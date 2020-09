Nuovi giochi PS4 e Xbox One: tutte le uscite di ottobre 2020

Ultimo mese a separare la community videoludica dall'esordio di PlayStation 5 e Xbox Series X, l'ottobre 2020 porta con sé un'inestricabile combinazione di nostalgia ed entusiasmo. Il supporto alle console current gen da parte delle software house si protrarrà ancora per molto tempo, ma novembre segnerà inevitabilmente l'avvio di un processo di graduale addio agli attuali hardware Sony e Microsoft.



Molti i giochi pronti a debuttare nelle prossime settimane, con produzioni afferenti a più generi videoludici. La Gran Bretagna distopica concepita da Ubisoft attende i giocatori in Watch Dogs: Legion, mentre gli amanti dei platform e delle avventure di Guerre Stellari potranno immergersi rispettivamente in Crash Bandicoot 4 e Star Wars: Squadrons. FIFA 21 è pronto a conquistare i frequentatori dei campi di calcio, mentre nel mese di Halloween non potevano mancare molteplici produzioni horror. Afferrato un cappotto e preparato un tè caldo, passiamo in rassegna i nuovi giochi PS4 e Xbox One che ci aiuteranno ad affrontare l'autunno nel mese di ottobre!



Crash Bandicoot 4 It's About Time

Sviluppatore: Toys for Bob

Publisher: Activision

Genere: Platform

Data di uscita: 2 Ottobre

Piattaforme: PlayStation 4 / Xbox One



Dopo una lunga assenza dai lidi videoludici, interrotta soltanto dalla pubblicazione della Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, l'irriverente marsupiale arancione è pronto a fare ritorno con un'avventura completamente inedita. Affiancato da Coco, il buon Crash si prepara a difendere un intero multiverso dalla minaccia di Neo Cortex ed N. Tropy. Percorrendo una miriade di livelli e infrangendo casse a tutto spiano, i Bandicoot non mancheranno di cimentarsi in balzi all'ultimo millimetro, sfrenate acrobazie e scontri con Boss improbabili. A movimentare il tutto, la possibilità di contare sui misteriosi poteri delle Maschere Quantiche.

Grandi notizie inoltre per gli amanti del multiplayer in locale! Crash Bandicoot 4: It's About Time consentirà infatti fino a un massimo di 4 amici di cooperare per avanzare nell'avventura o di affrontarsi in due distinte modalità di gioco.



Star Wars Squadrons

Sviluppatore: EA Motive

Publisher: Electronic Arts

Genere: Azione / Simulazione

Data di uscita: 2 Ottobre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation VR / Xbox One



Tutti i piloti di X-Wing e caccia TIE sono chiamati a rapporto e invitati a fare ingresso nell'abitacolo per catapultarsi ancora una volta tra le rotte siderali della Galassia Lontana Lontana. Star Wars: Squadrons offre agli appassionati di Guerre Stellari una campagna principale che racconta una storia inedita, cronologicamente collocata dopo Episodio VI: Il Ritorno dello Jedi. L'avventura sarà vissuta dai due diversi punti di vista offerti dai sostenitori dell'Impero e della Nuova Repubblica. Caratterizzato da visuale in prima persona, il gioco supporta anche PlayStation VR.

Oltre all'esperienza single player, il titolo EA Motive offre anche un comparto multigiocatore online, che vedrà gli aspiranti piloti fronteggiarsi in scontri 5v5. Avventurandosi in battaglia, si potranno progressivamente sbloccare armi, componenti meccaniche e oggetti estetici per personalizzare il proprio velivolo.



Foregone

Sviluppatore: Big Blue Bubble

Publisher: Big Blue Bubble

Genere: Indie

Data di uscita: 5 Ottobre

Piattaforme: PlayStation 4 / Xbox One



Il team di sviluppo indipendente Big Blue Bubble propone al pubblico un action platform in due dimensioni, realizzato interamente in pixel art. Il gioco si sviluppa sullo sfondo della città di Calagan, funestata dalla minaccia di una forza portatrice di corruzione nota come "Harrow". Controllando un esercito di pericolose entità, quest'ultima punta alla completa distruzione di Calagan.

Toccherà al giocatore vestire i panni di un super soldato e dedicarsi ad una lotta senza quartiere imbracciando potenti armi e indagando sulle origini della misteriosa Harrow.



Ride 4

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Racing Game

Data di uscita: 8 Ottobre

Piattaforme: PlayStation 4 / Xbox One



Gli appassionati di corse su rombanti due ruote potranno presto cavalcare l'asfalto in Ride 4. Il racing game firmato dagli sviluppatori di Milestone propone un impasto videoludico composto di centinaia di veicoli, decine di piste e un nuovo livello di realismo. Un ciclo giorno/notte, meteo dinamico e un sistema di intelligenza artificiale neurale basato sul machine learning sono tra gli elementi che caratterizzano il gameplay del nuovo capitolo della serie simulativa.

Accanto ad una campagna single palyer la cui evoluzione è plasmata dalle scelte del giocatore, trova spazio anche un immancabile comparto multigiocatore online, per grandi competizioni all'ultima curva.



In attesa di scendere in pista, sulle pagine di Everyeye trovate un ricco provato di Ride 4, a cura di Luca del Pizzo.



EA Sports FIFA 21

Sviluppatore: Electronic Arts

Publisher: Electronic Arts

Genere: Sportivo

Data di uscita: 9 Ottobre

Piattaforme: PlayStation 4 / Xbox One



Anche quest'anno, EA propone una nuova incarnazione della sua celebre serie calcistica, con FIFA 21 pronto a intrattenere gli appassionati di calcio con diverse modalità di gioco. Ritorna lo street football di Volta, per sfide in oltre 20 campi di tutto il mondo. Immancabile inoltre la modalità Carriera, per i giocatori desiderosi di cimentarsi nella gestione del proprio team in un lungo percorso in direzione del successo. Con opzioni legate ad allenamenti, calciomercato e incontri, sarà possibile affrontare diverse competizioni, tra UEFA Champions League, CONMEBOL Libertadores, Premier League, LaLiga Santander e Bundesliga.

Gli appassionati in cerca di maggiore libertà potranno personalizzare i propri match calcisitici grazie alla modalità Regole Speciali. Immancabile, infine, il ritorno di FIFA Ultimate Team, che porta per la prima volta con sé anche un'opzione di gioco cooperativo.



G.I. Joe: Operation Blackout

Sviluppatore: GreenMill Entertainment

Publisher: GreenMill Entertainment

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 13 Ottobre

Piattaforme: PlayStation 4 / Xbox One



Gli Anni '80 ritornano alla ribalta con l'annuncio di G.I. Joe: Operation Blackout, nuova produzione firmata GreenMill Entertainment. Lo sparatutto in terza persona si appresta a dar nuova vita al franchise, con un'avventura che promette un cast di 12 personaggi, afferenti tanto al Team Cobra quanto al Team Joe.

Alle 18 missioni che compongono l'avventura principale, si affianca una modalità multiplayer competitiva, che consente ai giocatori fronteggiarsi all'interno di apposite Arene PvP.



Cloudpunk

Sviluppatore: ION Lands

Publisher: ION Lands

Genere: Indie

Data di uscita: 15 Ottobre

Piattaforme: PlayStation 4 / Xbox One



Atmosfere spiccatamente cybepunk attendono i giocatori all'interno di Cloudpunk, avventura dall'impianto story driven. Nei panni della giovane Rania, ci si ritroverà al servizio di Cloudpunk, una semi-legale compagnia di consegne che offre i propri servizi tra gli oscuri vicoli della megalopoli di Nivalis. Tra androidi, esseri umani e intelligenze artificiali, una lunga notte porterà ad intrecciare il proprio destino con quello degli abitanti di questo strano angolo di mondo.

Avventurandosi con coraggio in pericolose spedizioni, le scelte di Rania avranno un impatto concreto sui cittadini che popolano i grattacieli e i bassifondi di Nivalis.



In attesa dell'arrivo del gioco su console Sony e Microsoft, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione della versione PC di Cloudpunk redatta da Stefano Calzati.



Raji: An Ancient Epic

Sviluppatore: Nodding Heads

Publisher: Super.com

Genere: Action Adventure

Data di uscita: 15 Ottobre

Piattaforme: PlayStation 4 / Xbox One



Debuttato in esclusiva temporale su Nintendo Switch, il titolo indie si appresta a varcare i confini del catalogo della console ibrida. Ispirato alla mitologia indù e balinese, Raji: An Ancient Epic immerge i giocatori nelle atmosfere di un'India antica, per vestire i panni della giovane Raji. Agile acrobata, la fanciulla si ritroverà a diventare lo strumento di potenti divinità, impegnate in una lotta atavica contro le orde demoniache guidate dall'oscuro Mahabalasura.

Tra fortezze e palazzi, giardini e deserti, Raji dovrà padroneggiare armi imbevute della benedizione degli dèi per ricongiungersi al fratello minore Golu, rapito da un esercito di spietati demoni.



In attesa del debutto su PlayStation 4 e Xbox One, sulle nostre pagine trovate la recensione di Raji: An Ancient Epic realizzata in occasione dell'uscita su Nintendo Switch.



Amnesia: Rebirth

Sviluppatore: Frictional Games

Publisher: Frictional Games

Genere: Horror

Data di uscita: 20 Ottobre

Piattaforme: PlayStation 4



La serie di Frictional Games è pronta a turbare ancora una volta i placidi sonni dei videogiocatori. A dieci anni di distanza dalla pubblicazione di Amnesia: The Dark Descent, i creatori della serie SOMA ritornano alle origini con Amensia: Rebirth. Nei panni di Tasi Trianon, i giocatori si ritroveranno smarriti nel cuore del deserto algerino. Dalle strumentazioni di un velivolo abbandonato alcuni operatori cercano inutilmente di contattare la donna: con la mente turbata da ricordi confusi e frammentari, la protagonista dovrà cercare di venire a capo del mistero che circonda la scomparsa dei propri compagni di viaggio.

Come da tradizione per la serie, la missione sarà turbata da un'oscura presenza determinata a dare la caccia a Tasi. I giocatori più coraggiosi potranno affrontare un viaggio tra speranza e dannazione nel nuovo Amnesia: Rebirth.



Remothered: Broken Porcelain

Sviluppatore: Stormind Games; Darril Arts

Publisher: Modus Games

Genere: Survival horror

Data di uscita: 20 Ottobre

Piattaforme: PlayStation 4 / Xbox One



L'universo horror a firma italiana di Remothered: Tormented Fathers ritorna nel 2020 con Broken Porcelain. Con l'obiettivo di turbare la quiete mentale tanto di nuovi fan quanto di appassionati del precedente capitolo, la produzione accompagna i giocatori alla scoperta degli angoli più oscuri dell'Ashmann Inn. Nelle profondità dell'hotel si celano terrificanti ombre pronte a dare la caccia al cast di protagonisti, tra carismatiche vecchie conoscenze e volti completamente nuovi.

Per sopravvivere, sarà necessario fare tesoro di ogni risorsa disponibile entro i confini delle stanze d'albergo e aguzzare l'ingegno. I giocatori più coraggiosi dovranno sorprendere i propri inseguitori in un thriller carico di tensione, sulle note della colonna sonora composta da Luca Balboni.



Transformers Battlegrounds

Sviluppatore: Coatsink

Publisher: Outright Games

Genere: Strategico

Data di uscita: 23 Ottobre

Piattaforme: PlayStation 4 / Xbox One



Il franchise dei Transfomers compie una nuova sortita nel mondo videoludico con Transformers: Battlegrounds. La Terra è ancora una volta minacciata da Megatron e il giocatore sarà chiamato a difendere il pianeta. Per vincere la propria battaglia contro il male, sarà essenziale guidare con saggezza le azioni del proprio team, sfruttando il supporto offerto da Optimus Prime, Grimlock e molti altri personaggi della serie. Strutturato in scontri tattici a turni, Transformers: Battleground consente ai giocatori di affrontare l'avventura in tre differenti livelli di difficoltà.

Il multiplayer in locale consente inoltre di cimentarsi in diverse modalità di gioco, da Orde a Ottieni la bandiera.



Ghostrunner

Sviluppatore: One More Level; 3D Realms; Slipgate Ironworks;

Publisher: 505 Games; All in! Games

Genere: Azione

Data di uscita: 27 Ottobre

Piattaforme: PlayStation 4 / Xbox One



Slasher dai ritmi frenetici e adrenalinici, Ghostrunner conduce il giocatore tra le atmosfere cyperpunk di un'oscura megalopoli sviluppata in verticale. Un cataclisma devastante ha compromesso le possibilità di sopravvivenza dell'intero genere umano, ora assembrato nella Torre Dharma, ultima roccaforte in grado di offrire protezione a uomini e donne. Risalendo la struttura dal basso verso l'alto, un letale cyber-ninja cercherà vendetta contro il dispotico Mara, Maestro di Chiavi che regna sulla città con il pugno di ferro.

Ghostrunner offre un combat system violento e dinamico, la cui assoluta protagonista è l'affilata katana nelle mani del protagonista.



In attesa di poter cercare vendetta tramite furenti fendenti, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca anteprima di Ghostrunner, a cura del nostro Antonio Izzo.



Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues

Sviluppatore: GameMill Entertainment

Publisher: GameMill Entertainment

Genere: Picchiaduro

Data di uscita: 27 Ottobre

Piattaforme: PlayStation 4 / Xbox One



La saga di Karate Kid è pronta a tornare in azione grazie alla nuova produzione videoludica firmata GameMill Entertainment. Piacchiaduro a scorrimento strutturato in 28 missioni, il titolo consentirà al giocatore di vestire i panni di otto personaggi principali. Con una trama inedita, il videogioco punta a offrire ulteriore sviluppo all'opera del regista John G. Avildsen.

Tra set di combo e tecniche speciali, l'epopea di Karate Kid è pronta a conquistare i cuori degli appassionati vittime della nostalgia.



In attesa dell'esordio di quest'inaspettata produzione, il nostro Alessandro Bruni ripercorre la storia dei videogiochi dedicati a Karate Kid.



Watch Dogs: Legion

Sviluppatore: Ubisoft Toronto

Publisher: Ubisoft

Genere: Azione

Data di uscita: 29 Ottobre

Piattaforme: PlayStation 4 / Xbox One



In una Londra distopica protagonista di un futuro non troppo lontano, la società inglese è alle prese con una quotidianità vittima di un violento confronto tra molteplici fazioni. Crimine organizzato e milizie private si contendono il controllo della capitale britannica, sullo sfondo di un conflitto aperto tra uno stato di polizia e un fronte rivoluzionario. Tra i membri di quest'ultimo, noto come Deadsec, il giocatore dovrà reclutare un gruppo equilibrato di collaboratori, tramite il quale contrastare l'oppressione della S.I.R.S. Open world dalle ambizioni rivoluzionarie, Watch Dogs: Legion consente al giocatore di reclutare ogni NPC presente in-game, sia egli un autista o un'anziana agente segreta ormai in pensione.

Ad arricchire l'offerta non manca un comparto multigiocatore, con la possibilità di unire le forze ad un massimo di altri 3 giocatori, con cui affrontare apposite missioni cooperative e l'endgame.



In attesa di potersi calare nella Londra rivoluzionaria di Ubisoft, sulle pagine di Everyeye è disponibile un ricco provato di Watch Dogs: Legion, a cura del nostro Tommaso "Todd" Montagnoli.



The Dark Pictures Anthology: Little Hope

Sviluppatore: Supermassive Games

Publisher: Bandai Namco

Genere: Horror

Data di uscita: 30 Ottobre

Piattaforme: PlayStation 4 / Xbox One



Giusto in tempo per Halloween, ritorna l'etichetta The Dark Pictures Anthology, antologia firmata Bandai Namco e interamente dedicata al mondo dei giochi horror indipendenti. In questa nuova incarnazione, il publisher propone al pubblico Little Hope, inquietante avventura ambientata tra le nebbie di un'omonima cittadina abbandonata. Protagonisti sono quattro studenti del college e il loro professore, rimasti bloccati entro i confini della località. Tra le vie di Little Hope, agghiaccianti visioni e una forza oscura minacciano le anime dei protagonisti: riusciranno a sopravvivere?

Ispirato ai processi alle streghe tenutisi ad Andover nel XVII secolo, Little Hope può essere affrontato in multiplayer online e in locale, rispettivamente in due o sino a cinque giocatori.