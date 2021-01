Nuovi giochi PS5 e PS4: tutte le uscite di gennaio 2021

Dopo l'intenso periodo delle festività natalizie 2020, che ha visto approdare sul mercato videoludico una vasta schiera di produzioni inedite, il nuovo anno si apre con un calendario di pubblicazioni decisamente meno affollato. Ad inaugurare il 2021, troviamo l'ultima avventura dell'Agente 47, con Hitman III pronto a chiudere la trilogia dedicata al famigerato sicario. Gli amanti delle due ruote potranno invece beneficiare dell'esordio delle versioni next-gen di MXGP 2020 e RIDE 4, entrambi a firma dell'italiana Milestone. Di origine nostrana anche Redout: Space Assault, a cura del team torinese 34BigThings. Chiude il cerchio un'interessante selezione di Indie, tra Cyber Shadow e Olija. Di seguito, tutte le informazioni sui nuovi giochi in arrivo su PS4 e PS5 a gennaio 2021: buona lettura!

MXGP 2020

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Racing

Data di uscita: 14 Gennaio

Piattaforme: PlayStation 5



Già disponibile su PlayStation 4, MXGP 2020 raggiunge ora anche la console Sony di nuova generazione, nella sua versione per PlayStation 5. Su next-gen, il racing game italiano propone alcune feature inedite, tra le quali figura ovviamente una maggiore risoluzione, in grado di raggiungere i 4K. Miglioramenti anche sul fronte del gameplay e dell'esperienza complessiva, con tempi di caricamento ridotti e supporto alle feature peculiari del DualSense. Infine, gli aspiranti piloti interessati alla componente multigiocatore possono aspettarsi di gareggiare contro un maggior numero di avversari.

Nessuna variazione è invece prevista sul fronte dei contenuti, con il gioco ufficiale del campionato di motocross pronto a soddisfare gli appassionati con piloti, moto e team delle categorie MXGP e MX2 della stagione 2020. Oltre all'ovvia ricerca del trionfo nell'agguerrita competizione sportiva, i giocatori potranno cimentarsi anche con la creazione di piste personalizzate, tramite un apposito editor. In aggiunta, gli appassionati di motori e sterrato potranno contare su di un'area di allenamento ispirata ai fiordi norvegesi e sull'immancabile modalità competitiva online.

Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Complete Edition

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Picchiaduro 2D

Data di uscita: 14 Gennaio

Piattaforme: PlayStation 4



Finalmente in edizione definitiva, ritorna sulla scena il picchiaduro 2D ispirato al fumetto Scott Pilgrim vs the World. In un'avventura in pieno stile arcade, il giocatore è chiamato a vestire i panni di molteplici personaggi, da Scott Pilgrim a Ramona Flowers, passando per Knives Chau e Stephen Stills. Avanzando nel gioco, sarà possibile sbloccare nuove abilità e ulteriori alleati, oltre a utili oggetti e modalità segrete. Oltre al gioco originale, Scott Pilgrim vs The World: Complete Edition include anche i DLC e i pacchetti aggiuntivi Knives Chau e Wallace.

Scott Pilgrim vs the The World: Complete Edition include anche una modalità multigiocatore. Fino a 4 utenti possono infatti cooperare per affrontare i nemici, mentre alcuni minigiochi, tra cui figurano partite di Dodgeball, consentono di affrontarsi in modalità competitiva.

Hitman III

Sviluppatore: IO Interactive A/S

Publisher: IO Interactive A/S

Genere: Azione

Data di uscita: 20 Gennaio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Giunge a conclusione la trilogia di Hitman, con l'Agente 47 pronto a tornare un'ultima volta in azione. Gli incarichi affidati allo spietato assassino non sono mai stati così importanti per la sua carriera, con ogni bersaglio che rappresenta un obiettivo imprescindibile. Un ultimo viaggio, a cavallo tra speranza e oscurità, attende l'iconico sicario di IOI Interactive. Ad animare il mondo di gioco di Hitman III è ancora una volta la tecnologia Glacier, per ambientazioni virtuali avvolgenti e ricche di dettagli.

Hitman III può essere vissuto completamente in Realtà Virtuale, grazie al supporto a PlayStation VR. I giocatori che opteranno per questa opzione potranno beneficiare di alcuni accorgimenti adottati dal team di sviluppo per rendere l'esperienza più immersiva, tra cui la scelta di introdurre una visuale in prima persona. Infine, segnaliamo che i possessori di Hitman e Hitman II potranno trasferire gratuitamente le location dei due giochi in Hitman III. All'avvio dell'ultimo capitolo della trilogia, sarà inoltre possibile importare i salvataggi della precedente avventura dell'Agente 47. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Hitman 3.

RIDE 4

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Racing

Data di uscita: 21 Gennaio

Piattaforme: PlayStation 5



Già disponibile su PC e console dall'ottobre 2020, il racing game italiano approda a gennaio anche su next-gen. Gli appassionati di motori e due ruote potranno ora avventurarsi in pista sfruttando una nuova risoluzione dinamica, in grado di raggiungere sino 4K e 60 fps. Sino a 20 veicoli potranno inoltre apparire contemporaneamente a schermo, sia nelle modalità offline sia nel gioco online supportato da server dedicati. I possessori di RIDE 4 su PlayStation 4 potranno procedere all'upgrade alla versione next-gen in maniera completamente gratuita.

Nessuna modifica è invece prevista sul fronte contenutistico, che resta invariato, con il racing game di Milestone che propone centinaia di moto con licenza ufficiale da condurre su decine di tracciati sparsi in tutto il mondo. A rendere più variegate le competizioni di RIDE 4 contribuisce la presenza di un ciclo giorno/notte integrale, al quale si aggiunge l'implementazione di un meteo dinamico. Ad incrementare il livello di sfida proposto ci penserà invece A.N.N.A. (Artificial Neural Network Agent), sistema di IA basato sul machine learning.



Per ulteriori dettagli sul racing game a firma italiana, sulle pagine di Everyeye trovate la ricca recensione di RIDE 4 redatta dal nostro Luca Del Pizzo.

Redout: Space Assault

Sviluppatore: 34BigThings

Publisher: 34BigThings

Genere: Shooter arcade

Data di uscita: 22 Gennaio

Piattaforme: PlayStation 4



Il team torinese di 34BigThings invita i giocatori a salire a bordo di un caccia ricognitore super orbitale per affrontare una nuova avventura a marchio Redout. Lo sparatutto spaziale arcade accompagna gli appassionati nel 2395, in un futuro in cui l'umanità si sta dedicando alla colonizzazione di Marte. Tra una Terra ormai rovente e una Luna sovraffollata, la Poseidon Corporation guida l'espansione dell'umanità nell'universo.

Nei panni di Leon Barrett, pilota delle Forze di Sicurezza Poseidon, si affronteranno 43 missioni attraverso molteplici scenari. Abbattendo navi nemiche in un conflitto interplanetario, si scopriranno i segreti che si celano dietro la guerra. Tra una missione e l'altra, Redout: Space Assault consente di potenziare e personalizzare il proprio caccia ricognitore, per renderlo ancora più rapido e letale.

Cyber Shadow

Sviluppatore: Aarne "MekaSkull" Hunziker

Publisher: Yatch Club Games

Genere: Action / Platform

Data di uscita: 26 Gennaio

Piattaforme: PlayStation 4



Un'estetica a 8-bit accompagna la missione di Shadow tra le rovine di Mekacity, per un action platform da affrontare a colpi di arti ninja. In un mondo conquistato da forme di vita sintetiche, il protagonista riceve una disperata richiesta di aiuto, che lo spinge a indagare sulle ragioni che hanno condotto la civiltà al disastro. Sfruttando le proprie arti ninja, Shadow dovrà fare luce sul mistero e cercare al contempo di salvare la donna che ama.

Con una vicenda raccontata anche tramite cutscene animate, Cyber Shadow propone una sfida in chiave nostalgica, durante la quale sbloccare nuove abilità. Avanzando nei livelli, il protagonista si ritroverà a fronteggiare più di una dozzina di boss, tra ninja sintetici e macchine da guerra.

Sword of the Necromancer

Sviluppatore: Grimorio of Games

Publisher: JanduSoft S.L

Genere: Dungeon crawler

Data di uscita: 28 Gennaio

Piattaforme: PlayStation 4



Dopo un'esistenza vissuta come ladra, Tama ha accettato di scortare la sacerdotessa Koko nel suo pellegrinaggio attraverso il continente. Durante il viaggio, tuttavia, la religiosa perde la vita, gettando la protagonista nella disperazione. Il tormento la spingerà a condurre il corpo di Koko sino alla Cripta del Negromante, dove si dice si celi un potere in grado di riportare in vita i morti. Nell'esplorarne le profondità, Tama può sfruttare i poteri della Spada del Negromante e riportare in vita i mostri sconfitti, che una volta ridestati l'assisteranno in battaglia. Tra armi procedurali e scontri, ogni morte condurrà alla perdita di mostri e armi, mentre si conserverà parte dell'esperienza necessaria a far salire di livello il personaggio.

Ad arricchire la formula proposta da Sword of the Necromancer troviamo una modalità cooperativa in locale. Sfruttando i poteri dell'Ampolla dell'Homunculus, la protagonista può infatti creare una copia di se stessa che combatterà al suo fianco, guidata dal secondo giocatore.

Olija

Sviluppatore: Skeleton Crew Studio; Thomas Olsson

Publisher: Devolver Digital

Genere: Action / Platform / Puzzle

Data di uscita: 28 Gennaio

Piattaforme: PlayStation 4



Da una fusione tra leggende marinaresche e miti dell'Asia, nasce Olija, un'avventura in stile pixel art che promette una storia coinvolgente, acrobazie platform, puzzle e combattimenti. Al centro della scena troviamo Faraday, uomo che in seguito a un naufragio si ritrova intrappolato nell'ostile terra di Terraphage. Armato di un leggendario arpione, quest'ultimo dovrà farsi strada tra molteplici insidie, salvando altri naufraghi e intessendo relazioni con misteriosi personaggi. Tra questi sembra rivestire un ruolo particolare Olija, una dama al quale il protagonista si sente fortemente legato.

Esplorando Terraphage, i giocatori affronteranno l'ignoto imparando a fronteggiare la diversità. Ad accompagnare il viaggio in Olija, troviamo una colonna sonora malinconica, ispirata alla musica tradizionale giapponese.

Gods Will Fall

Sviluppatore: Clever Beans

Publisher: Deep Silver

Genere: Action

Data di uscita: 29 Gennaio

Piattaforme: PlayStation 4



In un oscuro setting dark fantasy, ogni uomo, donna e bambino in grado di impugnare una spada è pronto a rischiare la propria vita per conquistarsi la libertà. Ad opprimere l'umanità è un pantheon di spietate divinità, che non esitano nell'imporre la morte a tutti coloro che non ne seguono il volere. Un clan di 8 Celti dirigerà dunque le proprie vele ai Confini dell'Esistenza, per abbattere le possenti entità.

Combattendo nei panni del protagonista, il giocatore dovrà liberare il suo popolo dal giogo della schiavitù divina. Nel corso della missione, il clan di valorosi guerrieri si evolverà, mentre difficili decisioni segneranno l'evolvere del cammino del gruppo.

Atelier Ryza 2 Lost Legends & The Secret Fairy

Sviluppatore: Koei Tecmo

Publisher: Koei Tecmo

Genere: JRPG

Data di uscita: 29 Gennaio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



La saga JRPG di Koei Tecmo ritorna con un nuovo capitolo, ambientato tre anni dopo le avventure di Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout. In seguito all'esplorazione di Kurken Island, Ryza ha deciso di restare sull'atollo, ma la ricezione di una lettera da parte di un'amica avvierà una nuova missione. In cerca di informazioni sulle arti alchemiche e su di una misteriosa pietra lucente, Ryza decide di dirigersi verso Ashra-am Baird, capitale del regno. Da qui, si dedicherà all'esplorazione di antiche rovine, sino all'incontro con una creatura leggendaria destinata a cambiare per sempre la sua vita.

Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy conserva il tradizionale sistema di combattimento in tempo reale, reso per l'occasione ancora più dinamico. Anche l'esplorazione si avvale di nuove possibilità, con il protagonista che può nuotare sott'acqua, arrampicarsi su muri e rami e sfruttare corde incantate. Un sistema di sintesi consente inoltre di dar forma a oggetti personalizzati da sfruttare nel corso della propria avventura.



In attesa della pubblicazione, sulle pagine di Everyeye trovate il provato di Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy, a cura del nostro Giuseppe Arace.