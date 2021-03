Nuovi giochi PS5 e PS4: tutte le uscite di aprile 2021

Dopo un marzo su PS4 e PS5 decisamente ricco di appuntamenti, il catalogo primaverile si amplia in casa Sony con una meno densa ma altrettanto interessante carrellata di produzioni. Tra le epopee videoludiche inedite trovano spazio le atmosfere sci-fi di Outriders, alle quali si affianca il ritorno in grande stile della serie di Lorne Lanning, con Oddworld: Soulstorm. Spazio ovviamente anche a Returnal, esclusiva PS5 firmata Housemarque, mentre gli amanti di sport e motori potranno dedicarsi alle nuove iterazioni di Moto GP e MLB The Show. Presenti all'appello anche grandi ritorni, con la categoria che vede in testa l'atteso NieR: Replicant, e le produzioni indie, tra le quali spiccano Lost Words: Beyond the Page e Cozy Grove. Ecco dunque la nostra selezione di nuovi giochi PS4 e PS5 in arrivo ad aprile 2021: buona lettura!

Outriders

Sviluppatore: People Can Fly

Publisher: Square Enix

Genere: Shooter

Data di uscita: 1 Aprile

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Con Outriders, People Can Fly propone agli amanti dello sparatutto un'avventura di stampo sci-fi che punta a creare un ibrido tra shooter e GDR. Tra foreste, deserti e lande aliene, il pianeta di Enoch è la nuova frontiera dell'umanità. Qui, vestiremo i panni di un Outrider, per partire alla ricerca delle origini di un misterioso segnale. Con un'ampia libertà di approccio al gameplay, la produzione consente di dar forma al proprio alter-ego selezionando tra 4 differenti classi, ognuna delle quali definita da uno specifico albero di abilità. Tra armi ed equipaggiamenti personalizzabili, sparatorie e poteri speciali, Outriders include anche un comparto narrativo dall'intreccio elaborato.

Ricordiamo che il titolo può essere giocato sia in solitaria sia in modalità cooperativa, grazie al supporto ad un assetto multiplayer drop in/drop out sino a 3 giocatori. Gli Outrider che hanno già calcato la superficie di Enoch in occasione della pubblicazione della Demo del titolo potranno usufruire dei precedenti salvataggi.



Per tutti i dettagli sulle dinamiche di gameplay di questo nuovo shooter sci-fi, sulle pagine di Everyeye è disponibile il provato di Outriders redatto dal nostro Giovanni Panzano.



Lost Words: Beyond the Page

Sviluppatore: Sketchbook Games

Publisher: Modus Games

Genere: Platform

Data di uscita: 6 Aprile

Piattaforme: PlayStation 4



Esordito in esclusiva temporale su Google Stadia, Lost Words: Beyond the Page raggiunge ora anche il mondo console. Con uno stile artistico peculiare, il platform dal forte carico emozionale pone al centro della scena il rapporto tra una bimba e la sua incredibile nonna. Con il forte legame tra le due messo in crisi da un triste evento, la piccola protagonista cercherà rifugio nel suo amore per le parole e la narrazione, dando forma ad una fiaba capace di trasportarne la mente in un luogo lontano in cui sentirsi al sicuro.

Lost Words: Beyond the Page vede alternarsi e integrarsi due differenti piani narrativi. Da un lato, vediamo la bambina saltare letteralmente tra le parole nel suo variopinto diario, le cui pagine si animano in maniera dinamica tra un balzo e l'altro. A queste sezioni che raccontano le vicende del mondo reale, si susseguono le avventure di un'eroina immaginaria impegnata in un viaggio per salvare un regno fatato sfruttando la magia delle parole.



Oddworld: Soulstorm

Sviluppatore: Oddworld Inhabitants

Publisher: Oddworld Inhabitants

Genere: Platform / Puzzle / Avventura

Data di uscita: 6 Aprile

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



La saga ideata da Lorne Lanning ritorna in azione con un capitolo inedito, che recupera le aspirazioni originali dell'autore videoludico. Dopo l'apprezzato Oddworld: New 'n' Tasty (remake di Oddworld: Abe's Oddyseee), il team di Oddworld Inhabitants porta in scena il sequel Oddworld: Soulstorm. Questa nuova epopea vedrà Abe impegnato ancora una volta nel tentativo di salvare i Mudokon da un destino di schiavitù e sottomissione.

L'immaginario cinico e inquietante della saga si prepara a fare ritorno con un approccio che unisce tradizione e innovazione. Per l'occasione, Abe potrà fare affidamento su di un'inedita abilità nel crafting, che gli consentirà - ad esempio - di dar forma a bombe e trappole con cui contrastare gli Slig. A fare da sfondo all'avventura videoludica, un comparto grafico di grande impatto, che gli autori hanno identificato con l'espressione 2.9D.



Ricordiamo ai giocatori attivi su next-gen Sony che Oddworld: Soulstorm sarà gratis su PS5 con PS Plus nell'ambito della line-up di titoli offerti dal servizio nel corso del mese di aprile 2021.



Star Wars Republic Commando

Sviluppatore: Aspyr

Publisher: Aspyr

Genere: Shooter

Data di uscita: 6 Aprile

Piattaforme: PlayStation 4



Dopo Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy e Star Wars Jedi Knight: Jedi Outcast, il team di Aspyr porta su console contemporanee un altro classico del passato videoludico della Galassia Lontana Lontana. Direttamente dal lontano 2006, Star Wars Republic Commando conduce i giocatori al cuore delle Guerre dei Cloni. Alla guida della Squadra Delta, sarà necessario infiltrarsi tra i nemici e sventare la pericolosa minaccia. Ai propri ordini, il giocatore troverà pronti Boss, Fixer, Scorch e Sev, soldati d'élite del Commando della Repubblica.

Guidando con un'attenta strategia il proprio team, ci si troverà a fronteggiare una variegata selezione di avversari, tra mercenari Trandoshani e guerrieri insettoidi originari di Geonosis.



Cozy Grove

Sviluppatore: Spry Fox

Publisher: Spry Fox

Genere: Life Simulator

Data di uscita: 8 Aprile

Piattaforme: PlayStation 4



Gli amanti dei life simulator possono prepararsi a vestire i bizzarri panni di un esploratore Scout fantasma, ormai residente su di un'isola popolata di spiriti. Esplorando la foresta di Cozy Grove, sarà possibile imbattersi in una insolita selezione di anime, alle quali sarà possibile offrire amicizia e aiuto. Con il passare del tempo, sarà inoltre possibile scoprire le storie uniche che si celano dietro questi bizzarri fantasmi virtuali.

Con una mappa disegnata a mano, il mondo dipinto dall'indie si anima in maniera dinamica, man mano che il protagonista prosegue nella propria opera di Scout ectoplasmatico. Aiutare gli altri fantasmi non è ad ogni modo l'unica attività possibile: pescare, decorare la propria abitazione o cercare spiriti animali sono solo alcune delle molteplici alternative disponibili.



SaGa Frontier Remastered

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: JRPG

Data di uscita: 15 Aprile

Piattaforme: PlayStation 4



Il GDR nipponico targato 1998 torna in azione dopo un'operazione di ampliamento e rinnovamento. Sul fronte contenutistico, SaGa Frontier Remastered propone in particolare un personaggio principale aggiuntivo. Oltre ai protagonisti originali, questa versione rimasterizzata include infatti anche Fuse, eroe inedito pronto a offrire una ulteriore prospettiva all'epica avventura.

Sul fronte tecnico, invece, la produzione Square Enix propone una revisione grafica a supporto dell'alta definizione, ma non solo. Il team di sviluppo ha infatti provveduto anche a migliorare l'interfaccia di gioco e ad introdurre una modalità a doppia velocità che rende più fluido lo svolgimento dell'azione.



Terminator: Resistance

Sviluppatore: Teyon

Publisher: Reef Entertainment

Genere: Shooter

Data di uscita: 30 Aprile

Piattaforme: PlayStation 5



Lo scenario della "Guerra futura" paventato nelle pellicole Terminator e Terminator 2: Judgment Day prende vita nell'universo videoludico grazie a Terminator: Resistance. Spratutto in prima persona già disponibile su PC e console, il titolo di Teyon approda ora anche su next-gen a distanza di circa un anno e mezzo dalla prima pubblicazione. Per sancire la sconfitta delle macchine, il giocatore dovrà farsi strada con furia tra i nemici e intrufolarsi tra le difese di Skynet. Per raggiungere l'obiettivo, raccogliere rottami e potenziare le proprie abilità sarà un'esigenza essenziale, lungo un percorso che porterà il protagonista a modificare il destino degli umani sopravvissuti.

Nella versione PlayStation 5, Terminator: Resistance proporrà un frame rate potenziato, tempi di caricamento più rapidi, maggiore fedeltà visiva e supporto al DualSense. Inclusa inoltre una modalità di gioco aggiuntiva denominata "Infiltrator", che consentirà di assumere il controllo del devastante T-800.



In vista di questo secondo esordio dello shooter degli autori di Rambo: The Videogame, sulle pagine di Everyeye è disponibile la recensione di Terminator: Resistance redatta dal nostro Icilio Bellanima.



R-Type Final 2

Sviluppatore: Granzella

Publisher: NIS America

Genere:Shoot'em up

Data di uscita: 30 Aprile

Piattaforme: PlayStation 4



Le astronavi R-Type tornano a navigare nello spazio profondo, equipaggiate con un arsenale di armi che spazia tra novità e tradizione, tra cannoni a onda, unità di forza e dispositivi bit. A segnare l'evoluzione della serie, troviamo ovviamente un comparto grafico migliorato, ma non solo. A rendere l'esperienza più dinamica ci pensano infatti nemici che si evolvono, livelli che si trasformano in maniera dinamica e un indicatore di difficoltà che si modifica in tempo reale in reazione alle performance del giocatore.

La minaccia di Bydo è pronta a colpire i piloti spaziali, che potranno confrontare i propri risultati in una classifica mondiale.



MLB The Show 21

Sviluppatore: San Diego Studio

Publisher: SIE

Genere: Sportivo

Data di uscita: 20 Aprile

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



I campi da baseball virtuali di MLB The Show 21 sono pronti a popolarsi di atleti, sia su console old-gen sia su next-gen. Per la nuova iterazione dell'IP, gli sviluppatori di San Diego Studio hanno confezionato una selezione di opzioni di gioco inedite. Tra queste ultime, possiamo ad esempio citare la possibilità di utilizzare il proprio giocatore di baseball sia in Road To The Show sia nelle altre modalità di gioco proposte dal titolo. Veterani e nuovi adepti si troveranno inoltre entrambi a proprio agio grazie al sistema di difficoltà personalizzabile, suddiviso nelle categorie Casuale, Simulazione e Competitiva.

A rinnovare l'esperienza proposta dalla serie sportiva ci pensano inoltre una nuova meccanica di lancio, una revisione del sistema di difesa e - su PlayStation 5 - il supporto ad Audio 3D e DualSense.



Moto GP 21

Sviluppatore:Milestone

Publisher:Milestone

Genere: Racing

Data di uscita: 22 Aprile

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Gli studi italiani di Milestone tornano a cimentarsi con le due ruote: contestualmente alla ripresa della competizione mondiale, si prepara infatti all'esordio anche Moto GP 21. La nuova iterazione della saga invita gli appassionati a predisporsi sulla griglia di partenza, per vivere da protagonisti la Stagione 2021 di Moto GP, Moto 2 e Moto 3. Ad attenderli, i giocatori troveranno oltre 120 piloti, 20 circuiti, un maggiore realismo e un'IA ancora più avanzata grazie al potenziamento di A.N.N.A, sistema di machine learning già visto all'opera in Moto GP 20.

Per avviare la propria carriera, gli aspiranti piloti potranno unirsi a un team esistente o fondare una nuova scuderia, per poi personalizzare il proprio staff di supporto. Immancabile, ritorna anche in Moto GP 21 il comparto multigiocatore online, per scontri all'ultima curva supportati dai server dedicati predisposti da Milestone.



Mentre il titolo riscalda i motori, sulle pagine di Everyeye è disponibile il provato di Moto GP 21. Firmato da Matteo Mangoni, l'articolo offre tutti i dettagli sulla produzione.



NieR: Replicant ver1.22474487139...

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: Action

Data di uscita: 23 Aprile

Piattaforme: PlayStation 4



Il Director Yoko Taro, il compositore Keiichi Okabe e il Producer Yosuke Saito tornano a collaborare per proporre al pubblico una versione rivista e migliorata di Nier: Replicant, originariamente pubblicato solamente in Giappone. Prequel dell'acclamato NieR: Automata, l'avventura immerge il giocatore in futuro remoto, nel quale il genere umano si trova ormai sull''orlo dell'estinzione. Tra i pericoli di questo nuovo e cupo mondo vi sono in particolare oscure creature e una strana malattia, nota come Necrografia. Proprio quest'ultima ha colpito la sorella minore del protagonista, pronto a cimentarsi in un viaggio epico per cercare di salvarla.

Tra armi, potenti magie e creature inquietanti, NieR: Replicant ver1.22474487139... riporta in scena le vicende tortuose del capostipite della saga Square Enix.



In attesa dell'esordio della produzione, è possibile immergersi nell'immaginario dipinto da Yoko Taro grazie all'anteprima di NieR: Replicant firmata dal nostro Antonello "Kirito" Bello.



Judgment

Sviluppatore: SEGA

Publisher: SEGA

Genere: Azione

Data di uscita: 23 Aprile

Piattaforme: PlayStation 5



Tra combattimenti frenetici e colpi di scena, Judgment torna in scena per offrire un'esperienza di gioco pensata per le console di nuova generazione. Dal team di sviluppo che ha dato i natali all'apprezzata serie Yakuza, prende forma un nuovo universo criminale. Tra le strade di Kamurocho, l'avvocato Takayuki Yagami, caduto in disgrazia, compie la sua trasformazione in detective, lungo un sentiero oscuro e complesso. Alleati e nemici sembrano essere altrettanto pericolosi, mentre distinguere tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato è un'operazione divenuta impossibile.

Su PlayStation 5, il thriller di SEGA propone una grafica migliorata e frame rate ancorato ai 60 fps, per un'esperienza di gioco maggiormente fluida e reattiva.



In attesa del ritorno di Takayuki Yagami, sulle pagine di Everyeye è disponibile la recensione di Judgment realizzata dal nostro Giuseppe Carrabba in occasione del primo debutto del titolo SEGA.



Returnal

Sviluppatore: Housemarque

Publisher: SIE

Genere: Shooter / Roguelike

Data di uscita: 30 Aprile

Piattaforme: PlayStation 5



Dagli autori di Resogun e Nex Machina prende forma una produzione destinata esclusivamente a PlayStation 5. Con un comparto tecnico di particolare spessore per la talentuosa software hosue, Returnal propone un'ambientazione sci-fi e un impianto ludico da shooter arcade con struttura roguelike. Nell'economia del titolo, che vede protagonista l'esploratrice dello spazio Selene, non mancherà di giocare un ruolo di rilievo anche il comparto narrativo. Tra le premesse del racconto imbastito da Housemarque, vediamo l'astronauta imprigionata in loop di morte e resurrezione su di un pianeta sconosciuto, popolato da inquietanti e oscure creature.

A completare la misteriosa cornice del titolo, troviamo l'implementazione di un multiplayer asincrono, grazie al quale i giocatori potranno decidere di rivivere le esperienze dei propri colleghi avventurieri.



Per ulteriori dettagli relativi alla produzione, sulle pagine di Everyeye trovare una ricca intervista agli autori di Returnal, condotta dal nostro Marco Mottura.