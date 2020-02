Nuovi giochi PS4 e Xbox One: tutte le uscite di marzo 2020

Il marzo videoludico è stato purtroppo funestato da una serie di rinvii: giochi come Final Fantasy VII Remake e Watch Dogs: Legion hanno infatti visto allontanarsi la propria data di uscita. Nonostante ciò, il catalogo delle opere pronte ad accogliere l'arrivo della primavera si presenta ricco e variegato.



Tra le possibili mete del nostro prossimo viaggio videoludico figura il mondo fatato di Ori and the Will of the Wisps, già capace di conquistare i cuori di migliaia di appassionati con il suo predecessore. Cuori a cui questo mese i giocatori PS4 dovranno prestare particolare attenzione: sono infatti pronti a tornare in scena i Phantom Thieves di Persona 5 Royal, con un'edizione ricca di novità e arricchita dal supporto alla lingua italiana. Dall'eccentrica Tokyo dell'opera Atlus si passa al Giappone del 1555, sfondo delle cupe atmosfere di Nioh 2. Ad illustrare l'intero catalogo ai turisti che desiderano viaggiare a bordo di PlayStation 4 e Xbox One ci pensa, come da tradizione, la nostra rubrica dedicata alle uscite di marzo 2020 per le console di casa Microsoft e Sony.

The Division 2: I Generali di New York

Sviluppatore: Ubisoft Toronto

Publisher: Ubisoft

Genere: Azione

Data di uscita: 3 marzo

Piattaforma: Xbox One / PlayStation 4



Ubisoft amplia l'universo di The Division 2 con la nuova espansione I Generali di New York, nella quale il giocatore dovrà seguire le tracce di Aaron Keener, agente traditore della divisione. Radunato attorno a sé un manipolo di seguaci, quest'ultimo ha affermato il proprio predominio tra le fazioni di New York, conquistando il controllo di Lower Manhattan. Da qui, armato di un nuovo virus, minaccia di vanificare ogni opera di ricostruzione della società.

I Generali di New York introduce un'ulteriore area di gioco, Lower Manhattan, suddivisa in quattro zone all'interno del quale adoperarsi in cinque missioni principali e otto missioni secondarie. Ad arricchire l'endgame arriverà inoltre una serie di nuovi contenuti, tra cui le Stagioni, i livelli SHADE e la difficoltà Leggendaria.



Tom Clancy's Rainbow Six Siege: Operazione Void Edge

Sviluppatore: Ubisoft Montréal

Publisher: Ubisoft

Genere: FPS

Data di uscita: 9 marzo

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Novità in arrivo anche per i giocatori di Rainbow Six Siege, in procinto di accogliere la nuova Operazione Void Edge, con la quale prenderà il via la Stagione 1 dell'Anno 5. Tra i contenuti proposti spicca l'introduzione di due ulteriori Operatori, che vanno ad aggiungersi al crescente cast di personaggi del titolo Ubisoft: l'assalitore Iana, e il difensore Oryxe.

Un'opera di revisione coinvolgerà inoltre la mappa Oregon, mentre il team di sviluppo ne approfitterà per rendere operative alcune modifiche relative ad aspetti di gioco specifici, come le meccaniche che regolano la distruzione delle barricate o la generazione dei droni degli assalitori.

Ori and the Will of the Wisps

Sviluppatore: Moon Studios

Publisher: Microsoft Game Studios

Genere: Metroidvania

Data di uscita: 11 marzo

Piattaforma: Xbox One



Dopo l'apprezzato Ori and the Blind Forest, gli sviluppatori di Moon Studios offrono ai giocatori una nuova occasione per tornare ad immergersi in un mondo commovente e fatato. Per scoprire il vero destino del piccolo Ori, sarà necessario affrontare una grande ed impegnativa avventura, lungo un percorso che offrirà intricate sfide e rompicapi ambientali.

Fasi platform, battaglie contro possenti avversari e spettacolari sequenze di fuga promettono di accompagnarsi ad una deliziosa direziona artistica e ad una colonna sonora sontuosa. Un metroidvania estremamente ispirato, pronto a conquistare i cuori di coloro che già si erano innamorati del suo predecessore.

My Hero One's Justice 2

Sviluppatore: BYKING Studios

Publisher: Bandai Namco

Genere: Picchiaduro

Data di uscita: 13 marzo

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Riprendendo la narrazione esattamente da dove si era interrotto il primo My Hero One's Justice, il picchiaduro 3D torna a ripercorrere i passaggi più iconici dell'anime tratto dal manga di Kohei Horikoshi, battle shonen che vanta un successo editoriale di portata globale.

Le vicissitudini che coinvolgono le aule del Liceo Yuuei proseguono con un cast di combattenti che include sia Hero sia Villain. In My Hero One's Justice 2, i giocatori avranno la possibilità di scatenare i Quirk di All Might, Shigaraki e molti altri, incluso, ovviamente, il giovane protagonista Izuku "Deku" Midoriya.

Nioh 2

Sviluppatore: Team Ninja / Koei Tecmo Games

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Genere: Action GDR, Soulslike

Data di uscita: 13 marzo

Piattaforma: PlayStation 4



Prosegue l'avventura soulslike firmata da Team Ninja, con un nuovo capitolo che si pone come prequel del primo Nioh. Ambientato nel Giappone del 1555, Nioh 2 conduce il giocatore in una terra martoriata dai conflitti e calcata da creature demoniache note come Yokai. Il nostro alter-ego videoludico è un mercenario: in parte umano ed in parte demone, potremo sfruttarne le peculiari origini per trasformarci in Yokai e scatenare così un'inaudita potenza.

Padroneggiando le arti samurai, dovremo farci strada tra pericolosi avversari e boss-fight adrenaliniche, in una terra ricca di mistero, magie e leggende. Per superare le aree e le battaglie più impegnative, sarà possibile ricorrere al multiplayer cooperativo online, che consente fino a tre giocatori di unire le forze.

MLB The Show 20

Sviluppatore: SIE San Diego Studios

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Genere: Sportivo

Data di uscita: 17 marzo

Piattaforma: PlayStation 4



La Major League è protagonista su PS4 con un nuovo capitolo della serie di videogiochi dedicata agli appassionati di baseball. MLB The Show 20 propone un'esperienza GDR a tinte sportive, affiancata alla possibilità di creare e gestire la propria squadra per poi cimentarsi in partite online.

Alla vigilia della primavera, MLB The Show 20 porterà la serie in esclusiva su console Sony per l'ultima volta. A partire dal 2021, infatti, l'IP diventerà multipiattaforma.

DOOM Eternal

Sviluppatore: id Software

Publisher: Bethesda

Genere: Sparatutto in prima persona

Data di uscita: 20 marzo

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Dopo il reboot del 2016, ritorna la brutale e concitata azione marchio di fabbrica della serie id Software. DOOM Eternal è infatti pronto ad immergere i giocatori in atmosfere infernali e demoniache, in un FPS dai ritmi frenetici. La campagna single player vedrà il vostro avatar Slayer pronto a contrastare le armate infernali che si sono mosse alla conquista della Terra.

Ad arricchire ulteriormente l'offerta della storica serie Bethesda, troviamo la Battlemode, nuova esperienza multigiocatore 2v1, che vede contrapporsi due demoni ed uno Slayer solitario. Ritorna per l'occasione lo speciale arsenale della serie DOOM: aspettatevi dunque di imbracciare lanciafiamme, lame da polso retrattili e molto, molto altro.

DOOM 64

Sviluppatore: id Software

Publisher: Bethesda

Genere: Sparatutto in prima persona

Data di uscita: 20 marzo

Piattaforma: Xbox One / PlayStation 4



Direttamente dal catalogo Nintendo 64, DOOM 64 è protagonista di un nuovo debutto. A venticinque anni di distanza dalla prima pubblicazione sulla console della Casa di Kyoto, l'iconico FPS è pronto ad approdare anche su PlayStation 4 e Xbox One.



I giocatori potranno ottenere DOOM 64 gratis con il preordine di DOOM Eternal. Al momento, non è tuttavia chiaro se il prodotto sarà commercializzato anche in maniera indipendente dal nuovo capitolo della saga id Software.

Bleeding Edge

Sviluppatore: Ninja Theory

Publisher: Ninja Theory

Genere: Azione

Data di uscita: 24 marzo

Piattaforma: Xbox One



Il team di Ninja Theory, attualmente impegnato nello sviluppo di Senus's Saga Hellblade 2, irrompe sul mercato con Bleeding Edge, primo titolo interamente votato al multiplayer sviluppato dalla software house parte della famiglia degli Xbox Game Studios.

Con una visuale in terza persona ed un look a tinte sgargianti, la nuova esclusiva Microsoft offre sfide multigiocatore online dalla struttura 4v4. Impersonando uno degli eccentrici personaggi parte del roster, i giocatori potranno sfruttarne ogni risorsa per prevalere sul team avversario, in un assetto che pone fortemente l'accento sul combattimento melee.

Moons of Madness

Sviluppatore: Rock Pocket Games

Publisher: Funcom

Genere: Horror

Data di uscita: 24 marzo

Piattaforma: Xbox One / PlayStation 4



Moons of Madness è un horror in prima persona dalla forte componente narrativa. Al suo interno, l'esplorazione di Marte si fonde ad immaginari che rimandano alla mitologia di H.P. Lovecraft.

Dopo aver captato un segnale di vita intelligente proveniente dal Pianeta Rosso, i vertici della Corporation Orochi hanno deciso di mantenere l'informazione segreta. Il giocatore vestirà i panni di Shane Newehart, un tecnico assegnato ad Invictus, avamposto creato su Marte allo scopo di indagare la reale natura dell'avvistamento. Progressivamente, strane visioni inizieranno ad affollare la mente del protagonista, che dovrà cercare di distinguere tra realtà e follia.

Granblue Fantasy Versus

Sviluppatore: Arc System Works

Publisher: Marvelous Europe

Genere: Picchiaduro

Data di uscita: 27 marzo

Piattaforma: PlayStation 4



Da una collaborazione tra CyGames ed Arc System Works nasce Granblue Fantasy Versus. Gli autori di Dragon Ball FighterZ e dei molteplici esponenti della saga di Guilty Gear prestano la propria maestria nello sviluppo di giochi di lotta per dare vita ad un picchiaduro ispirato alla serie mobile Granblue Fantasy, più che celebre in quel del Sol Levante.

Oltre ai tradizionali duelli online, i giocatori potranno trovare ad attenderli anche una modalità RPG, da sfruttare come diversivo tra uno scontro e l'altro.



Per ulteriori dettagli sulla produzione, vi rimandiamo alla nostra recensione di Granblue Fantasy Versus, a cura di Antonello "Schiaccisempre" Gaeta.

ONE PIECE: Pirate Warriors 4

Sviluppatore: Koei Tecmo Games

Publisher: Bandai Namco

Genere: Musou

Data di uscita: 27 marzo

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



I pirati capitanati da Cappello di Paglia sono pronti a sbaragliare orde di nemici per farsi strada lungo la tortuosa rotta che conduce al misterioso One Piece. Le avventure tratteggiate dalle matite di Eiichiro Oda prendono forma grazie al nuovo capitolo della serie nata dalla collaborazione tra Bandai Namco e Koei Tecmo. Il musou, nel pieno rispetto della tradizione del genere, vedrà il giocatore far fronte ad un vero e proprio esercito di nemici.

Tra gli archi narrativi inclusi in ONE PIECE: Pirate Warriors 4 figurano le recenti epopee di Whole Cake Island e del Paese di Wa, che vedranno la ciurma fronteggiare due dei temibili Quattro Imperatori dei mari.

Persona 5 Royal

Sviluppatore: Atlus

Publisher: SEGA

Genere: JRPG

Data di uscita: 31 marzo

Piattaforma: PlayStation 4



Con Persona 5 Royal, Atlus propone al pubblico una versione ampliata del già ricchissimo Persona 5. Con nuovi personaggi ed ambientazioni, il carismatico JRPG promette di raccontare in maniera ancora più approfondita le avventure dei Phantom Thieves.



Ambientate nella Tokyo contemporanea, le vicende vedranno un gruppo di giovani radunarsi sotto la leadership del protagonista. Il team sfrutterà il potere di potenti creature note come Persona per contrastare ingiustizie e corruzione, dedicandosi al furto di...cuori! A differenza dell'originale Persona 5, Persona 5 Royal includerà sottotitoli in italiano.