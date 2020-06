Nuovi giochi PS4 e Xbox One: tutte le uscite di luglio 2020

Dopo un calendario di uscite PS4 e Xbox One di giugno dominato da una grande varietà di generi videoludici, anche il mese di luglio 2020 si prepara ad accogliere un'interessante selezione di nuovi titoli, tra i quali trovano spazio tanto produzioni esclusive quanto multipiattaforma.



Gli amanti della Realtà Virtuale potranno ad esempio calarsi nei panni di Tony Stark, grazie a Marvel's Iron-Man VR, in arrivo sul visore targato Sony. Gli utenti PlayStation 4 potranno inoltre difendere l'Isola di Tsushima dall'invasione dell'esercito mongolo, imbracciando la katana all'interno di Ghost of Tsushima, nuovo titolo firmato dagli sviluppatori di Sucker Punch. Il pubblico Xbox One potrà invece avere un primo contatto con le familiari ma pericolose ambientazioni di periferia di Grounded, variopinta creazione di Obsidian Entertainment. A completare il quadro, l'esordio di giochi oggetto di posticipi nel corso degli ultimi mesi, tra i quali possiamo citare Fairy Tail o SAO: Alicization Lycoris. Di seguito, trovate dunque la nostra rassegna delle uscite PS4 e Xbox One di luglio 2020: buona lettura!

Marvel's Iron-Man VR

Sviluppatore: Camouflaj

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Genere: Azione

Data di uscita: 3 Luglio

Piattaforma: PlayStation 4, PlayStation VR



Indossando il visore PlayStation VR, i giocatori PS4 potranno immedesimarsi in nientemeno che Tony Stark, supereroe Marvel pronto a vestire all'occorrenza i panni di Iron-Man. Dopo aver smantellato la produzione di armi che aveva contraddistinto in passato le Stark Industries, il geniale inventore si è dedicato ad azioni di contrasto al crimine. Un'attività che gli è progressivamente valsa l'ostilità de il Fantasma, un'hacker che non esiterà a dichiarargli guerra, scatenando uno scontro scandito da sequenze adrenaliniche.

Per l'utilizzo di Marvel's Iron-Man su PS4 è necessario essere muniti di PlayStation VR, PlayStation Camera e due controller di movimento PlayStation Move, coi quali gestire i jet repulsori dell'armatura del protagonista.

F1 2020

Sviluppatore: Codemasters

Publisher: Codemasters

Genere: Racing Game

Data di uscita: 10 Luglio

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Ritorna anche quest'anno il videogioco ufficiale dedicato ai rombanti motori della Formula 1, pronto ad offrire interessanti novità ai fan della serie Codemasters. Per la prima volta nella storia dell'IP, i giocatori potranno infatti creare il proprio team, selezionando pilota, sponsor e molti altri dettagli, per poi scendere in campo come undicesima scuderia in gara. F1 2020 include tutti i contenuti legati al mondo della F1, con i piloti e i team della competizione mondiale, pronti a disputarsi il titolo lungo 22 circuiti, tra i quali trovano spazio anche le piste di Hanoi e Zandvoort.

Con un occhio di riguardo per l'esperienza multigiocatore, F1 2020 accoglie la possibilità di cimentarsi in competizioni in split-screen, con cui sfidare i propri amici in sfide all'ultimo tornante. Immancabile inoltre una modalità multiplayer competitiva online.



In attesa della recensione, sulla pagine di Everyeye trovate un ricco provato di F1 2020, a cura di Matteo Mangoni.

Sword Art Online: Alicization Lycoris

Sviluppatore: Aquria

Publisher: Bandai Namco

Genere: JRPG

Data di uscita: 10 Luglio

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Dopo essere stato suo malgrado protagonista di posticipi legati agli effetti dell'epidemia di Coronavirus, la produzione Bandai Namco è ora pronta a farsi strada sul mercato videoludico. A cimentarsi con le atmosfere e i personaggi ideati da Reki Kawahara è ancora una volta il team di sviluppo di Aquria, già autore di SAO: Infinity Moment o SAO: Hollow Fragment. Adattamento videoludico della serie anime di Sword Art Online: Alicization Lycoris, il JRPG condurrà i giocatori nel misterioso regno virtuale di Underworld.

Tra potenti tecniche d'arma bianca e mistiche Arti Sacre, sarà possibile svelare il misterioso legame che unisce Kirito al giovane Eugeo, in una nuova epopea che consentirà al giocatore di vestire i panni di molteplici personaggi dell'universo di SAO.



In attesa della recensione, sulle pagine di Everyeye trovate un'ultima anteprima di Sword Art Online: Alicization Lycoris, a cura di Antonello "Kirito" Bello.

Bloodstained: Curse of the Moon 2

Sviluppatore: Inti Creates

Publisher: Inti Creates

Genere: Action 2D

Data di uscita: 10 Luglio

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



A sorpresa, l'evento New Game+ Expo è stato testimone dell'annuncio di Bloodstained: Curse of the Moon 2, produzione targata Inti Creates e supervisionata da Koji Igarashi in persona. Azione 2D, una grafica a 8-bit e una giocabilità moderna promettono di essere gli elementi cardine di questa nuova esperienza videoludica.

Nel vestire i panni del protagonista, i giocatori interpreteranno Zangetsu, uno spadaccino originario dell'Estremo Oriente. Ostile a demoni e alchemisti, quest'ultimo cercherà di farsi largo sino alla famigerata roccaforte demoniaca, in un percorso lungo il quale potrà imbattersi in molteplici alleati. Rispetto al primo Bloodstained: Curse of the Moon, l'action 2D includerà tre ulteriori personaggi giocabili, oltre ad una modalità cooperativa in locale per un massimo di due utenti.

Rocket Arena

Sviluppatore: Final Strike Games

Publisher: Electronic Arts

Genere: Sparatutto, brawler online

Data di uscita: 14 Luglio

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Sotto l'etichetta EA Originals, è in arrivo un nuovo FPS multiplayer competitivo, in cui i giocatori potranno fronteggiarsi in scontri dalla struttura 3v3. Proponendo un cast di personaggi in espansione, Rocket Arena plasma un'esperienza in cui ogni eroe è dotato di propri peculiari punti di forza, oltre che di una particolare tipologia di...razzo! Subire un'eccessiva quantità di danni non implicherà infatti la morte, ma un'espulsione dall'arena di gioco: per farvi ritorno, il combattente di turno dovrà risalire in sella al proprio razzo e dirigersi nuovamente al cuore della mischia.

I missili rappresentano inoltre uno strumento essenziale per spostarsi all'interno delle diverse mappe di gioco, che sovente accolgono trappole e insidie inaspettate.



In attesa della data di uscita, sulle pagine di Everyeye è disponibile un provato di Rocket Arena redatto da Gabriele Carollo.

Neon Abyss

Sviluppatore: Veewo Games

Publisher: Team 17

Genere: Platform / Roguelike

Data di uscita: 14 Luglio

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Frenetico platform dalla natura roguelike, Neon Abyss chiede ai giocatori di tramutarsi in un temibile membro della "Grim Squad", un team costituito di valorosi combattenti, istituito da Hades in persona. La sua missione? Infiltrarsi nel pericoloso mondo di Abyss, farsi largo a colpi di potenti ami da fuoco e sconfiggere gli Nuovi Dei che vi albergano.

Ogni partita offrirà contenuti inediti in termini di stanze da sbloccare, nemici e boss fight da affrontare. A variare saranno inoltre anche i finali a cui sarà possibile accedere, così come i set di strumenti su cui fare affidamento per la propria avanzata. Ad arricchire ulteriormente l'esperienza proposta da Neon Abyss, la possibilità di far schiudere strane uova per ottenere compagni di viaggio e l'opportunità di cimentarsi in molteplici mini-giochi, che spaziano da gare di ballo a sfide di natura meditativa.

Ghost of Tsushima

Sviluppatore: Sucker Punch

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Genere: Action RPG

Data di uscita: 17 Luglio

Piattaforma: PlayStation 4



Con Ghost of Tsushima, il team di Sucker Punch trasporta i giocatori PlayStation 4 sulle spiagge della lontana Isola di Tsushima, nel cuore del XIII secolo. L'invasione dell'area da parte dell'esercito mongolo costringerà la classe dei Samurai a fronteggiare uno sconosciuto e feroce nemico, che non esita a colpire persino la popolazione civile. Desideroso di difendere la sua terra, il giovane protagonista Jin Sakai abbandonerà progressivamente la Via del Bushido, adottando una stile di combattimento lontano dalla nobile tradizione guerriera nipponica e trasformandosi in Fantasma.

La nuova avventura firmata dal team di InFamous calerà i giocatori in un contesto suggestivo, in un mondo virtuale in cui per orientarsi sarà necessario seguire il soffiare del vento o lasciarsi guidare dai variopinti animali che popolano l'Isola di Tsushima.

Drake Hollow

Sviluppatore: The Molasses Flow

Publisher: The Molasses Flow

Genere: Indie

Data di uscita:17 Luglio

Piattaforma: Xbox one



In un regno oscuro e maledetto denominato The Hollow, trovano dimora i Drake, bizzarre creature vegetali. Bisognosi di cure e protezione, questi ultimi faranno affidamento sul giocatore, che dovrà garantirne la sopravvivenza tramite un'attenta pianificazione e gestione delle risorse a propria disposizione. Da beni essenziali come acqua e cibo, sino ad attività di intrattenimento e passando per fortificazioni, la sicurezza e il benessere dei Drake rappresenta la priorità assoluta dell'azione del protagonista.

A rendere la missione più complessa ci penseranno tuttavia i Feral, aggressive entità che non esiteranno a sferrare attacchi per vanificare gli sforzi dei giocatori, ai quali non resterà altro da fare che affrontarli in battaglia.

Destroy All Humans! Remake

Sviluppatore: Black Forest Games

Publisher: THQ Nordic

Genere: Avventura

Data di uscita: 28 Luglio

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox one



Destroy All Humans! Remake riporta sulla scena videoludica contemporanea il titolo esordito nel 2005, ora pronto ad approdare anche su console di attuale generazione. Nei panni dell'alieno Crypto-137, il giocatore potrà dedicarsi ad un'operazione di conquista dell'umanità degli Anni Cinquanta, in un'avventura surreale dalle tinte umoristiche e citazioniste.

Tra un'invasione e un'azione di conquista, obiettivo dei belligeranti extraterrestri sarà quello di estrarre prezioso DNA dagli abitanti del globo terracqueo. Per raggiungere l'obiettivo, Crypto non esiterà a sfoderare un vero e proprio arsenale di armi aliene e abilità psichiche, con le quali soggiogare il governo degli Stati Uniti d'America. Il rifacimento firmato da Black Forest Games e THQ Nordic punta a infondere nuova linfa vitale nel capostipite della serie Detroy All Humans!, per un'insolita avventura intergalattica.

Grounded

Sviluppatore: Obsidian Entertainment

Publisher: Xbox Game Studios

Genere: Survival

Data di uscita: 28 Luglio

Piattaforma: Xbox One



Dopo le lande spaziali di The Outer Worlds, gli sviluppatori di Obsidian ritornano coi piedi ben ancorati al suolo terrestre, pronti a calare i giocatori in un colorato survival ambientato nelle periferie urbane. Grounded vede infatti come protagonisti un gruppo di ragazzi che, misteriosamente rimpicciolitisi, si ritrovano a dover affrontare le ora colossali insidie che popolano i giardini di comuni abitazioni. Tra formiche dalle proporzioni inaspettate e colossali e aggressivi aracnidi, i giovani dovranno cercare disperatamente un modo per riottenere le proprie dimensioni originali.

Esplorare con attenzione gli ora esotici cortili di città, raccogliere materiali e dar vita a strutture utili a garantirsi la sopravvivenza saranno elementi in essenziali in questo singolare survival game con visuale in prima persona sviluppato dal team Microsoft.



In attesa della pubblicazione della versione di anteprima del titolo, atteso nella sua Game Preview su Xbox One e Xbox Game Pass, sulle pagine di Everyeye è possibile consultare il provato di Grounded realizzato dal nostro Gabriele Carollo.

Skater XL

Sviluppatore: Easy Day Studios

Publisher: Easy Day Studios

Genere: Sportivo

Data di uscita: 28 Luglio

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Già disponibile in Accesso Anticipato su Steam, il simulatore di skateboard si appresta a debuttare sul mercato videludico nella sua edizione definitiva. La versione 1.0 di Skate XL diverrà disponibile anche su console in occasione del mese di luglio 2020, con un ampliamento dei propri contenuti.

Dedicato ai videgiocatori appassionati di trick e virtuosismi, il gioco punta a proporre un'esperienza realistica e immersiva, appositamente pensata per gli amanti dello skateboard. Per un titolo ancora più avvolgente, il team di sviluppo ha riprodotto in-game celebri location del mondo reale in cui cimentarsi nell'acrobatica disciplina.

Fairy Tail

Sviluppatore: Gust Studios

Publisher: Koei Tecmo

Genere: JRPG

Data di uscita: 30 Luglio

Piattaforma: PlayStation 4



Dopo lo straordinario successo dell'opera manga e del suo adattamento anime, l'immaginario di Fairy Tail si trasforma in un videogioco. I personaggi e le ambientazioni nate dalle matite dell'autore nipponico Hiro Mashima si apprestano infatti a prendere vita all'interno di un JRPG interamente dedicato, edito da Koei Tecmo. Tra avventure e magie, gli amanti dei giochi di ruolo di stampo giapponese avranno a disposizione un cast di 16 personaggi giocabili, tra i quali trovano spazio alcune delle icone dell'opera, primi fra tutti Natsu, Lucy ed Erza.

Tra avventure e magie, i giocatori dovranno competere per aumentare la fama della propria squadra e diventare la Gilda più importante dell'universo di Fairy Tail, muovendo i propri passi attraverso una fedele ricostruzione della città di Magnolia.



In attesa della pubblicazione del JRPG, sulle pagine di Everyeye trovate una dettagliata anteprima di Fary Tail, a cura del nostro Antonello "Kirito" Bello.