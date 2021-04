Nuovi giochi Xbox: le novità in uscita a maggio 2021

Esattamente come nel caso delle nuove uscite di maggio su PS4 e PS5, anche in casa Microsoft le prossime settimane si preannunciano scoppiettanti. L'attesissimo Resident Evil: Village guida per molti giocatori la classifica delle produzioni più attese, ma non sono pochi i rivali in agguato. A grande richiesta, approda infatti finalmente sul mercato la Mass Effect: Legendary Edition, mentre termina l'attesa per la peculiare avventura di Biomutant. Ad arricchire il panorama delle prossime settimane, si presentano poi all'orizzonte l'avventura italiana di King of Seas, il dodgeball anomalo di Knockout City, ma anche gli assalti alle fortezze di Hood: Outlaws and Legends. Insomma, una selezione di titoli per tutti i gusti, pronti a rallegrare il catalogo dei nuovi giochi di maggio 2021 per Xbox One e Xbox Series X|S: in quali mondi impugnerete il controller?

Dragon Quest Builders 2

Sviluppatore: Square Enix; Koei Tecmo

Publisher: Square Enix

Genere: GDR

Data di uscita: 4 Maggio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



A circa un anno di distanza dal debutto originale, Dragon Quest Builders 2 raggiunge anche i lidi delle console Xbox. Peculiare spin-off della serie JRPG, il titolo Square Enix si presenta come un GDR dai toni leggeri, fondato su di una combinazione tra esplorazione, combattimenti e creatività. In un mondo costituito di blocchi minacciato da un culto malvagio, il giovane protagonista dovrà partire per un'epica missione per dimostrarsi degno di diventare il Costruttore Supremo. Al suo fianco, l'enigmatico Malroth, misterioso giovane privo di ricordi. Oltre al gioco base, il porting per Xbox One e Xbox Series X|S include anche tutti i contenuti aggiuntivi, tra cui i pacchetti Kaldoh, Modernista, Acquario, Occhiali da designer, Cappello Storico, Trono del Dragonlord e altri ancora. A completare l'offerta, una modalità sandbox multiplayer che consente sino a 4 giocatori di cooperare online per dar vita a colossali costruzioni.

Gli appassionati di Dragon Quest in possesso di un abbonamento Xbox Game Pass attivo hanno una ragione in più festeggiare l'arrivo del titolo su console Microsoft: a partire dal Day One, Dragon Quest Builders 2 sarà infatti incluso del catalogo del servizio.



In attesa di potersi improvvisare costruttori, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Dragon Quest Builders 2 redatta dal nostro Antonello "Kirito" Bello.



The Colonists

Sviluppatore: Codebyfire

Publisher: Mode 7

Genere: Gestionale

Data di uscita: 4 Maggio

Piattaforme: Xbox One



Una colonia di robot autoreplicanti ha abbandonato la Terra con un solo scopo: edificare un proprio insediamento su di un pianeta alieno e vivervi come esseri umani. Un incipit tramutato da Codebyfire in un gestionale ispirato a titoli quali The Settlers e Anno , in cui il giocatore è chiamato a sviluppare una civiltà robotica. Attraverso tre differenti epoche, gli androidi potranno costruire imponenti vie di comunicazione, strutture agricole, infrastrutture, fabbriche e molto altro ancora. Esattamente come gli esseri umani, potranno inoltre scegliere di vivere in armonia gli uni con gli altri, oppure di entrare in conflitto con altre colonie. In questo secondo caso, insediamenti guidati dall'IA si impegneranno in una guerra tra robot.

The Colonists propone diverse modalità di fruizione, con la possibilità di dedicarsi anche all'esplorazione di mappe procedurali, al completamento di sfide realizzate da altri giocatori o alla costruzione di strutture in totale libertà nella modalità sandbox.



Dull Grey

Sviluppatore: Provodnik Games

Publisher: Sometimes You

Genere: Visual Novel

Data di uscita: 5 Maggio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Dominato dal programma Progress, il mondo dalle atmosfere retro-futuristiche di Dull Grey richiama l'estetica sovietica degli anni '20. Ispirandosi all'immaginario dei fratelli Strugackij, alle opere di Dostoevskij e ai film di Tarkovskij, il piccolo team indipendente di Provodnik Games mette in scena una peculiare visual novel.

I temi del libero arbitrio, della crescita e dei drammi della vita quotidiana vengono affrontati tramite una narrazione che pare offrire ai giocatori ben poche scelte. Trovandosi di fronte al legame tra una madre e un figlio, sarà necessario decidere quale destino assegnare al giovane: sarà un lampionaio o un segnapunti? Un quesito insolito, in grado però di aprire la strada a molteplici finali e ad un mondo, forse, a colori.



Resident Evil: Village

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Survival Horror

Data di uscita: 7 Maggio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Dopo il trionfante ritorno della serie segnato da Resident Evil 7: Biohazard, Capcom ha scelto di puntare ancora una volta su Ethan Winters per proseguire il cammino videoludico di Resident Evil. Lo sfortunato giovane si ritroverà dunque coinvolto nuovamente in oscure vicende. La serenità ritrovata con Mia si rivela essere soltanto una felice parentesi, distrutta dall'improvvisa comparsa sulla scena di un volto già noto ai fan della saga survival horror. Chris Redfield non sembra però essere più l'uomo di un tempo: scoprire ciò che gli è accaduto e quali sono i suoi obiettivi sarà solo uno dei molti misteri da sbrogliare in Resident Evil: Village.

Con il nuovo capitolo, gli sviluppatori di Capcom hanno deciso di conservare la visuale in prima persona, mentre è stato notevolmente ampliato l'immaginario della saga. Nel villaggio che ospita il dipanarsi della vicenda, Ethan Winters dovrà infatti fare i conti con licantropi e streghe, senza dimenticre le vampire guidate dalla già amatissima Lady Dimitrescu.



Prima di fronteggiare il sovrannaturale, potete documentarvi sui pericoli che vi attendono nell'anteprima di Resident Evil: Village, redatta dal nostro Giuseppe Carrabba.



Resident Evil Re:Verse

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Azione / Multiplayer

Data di uscita: 7 Maggio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Per i giocatori in cerca di un'esperienza da affiancare agli orrori che attendono in Resident Evil: Village, Capcom ha pensato ad una produzione volta a celebrare il 25° anniversario della saga survival horror. Resident Evil Re: Verse propone dunque un'esperienza multiplayer da vivere nei panni di alcuni dei più celebri personaggi della serie. In scontri a squadre composte da 4 o 6 giocatori, Chris Redfield, Hunk e Jill, ma anche Leon, Claire e Ada Wong, si ritroveranno a imbracciare le armi per aggiudicarsi la vittoria in competitivi Deathmatch.

Se le cose potrebbero apparire fin troppo semplici, ricordate di prestare attenzione agli avversari abbattuti: hanno infatti la pessima abitudine di tramutarsi in armi biologiche, inclusi il Nemesis o il mutato Mr. X.



Per tutti i dettagli sulle dinamiche di questa produzione multiplayer, potete fare riferimento al provato di Resident Evil Re: Verse redatto da Giuseppe Carrabba.



Blazing Beaks

Sviluppatore: Applava

Publisher: Applava

Genere: Roguelike

Data di uscita: 7 Maggio

Piattaforme: Xbox One



Una selezione di 10 variopinti pennuti rappresenta il set di possibili protagonisti di questa peculiare avventura firmata Applava. Il team indipendente invita i giocatori a vestire le penne degli insoliti alter-ego per cimentarsi con le dinamiche classiche dei titoli roguelike. In un dungeon costituito da livelli generati in maniera completamente procedurale, l'obiettivo è riuscire, passo dopo passo, a guadagnarsi l'uscita dal labirinto. Lungo la strada attendono tesori, segreti e misteri, ma anche altrettanti pericoli. La diffidenza sarà essenziale per uscirne vivi: non sempre raccogliere gli oggetti disseminati per il dungeon si rivelerà infatti essere una buona idea.

Non solo esperienza single player, Blazing Beaks mette a disposizione dei giocatori anche una serie di opzioni multiplayer. Gli amanti della co-op in locale potranno cooperare per portare a compimento la modalità Storia in compagnia, mentre i più competitivi potranno destreggiarsi tra le sfide - anch'esse in locale - della modalità Torneo.



Hood: Outlaws and Legends

Sviluppatore: Sumo Digital

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Azione / Multiplayer

Data di uscita: 10 Maggio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Un governo tirannico e avari nobili dominano con il pugno di ferro un cupo mondo medievale. Ma la rivolta è dietro l'angolo, e a guidarla saranno squadre di giocatori pronte a rievocare il mito di Robin Hood. In Hood: Outlaws and Legends, Sumo Digital propone un multiplayer a squadre esclusivamente online, dall'interessante natura PvPvE. Fortezze e castelli celano tra le mura immensi bottini, ma per riuscire a intascarseli sarà necessario superare le guardie controllate dall'IA. Il tempo a propria disposizione non è però molto: un'altra banda di giocatori è infatti impegnata nella medesima operazione: chi raggiungerà per primo i forzieri?

Gli aspiranti fuorilegge potranno adottare lo stile di gameplay che preferiscono, grazie alla disponibilità di molteplici classi personaggio tra cui scegliere. Non manca inoltre la promessa di un ricco supporto post-lancio, con gli autori di Sumo Digital già al lavoro su nuove mappe, modalità e personaggi, oltre ovviamente ad eventi speciali.



Prima di darsi all'assalto di fortezze presidiate, i moderni Robin Hood possono dedicarsi alla lettura dell'anteprima di Hood: Outlaws and Legends redatta dal nostro Giuseppe Carrabba.



Mass Effect: Legendary Edition

Sviluppatore: BioWare

Publisher: Electronic Arts

Genere: GDR

Data di uscita: 14 Maggio

Piattaforme: Xbox One



La Normandy torna ad aprire le porte agli appassionati della saga sci-fi di casa BioWare. Ad accoglierli a bordo, i giocatori troveranno la trilogia originale di Mass Effect, proposta in una chiave completamente rinnovata, grazie alla richiestissima opera di rimasterizzazione condotta dagli sviluppatori. Grande protagonista del progetto è il primo esponente della saga, datato ormai 2007. Con molteplici anni sulle spalle, il primo Mass Effect è stato aggiornato su molteplici fronti, con upgrade al comparto tecnico e diverse limature al gameplay, tra cui un rinnovamento nella gestione della telecamera e del sistema di shooting.

Con una prova del tempo superata con meno inciampi, Mass Effect 2 e Mass Effect 3 sono invece stati protagonisti di interventi meno radicali. Per l'occasione, ad ogni modo, il Comandante Shepard potrà agire in titoli con risoluzione più elevata, asset in 4K, antialiasing e texture ridefinite, per ambienti ed effetti di illuminazione significativamente rinnovati.



In attesa di notizie sul prossimo capitolo della saga sci-fi, trovate tutti i dettagli sulle migliorie in arrivo per la trilogia originale nell'anteprima di Mass Effect: Legendary Edition firmata dal nostro Gabriele Laurino.



Subnautica: Below Zero

Sviluppatore: Unknown Worlds Entertainment

Publisher: Unknown Worlds Entertainment

Genere: Avventura

Data di uscita: 14 Maggio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Gli scienziati dell'Alterra hanno abbandonato in fretta e furia la propria stazione di ricerca, coinvolta in un misterioso incidente. Nel trambusto, la sorella del nostro protagonista è svanita nel nulla, senza lasciare alcuna traccia. Per scoprire le ragioni della sua scomparsa e cercare di salvarla, sarà necessario fare ritorno sul pianeta 4546B. Sequel ambientato a due anni di distanza dagli eventi del primo Subnautica, la nuova avventura subacquea di Unknown Worlds accompagna il giocatore alla scoperta di una regione inedita dominata da un clima artico.

Tra pinguini, leviatani, grotte ricolme di cristalli, pericolose creature marine, sorgenti termali e vette innevate, l'avventura non mancherà di proporre scenari carichi di suggestioni. Il clima rigido tuttavia non è fonte di sole meraviglie, ma anche di grandi pericoli: per resistere all'ambiente ostile sarà necessario utilizzare con saggezza tutte le risorse a propria disposizione. Chissà che il premio non possa essere il recupero di qualche artefatto alieno, utile a sbrogliare gli enigmi lasciati in sospeso dal primo Subnautica.



Prima di immergervi nel sequel, potete fare un tuffo preparatorio nella recensione di Subnautica, firmata all'uscita dell'indie dal nostro Daniele D'Orefice.



Outbreak: Endless Nightmares

Sviluppatore: Dead Drop Studios LLC

Publisher: Dead Drop Studios LLC

Genere: Survival Horror / Roguelike

Data di uscita: 19 Maggio

Piattaforme: Xbox One



A breve distanza dagli eventi conclusivi di Outbreak: The Nightmare Chronicles, Lydia e i suoi compagni sopravvissuti si ritrovano intrappolati in una scuola convertita in ospedale a causa dell'epidemia. In questo nuovo capitolo della serie survival horror, tuttavia, gli zombie non sono l'unico pericolo del quale doversi preoccupare. Vittime di allucinazioni, i protagonisti si ritrovano infatti intrappolati in un vero e proprio loop di angoscia e orrore: l'unico modo per ritrovare la libertà è collaborare. Non a caso, Outbreak: Endless Nightmares supporta anche una modalità cooperativa a 2 giocatori.

Al tradizionale impianto survival della serie, questo nuovo episodio aggiunge molteplici elementi roguelike, sfidando il giocatore ad avventurarsi alla scoperta di una misteriosa anomalia costituita da dungeon generati in maniera semi-procedurale. Trappole, nemici e puzzle attendono nell'oscurità, insieme ad NPC e documenti che svelano scomode verità.



Knockout City

Sviluppatore: Velan Studios

Publisher: Electronic Arts

Genere: Sportivo / Multiplayer / Party Game

Data di uscita: 21 Maggio

Piattaforme: Xbox One



Nostalgia dei tempi in cui vi dedicavate al dodgeball nella palestra della scuola? Velan Studios ha la soluzione perfetta per voi: frenetici match multiplayer online nel formato 3v3, 4v4 o tutti contro tutti. Qualunque sia l'opzione selezionata, l'obiettivo di ogni squadra resta la sconfitta degli avversari a suon di pallonate e KO. Il pallone sarà il vostro migliore amico, ma se per caso doveste ritrovarvene momentaneamente sprovvisti, non temete: in Knockout City è possibile tramutarsi in una sfera rotante, pronta ad essere scagliata contro gli avversari da un compagno di squadra.

A ravvivare l'esperienza, troviamo la possibilità di scendere in campo con molteplici tipologie di palloni e di cimentarsi in plurime modalità di gioco. Gli sportivi più esigenti possono inoltre aspettarsi un supporto post-lancio continuativo, con nuovi palloni, mappe dinamiche e, ovviamente, periodici eventi speciali.



Prima di iniziare a scagliare pallonate a non finire, ripassate o apprendete i fondamentali nel provato di Knockout City firmato dal nostro Alessandro Bruni.



Rust - Console Edition

Sviluppatore: Facepunch Studios

Publisher: Facepunch Studios

Genere: Survival

Data di uscita: 21 Maggio

Piattaforme: Xbox One



Esperienza di gioco in prima persona, Rust sfida i giocatori a sopravvivere in un mondo ostile, partendo completamente dal nulla. Con pochissime risorse a propria disposizione, si dovrà edificare un rifugio, procacciarsi il cibo, accumulare materiali utili ed esplorare lande sconosciute. Con la giusta determinazione, i duri sforzi saranno però ripagati, grazie ad un sistema di crafting che consente di realizzare persino armi da fuoco e veicoli futuristici. Nel proprio percorso, si incontreranno altri utenti sopravvissuti, che potranno decidere in piena libertà se ignorarvi, aiutarvi o attaccarvi.

Disponibile su PC sin dal 2018, Rust raggiunge solo ora l'universo console. A convincere il team a realizzare il porting tardivo è stato l'improvviso successo del titolo, che trainato da celebri content creator è diventato un grande fenomeno su Twitch.



In attesa dell'esordio del survival Facepunch Studios su console, tra le pagine di Everyeye trovate tutti i dettagli su Rust, presentati dal nostro Giovanni Panzano.



Biomutant

Sviluppatore: Experiment 101

Publisher: THQ Nordic

Genere: Action RPG

Data di uscita: 25 Maggio

Piattaforme: Xbox One



Che si tratti di un panda rosso o di un procione, una cosa è certa: il protagonista "canonico" di Biomutant ha già conquistato il pubblico! Al momento dell'uscita dell'Action RPG, ad ogni modo, i giocatori potranno creare il proprio alter-ego a partire da ben 6 differenti tribù di animali antropomorfi. Una volta personalizzato, il nostro peloso protagonista potrà intraprendere un'avventura epica, in cui le sue scelte e azioni plasmeranno l'evolversi della vicenda. A seguirne le vicissitudini, sarà però un narratore esterno, pronto a tenere nota di ogni evento dipanatosi a schermo.

Con Biomutant, Experiment 101 ha confezionato un'ambiziosa produzione, che mira ad offrire alla community una notevole libertà di azione. Sul fronte del gameplay, sarà possibile evolvere il proprio alter-ego lungo nelle direzioni più disparate. Modificando il proprio DNA o esponendosi alle radiazioni sarà infatti possibile apprendere tecniche di combattimento o abilità speciali, del calibro di Tartarotola, Muco-bolla o Telecinesi. Non meno variegato il sistema di crafting, che potrà vederci porre sul tavolo da lavoro fucili a pompa con cavatappi incorporati, ali bioniche o spade da impugnare ad una o due zampe. E a proposito di zampe, perché faticare avventurandosi a piedi nel mondo di gioco? Biomutant del resto offre a questo scopo palloni aerostatici, folli mech, jetpack e molto, molto altro.



Mentre decidete se preferite ricreare il panda rosso/procione del team di sviluppo oppure creare un protagonista personalizzato, potete dedicarvi alla lettura della ricca anteprima di Biomutant redatta dal nostro Antonello "Kirito" Bello.



Capcom Arcade Stadium

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Arcade

Data di uscita: 25 Maggio

Piattaforme: Xbox One



Una vera e propria sala giochi virtuale attende in Capcom Arcade Stadium. Gli appassionati di retrogaming potranno infatti partire alla scoperta di numerose produzioni viddeoludiche afferenti agli Anni Ottanta, Novanta e Duemila, con una selezione strutturata in tre pacchetti tematici acquistabili singolarmente. Il pacchetto "Dawn of the Arcade", nello specifico, offre una panoramica del periodo 1984 -1988, il pacchetto "Arcade Revolution" copre gli anni tra 1989 e 1992, mentre il terzo e ultimo pacchetto "Arcade Evolution" si riferisce all'intervallo 1992 - 2001.

Regalo di benvenuto incluso gratuitamente nella produzione, 1943 - The Battle of Midway è uno sparatutto giocabile in single player oppure in modalità cooperativa a due giocatori. Per l'occasione, Capcom ha deciso di incrementare la fruibilità dei retrogame, introducendo la possibilità di salvare la partita in qualunque momento, riavvolgere liberamente l'azione o modificare la velocità in ogni titolo.



Per un piacevole salto nel passato, sulle nostre pagine trovate un ricco speciale su Capcom Arcade Stadium, a cura di Fabio "Kenobit" Bortolotti.



King of Seas

Sviluppatore: 3D Clouds

Publisher: Team17

Genere: Azione / Avventura

Data di uscita: 25 Maggio

Piattaforme: Xbox One



I Sette Mari generati in maniera completamente procedurale da King of Seas attendono gli aspiranti re dei pirati. Produzione italiana che propone un'interessante commistione tra Action RPG e dinamiche di stampo roguelike, l'indie firmato da 3D Clouds si prepara a salpare in direzione del mercato videoludico. Protagonista di questa epopea piratesca nostrana è un giovane coinvolto in un tragico evento, che vede il padre assassinato a causa di un oscuro complotto. In cerca di vendetta, il giovane trova rifugio in alto mare e decide di spiegare le vele verso nuove avventure.

Ma improvvisarsi pirati non è semplice come potrebbe sembrare. In King of Seas, sarà essenziale monitorare con costanza la rotta grazie ad una bussola virtuale: banchi di nebbia e possenti venti sono infatti sempre pronti a ingannare i navigatori. Tra una razzia e l'altra sarà inoltre bene volgere periodicamente lo sguardo a poppa: i cacciatori di taglie non hanno intenzione di lasciarci fuggire.



Prima di accumulare bottini e forzieri, potete darvi all'arrembaggio dello speciale su King of Seas redatto dal nostro Giuseppe Carrabba.



Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground

Sviluppatore: Gasket Games

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Strategico

Data di uscita: 27 Maggio

Piattaforme: Xbox One



Cavalieri immortali guidano nei cieli cavalcature celesti, con l'obiettivo di estirpare la morte dal mondo: primo videogioco di genere strategico ambientato nell'immaginario dark fantasy di Age of Sigmar, la produzione Gasket Games pone i giocatori alla guida di un esercito altamente personalizzabile. In un universo popolato tanto da eroi quanto da creature infernali, gli aspiranti generali potranno affrontare un'avventura a progressione non lineare, tra frenetici scontri a turni e la possibilità di sbloccare dozzine di unità differenti.

Una volta edificato il proprio esercito personale, sarà inoltre possibile metterlo alla prova in letali duelli 1v1, grazie alla modalità multigiocatore online di Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground.



Song of Horror: Complete Edition

Sviluppatore: Protocol Games

Publisher: Raiser Games

Genere: Survival horror

Data di uscita: 28 Maggio

Piattaforme: Xbox One



Lo scrittore Sebastian P. Husher e la sua famiglia sono misteriosamente scomparsi, al punto che l'editore dell'uomo ha deciso di inviare un assistente sulle loro tracce. Quando anche quest'ultimo sventurato non fa più ritorno, è chiaro che qualcosa di oscuro si è messo in moto. Song of Horror propone agli amanti del survival horror un'esperienza carica di tensione, da vivere attraverso gli occhi di ben 13 personaggi. Ogni protagonista è dotato di abilità e sensibilità specifiche, in grado di modificare l'assetto del gameplay, ma attenzione: ad ogni morte in-game, sarà necessario mutare alter-ego.

A braccare costantemente i protagonisti sarà invece un'entità sovrannaturale nota come "Presenza". Gestita da un'IA in grado di adattarsi allo stile di gioco dell'utente, quest'ultima rappresenterà una minaccia inarrestabile, pronta a farsi strada tra ospedali psichiatrici, abbazie abbandonate e altri luoghi carichi di desolazione e inquietudine.