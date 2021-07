Nuovi giochi PS5 e PS4: tutte le uscite di luglio 2021

Tra il debutto di Ratchet & Clank: Rift Apart, l'annuncio dell'acquisizione di Housemarque e la presentazione di Ghost of Tsushima: Director's Cut, l'estate di Sony si è aperta ad un ritmo interessante. A intrattenere ulteriormente gli appassionati per le prossime settimane, ci penseranno i molteplici titoli in arrivo su hardware PlayStation. Da Neo: The World Ends with You all'update next-gen di A Plague Tale: Innocence, l'offerta è come sempre variegata. A farla da padrone per il luglio 2021 sono però soprattutto le produzioni indipendenti, tra i promettenti Cris Tales, Last Stop e Where the Heart Leads. Senza indugio, procuratevi un angolo d'ombra ed esplorate la nostra rassegna di nuovi giochi in arrivo su PS4 e PS5 in questo mese: buona lettura!

A Plague Tale: Innocence

Sviluppatore: Asobo Studio

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Azione / Avventura

Data di uscita: 6 Luglio

Piattaforme: PlayStation 5



Contestualmente all'annuncio di A Plague Tale: Requiem, l'E3 2021 ha portato con sé la conferma di una riedizione in chiave next-gen per A Plague Tale: Innocence. La cupa avventura di Amicia e del piccolo fratello Hugo è dunque pronta a tornare su PS5, con diverse migliorie di carattere tecnico. Tra queste ultime, la possibilità di esplorare l'inquietante Francia del 1349 con risoluzione a 4K e frame rate a 60 fps. A rendere ancora più immersiva l'esperienza ci penserà inoltre il supporto del titolo all'Audio 3D.

Buone notizie peraltro per tutti i giocatori iscritti al servizio di abbonamento targato Sony. Confermando i rumor diffusisi nelle ultime settimane, la versione PS5 di A Plague Tale: Innocence sarà infatti parte della line-up di giochi gratis con PlayStation Plus a luglio 2021.



In attesa di poter testare la versione next-gen del titolo, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di A Plague Tale: Innocence redatta dal nostro Tommaso "Todd" Montagnoli al lancio su PS4.



Where the Heart Leads

Sviluppatore: Armature Studio

Publisher: PlayStation Studios

Genere: Avventura

Data di uscita: 13 Luglio

Piattaforme: PlayStation 4



Gli autori di ReCore ritornano in azione con una produzione indipendente concepita in esclusiva per PS4. All'interno della cornice offerta dal programma PlayStation Indies, il team di sviluppo invita i giocatori a immergersi in un'avventura dal carattere narrativo e dai toni profondamente onirici. Con un focus sull'esigenza di compiere piccole e grandi scelte e sulle conseguenze che da queste derivano, Where the Heart Leads propone decine di possibili finali, per una storia descritta come "contorta, edificante e talvolta straziante".

Protagonista della vicenda è Whit Anderson, marito e padre di famiglia che nel cuore di una notte buia e tempestosa cerca di salvare il cane di famiglia. All'improvviso, l'uomo è però catturato da un mondo in cui passato, presente e futuro si fondono e ripresentano come in un sogno. Testimone della sua stessa vita, Whitpuò all'improvviso modificarla: ma cosa cambiare?



F1 2021

Sviluppatore: Codemasters

Publisher: Electronic Arts

Genere: Racing game

Data di uscita: 16 Luglio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Anche quest'anno, gli appassionati di Formula 1 possono tornare a sfrecciare sui circuiti della serie Codemasters. F1 2021, gioco ufficiale del campionato del mondo automobilistico, porterà con sé una interessante selezione di contenuti, inclusa una modalità Carriera pensata per due giocatori. Con la modalità Mia Scuderia, gli appassionati di F1 possono inoltre decidere di gareggiare come undicesima scuderia sulla griglia di partenza, creando un proprio pilota, scegliendo uno sponsor e un fornitore di motori.

Immancabile infine un comparto multigiocatore, con la possibilità di sfidarsi in locale in split-screen o online nelle gare Social e Classificate, nel nuovo formato Partecipazione Rapida o ancora nelle Leghe o negli speciali Eventi Settimanali.



Per tutti i dettagli sulle dinamiche di gameplay del racing game, vi rimandiamo al nostro provato di F1 2021, a cura di Matteo Mangoni.



Observer: System Redux

Sviluppatore: Bloober Team, Anshar Studios

Publisher: Bloober Team

Genere: Survival Horror

Data di uscita: 16 Luglio

Piattaforme: PlayStation 4



Già disponibile su PC, la riedizione rivista e ampliata di Observer approda ora anche su console, per riproporre al pubblico la produzione di Bloober Team. Ambientata in un distopico 2048, l'inquietante vicenda vede protagonista un detective neurale della polizia, Daniel Lazarski, interpretato nientemeno che dall'attore Rutger Hauer. In un futuro di stampo cyberpunk tormentato da guerre e piaghe, il protagonista è chiamato a infiltrarsi nelle menti di sospettati e persino defunti, al fine di riviverne i ricordi e scoprire la verità che si cela dietro orrendi crimini.

Sul fronte contenutistico, la riedizione di Observer include i casi aggiuntivi "Errant Signal", "Her Fearful Symmetry" e "It Runs in the Family". Non mancano poi all'appello meccaniche di gameplay e segreti inediti, che andranno ad arricchire ulteriormente la cupa avventura.



In attesa dell'approdo della riedizione anche su console, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione della versione PC di Observer: System Redux, a cura del nostro Giuseppe Arace.



Cris Tales

Sviluppatore: Dreams Uncorporated; SYCK

Publisher: Modus Games

Genere: JRPG

Data di uscita: 20 Luglio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Direttamente dalla Colombia, è in dirittura di arrivo una promettente avventura descritta dagli autori come una lettera d'amore ai grandi JRPG degli Anni Novanta, da Chrono Trigger ai primi Final Fantasy. A contraddistinguere Cris Tales è la dinamica che consente alla protagonista, Crisbell, di controllare il tempo. Grazie a poteri dei quali non conosce l'origine, la ragazza è infatti in grado di veder fluire presente, passato e futuro. Tale circostanza si manifesta a schermo con una visuale tripartita che altera in maniera dinamica le ambientazioni del titolo.

Affiancata da un carismatico rospo di nome Mathias e da una serie di fedeli compagni, Crisbell dovrà preservare il mondo da un'oscura minaccia, sfruttando il controllo del tempo anche nelle fasi di combattimento a turni, arricchite da alcune dinamiche in tempo reale.



In attesa del debutto della promettente produzione indipendente, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca anteprima di Cris Tales, a cura di Cristina Bona.



Last Stop

Sviluppatore: Variable State

Publisher: Annapurna Interactive

Genere: Avventura

Data di uscita: 22 Luglio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Patrocinato dall'ormai noto publisher Annapurna Interactive, abile nell'identificare Indie di particolare pregio, Last Stop vede intrecciarsi sulla scena tre vicende surreali, con altrettanti protagonisti. Nella Londra di oggi, Donna è una liceale desiderosa di sfuggire ad una vita familiare opprimente e da una sorella maggiore iper-protettiva. John e Meena sono invece rispettivamente un padre single di mezza età oberato dal lavoro e una donna in carriera impegnata in una scalata ai vertici dell'azienda.

Tra misteriosi casi di rapimento, artefatti maledetti e antichi misteri, il titolo vede confluire sulla capitale britannica una vera e propria crisi sovrannaturale.



Orcs Must Die! 3

Sviluppatore: Robot Entertainment

Publisher: Robot Entertainment

Genere: Azione / Strategia

Data di uscita: 23 Luglio

Piattaforme: PlayStation 4



Originariamente esordito in esclusiva su Google Stadia, Orcs Must Die!3 raggiunge ora anche l'universo console. Recuperando la formula che ha contraddistinto i primi due capitoli, la nuova iterazione amplia la portata dell'esperienza. Più orchi, un maggior numero di trappole e una più ampia rassegna di armi e potenziamenti rappresentano alcuni degli elementi distintivi del nuovo titolo di Robot Entertainment.

Ambientata a vent'anni di distanza dalla conclusione di Orcs Must Die!2, la trama di Orcs Must Die!3 vede il mago-guerriero e la Strega alleati con l'obiettivo di ricostituire l'Ordine e trovare nuovi apprendisti. In questo contesto, i nuovi Teatri di Guerra portano gli scontri su larga scala ad un livello mai sperimentato nei predecessori.



The Great Ace Attorney Chronicles

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Avventura

Data di uscita: 27 Luglio

Piattaforme: PlayStation 4



Doppia raccolta di titoli, la produzione vede al centro della scena Ryunosuke Naruhodo, antenato del celebre protagonista della serie Phoenix Wright. Nella produzione, l'avvocato sarà dunque impegnato nella risoluzione di due differenti casi, ambientati rispettivamente nella Londra e nel Giappone di fine Ottocento.

Prima di dibattere un caso, sarà necessario svolgere le opportune indagini, parlando con i testimoni, esaminando gli indizi e formulando ipotesi. Entrati in tribunale, sarà poi possibile ascoltare le testimonianze, confrontare le dichiarazioni e presentare riscontri. Al grido di "OBIEZIONE!" sarà poi ovviamente possibile smontare le accuse e dimostrare al giudice l'inequivocabile innocenza del proprio assistito.



Prima di entrare in aula, potete apprendere i fondamentali dell'arte giudiziaria nel provato di The Great Ace Attorney: Chronicles, a cura di Steafano Calzati.



Neo: The World Ends with You

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: JRPG

Data di uscita: 27 Luglio

Piattaforme: PlayStation 4



Con il seguito di The World Ends with You, il crudele Gioco dei Demoni torna a tormentare le anime di Shibuya. Nel noto quartiere della metropoli di Tokyo, un nuovo gruppo di sfortunati giovani si ritrova a competere per avere salva la vita. Protagonista nel JRPG è il giovane Rindo, ritrovatosi coinvolto all'improvviso in uno scontro paranormale sul noto incrocio pedonale di Shibuya. Avvicinato da una misteriosa ragazza, accetterà incautamente di prendere parte al Gioco dei Demoni, presto seguito dall'amico Fret.

Tra combattimenti a base di poteri psichici e scenografiche sequenze animate, la produzione Square Enix promette al pubblico un'avventura permeata di continui colpi di scena.



Prima di ritrovarvi immischiati nel Gioco dei Demoni, potete apprenderne le regole nel provato di Neo: The World Ends with You, a cura del nostro Antonello "Kirito" Bello.



Tribes of Midgard

Sviluppatore: Norsfell

Publisher: Gearbox Publishing

Genere: Action GDR / Survival

Data di uscita: 27 Luglio

Piattaforme: PlayStation 5



Produzione indipendente ispirata alla mitologia norrena, Tribes of Midgar vede i giocatori fronteggiare nientemeno che il Ragnarok. La Midgard delle leggende nordiche è infatti improvvisamente stretta in un assedio ad opera dei Giganti, che minacciano di distruggere la dimensione. Per evitare la fine del mondo, il giocatore dovrà impersonare il possente Einherjar, lasciare i campi del Valhalla e fare ritorno a Midgard.

Qui, l'imperativo è sopravvivere, così da poter divenire il Vichingo in grado di arrestare il Ragnarok. Per fronteggiare una simile minaccia, il protagonista potrà fare affidamento sulla sua tribù, per una modalità di gioco in cooperativa concepita per accrescere in compagnia le difese del proprio villaggio.



Samurai Warriors 5

Sviluppatore: Koei Tecmo

Publisher: Koei Tecmo

Genere: Azione / Musou

Data di uscita: 27 Luglio

Piattaforme: PlayStation 4



A sette anni di distanza dall'ultimo capitolo della serie, Samurai Warriors realizza il proprio ritorno in scena. Con la consueta commistione tra azione e componente tattica, la produzione Koei Tecmo riporta su schermo il periodo degli Stati Belligeranti che ha contraddistinto la storia del Giappone. Con un focus particolare sulla vita di Nobunaga Oda e di Mitsuhide Adechi, Samurai Warriors 4 ripropone in versione ampliata e migliorata le vicende del capitolo che ha segnato gli esordi dell'IP.

Tra volti inediti e familiari, il gioco proporne un roster di 27 Samurai Warriors. Tra i personaggi pronti a debuttare nella serie per la prima volta, possiamo citare gli ufficiali Toshimitsu Saito, servitore di Mitsuhide Akechi, e Koga ninja Mitsuki.



Prima di affrontare il pericoloso Giappone del passato, potete consultare il provato di Samurai Warriors 5 redatto dal nostro Antonello "Kirito" Bello.



Winds & Leaves

Sviluppatore: Trebuchet

Publisher: Trebuchet

Genere: Avventura

Data di uscita: 27 Luglio

Piattaforme: PlayStation VR



Avventura concepita per la sola Realtà Virtuale, Winds & Leaves pone il giocatore di fronte ad una sfida alquanto peculiare: favorire la crescita della vegetazione. Per far prosperare una foresta, sarà necessario fronteggiare un paesaggio ormai arido e abbandonato. Sfruttando però l'innata capacità di coltivare fiori e piante, il nostro alter-ego videoludico potrà riscrivere completamente il desolante paesaggio.

Percorrendo la steppa, ci si imbatterà in antiche rovine e luoghi storici, lungo un sentiero che porterà ad apprendere a leggere i segnali del clima.



The Forgotten City

Sviluppatore: Modern Storyteller

Publisher: Dear Villagers

Genere: Action RPG

Data di uscita: 28 Luglio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Nato originariamente come una Mod per The Elder Scrolls V: Skyrim, The Forgotten City si è nel tempo evoluto sino a divenire un titolo autonomo, sviluppato dal team di Modern Storyteller. Ambientato nell'antica Roma, l'open-world mira a ricreare le atmosfere della Capitale del remoto passato. Tra dilemmi morali, misteri e role-play, la vicenda potrà condurre i giocatori in direzione di molteplici finali.

Rispetto alla Mod originale, The Forgotten City propone una sceneggiatura originale, nuovi colpi di scena, finali e sorprese. Ambientato in una città inedita, il gioco reinterpreta la natura dei personaggi precedentemente proposti, affiancata a una nuova colonna sonora, enigmi e meccaniche assenti dall'originale.



Per tutti i dettagli, vi segnaliamo la presenza sulle pagine di Everyeye di una ricca anteprima di The Forgotten City, redatta dal nostro Daniele D'Orefice.



Eldest Souls

Sviluppatore: Fallen Flag Studio

Publisher: United Label; CI Games

Genere: Action RPG

Data di uscita: 29 Luglio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Gli appassionati del genere Souls-Like possono guardare con interesse all'arrivo sul mercato videoludico di Eldest Souls, Action RPG che si presenta come "frenetico e brutalmente avvincente". Sul fronte del gameplay, il titolo di Fallen Flag Studio si presenta come una vera e proprio Boss Rush, con colossali avversari che attendono di essere sfidati dal protagonista.

In un mondo ormai distrutto e devastato, i giocatori potranno riportare alla luce il mistero degli Antichi Dei, imbattendosi in carismatici NPC e osservando dispiegarsi in scena una suggestiva pixel art.