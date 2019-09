Nuovi giochi PS4 e Xbox One: tutte le uscite di ottobre 2019

Credevamo che il mese di settembre fosse imbattibile in quanto a numero di uscite... e invece no! Ottobre sarà ancor più ricco, e metterà a dura prova le finanze di tutti i giocatori, specialmente di quelli "onnivori", che saltano da un genere all'altro senza soluzione di continuità. Si comincia subito forte con Ombre dal Profondo, nuova grande espansione di Destiny 2, la prima al di fuori dell'egida di Activision. Nei giorni e nelle settimane successive arriveranno poi titoli del calibro di Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, MediEvil, The Outer Worlds e Call of Duty: Modern Warfare, giusto per citarne alcuni. Scopriamoli assieme!



Destiny 2: Ombre dal Profondo

• Sviluppatore: Bungie

• Publisher: Bungie

• Genere: FPS/MMO

• Data di uscita: 1 ottobre

• Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Ombre dal Profondo è la nuova grande espansione di Destiny 2. Contrariamente a quanto avvenuto in passato, non richiederà i precedenti DLC e neppure il gioco base per poter funzionare, essendo del tutto stand-alone. Prenotandola, in ogni caso, riceverete in regalo Destiny 2, La maledizione di Osiride e La mente bellica.

Ombre dal Profondo riporterà i guardiani sulla Luna, una delle principali ambientazioni del capostipite della serie, e offrirà una nuova storyline con la partecipazione dell'enigmatica Eris Morn, nuove imprese, armi ed equipaggiamenti esotici da conquistare e un'incursione nuova di zecca. Nell'attesa, vi consigliamo di leggere l'anteprima di Destiny 2: Ombre dal Profondo a cura del nostro Francesco Fossetti.



Paranoia: Happiness is Mandatory

• Sviluppatore: Black Shamrock & Cyanide Studio

• Publisher: Bigben Interactive

• Genere: GDR

• Data di uscita: 3 ottobre

• Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Paranoia: Happines is Mandatory è un gioco di ruolo ambientato nel Complesso Alfa, l'ultimo idilliaco rifugio dell'umanità controllato dal Computer. Tutti i cittadini vivono una vita fatta di gioia, ma dubitare della sua benevolenza e provare ad accedere a informazioni riservate sono considerati atti di tradimento.

Il titolo vi mette a capo di una squadra di quattro Risolutori, pienamente personalizzabili nelle abilità e nelle specializzazioni, che hanno il compito di individuare e annientare tutti i traditori. Il sistema di combattimento è di tipo tattico e prevede delle pause attive, mentre la progressione è vivacizzata da un sistema di cloni (si può avanzare anche dopo la morte).



Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

• Sviluppatore: Ubisoft Paris

• Publisher: Ubisoft

• Genere: Sparatutto in terza persona

• Data di uscita: 4 ottobre

• Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint vi riporta nuovamente nei panni dei Ghost, una squadra d'elite dell'esercito americano dedicato alle operazioni speciali dietro le linee nemiche. Stavolta, il loro compito è quello di addentrarsi nell'arcipelago d'Auroa, un enorme open world dove ha sede la Skell Technology, una società high-tech caduta nelle mani sbagliate.

Come Wildlands, anche Breakpoint pone l'accento sul gioco in cooperativa e sul miglioramento continuo di equipaggiamenti e abilità, specialmente nell'endgame, ma stavolta propone fin dal lancio anche una ricca componente competitiva chiamata Ghost War, con scontri in arene 4vs4 che sapranno appagare anche gli amanti del PvP. Il sistema di progressione è unico, ciò vale a dire la personalizzazione, le abilità e le armi vengono mantenute in tutte le attività.



Ghostbusters: The Video Game Remastered

• Sviluppatore: Saber Interactive

• Publisher: Mad Dog Games

• Genere: Azione / Avventura

• Data di uscita: 4 ottobre

• Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Ghostbusters: The Video Game Remastered è, come il titolo lascia chiaramente intendere, la versione rimasterizzata dell'omonimo gioco lanciato per la prima volta nel 2009. Questa nuova edizione presenta texture in alta definizione e filmati riadattati per non sfigurare sugli schermi moderni, mentre l'esperienza di gioco e la storia sono le medesime.

Le vicende, sceneggiate tra gli altri da Dan Aykroyd e Harold Ramis, sono ambientate dopo il secondo capitolo della saga cinematografica e vedono il celebre quartetto di acchiappafantasmi ingaggiare un quinto membro, il giocatore, in qualità di Addetto all'Equipaggiamento Sperimentale.



Trine 4: The Nightmare Prince

• Sviluppatore: Frozenbyte

• Publisher: Modus Games?

• Genere: Azione / Platform

• Data di uscita: 8 ottobre

• Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Dopo un terzo capitolo con idee interessanti ma non perfettamente compiuto, i ragazzi di Frozenbyte ci riprovano con Trine 4: The Nightmare Prince. I tre celebri eroi della serie - il mago Amadeus, il cavaliere Pontius e la ladra Zoya - sono tornati in missione per recuperare il tormentato principe Selius prima che il mondo venga inghiottito dalle tenebre, in un'avventura da fiaba messa in scena con uno stile 2.5D.

Gli elementi fondanti della serie sono rimasti intatti: anche Trine 4 spinge i giocatori ad affrontare l'avventura in coopertiva, sfruttando le differenti velleità degli eroi per risolvere gli enigmi ambientali basati sulla fisica e per liberarsi dell'orda di nemici che intralcia il loro cammino.



Yooka-Laylee and the Impossible Lair

• Sviluppatore: Playtonic Games

• Publisher: Team17

• Genere: Platform

• Data di uscita: 8 ottobre

• Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Il team Playtonic, nel quale figurano alcuni dei talenti creativi di Donkey Kong Country, torna con un nuovo capitolo della serie Yooka-Layle. The Imppossibile Lair, in ogni caso, si discosta dal precedente offrendo una commistione di livelli 2,5D e un'area di gioco, l'Oltremondo, in 3D. Il compito della coppia di eroi è quello di sventare l'ennesimo piano del malvagio Capital B, stavolta intenzionato ad utilizzare il dispositivo chiamato "Mente collettiva" per schiavizzare un intero regno di api.

L'Oltremondo non rappresenta solamente un luogo dal quale accedere ai livelli, bensì un'esperienza di gioco a sé stante, ricca di enigmi e segreti. Attraverso i suoi pulsanti, inoltre, è possibile alterare del tutto lo stato dei mondi del gioco, per una sfida sempre fresca e via via più impegnativa.



Indivisible

• Sviluppatore: Lab Zero

• Publisher: 505 Games

• Genere: Action/Platform/RPG

• Data di uscita: 8 ottobre

• Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Indivisible è un platform RPG d'azione con animazioni e paesaggi disegnati a mano da Lab Zero, team già responsabile di Skullgirls. Ambientato in un enorme mondo fantastico, Indivisible racconta la storia di Ajna, una ragazza impavida e ribelle che parte alla ricerca di un modo per salvare il mondo di Loka.

Il titolo offre decine di personaggi giocabili, ispirati, come lo stesso mondo di gioco, da diverse culture e mitologie. Durante il suo viaggio, Ajna incontrerà più di 20 "Incarnazioni", ovvero persone che può assorbire ed evocare per lottare al suo fianco. L'azione di gioco, dal canto suo, è descritta dagli sviluppatori come facile da imparare, ma difficile da padroneggiare.



Concrete Genie

• Sviluppatore: Playtonic Games

• Publisher: Sony

• Genere: Avventura

• Data di uscita: 9 ottobre

• Piattaforma: Esclusiva PlayStation 4



Concrete Genie ha stupito fin da subito grazie al suo originale concept, che vede un borgo marittimo sconvolto da una misteriosa minaccia. L'arma utilizzata dal protagonista Ash per affrontarla, tuttavia, è tanto insolita quanto originale: l'arte. Il ragazzo combatte a colpi d'immaginazione, trasformando le facciate dei palazzi in una tela per la sua straripante creatività, con l'obiettivo di strappare i quartieri dalle grinfie delle tenebre.

Nei panni di Ash, quindi, i giocatori sono chiamati a realizzare meravigliose opere d'arte per risolvere gli enigmi, e al contempo fare amicizia con le creature che prendono vita. Durante le fasi creative, è possibile scegliere tra una moltitudine di modelli (sbloccabili con la progressione e l'esplorazione) da piazzare mediante i controlli di movimento del Dualshock 4. Sebbene non sia possibile disegnare a piacimento, viene lasciata ampia libertà per quanto concerne il posizionamento, l'orientamento spaziale e la regolazione della grandezza. Vi consigliamo di leggere l'anteprima di Concrete Genie per ulteriori informazioni.



Frostpunk: Console Edition

• Sviluppatore: 11bit Studios

• Publisher: 11bit Studios

• Genere: Strategia / Sopravvivenza

• Data di uscita: 11 ottobre

• Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Frostpunk è un gioco di strategia e sopravvivenza, che offre un sfida complessa e una ricca struttura narrativa caratterizzata da una visione alternativa della rivoluzione industriale del XIX secolo. Le vicende sono ambientate in un universo in cui l'intero pianeta deve fare i conti con un'inspiegabile glaciazione che ha obbligato il genere umano a trovare un modo per adattarsi al clima proibitivo.

In veste di leader di quella che potrebbe essere l'ultima società civilizzata della storia, siete chiamati a edificare una città per i sopravvissuti, scoprire nuove tecnologie, esplorare le lande ghiacciate alla ricerca di risorse e, soprattutto, gestire e governare una società in un clima spietato. Nel farlo, potete scegliere di diventare una guida illuminata oppure un tiranno dal pugno di ferro. Il titolo è già disponibile su PC dall'aprile dello scorso anno, pertanto tra le nostre pagine trovate la recensione di Frostpunk.



GRID

• Sviluppatore: Codemasters

• Publisher: Codemasters

• Genere: Gioco di guida

• Data di uscita: 11 ottobre

• Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



La celebre serie racing di Codemasters approda per la prima volta sulla corrente generazione di console abbandonando la numerazione e configurandosi come una vera e propria ripartenza. GRID accompagna i piloti virtuali sulle strade e i circuiti più celebri del mondo, situati in quattro differenti continenti. L'ampio parco auto è organizzato in differenti categorie, ovvero GT, Touring, Stock, Muscle, Super-Modified.

Le tipologie di gare, dal canto loro, sono suddivise in Circuit, Street Racing, Ovals, Hot Laps, Point-to-Point e World Time Attack. GRID si preannuncia quindi come un'esperienza automobilistica completa, con un sistema di guida spiccatamente. Nel frattempo, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima di GRID, sul quale abbiamo fatto un ultimo giro di pista prima della recensione vera e propria.



Planescape Torment, Icewind Dale, Baldur's Gate e Baldur's Gate 2 Enhanced Edition

• Sviluppatore: Beamdog

• Publisher: Skybound Games

• Genere: GDR

• Data di uscita: 15 ottobre

• Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Alcuni dei più grandi capolavori del genere GDR stanno per arrivare nella loro forma migliore di sempre anche su console, riadattati per garantire un'esperienza di gioco naturale anche con il pad. Tutti i titoli avevano già subito il trattamento "Enhanced" su PC da parte di Beamdog, che aveva introdotto il supporto agli schermi HD, miglioramenti all'interfaccia utente e al multiplayer, bilanciamenti al gameplay e molto altro.

The Baldur's Gate: Enhanced Edition Pack includerà l'originale Baldur's Gate: Enhanced Edition e il suo sequel, Baldur's Gate II: Enhanced Edition, con tutti i loro contenuti DLC e quest rinnovate, oltre che con l'espansione Baldur's Gate: Siege of Dragonspear, che presenta contenuti originali creati da Beamdog per collegare i due titoli. Planescape: Torment: Enhanced Edition e Icewind Dale Enhanced Edition, dal canto loro, verranno venduti in un'unica confezione assieme a tutti i loro DLC. Un altro grande capolavoro, Neverwinter Nights: Enhanced Edition, verrà commercializzato su console il prossimo 2 dicembre.



Travis Strikes Again: No More Heroes - Complete Edition

• Sviluppatore: Grasshopper Manufacture

• Publisher: Marvelous

• Genere: Azione

• Data di uscita: 17 ottobre

• Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Dopo il successo riscontrato su Nintendo Switch, che ha permesso a Suda51 di mettere in cantiere il terzo capitolo della serie regolare, arriva anche sulle altre piattaforme di gioco lo spin-off Travis Strikes Again: No More Heroes. Travis, mentre si sta godendo la vita nella sua roulotte nel profondo Sud, riceve la visita di Badman, intenzionato a vendicare la figlia Bad Girl. Lo scontro, tuttavia, viene improvvisamente interrotto quando i due vengono risucchiati nella console Death Drive Mk II.

Il pretesto perfetto per imbastire un'esperienza cooperativa che accompagna i videogiocatori attraverso tanti giochi differenti tra loro, ognuno di essi con un boss di fine livello che non è affatto contento dell'invasione di Travis. La Complete Edition in arrivo su PlayStation 4 e Xbox One include anche i due contenuti scaricabili lanciati dopo l'uscita originaria, ovvero #1 Black Dandelion" e "#2 Bubblegum Fatale". Già che ci siete, leggete la recensione di Travis Strikes Again: No More Heroes per Nintendo Switch.



Piante vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville

• Sviluppatore: PopCap Games

• Publisher: Electronic Arts

• Genere: Sparatutto in terza persona

• Data di uscita: 18 ottobre

• Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Piante vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville s'inserisce sulla scia della serie Garden Warfare offrendo 20 classi di piante e zombi (completamente personalizzabili) e permettendo di giocare sia in cooperativa, con squadre composte da 4 giocatori libere di esplorare tre grandi regioni (Bosco Bislacco, Monte Scosceso e il centro città di Neighborville), sia nel multigiocatore competitivo, in sei differenti modalità di gioco, tra cui un'intensa Arena di battaglia 4 contro 4. Tutte le modalità sopra descritte possono essere affrontate anche in co-op locale con schermo condiviso.

Segnaliamo che avete tempo fino al 30 settembre per acquistare in anteprima la Founder's Edition di Piante vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville al prezzo scontato di 29,99 euro (invece di 39,99 euro) e iniziare a giocare fin da subito, contribuendo assieme agli sviluppatori a rifinire l'esperienza di gioco. Il titolo, chiaramente, rimarrà per sempre vostro, anche dopo il lancio ufficiale.

WWE 2K20

• Sviluppatore: Visual Concepts

• Publisher: 2K Games

• Genere: Picchiaduro

• Data di uscita: 22 ottobre

• Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



L'apprezzata serie di Visual Concepts non manca all'appuntamento neppure quest'anno. Stando a quanto dichiarato, WWE 2K20 offre l'esperienza più completa della serie, con meccaniche di gioco migliorate, comandi ottimizzati e tutte le Superstar, Hall of Famer e Leggende WWE preferite dai giocatori.

WWE 2K20 mette sul piatto anche una nuova modalità Presentazione 2K incentrata sulla storia delle Four Horsewomen/Women's Evolution, il ritorno delle Torri 2K, un'inedita modalità La mia CARRIERA e match Mixed Tag da affrontare con combattenti di entrambi i generi.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III

• Sviluppatore: Nihom Falcom

• Publisher: NIS America

• Genere: GDR

• Data di uscita: 22 ottobre

• Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Ad oltre due anni dal lancio giapponese, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III si appresta finalmente ad arrivare anche in Occidente. Similmente ai suoi predecessori, anche questo terzo capitolo è un JRPG con un sistema di combattimento a turni. Il protagonista è Rean Schwarzer, che dopo aver preso parte alla Guerra Civile ed essersi diplomato presso la Thors Military Academy, è intenzionato a iniziare una nuova vita in qualità di istruttore per un campus dell'accademia.

La guerra, tuttavia, è nuovamente alle porte, e stavolta Rean deve guidare in battaglia i suoi stessi studenti. Nell'attesa che il titolo arrivi sugli scaffali, vi consigliamo di scaricare la demo di The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III, che include anche un'enciclopedia ricca di informazioni su storia e personaggi.



MediEvil

• Sviluppatore: Other Ocean

• Publisher: Sony Interactive Entertainment

• Genere: Azione / Avventura

• Data di uscita: 25 ottobre

• Piattaforma: Esclusiva PlayStation 4



Ri-edizione della prima, indimenticabile avventura di Sir Daniel Fortesque, MediEvil promette di conservare tutta la magia che ha fatto sognare i giocatori che hanno avuto l'opportunità di vivere la prima generazione di PlayStation. Gli sviluppatori di Other Ocean hanno mantenuto le dinamiche di gioco dell'originale, ma hanno completamente revisionato il comparto tecnico per renderlo al passo con i tempi.

L'avventura si apre con Sir Daniel Fortesque che risorge in modo imprevisto dalla tomba. Il cavaliere più inetto di sempre ha ora l'occasione per vendicarsi del malvagio stregone Zarok e salvare il regno di Gallowmere. Solo così potrà finalmente diventare un vero eroe! Nell'attesa che il titolo arrivi sugli scaffali, vi consigliamo di provare la demo a tempo di MediEvil prima che venga rimossa dal PlayStation Store il prossimo 6 ottobre!



The Outer Worlds

• Sviluppatore: Obsidian Entertainment

• Publisher: Private Division

• Genere: GDR

• Data di uscita: 25 ottobre

• Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



The Outer Worlds è un GDR fantascientifico per giocatore singolo e in prima persona sviluppato da Obsidian Entertainment, rinomato studio di sviluppo recentemente entrato a far parte della scuderia di Microsoft. Mentre esplorate la colonia spaziale di Halcyon, siete chiamati a sviluppare il vostro personaggio e a plasmare la vostra storia in completa libertà, compiendo le azioni che ritenete più opportune o prendendo decisioni durante i dialoghi.

The Outer Worlds fa della libertà d'approccio il suo elemento fondante. Pensate che è anche possibile eliminare qualsiasi personaggio non giocante, anche coloro che svolgono un ruolo importante nella trama assegnandovi delle missioni: il mondo di gioco si adatta di conseguenza. Ne saprete di più leggendo l'anteprima di The Outer Worlds a cura di Giuseppe Arace.

Call of Duty: Modern Warfare

• Sviluppatore: Infinity Ward

• Publisher: Activision

• Genere: FPS

• Data di uscita: 25 ottobre

• Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Nuovo capitolo della serie campione d'incassi di Activision, Call of Duty: Modern Warfare rappresenta al contempo un ritorno alle origini e un passo verso il futuro. I ragazzi di Infinity Ward hanno deciso di riportare in auge il filone che li ha resi famosi conservando i suoi tratti distintivi - come alcuni personaggi e il realismo bellico - e attualizzandoli all'epoca contemporanea. La guerra che si combatte oggigiorno è più subdola e insidiosa di quella di 10 anni fa, e si manifesta anche attraverso atti di terrorismo e ritorsioni.

Accanto ad una campagna single-player cinematografica, presentatasi con un trailer al PlayStation State of Play di pochi giorni fa, non mancheranno un nutrito campionario di modalità multigiocatore competitive - tra cui la classica 6vs6, la nuova Gunfight 2vs2, Ground War 32vs32 e persino una per 100 giocatori - e cooperative, come le Operazioni Speciali. Attenzione, però: queste ultime saranno un'esclusiva PlayStation 4 per ben un anno!



Close to the Sun

• Sviluppatore: Storm in a Teacup

• Publisher: Wired Productions

• Genere: Horror

• Data di uscita: 29 ottobre

• Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Close to the Sun è un gioco horror tutto italiano sviluppato da Storm in a Teacup, che dopo essere stato lanciato su PC si appresta ad arrivare anche su console. Il titolo è caratterizzato da un'estetica art deco ed è ambientato in un ventesimo secolo alternativo. Siete chiamati ad impersonare Rose mentre si avventura sulla Helios - una colossale e misteriosa nave creata da Nikola Tesla in persona - alla ricerca di sua sorella.

Nella realtà dipinta dai ragazzi di Storm in a Teacup, le invenzioni e le scoperte del celebre fisico e ingegnere elettrico hanno avuto un impatto profondo sulla società e hanno dato il via ad una seconda era di illuminismo scientifico. Se ne volete sapere di più sulle meccaniche di gioco, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Close to the Sun per PC.



Super Monkey Ball: Banana Blitz HD

• Sviluppatore: SEGA

• Publisher: SEGA

• Genere: Platform / Party

• Data di uscita: 29 ottobre

• Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Super Monkey Ball: Banana Blitz HD è la versione rimasterizzata dell'omonimo titolo lanciato per la prima volta nel 2006 su Nintendo Wii, che offre una raccolta di oltre 100 livelli e 50 mini-giochi affrontabili anche in compagnia.

Questa nuova edizione offre una grafica migliorata, uno schema dei comandi rinnovato, il supporto alle classifiche online e la nuova modalità Decathlon, composta da un set di 10 mini-giochi. Potete farvi un'idea più precisa guardando il video gameplay di Super Monkey Ball: Banana Blitz HD disponibile tra le nostre pagine.



Yakuza 4 Remastered

• Sviluppatore: Yakuza Studio

• Publisher: SEGA

• Genere: Azione / Avventura

• Data di uscita: 29 ottobre

• Piattaforma: esclusiva PlayStation 4



Dopo il terzo capitolo, si appresta a tornare su PlayStation 4 inversione rimasterizzata pure Yakuza 4, anch'esso nell'ambito della Yakuza Remastered Collection acquistabile sul PlayStation Store al prezzo di 59,99 euro.

Sono inclusi tutti i contenuti dell'originale, una nuova traduzione in lingua inglese, e il supporto alla risoluzione 1080p a 60fps. L'11 febbraio arriverà anche l'ultimo componente della collection, ovvero Yakuza 5.