-ego in ogni momento, fatta eccezione per le attività di stampo PvP.



Per farvi trovare preparati alle nuove avventure che vi attendono, potete consultare il provato di The Elder Scrolls Online: Blackwood redatto dal nostro Daniele D'Orefice.



Final Fantasy VII Remake Intergrade

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: JRPG

Data di uscita: 10 Giugno

Piattaforme: PlayStation 5



Il pluripremiato Final Fantasy VII Remake supera i lidi di PS4 per approdare su next-gen Sony. Per l'occasione, il rifacimento del JRPG si arricchisce ulteriormente, con texture, illuminazione e sfondi migliorati, oltre a una Photo Mode e al supporto al feedback aptico del DualSense. I giocatori potranno inoltre scegliere tra due modalità di fruizione: "Grafica", per una risoluzione in 4K , e "Performance", per un frame rate ancorato a 60 fps. Novità principale della riedizione è però il DLC narrativo interamente dedicato a Yuffie. Con questo nuovo arco narrativo, gli appassionati potranno seguire l'operazione di infiltrazione a Midgar condotta dalla ninja e dal nucleo originario del gruppo Avalanche.

Gli utenti già in possesso di Final Fantasy VII Remake su PlayStation 4 potranno procedere all'upgrade gratuito su PS5. Quest'ultimo, tuttavia, includerà esclusivamente le migliorie tecniche e non l'avventura inedita di Yuffie.



Per ulteriori dettagli sul gameplay che caratterizzerà il DLC inedito incluso nel titolo, sulle pagine di Everyeye trovate lo speciale sul ninjutsu di Yuffie curato dal nostro Antonello "Kirito" Bello.



Ninja Gaiden Master Collection

Sviluppatore: Team Ninja

Publisher: Koei Tecmo

Genere: Avventura

Data di uscita: 10 Giugno

Piattaforme: PlayStation 4



Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 e Ninja Gaiden 3: Razor's Edge ritornano sul mercato videoludico grazie ad una raccolta dedicata. Con le tre avventure proposte in un unico pacchetto, i giocatori avranno la possibilità di vestire ancora una volta i panni del leggendario ninja Ryu Hayabusa, ma non solo. All'interno di Ninja Gaiden: Master Collection, gli appassionati potranno infatti impersonare anche altri personaggi giocabili, da Ayane a Rachel, passando per Momiji e Kasumi.

Oltre ai tre titoli, la Master Collection di Ninja Gaiden include anche tutte le modalità di gioco e i costumi DLC esorditi nel tempo nei titoli originali. Ogni giocatore potrà dunque personalizzare l'abbigliamento del proprio alter-ego, incluso ovviamente Ryu Hayabusa.



Per prepararsi al ritorno dell'icona videoludica, potete dirigere silenziosamente i vostri passi verso l'intervista a Team Ninja dedicata a Ninja Gaiden: Master Collection presente sulle nostre pagine.



Chicory: A Colorful Tale

Sviluppatore: Greg Lobanov; Alexis Dean-Jones; Lena Raine; Madeline Berger;A Shell in the Pit

Publisher: Finji

Genere: Avventura / Puzzle

Data di uscita: 10 Giugno

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



La misteriosa scomparsa del celebre artista Cicoria ha gettato la Provincia di Picnic nel caos. Il mondo, una volta variopinto, è ora illuminato esclusivamente da tonalità di bianco e nero. Per risolvere il caso e riportare i colori nella sua terra, il protagonista dovrà impugnare un potente pennello magico, per poi cimentarsi in un'avventura che rievoca quasi un libro da colorare. Enigmi, missioni e oltre 100 personaggi animali attendono in un titolo dai toni leggeri, in cui tecniche di pittura sempre più avanzate consentiranno al giocatore di raggiungere nuovi luoghi e trasformare sempre più ambienti.

Ad arricchire la proposta del coloratissimo indie, troviamo anche una modalità cooperativa in locale. Atteso sia su PlayStation 4 sia su PlayStation 5, nella sue edizione next-gen Chicory: A Colorful Tale supporterà le funzionalità speciali del DualSense.



Guilty Gear Strive

Sviluppatore: Arc System Works

Publisher: Arc System Works

Genere: Picchiaduro

Data di uscita: 11 Giugno

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Creato da Daisuke Ishiwatari, Guilty Gear Strive è la nuova iterazione della nota serie picchiaduro firmata da Arc System Works. Con un'estetica che ibrida 2D e 3D e tonalità in cel-shading, il titolo tiene fede alla tradizione della saga, per proporre una nuova tornata di gratificanti scontri. Per immergersi nel mondo di gioco, gli appassionati potranno fare affidamento sulla Modalità Storia, pronta a portare a conclusione i 20 anni di storia della serie. Con personaggi inediti e graditi ritorni, il roster promette un'esperienza di gioco ampia e variegata.

Con l'obiettivo di proporsi sia ai novizi della saga sia ai veterani, Guilty Gear Strive include sia meccaniche di facile apprendimento sia nuove feature da sfruttare in elaborate sequenze di attacco.



Per tutti i dettagli sul feeling offerto dal titolo, sulle pagine di Everyeye trovate un ricco provato di Guilty Gear Strive, firmato da Antonello "SchiacciSempre" Gaeta.



Ratchet & Clank: Rift Apart

Sviluppatore: Insomniac Games

Publisher: PlayStation Studios

Genere: Avventura / Platform

Data di uscita: 11 Giugno

Piattaforme: PlayStation 5



Dopo essersi cimentata con i grattacieli della New York di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Insomniac Games ritorna in azione su PlayStation 5 per dar vita a un titolo rivolto esclusivamente all'utenza next-gen. Il duo di Ratchet & Clank è pronto ad affrontare una nuova epopea, che promette di assumere su PS5 proporzioni davvero spaziali. Per l'occasione, il Lombax più famoso della galassia sarà affiancato da un'intrigante new entry: la misteriosa River è infatti determinata ad ampliare l'immaginario dell'amata saga videoludica.

Prima esclusiva per PS5 ad essere sviluppata da un team parte dei PlayStation Studios, Ratchet & Clank: Rift Apart porta su di sé il peso dell'inaugurazione della presenza dei First Party sulla next-gen Sony. Costruita attorno alle potenzialità dell'SSD della console, l'avventura proporrà transizioni istantanee da una dimensione all'altra, attraverso viaggi spazio-temporali che non richiederanno tempi di caricamento. Non mancheranno inoltre all'appello il supporto alle feature del DualSense e all'Audio 3D, oltre che a 4K e Ray Tracing.



Per scoprire tutti i segreti di questa nuova esclusiva next-gen, vi rimandiamo all'interessante intervista al Game Director di Ratchet & Clank: Rift Apart condotta dal nostro Marco Mottura.



The Elder Scrolls Online Console Enhanced

Sviluppatore: Zenimax Online Studios

Publisher: Bethesda

Genere: MMORPG

Data di uscita: 15 Giugno

Piattaforme: PlayStation 5



L'universo fantasy del longevo MMORPG si rinnova con un comparto tecnico atto a sfruttare le potenzialità della nuova generazione di console. Gli utenti PS5 potranno scegliere di vivere le proprie avventure in Modalità Prestazioni, con frame rate ancorato a 60 fps, oppure in Modalità Fedeltà, nella combinazione tra risoluzione 4K e frame rate a 30 fps. Ad arricchire ulteriormente i suggestivi scenari del gioco, ci penseranno inoltre una distanza di visualizzazione aumentata, caricamenti più rapidi, riflessi e ombre migliorati, implementazione di un'illuminazione globale Screen Space, un anti-aliasing aggiornato e texture maggiormente definite.

Come ormai da prassi del settore, gli avventurieri già in possesso del titolo su PS4 potranno procedere al download gratuito di The Elder Scrolls Online Console Enhanced su PlayStation 5.



Metro Exodus Enhanced Edition

Sviluppatore: 4A Games

Publisher: Deep Silver

Genere: Shooter

Data di uscita: 18 Giugno

Piattaforme: PlayStation 5



Già disponibile su PC, la versione migliorata del titolo 4A Games è ora pronta per il debutto sul console. Metro Exodus Enhanced Edition porta su PlayStation 5 un comparto tecnico profondamente rinnovato: nella nuova versione, lo shooter propone infatti una risoluzione 4K affiancata ad un frame rate ancorato ai 60 fps, ma non solo. Pieno supporto al Ray Tracing e all'Audio 3D, riduzione della latenza e dei tempi di caricamento, oltre alla possibilità di regolare liberamente il FOV arricchiscono infatti ulteriormente il quadro. A chiudere il cerchio, troviamo su PS5 il supporto pieno alle feature del DualSense.

I giocatori che già si sono immersi nella fredda Russia su PlayStation 4 potranno beneficiare di un upgrade gratuito di Metro Exodus su PlayStation 5.



Per tutti i dettagli sul titolo, potete consultare la ricca recensione di Metro Exodus firmata dal nostro Tommaso "Todd" Montagnoli.



Alex Kidd in Miracle World DX

Sviluppatore: Merge Games; Jankenteam

Publisher: Merge Games

Genere: Platform

Data di uscita: 24 Giugno

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Esordito nell'ormai lontano 1986, il mondo di Alex Kidd è pronto a fare ritorno in una versione rivista e ampliata di Alex Kidd in Miracle World. In occasione di questo nuovo debutto, il platform propone tutti i contenuti del gioco originale, ma anche livelli inediti, nuove animazioni, limature al gameplay e un comparto tecnico aggiornato. Gli appassionati in cerca di una sfida più ardua gradiranno l'aggiunta di una modalità Boss-Rush, con la quale cimentarsi in una lunga serie di impegnativi confronti.

Gli estimatori dello stile retrò potranno infine beneficiare dell'inserimento della Retro Mode, speciale funzionalità che consente di alternare liberamente l'estetica originale di Alex Kidd in the Miracle World e il nuovo comparto tecnico proposto dalla versione DX.



Legend of Mana

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: JRPG

Data di uscita: 24 Giugno

Piattaforme: PlayStation 4



Il classico di Square Enix ritorna sul mercato videoludico in un'interessante edizione rimasterizzata. Caratterizzata da un comparto tecnico migliorato e dall'aggiunta di alcuni contenuti inediti, quest'ultima rappresenta una nuova occasione per cimentarsi con la ricerca del Mana Tree, attraverso le lande del mondo di Fa'Diel. Con una mappa di gioco completamente vuota, i giocatori dovranno sfruttare il peculiare sistema "Land Make" per proseguire il proprio viaggio: recuperando antichi manufatti, sarà infatti possibile posizionarli sulla mappa per far apparire dungeon e città.

Tra i contenuti inediti proposti dal nuovo Legend of Mana, troviamo il mini-gioco "Ring Ring Land" e la possibilità di disattivare gli incontri con i nemici. Chiude il quadro una colonna sonora riarrangiata, alla quale è possibile alternare in libertà le musiche originali del JRPG.



Scarlet Nexus

Sviluppatore: Bandai Namco

Publisher: Bandai Namco

Genere: Action RPG

Data di uscita: 25 Giugno

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Tra tecnologia e abilità psichiche, il futuro lontano dipinto in Scarlet Nexus dagli autori di Tales of Vesperia vive di suggestioni brainpunk. La scoperta di uno speciale ormone nel cervello umano ha aperto la strada allo sviluppo di capacità extra-sensoriali in uomini e donne. A tale evoluzione si è tuttavia accompagnata la discesa dal cielo di violente creature mutanti, battezzate "Estranei". Invulnerabili alle armi tradizionali, queste ultime possono essere eliminate soltanto tramite l'utilizzo degli stessi poteri psionici: una scoperta che ha rapidamente condotto alla creazione delle Forze di Soppressione Estranei.

Action RPG a tinte oscure, Scarlet Nexus propone due punti di vista differenti sulla medesima storia. I giocatori potranno scegliere di vestire i panni di Yuito Sumeragi, recluta nata in una prestigiosa famiglia attiva nel mondo della politica, o quelli di Kasane Randall, talento che si è rapidamente guadagnato il favore della FSE grazie al suo innato talento psionico.



Per gettare un primo spiraglio di luce sull'oscuro mondo di gioco, sulle pagine di Everyeye trovate un ricco provato di Scarlet Nexus, firmato dal nostro Giuseppe Arace.



Lucasfilm Classic Games: Zombies Ate My Neighbors e Ghoul Patrol

Sviluppatore: DotEmu

Publisher: Lucasfilm Games

Genere: Azione

Data di uscita: 29 Giugno

Piattaforme: PlayStation 4



Direttamente dall'epoca del gaming a 16-bit, fanno ritorno sul mercato videoludico due classici firmati Lucasfilm Games. Zombies Ate My Neighbours e il suo sequel Ghoul Patrol approdano su hardware contemporanei per invitare i giocatori a compiere un viaggio nostalgico nel passato del medium. Ancora una volta, i protagonisti Zeke e Julie sono dunque pronti a imbracciare pistole che mitragliano acqua, gazzose esplosive, bazooka e tagliaerba, nel tentativo di fronteggiare le orde di zombie che minacciano la loro cittadina.

Per l'occasione, i due titoli propongono alcune funzionalità aggiuntive, con la raccolta che include la possibilità di salvare rapidamente i propri progressi e una modalità cooperativa in locale a 2 giocatori.



Necromunda: Hired Gun

Sviluppatore: Streum On Studio

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: FPS

Data di uscita: 30 Giugno

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Sparatutto dall'animo indie e dal gameplay frenetico e violento, Necromunda: Hired Gun trova collocazione nel più ampio immaginario di Warhammer 40.000. Ambientato nelle distese più oscure della città formicaio, lo shooter in prima persona pone i giocatori nei panni di un feroce mercenario. Per farsi strada tra crimini e corruzioni, tutto ciò che serve al protagonista è un folle arsenale di bocche da fuoco e il suo fedele cyber-mastino, pronto ad aggredire mutanti e membri di inquietanti gang.

Tra uno scontro a fuoco e l'altro, i giocatori potranno muoversi agilmente lungo il mondo di gioco, grazie a innesti tecnologici che consentono di correre sui muri, saltare baratri e raggiungere ogni superficie grazie a un saldo rampino.



In attesa di poter fare affidamento sul fiuto del nostro cyber-compagno a quattro zampe, potete scoprire di più sulla produzione nella ricca anteprima di Necromunda: Hired Gun disponibile sulle nostre pagine.