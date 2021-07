Nuovi Giochi in uscita su PC a luglio 2021

L'incedere dell'estate si manifesta anche su PC con un'interessante rassegna di nuove produzioni in dirittura di arrivo sul mercato videoludico. Alcune di queste trovano dei punti d'incontro con i nuovi giochi per Nintendo Switch, come nel caso di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin e Ys IX: Monstrum Nox, o con le uscite di luglio su Xbox One e Xbox Series X|S, tra Death's Door e The Ascent. Non mancano però nemmeno alcune esclusive, tra Sam & Max: This Time It's Virtual e la produzione italiana Vesper. Di seguito, trovate dunque la nostra rassegna di nuovi giochi in arrivo su PC a luglio 2021: collocate la vostra postazione gaming al fresco e buon divertimento!



Sam & Max: This Time It's Virtual

Sviluppatore: HappyGiant

Publisher: Big Sugar

Genere: Avventura

Data di uscita: 8 Luglio

Piattaforme: Steam

Dispositivi Realtà Virtuale: Oculus Rift



In esclusiva per Oculus Rift, il bizzarro duo di detective composto da Sam e Max è pronto a debuttare nel mondo della Realtà Virtuale. Con Sam & Max: This Time It's Virtual, il cane e il coniglio membri della Freelance Police tornano in azione, pronti a risolvere nuovi casi strampalati. Questa volta, gli agenti speciali dovranno fronteggiare scienziati cattivi e invasori demoniaci, per cercare di svelare il segreto che si cela dietro il decadente parco a tema di Cap'n Aquabear.

Tra coloro che hanno collaborato alla realizzazione del gioco VR, troviamo Steve Purcell, creatore di Sam & Max, e molteplici professionisti parte del team di sviluppo della serie Telltale. Nei panni dei due protagonisti, hanno inoltre fatto ritorno in cabina di doppiaggio David Nowlin e Dave Boat.



Ys IX: Monstrum Nox

Sviluppatore: Falcom

Publisher: NIS America

Genere: JRPG

Data di uscita: 9 Luglio

Piattaforme: Steam / GOG



Già disponibile su console Sony, il sequel di Ys VIII: Lacrimosa of Dana vede tornare in scena il personaggio di Adol Christin. Ormai un eroe noto in tutto il mondo, quest'ultimo si ritrova all'improvviso al centro di un articolato complotto. Rientrato nella città di Balduq, il giovane viene infatti accusato di essere il responsabile dell'inspiegabile scomparsa della flotta armata dell'Impero Romun. L'unica salvezza è dimostrare la propria innocenza, muovendosi nell'ombra per cercare di capire cosa sia realmente accaduto.

Un'impresa che ad ogni modo non si rivelerà semplice: nel frattempo, infatti, il nostro Adol è stato colpito da un potente incanto e trasformato in un Monstrum. Alleatosi in questa veste con altre creature sovrannaturali, dovrà persino fronteggiare una minaccia proveniente da un'altra dimensione, nota come Grimwald Nox.



In attesa della versione PC, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione della versione PS4 di YS IX: Monstrum Nox redatta dal nostro Antonello "Kirito" Bello.



Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Avventura / Azione

Data di uscita: 9 Luglio

Piattaforme: Steam



I Rathalos si stanno estinguendo: questa è la drammatica realtà che si trovano a fronteggiare gli abitanti dell'universo di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Un evento drammatico, che tuttavia potrebbe essere ancora evitabile. A segnare un'inversione di rotta è la nascita di un piccolo Rathalos da un uovo donato al protagonista da una misteriosa ragazza wyveriana. La creatura è dotata di ali particolarmente minute e non sembra essere in grado di volare. Tale circostanza riporta rapidamente alla mente del villaggio un'antica profezia, secondo la quale, proprio allo spiegarsi delle ali di una simile creatura, una terribile sventura si abbatterà sul mondo.

Oltre alla possibilità di percorrere l'avventura in solitaria, Monter Hunter Stories 2: Wings of Ruin propone anche divere modalità multiplayer. I Rider più competitivi possono ad esempio coinvolgere i propri Monstie in scontri per un massimo di quattro giocatori. Non mancano poi le meccaniche cooperative, con la possibilità di dedicarsi in compagnia alla ricerca di rare uova di Monstie o all'esplorazione di aree speciali riservate in esclusiva al comparto multiplayer.



In attesa di scoprire cosa si cela dietro la funesta profezia, sulle nostre pagine trovate un nuovo speciale dedicato alle caratteristiche essenziali di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, a firma del nostro Antonello "Kirito" Bello.



F1 2021

Sviluppatore: Codemasters

Publisher: Electronic Arts

Genere: Racing game

Data di uscita: 16 Luglio

Piattaforme: Steam



Con una speciale modalità Carriera pensata per due giocatori, la serie parte della scuderia di casa Codemasters torna a sfrecciare a tutta velocità anche su PC. Con questa nuova iterazione, le modalità di gioco previste propongono diverse opzioni di fruizione. Con la modalità Mia Carriera di F1 2021, ad esempio, è possibile scegliere di scendere in pista come undicesima scuderia in gara, selezionando un proprio pilota, un personale fornitore di motori e persino il proprio sponsor preferito.

Sul fronte del comparto multigiocatore, il titolo offre poi la possibilità di sfidarsi in locale in split-screen o online nelle gare Social e Classificate, oltre che nel nuovo formato Partecipazione Rapida o ancora nelle Leghe o negli speciali Eventi Settimanali.



Prima di tornare a sfrecciare sui circuiti della Formula 1, potete effettuare un pit-stop al provato di F1 2021, redatto da Matteo Mangoni.



Death's Door

Sviluppatore: Acid Nerve

Publisher: Devolver Digital

Genere: Action RPG

Data di uscita: 20 Luglio

Piattaforme: Steam / GOG



Stanchi di impersonare il solito eroico e stereotipato cavaliere? Devolver Digital vi propone di vestire le penne di un Corvo mietitore di anime, incaricato di accompagnare queste ultime verso la propria meta finale. Pur impegnativo, l'incarico sembra soddisfare il pennuto, la cui routine professionale è tuttavia destinata a interrompersi all'improvviso. Un giorno, un ladro riesce infatti a sottrargli un'anima, per poi fuggire lontano, sino ad una dimensione in cui la morte non esiste.

Ha così inizio un viaggio impegnativo, carico di mistero, ma anche di black humor. Lungo la strada, il protagonista fronteggerà imponenti avversari, mentre scopre la verità che si cela dietro il ruolo dei Corvi e il flusso delle anime.



Produzione decisamente intrigante, Death's Door è parte della nostra rassegna INDIEspensabili E3 2021 Edition, in cui abbiamo raccolto i titoli Indie più interessanti presentati alla fiera losangelina.



Cris Tales

Sviluppatore: Dreams Uncorporated; SYCK

Publisher: Modus Games

Genere: JRPG

Data di uscita: 20 Luglio

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Vera e propria lettera d'amore indirizzata ai classici JRPG degli Anni Novanta, spaziando da Final Fantasy a Chrono Trigger, Cris Tales è un'interessante produzione indipendente sviluppata da un team colombiano. Protagonista dell'avventura è la giovane e vivace Crisbell, che da un giorno all'altro si ritrova a poter controllare il flusso del tempo. Un potere che si traduce nella possibilità per il giocatore di osservare uno schermo tripartito, in cui passato, presente e possibile futuro di un luogo si mostrano dinamicamente in azione. Con questa insolita prospettiva, Crisbell dovrà imbarcarsi in un'epica avventura, nel tentativo di scoprire la natura del suo potere e preservare il mondo da un'oscura minaccia.

Lungo il cammino, la ragazza troverà molteplici alleati, tra maghi, cavalieri e un arguto rospo parlante. Dettaglio intrigante, le meccaniche temporali si riflettono anche nel combat system di Cris Tales, con la possibilità di rafforzare i propri attacchi spostando i nemici tra passato, presente e futuro.



Prima di vestire i panni di Crisbell per imbrigliare il flusso del tempo, potete fare un salto nel recente passato per leggere l'anteprima di Cris Tales, a cura di Cristina Bona.



Last Stop

Sviluppatore: Variable State

Publisher: Annapurna Interactive

Genere: Avventura

Data di uscita: 22 Luglio

Piattaforme: Steam



Nella Londra di oggi, una serie di fenomeni paranormali sono destinati a mutare radicalmente le esistenze di un trio di comuni individui. Donna, John e Meena sono, rispettivamente, un'adolescente in fuga da una famiglia soffocante, un padre single di mezza età oberato di lavoro, e una donna in carriera in competizione per migliorare la propria posizione professionale. Pur apparentemente molto differenti, i tre protagonisti di Last Stop sono accomunati da qualcosa, che diverrà palese quando i loro destini finiranno per intrecciarsi. Seguendo le vicende di Donna, John e Meena, i giocatori finiranno coinvolti in casi di bizzarri rapimenti, scoperta di oscuri manufatti e persino antiche maledizioni.

A portare l'indie sul mercato videoludico è Annapurna Interactive, già publisher di titoli del calibro di What Remains of Edith Finch o I Am Dead.



Orcs Must Die! 3

Sviluppatore: Robot Entertainment

Publisher: Robot Entertainment

Genere: Azione / Strategia

Data di uscita: 23 Luglio

Piattaforme: Steam



A circa vent'anni di distanza dagli eventi conclusivi di Orcs Must Die!2, il mago-guerriero e la Strega hanno forgiato un'alleanza, con l'obiettivo di ricostituire l'Ordine e trovare nuovi apprendisti. Con queste premesse, l'inedito Orcs Must Die!3 ha inizialmente trovato spazio in esclusiva Google Stadia. Pronto ora a varcare i confini della piattaforma Google, il titolo di Robot Entertainment mira ad ampliare l'esperienza di gioco proposta tradizionalmente dalla serie.

Con più orchi, un maggior numero di trappole e una più ampia rassegna di armi e potenziamenti, Orcs Must Die!3 propone anche gli inediti Teatri di Guerra, per colossali scontri su larga scala.



The Great Ace Attorney Chronicles

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Avventura

Data di uscita: 27 Luglio

Piattaforme: Steam



Raccolta di due titoli, The Great Ace Attorney Chronicles vede protagonista Ryunosuke Naruhodo, antenato del celebre protagonista della serie Phoenix Wright. Nuovamente tra le aule dei tribunali, il personaggio deve cercare di fare chiarezza su due casi, ambientati tra l'Inghilterra e il Giappone del tardo XIX secolo.

La formula di gioco è quella tradizionale della serie, con indagini a base di conversazioni con i testimoni, analisi degli indizi e formulazione di ipotesi. Una volta ascoltate in tribunale le diverse testimonianze, sarà possibile confrontare le dichiarazioni degli imputati e individuare le incongruenze, per poi rivolgersi al giudice al grido di "OBIEZIONE!".



Prima di far valere le vostre ragioni in tribunale, vi consigliamo di dedicarvi alla lettura del provato di The Great Ace Attorney: Chronicles, realizzato da Stefano Calzati.



Tribes of Midgard

Sviluppatore: Norsfell

Publisher: Gearbox Publishing

Genere: Action GDR / Survival

Data di uscita: 27 Luglio

Piattaforme: Steam



Dopo aver conquistato l'accesso ai campi del Vahalla, il possente Einherjar è chiamato a fare ritorno a Midgard. Il mondo è infatti sotto l'attacco dei Giganti, pronti a scatenare il devastante Ragnarok. Ispirato ovviamente alla mitologia norrena, Tribes of Midgar pone i giocatori nei panni di un vichingo chiamato ad arrestare nientemeno che la fine del mondo.

Per supportarlo in questo incarico gravoso, altri giocatori potranno unirsi alla sua tribù tramite la modalità di gioco multiplayer in cooperativa. Aiutandosi, i coraggiosi vichinghi avranno più opportunità di sopravvivere e di rafforzare le difese del villaggio.



Samurai Warriors 5

Sviluppatore: Koei Tecmo

Publisher: Koei Tecmo

Genere: Azione / Musou

Data di uscita: 27 Luglio

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Dopo sette anni di assenza dalle scene, la serie di Koei Tecmo torna sul mercato con Samurai Warriors 5, versione ampliata e migliorata del primo capitolo della saga. Ambientato nel periodo della storia giapponese noto come epoca degli Stati Belligeranti, il titolo offre un focus particolare sulle vite di Nobunaga Oda e Mitsuhide Adechi.

Tra azione pura e tatticismo, il gioco proporne un roster di 27 Samurai Warriors. Tra i combattenti pronti a presentarsi per la prima volta al pubblico, possiamo citare gli ufficiali Toshimitsu Saito, servitore di Mitsuhide Akechi, e Koga Mitsuki.



Per tutti i dettagli, sulle pagine di Everyeye trovate il provato di Samurai Warriors 5, a cura del nostro Antonello "Kirito" Bello.



The Forgotten City

Sviluppatore: Modern Storyteller

Publisher: Dear Villagers

Genere: Action RPG

Data di uscita: 28 Luglio

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Da Mod per The Elder Scrolls V: Skyrim a gioco completo e indipendente è il bizzarro percorso compiuto da The Forgotten City. Progetto divenuto sempre più ambizioso, il titolo è ora pronto a debuttare su PC e console. Ambientato nell'antica Roma, l'open-world propone una trama articolata, che sulla base delle azioni del protagonista potrà condurre in direzione di epiloghi differenti.

Tra pericoli, enigmi e dilemmi morali, l'Action RPG include notevoli variazioni rispetto alla Mod dalla quale si è originato. Oltre ad un'ambientazione e una vicenda inedite, Modern Storyteller ha provveduto a realizzare una completa rivisitazione dei personaggi e a inserire una colonna sonora originale, oltre a diverse meccaniche aggiuntive.



Per scoprire tutti i retroscena di questa peculiare produzione, vi rimandiamo all'anteprima di The Forgotten City, realizzata dal nostro Daniele D'Orefice.



Unbound: Worlds Apart

Sviluppatore: Alien Pixel Studios

Publisher: Alien Pixel Studios

Genere: Puzzle / Platform

Data di uscita: 28 Luglio

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Nei panni di un piccolo mago di nome Soli, i giocatori si ritroveranno ad esplorare un variopinto universo interconnesso da portali dimensionali. Caratterizzato da ambientazioni ormai abbandonate, il mondo di Unbound: Worlds Apart cela ancora un'immensa selezione di misteri e segreti, da scoprire sfruttando poteri di manipolazione dello spazio, del tempo e della gravità.

Tra gli scenari realizzati a mano, i giocatori dovranno risolvere puzzle ed enigmi, fronteggiare molteplici e avversari e sconfiggere potenti Boss. Per arricchire l'esperienza, il team di Alien Pixel Studios ha provveduto a introdurre NPC e missioni nascoste.



The Ascent

Sviluppatore: Neon Giant

Publisher: Curve Digital

Genere: Sparatutto / GDR

Data di uscita: 29 Luglio

Piattaforme: Steam



Nel mondo cyberpunk di Veles è giunto il momento di ribellarsi allo strapotere delle grandi corporazioni. Un gruppo di ribelli lancia così la propria sfida ad una multinazionale, minacciandone l'esistenza. Una lotta nella quale resta coinvolto il protagonista, dipendente - e dunque proprietà - dell'azienda, che possiede non solo l'intera forza lavoro impiegata, ma anche il distretto nella quale opera.

Sul fronte ludico, l'immaginario distopico di The Ascent si traduce in un'interessante commistione tra dinamiche shooter e GDR. Spazio anche alle opzioni di gioco multiplayer, con una modalità cooperativa per un massimo di 4 giocatori, sia in locale sia online. Sin dal Day One, il titolo sarà parte del catalogo Xbox Game Pass.



In attesa dell'esordio della nuova IP, sulle pagine di Everyeye trovate il ricco provato di The Ascent redatto dal nostro Francesco Fossetti.



Eldest Souls

Sviluppatore: Fallen Flag Studio

Publisher: United Label; CI Games

Genere: Action RPG

Data di uscita: 29 Luglio

Piattaforme: Steam / GOG



Eldest Souls è una produzione indipendente che si struttura in una Boss Rush dalle dinamiche Souls-Like. Action RPG dal livello di difficoltà tarato verso l'alto, il titolo lancia la propria sfida ai giocatori in cerca di una produzione che metta alla prova abilità e riflessi.

Sullo sfondo di un mondo devastato, il protagonista si ritroverà a fronteggiare rivali sempre più ostici, mentre cerca di scoprire cosa si celi dietro i misteriosi Antichi Dei. Pur ormai perduto, l'universo di Elder Souls non è però completamente abbandonato, con NPC celati tra le ombre pronti a raccontare la propria storia.



Vesper

Sviluppatore: Cordens Interactive

Publisher: Deck13

Genere: Puzzle / Platform / Avventura

Data di uscita: 30 Luglio

Piattaforme: Steam / GOG



Produzione a firma italiana, Vesper è un'intrigante avventura ispirata ai grandi platform carichi di atmosfera esorditi negli Anni Novanta. Protagonista del titolo è il piccolo androide Seven: smarrito e solo tra le rovine di una civiltà ormai perduta, quest'ultimo dovrà cercare di sfuggire ai suoi pericolosi inseguitori. Fortunatamente, la sorte sembra essergli favorevole. Lungo la strada, Seven troverà infatti il Drive Gun, possente arma in grado di assorbire la luce e controllare le menti degli avversari.

Braccato da macchine inarrestabili, il nostro androide dovrà ricorrere a tutto il suo ingegno per conquistarsi la libertà. Enigmi ambientali e fasi stealth si alternano dunque in Vesper, per un'esperienza di gioco promettente.