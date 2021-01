Nuovi giochi Xbox One e Xbox Series X di gennaio: arriva The Medium

Dopo un dicembre 2020 decisamente intenso, il 2021 in casa Microsoft si apre con un catalogo di produzioni intrigante, che fonde graditi ritorni, upgrade next-gen, indie e grandi produzioni inedite. Tra queste ultime spiccano evidentemente The Medium, atteso horror psicologico in arrivo in esclusiva su piattaforme Microsoft, e Hitman III, capitolo conclusivo della trilogia dedicata all'Agente 47. Per la prima volta, l'utenza Xbox potrà inoltre approfittare della Yakuza Remastered Collection per esplorare il passato della saga ambientata nell'universo della criminalità organizzata del Sol Levante. Tra Cyber Shadow, Olija e The Sword of the Necromancer, anche gli amanti delle produzioni indipendenti potranno esplorare nuove frontiere digitali. Ecco dunque la nostra rassegna dei nuovi giochi in arrivo su Xbox One e Xbox Series S|X a gennaio 2021: buona lettura!



Scott Pilgrim vs. The World The Game Complete Edition

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Picchiaduro 2D

Data di uscita: 14 Gennaio

Piattaforme: Xbox One



Il picchiaduro 2D ispirato al fumetto Scott Pilgrim vs the World ritorna - dopo una lunga attesa - a disposizione dei videogiocatori, in una versione definitiva. Ubisoft propone infatti un'edizione del gioco che comprende non solo la produzione originale, ma anche i successivi DLC e pacchetti aggiuntivi Knives Chau e Wallace. La Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Complete Edition consente ai giocatori di assumere il controllo di Scott Pilgrim, Ramona Flowers, Knives Chau e Stephen Stills, oltre ad ulteriori alleati che potranno essere sbloccati nel corso dell'avanzamento, insieme a modalità segrete e nuovi oggetti.

I giocatori desiderosi di vivere il titolo in compagnia potranno usufruire del comparto multiplayer sia in modalità cooperativa sia in modalità competitiva. La prima consente di affrontare Scott Pilgrim vs The World in un massimo di 4 amici, mentre la seconda offre l'opportunità di contendersi la vittoria in alcuni mini giochi, incluso il Dodgeball.



Hitman III

Sviluppatore: IO Interactive A/S

Publisher: IO Interactive A/S

Genere: Azione

Data di uscita: 20 Gennaio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series X / Xbox Series S



Gli incarichi più importanti della sua intera carriera da sicario attendono l'Agente 47 in Hitman III. L'ultimo capitolo della trilogia firmata da IO Interactive propone un'avventura che si muove in bilico tra speranza e oscurità, per l'epilogo delle vicissitudini dell'ormai iconico assassino videoludico. Grazie alle potenzialità offerte dalla tecnologia Glacier, il mondo di gioco di Hitman III punta ad offrire un elevato livello di dettaglio e un'ampia libertà di azione, per un'immersività rinnovata.

Nel confezionare la terza epopea dell'Agente 47, gli autori hanno prestato un occhio di riguardo al passato, offrendo ai possessori dei due titoli precedenti la possibilità di trasferire gratuitamente nel gioco le location di Hitman e Hitman II. Il gioco importerà inoltre in maniera automatica i salvataggi del secondo capitolo della saga. Per saperne di più, ecco la nostra anteprima di Hitman 3.



RIDE 4

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Racing

Data di uscita: 21 Gennaio

Piattaforme: Xbox Series X / Xbox Series S



Già disponibile su Xbox One, RIDE 4 si rende protagonista di un secondo debutto per approdare sulle nuove console Microsoft in versione next-gen, con supporto allo Smart Delivery. Per l'occasione, il racing game a firma italiana si presenta in una veste rinnovata, con risoluzione dinamica in grado di raggiungere i 4K a 60 fps, tempi di caricamento ridotti e un maggior numero di veicoli a schermo. Sia nelle modalità di gioco offline sia durante le competizioni online, gli aspiranti piloti potranno infatti trovarsi a gareggiare in confronti aperti a 20 due ruote.

Invariata invece la mole di contenuti del racing game, che include centinaia di moto da pilotare lungo decine di tracciati disseminati in tutto il mondo. RIDE 4 propone inoltre un ciclo giorno/notte integrato a un sistema di variazione dinamica delle condizioni meteo. I motociclisti più esigenti potranno inoltre avvalersi di un intrigante livello di sfida, garantito dall'implementazione nel titolo di A.N.N.A. (Artificial Neural Network Agent), un sistema di IA basato sul machine learning.



In attesa di poter testare con mano la versione dedicata alle console di nuova generazione, sulle pagine di Everyeye trovate la ricca recensione di RIDE 4 redatta al lancio dal nostro Luca Del Pizzo.



Redout: Space Assault

Sviluppatore: 34BigThings

Publisher: 34BigThings

Genere: Shooter arcade

Data di uscita: 22 Gennaio

Piattaforme: Xbox One



Dal proprio studio di Torino, il team italiano 34BigThings invita i giocatori a cimentarsi in un viaggio siderale in direzione di Marte. La nuova avventura targata Redout vede infatti l'umanità del 2395 intenta a colonizzare il Pianeta Rosso, in un futuro in cui la Terra è ormai divenuta incandescente e la Luna è già preda del sovraffollamento. Nei panni di un pilota delle forze di difesa della Poseidon Corporation, gli appassionati di shooter arcade possono guardare con interesse a Redout: Space Assault.

Un totale di 43 missioni attendono il protagonista Leon Barrett, destinato a condurre il proprio caccia ricognitore super orbitale attraverso molteplici scenari. Tra pirati spaziali e fregate nemiche, il conflitto interplanetario è pronto a scatenare una pioggia di missili nello spazio profondo. Mentre scoprono progressivamente i segreti che si celano dietro lo scoppio della guerra, i giocatori potranno dedicarsi alla personalizzazione del proprio velivolo.



Cyber Shadow

Sviluppatore: Aarne "MekaSkull" Hunziker

Publisher: Yatch Club Games

Genere: Action / Platform

Data di uscita: 26 Gennaio

Piattaforme: Xbox One



Tra cutscene animate e uno stile a 8-bit, Cyber Shadow vede protagonista un ninja destinato a scoprire le ragioni che hanno condotto l'umanità al disastro. In un futuro imprecisato, il mondo è sotto il controllo di forme di vita sintetiche e della nostra civiltà non restano che rovine. Raggiunto da una disperata richiesta di aiuto, il ninja Shadow deciderà di esplorare ciò che resta della metropoli di Mekacity, in un tentativo di scoprire la verità sul passato e salvare al contempo la donna che ama.

Cyber Shadow si struttura in un action platform da affrontare grazie alle abilità ninja del protagonista, per una sfida dall'estetica nostalgica da superare livello dopo livello. Tra boss fight che coinvolgono ninja sintetici e macchine da guerra, Shadow apprenderà nuove tecniche sempre più letali.



The Medium

Sviluppatore: Bloober Team

Publisher: Bloober Team

Genere: Horror

Data di uscita: 28 Gennaio

Piattaforme: Xbox Series X / Xbox Series S



I giocatori in cerca di emozioni possono attendere con ansia la pubblicazione di The Medium, intrigante horror psicologico in terza persona che promette di riempire di inquietudine le console next-gen di casa Microsoft. Nei panni di una giovane medium potremo esplorare tanto la realtà quanto il reame degli spiriti, in una formula di gameplay dualistico che rappresenta una delle caratteristiche più distintive della produzione. Sfruttando i propri potenti poteri psichici, la protagonista dovrà fronteggiare oscure entità ultraterrene, svelare arcani misteri e fronteggiare la Fauce, mostruosità nata da una tragedia e interpretata dall'attore Troy Baker.

Ad accompagnare il dispiegarsi delle vicende di The Medium, troviamo anche due compositori d'eccezione: Akira Yamaoka e Arkadiusz Reikowski. Il primo ha forgiato le musiche dell'iconica serie di Silent Hill, mentre Reikowski - già nominato agli Hollywood Music in Media Awards - ha collaborato a diverse produzioni videoludiche, tra le quali Blair Witch, Layers of Fear e Observer.



The Yakuza Remastered Collection

Sviluppatore: SEGA

Publisher: SEGA

Genere: Azione

Data di uscita: 28 Gennaio

Piattaforme: Xbox One



Tra ottobre 2019 e febbraio 2020, i contenuti della Yakuza Remastered Collection hanno trovato spazio su PlayStation 4. Ora, i tre capitoli della saga SEGA dedicata alla criminalità organizzata giapponese raggiungono anche i lidi di casa Microsoft, con una pubblicazione in versione Xbox One. La raccolta include al suo interno Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered e Yakuza 5 Remastered. L'avventura di Kazuma Kiryu ritorna dunque in azione su console verdecrociata, con contenuti ripristinati e una nuova traduzione inglese per immergersi in un viaggio al fianco del Drago di Dojima.

Buone notizie per gli appassionati della serie in possesso di un abbonamento Xbox Game Pass: The Yakuza Remastered Collection sarà infatti disponibile nel catalogo del servizio Microsoft sin dal giorno del lancio.



Olija

Sviluppatore: Skeleton Crew Studio; Thomas Olsson

Publisher: Devolver Digital

Genere: Action / Platform / Puzzle

Data di uscita: 28 Gennaio

Piattaforme: Xbox One



Dalle fucine di Devolver Digital arriva Olija, produzione indipendente realizzata in pixel art. Salendo a bordo dell'avventura, i giocatori si ritroveranno vittime di un naufragio nella misteriosa landa di Terraphage. Qui, il protagonista Faraday dovrà farsi strada tra enigmi e pericoli, in un connubio tra fasi platform, action e puzzle. Insoliti NPC attendono il marinaio, che farà qui la conoscenza di Olija, dama alla quale è unito da un insondabile legame.

Armato di un arpione dai poteri leggendari, Faraday affronterà un'epopea ispirata a leggende marinaresche e miti asiatici, sullo sfondo di una colonna sonora malinconica ispirata alle musiche tradizionali giapponesi.



Sword of the Necromancer

Sviluppatore: Grimorio of Games

Publisher: JanduSoft S.L

Genere: Dungeon crawler

Data di uscita: 28 Gennaio

Piattaforme: Xbox One



Esplorando le profondità della Cripta del Negromante, gli appassionati di dungeon crawler potranno contare sull'inaspettato aiuto dei nemici caduti. Grazie ai poteri della Spada del Negromante, la protagonista Tama potrà infatti infondere nuova vita nelle creature sconfitte nel corso della sua avanzata, trasformandoli in redivivi alleati disposti a combattere al suo fianco. A spingere la giovane ad avventurarsi nell'oscura cavità è il desiderio di salvare la vita della sacerdotessa Koko. Dopo un'esistenza trascorsa come ladra, Tama aveva infatti accettato di farsi carico della sicurezza della donna, che tuttavia è perita nel corso del suo pellegrinaggio attraverso il continente. In cerca di redenzione, la ragazza ha portato il corpo di Koko sino alla cripta, dove si dice si celi un potere in grado di donare nuova vita.

I giocatori in cerca di aiuto per l'esplorazione del dungeon crawler potranno contare sulla modalità cooperativa disponibile in The Sword of the Necromancer. Utilizzando l'Ampolla dell'Homunculus, la protagonista è infatti in grado di creare una copia di se stessa: la nuova Tama potrà essere controllata dal secondo giocatore.



Gods Will Fall

Sviluppatore: Clever Beans

Publisher: Deep Silver

Genere: Action

Data di uscita: 29 Gennaio

Piattaforme: Xbox One



Crudeli e oscure divinità controllano le vite degli esseri umani, condannando a morte chiunque non si conformi al loro volere. Costretti a un'esistenza misera e costellata di violenza, uomini, donne e giovani decideranno infine di ribellarsi alle entità sovrannaturali. Un valoroso gruppo costituito da otto individui Celti salperà dunque in direzione dei Confini dell'Esistenza, determinato a porre fine al giogo degli dèi.

Action ambientato in un universo dark fantasy, Gods Will Fall pone i giocatori nei panni di uno dei coraggiosi ribelli, per un cammino insidioso costellato di ardue battaglie e difficili decisioni destinate a mutare le sorti del gruppo.