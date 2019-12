Storicamente, dicembre è sempre stato un mese avaro di uscite. I publisher preferiscono lanciare i propri giochi di punta nelle settimane immediatamente precedenti, al fine di cavalcare l'onda lunga della stagione autunnale e del periodo festivo, che prende il via con il Giorno del Ringraziamento e il Black Friday. Nonostante ciò, i giocatori in possesso di PlayStation VR non rimarranno affatto a secco di nuovi titoli in quest'ultima parte dell'anno. Di recente è approdato sul PlayStation Store l'interessante Stardust Odyssey, mentre nei prossimi giorni verrà il turno di Hatsune Miku VR, Ski Jumpin Pro VR e Fujii. Bando alle ciance, andiamo alla scoperta dei nuovi giochi PlayStation VR di dicembre 2019!

Stardust Odyssey - Esclusiva PS VR (3 dicembre)

Annunciato nel corso dello State of Play dello scorso settembre, Stardust Odyssey è uno sparatutto cooperativo sviluppato da Agharta Studio, che mescola elementi stealth, RPG e combattimenti contro i boss. A bordo di una nave volante liberamente potenziabile - chiamata Ethercraft - siete chiamati ad assaltare le imbarcazioni mercantili in un'ambientazione orientaleggiante che reimmagina in un contesto fantasy la Via della Seta e le tribù nomadi che la percorrevano.

Lo schema dei comandi è piuttosto intuitivo: tutte le azioni si basano sul puntare,tenere premuto e rilasciare il tasto T di PlayStation Move. In Stardust Odyssey ci sono dei "ganci magici" utilizzabili per afferrare tutti gli elementi interattivi: giocando con entrambe le mani, è possibile guidare la nave e rubare le merci allo stesso tempo, lanciando incantesimi quando necessario. Il controllo della nave avviene tramite un disco blu che appare a schermo quando si preme il tasto T per agganciare il timone: spostando il Move sul piano potremo scegliere la direzione, mentre per accelerare e rallentare è necessario, rispettivamente, spingerlo in avanti o tirarlo verso il corpo.

L'anima RPG della produzione è esplicata dalla possibilità di scegliere il percorso da intraprendere, se affrontare o evitare i nemici, se ottenere equipaggiamenti per la navicella, se saccheggiare bottini o, se navigare più velocemente. A disposizione ci sono 9 diversi incantesimi, alcuni d'attacco, altri difensivi, altri indispensabili per avanzare nel gioco.

Hatsune Miku VR (6 dicembre)

La famosissima cantante virtuale Hatsune Miku torna in un gioco musicale in Realtà Virtuale. Una volta indossato il visore, il vostro obiettivo sarà quello di ottenere il punteggio perfetto mentre Miku canta e balla al ritmo dei suoi pezzi più celebri. Con i controller VR dovrete prendere le note musicali che fuoriescono dalle casse nella parte posteriore del palco: facile a dirsi, ben più complicato a farsi quando a schermo cominceranno ad apparire i riff più lunghi e articolati!

In totale, Hatsune Miku VR offrirà 9 canzoni affrontabili a due differenti livelli di difficoltà, in modo da andare incontro alle esigenze di differenti tipologie di giocatori. Se lo vorrete, potrete anche disattivare le note per gustarvi le esibizioni di Miku in tutta tranquillità grazie alla modalità Video Musicale, scegliendo tra molteplici angolazioni con una vasta scelta di palcoscenici e costumi.

Ski Jumping Pro VR (6 dicembre)

Avete sempre desiderato di provare il brivido di lanciarvi a rotta di collo giù per una rampa innevata? Da ora in avanti potete farlo in tutta sicurezza grazie a Ski Jumping Pro VR. Con l'ausilio del controlli di movimento dovrete modificare la posizione del vostro corpo per mantenervi in equilibrio, avvantaggiarvi dell'aerodinamica e cercare di atterrare come dei veri professionisti.

Una volta imparate le basi, potrete gettarvi subito nell'azione grazie alla modalità Salto Rapido, oppure puntare in alto e diventare dei veri atleti professionisti nella modalità Carriera, che metterà a disposizione 62 eventi in 19 luoghi originali ambientati in diverse parti del mondo. Progredendo, avrete modo di migliorare le abilità del vostro alter ego e personalizzarlo scegliendo tra oltre 50 capi di abbigliamento e accessori, inclusi guanti, sci, caschi, stivali ed oggetti per la tuta.

Fujii (10 dicembre)

In Fujii avrete modo di prendervi una pausa dalla vita di tutti i giorni e dai videogiochi più chiassosi e competitivi intraprendendo un viaggio musicale rilassante attraverso paesaggi colorati e ultraterreni. Ripristinando l'armonia tra luce, flora e corsi d'acqua, riporterete le ambientazioni dormienti alla vita e potrete raccogliere dei semi per creare il vostro personalissimo giardino incantato.

Una volta emersi da un albero magico, potrete esplorare tre differenti biomi, ognuno con le proprie caratteristiche e forme di vita uniche. Toccando, innaffiando e interagendo a ritmo di musica con piante e creature restaurerete la loro forza vitale. Tra un viaggio e l'altro avrete inoltre l'opportunità di tornare a casa per piantare i semi esotici che avete raccolto nel corso del vostro peregrinare, per dare vita ad un giardino personale unico, popolato da piante e animali di tante specie e dimensioni diverse.