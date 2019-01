Nuovi Giochi PS4 e Xbox One: tutte le uscite di febbraio 2019

Da Metro Exodus a Jump Force, passando per Far Cry New Dawn, Anthem, Stellaris: Console Edition e DiRT Rally 2.0. Febbraio si presenta come un mese ricco di grandi uscite su PlayStation 4 e Xbox One, con molti titoli multipiattaforma ad arricchire le librerie delle due piattaforme. Tra le esclusive segnaliamo l'arrivo di God Eater 3, The Liar Princess and the Blind Prince, Astrooner e Crackdown 3. Di seguito, i principali giochi in uscita a febbraio 2019 sulle console Sony e Microsoft.

Wargroove

Sviluppatore: Chucklefish

Publisher: Chucklefish

Genere: Strategico

Data di uscita prevista: 1 febbraio

Piattaforma: Xbox One



Dagli sviluppatori di Starbound arriva Wargroove, uno strategico a turni in stile Advance Wars con supporto alla co-op fino a 4 giocatori. Durante l'avventura potremo utilizzare uno dei dodici Comandanti disponibili, ognuno caratterizzato da abilità particolari che potremo sfruttare sul campo di battaglia. Il titolo include anche un editor per le mappe, con la possibilità di creare nuove arene da condividere online. Il debutto del gioco è fissato per il primo febbraio su Xbox One, mentre si rimane ancora in attesa di una data di lancio definitiva per la versione PS4.

Salt and Sanctuary

Sviluppatore: Ska Studios

Publisher: Ska Studios

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 6 febbraio

Piattaforma: Xbox One



Come promesso da Ska Studios, finalmente Salt and Sanctuary si appresta a uscire anche su Xbox One il 6 febbraio, proponendo anche agli utenti della console ibrida l'apprezzato souls-like 2D uscito nel 2016 su PC e PlayStation 4 e di recente anche su Switch. La riedizione pensata per la piattaforma Microsoft include venti boss, diversi finali multipli, il New Game Plus e alcune modalità speciali per i giocatori più audaci, come quella con il permadeath o con l'impossibilità di rotolare o parare, caratteristiche che renderanno i combattimento ancora più brutali e impegnativi.

Astroneer

Sviluppatore: System Era Softworks

Publisher: System Era Softworks

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 6 febbraio

Piattaforma: Xbox One



Dopo il debutto in accesso anticipato su PC e Xbox One, Astroneer si prepara ad arrivare nella sua versione definitiva sulla console Microsoft il 6 febbraio. Il titolo si presenta come un'avventura spaziale in cui bisogna provare a sopravvivere in splendidi pianeti generati proceduralmente, il tutto raccogliendo materie prime per costruire ed espandere la propria base e migliorare il proprio equipaggiamento. Il gioco permette inoltre di collaborare con altri amici attraverso una modalità co-op libera, aumentando ulteriormente il coinvolgimento dell'esperienza.

God Eater 3

Sviluppatore: Marvelous Inc.

Publisher: Bandai Namco Entertainment

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 8 febbraio

Piattaforma: PlayStation 4



L'hunting game di Bandai Namco Entertainment si accinge a tornare l'8 febbraio su PlayStation, con un nuovo capitolo pronto a catapultarci nel suo affascinante mondo distopico. God Eater 3 si presenta come il più ambizioso dell'intera saga, proponendo una narrazione ancora più ricca, varie migliorie al sistema di gioco ed anche un rinnovato focus sulla cooperativa, forte di una componente online ancora più stabile. Preparatevi a dovere, perché la caccia è ormai alle porte.

The Liar Princess and the Blind Prince

Sviluppatore: Nippon Ichi Software

Publisher: Nippon Ichi Software

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 12 febbraio

Piattaforma: PlayStation 4



Il 12 febbraio sarà il turno di The Liar Princess and the Blind Prince, nuova avventura 2D di Nippon Ichi Software dalle atmosfere dark e misteriose. I giocatori si ritroveranno a controllare una principessa in grado di assumere due forme: quella umana, con cui sarà possibile attraversare piccoli passaggi e risolvere puzzle di varia natura, e quella di una bestia che aiuterà invece a superare una serie di ostacoli altrimenti insormontabili. Il debutto del titolo è fissato per il 12 febbraio su PlayStation 4.

Conarium

Sviluppatore: Zoetrope Interactive

Publisher: Iceberg Interactive

Genere: Survival horror

Data di uscita prevista: 12 febbraio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Liberamente ispirato al racconto "Alle Montagne della Follia" del celebre H.P. Lovecraft, Conarium ci vede seguire un gruppo di scienziati intenti a mettersi in contatto con le entità ultraterrene. Il protagonista di questa avventura horror è Frank Gilman, un "ricercatore dell'incubo" recatosi in Antartide per condurre un esperimento che lo proietterà in una dimensione parallela popolata da creature demoniache. L'esperienza di gioco sarà incentrata sulla risoluzione di enigmi ambientali e sulle fasi esplorative, con una grande enfasi sulla narrazione.

Far Cry New Dawn

Sviluppatore: Ubisoft Montreal

Publisher: Ubisoft

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 15 febbraio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Seguito diretto di Far Cry 5, New Dawn è un episodio che introduce nella serie Ubisoft diverse novità interessanti. Accanto al setting post atomico trova spazio anche un focus sulla raccolta delle risorse e sulla gestione del campo base, a beneficio della varietà di gioco. Il tutto senza dimenticare gli elementi ruolistici sempre più preminenti, con un sistema di progressione maggiormente approfondito rispetto al passato. Il nuovo capitolo di Far Cry giungerà sui nostri scaffali il 15 febbraio e non vediamo l'ora di avventurarci nelle terre del Montana piegate dall'apocalisse.

Crackdown 3

Sviluppatore: Sumo Digital

Publisher: Microsoft

Genere: Free roaming

Data di uscita prevista: 15 febbraio

Piattaforma: Xbox One



Nonostante un lungo e travagliato sviluppo che ha portato a diversi rinvii della data di uscita, Crackdown 3 potrebbe comunque soddisfare le aspettative dei fan, presentandosi come una delle esclusive Xbox One più promettenti di inizio 2019. Tra esplosioni cariche di testosterone, ambientazioni che possono essere devastate da cima a fondo ed un Terry Crews pronto a mettere sul piatto tutto il suo carisma, il terzo episodio della serie Crackdown si pone l'obiettivo di regalare diverse ore di puro e sano divertimento.

Metro Exodus

Sviluppatore: 4A Games

Publisher: Deep Silver

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 15 febbraio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Pensato per essere il Metro più vasto e ricco della trilogia, Exodus è un capitolo slegato dai libri di Dmitrij Gluchovskij, ma comunque supervisionato dall'autore dei romanzi. Abbandonando la linearità che caratterizzava le precedenti incarnazioni, ora l'avventura si avvicina alle dinamiche tipiche degli open world, con ambienti più ampi da esplorare. Nonostante il lieve cambio di rotta, l'identità della serie resta invariata: grande importanza sarà rivestita insomma dalle meccaniche survival e dal crafting, accompagnate inoltre da una difficoltà come sempre piuttosto elevata. Il debutto del titolo è fissato per il 15 febbraio su PS4 e Xbox One.

Jump Force

Sviluppatore: Spike Chunsoft

Publisher: Bandai Namco Entertainment

Genere: Picchiaduro

Data di uscita prevista: 15 febbraio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Nato per celebrare la cinquantesima edizione della rivista giapponese Weekly Shonen Jump, Jump Force è un picchiaduro ad arene che raccoglie nel suo roster i personaggi di alcuni tra gli anime e i manga più amati di sempre. Da Goku a Kenshiro, passando per Naruto, Luffy e Pegasus: chi ama il fumetto e l'animazione del Sol Levante troverà quindi un gioco che gli permetterà di combattere nei panni dei suoi beniamini, senza dimenticare che Jump Force privilegia la spettacolarizzazione a discapito di un gameplay più tecnico e calibrato.

Steins;Gate Elite

Sviluppatore: Mages Inc.

Publisher: Spike Chunsoft

Genere: Visual novel

Data di uscita prevista: 20 febbraio

Piattaforma: PlayStation 4



Il 20 febbraio sarà il turno di Steins;Gate Elite, riedizione dell'omonima visual novel già disponibile su PlayStation 3 e PlayStation Vita. La nuova versione del gioco includerà diverse cut-scene provenienti dall'anime, le quali andranno ad affiancarsi a quelle inedite prodotte da White Fox, offrendo uno sguardo ancora più approfondito sul racconto e sulla caratterizzazione dei personaggi. Un'ottima occasione per recuperare il primo capitolo di Steins;Gate su PlayStation 4, rimediandolo nella sua edizione definitiva.

Anthem

Sviluppatore: BioWare

Publisher: Electronic Arts

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 22 febbraio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Il nuovo progetto di BioWare si presenta come un Action RPG online con una forte componente multiplayer, un nuovo universo sci-fi condiviso che sembra condividere diverse dinamiche di gioco con titoli come Destiny e The Division. Obiettivo del team è quello di dare vita ad un mondo vivo e vibrante, un gigantesco spazio Open World liberamente esplorabile dal giocatore in cui si potrà prendere parte a diverse attività, con una forte enfasi sulla co-op. Anticipato da una Closed Alpha a dicembre, Anthem è in arrivo su PlayStation 4 e Xbox One il 22 febbraio. Una demo giocabile verrà inoltre resa disponibile il primo febbraio su tutte le piattaforme.

Stellaris: Console Edition

Sviluppatore: Paradox Development Studio

Publisher: Paradox Interactive

Genere: Strategico

Data di uscita prevista: 26 febbraio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Stellaris: Console Edition proporrà la stessa tipologia di gameplay dell'originale e gli stessi contenuti della versione PC, riadattando l'interfaccia e il sistema di controllo per il pad, in modo che l'esperienza di gioco possa essere fruita senza problemi anche dagli utenti PlayStation 4 e Xbox One. Grazie alle galassie procedurali, agli incalcolabili pianeti da esplorare e alle miriadi di razze aliene con cui interagire, lo strategico di Paradox Interactive si prepara a stupire con la sua complessità anche gli utenti console a partire dal 26 febbraio.

DiRT Rally 2.0

Sviluppatore: Codemasters

Publisher: Codemasters

Genere: Racing game

Data di uscita prevista: 26 febbraio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



DiRT Rally 2.0 si presenta come il capitolo più ricco della sga, con una selezione di auto e tracciati ancora più ampia rispetto al predecessore. Gli sviluppatori promettono diversi miglioramenti apportti alle vetture, alla realizzazione delle location e al modo in cui i nuovi modelli di pneumatici interagiscono con le superfici stradali, il tutto con l'obiettivo di offrire un'esperienza di guida ancora più realistica. Il debutto del gioco è fissato per il 26 febbraio su PlayStation 4 e Xbox One.

Trials Rising

Sviluppatore: RedLynx

Publisher: Ubisoft

Genere: Arcade

Data di uscita prevista: 26 febbraio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Con Trials Rising, Ubisoft regala ai fan della serie una nuova iterazione del suo peculiare racing game in 2.5D. Come in passato, le sfide chiederanno agli utenti di battere i propri record o quelli di altri partecipanti a bordo di una moto da cross, sempre facendo attenzione alle insidie ambientali che si annidano all'interno di ogni tracciato. Dopo la fase di prova che si è svolta lo scorso settembre, il gioco si prepara ad arrivare il 12 febbraio su PlayStation 4 e Xbox One. È il momento di scaldare i motori e di munirsi di una generosa dose di pazienza e perseveranza.

The LEGO Movie 2 Videogame

Sviluppatore: TT Fusion

Publisher: Warner Bros

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 26 febbraio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Basato sugli eventi di The LEGO Movie 2 Una Nuova Avventura, il nuovo The LEGO Movie 2 Videogame vedrà protagonisti Emmet, Lucy e un'armata di eroici personaggi mentre oltrepassano i confini del proprio mondo per salvare i loro compagni dai bizzarri abitanti del Sistema Sorellare. Preparatevi a unirvi con oltre 100 nuovi personaggi, tra cui gli amatissimi Batman, il Presidente Business, Benny, il Generale Sconquasso e tanti altri a partire dal 26 febbraio, data in cui il gioco debutterà su PlayStation 4 e Xbox One.

Path of Exile

Sviluppatore: Grinding Gear Games

Publisher: Grinding Gear Games

Genere: MMO

Data di uscita prevista: febbraio

Piattaforma: PlayStation 4



Se siete alla ricerca di un Action RPG gratuito ispirato a Diablo, Path of Exile è senza dubbio l'opzione che fa al caso vostro. Il titolo di Grinding Gear Games si presenta come uno dei giochi free-to-play più rifiniti e bilanciati, dotato di un gameplay soddisfacente e di un sistema di microtransazioni molto discreto e poco invasivo. Presente anche la modalità co-op per avventurarsi in compagnia di uno o due amici attraverso una vasta selezione di scenari fantasy, dove ad attendervi ci saranno numerose orde di mostri da eliminare. Path of Exile arriverà finalmente finalmente anche su PS4 nel corso di febbraio.