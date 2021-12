Pixel Perfect: Simone Contadini, da fotografo reale a fotografo virtuale

Sulle nostre pagine è stata aperta di recente una nuova rubrica chiamata Pixel Perfect, nata con l'obiettivo di raccontare la fotografia virtuale (VP) attraverso le parole di chi pratica questa forma d'arte, così da farne conoscere al grande pubblico gli aspetti più intimi e personali. Nelle precedenti puntate vi abbiamo già mostrato i lavori di Jenny Karlsson, con le cui foto Pixel Perfect ha esordito; abbiamo poi proseguito con gli scatti di Francesco Favero, mentre nel terzo appuntamento ci siamo concentrati sullo stato dell'arte della Virtual Photografy con ThePhotomode. Ora è il turno di Simone Contadini, che vi presentiamo attraverso le sue stesse parole, e con la resa - indubbiamente di spessore - dei suoi scatti. Buona lettura, e buona visione!

Da fotografo reale a fotografo virtuale

Everyeye.it: Cominciamo come al solito piano e facile: raccontaci qualcosa di te.

Simone Contadini: Anzitutto, volevo ringraziare sia te, Emanuele, sia la redazione di Everyeye per questa intervista. Per me è importantissimo condividere il mio pensiero e contribuire a far conoscere sempre di più questa "gemella diversa" della fotografia classica. Mi chiamo Simone, ho 27 anni e abito a Roma. Ho iniziato a videogiocare da bambino con il primo Game Boy e poi crescendo ho sempre alternato Console e PC, cercando di estrapolare il massimo da entrambe le piattaforme. Ho conosciuto la Virtual Photography durante la pandemia del 2020 utilizzando la Photo Mode di The Last of Us Parte II e da allora mi sono appassionato così tanto da migliorarmi al punto da raggiungere i 2700 followers su Instagram con il nome di simon0avp.

Everyeye.it: Sei un VP autodidatta o possiedi basi di fotografia o design che ti hanno aiutato?

Simone Contadini: Diversamente da tanti colleghi VP, io nasco come fotografo. Nel 2014 ho conseguito un Master presso un'accademia privata e da lì ho iniziato a lavorare su diversi progetti come apprendista. Tutto ciò che ho imparato col tempo e la pratica, che si tratti di composizione o post-produzione, lo applico a ogni scatto della VP prima del processo di salvataggio e condivisione.



Il mio genere preferito è il ritratto, e le mie ispirazioni principali sono Herb Ritts e Diana Arbus. Grazie alla VP ho conosciuto poi tanti nuovi artisti da cui imparo ogni giorno qualcosa di nuovo, tra questi cito il celeberrimo Berduu e il mio grande amico Xenolith3d.



Everyeye.it: Tra le tante opzioni di un Photo Mode, qual è la tua preferita e di quale invece senti più spesso la mancanza?

Simone Contadini: Sono una persona piuttosto semplice e riesco a divertirmi anche con Photo Mode molto basilari. Tra le varie funzioni quella che apprezzo di più è il DoF (Depth of Field), ossia la "messa a fuoco". La possibilità di poter giocare con la profondità dell'immagine mi ha subito fatto innamorare di questa opzione, soprattutto quando si desidera far risaltare un dettaglio nascosto nella scena o dare importanza ad uno specifico particolare del personaggio immortalato.



Ciò che invece mi manca in molti giochi (soprattutto su console) sono due opzioni specifiche: l'assenza di una vera "free cam" non vincolata al personaggio, e un "tilt" della telecamera che copra i 90° di rotazione, che spesso su console è parziale e mi nega la possibilità di realizzare fotografie verticali.

Everyeye.it: Quando sono "nella fotozona" e completamente concentrato sulla VP, a malapena riesco a giocare, divertirmi e seguire la trama. Tu riesci ancora a divertirti quando giochi?

Simone Contadini: Vado probabilmente controcorrente dicendo che sì: riesco ancora a divertirmi giocando. Anzi, non smetterò mai di ringraziare la VP perché grazie ad essa riesco ad immergermi pienamente all'interno di un titolo senza distrazioni, così da carpirne tutte le sfumature e gustarmi a fondo la trama. Anni fa, quando finivo un gioco, lo riponevo sullo scaffale e rimaneva lì a prendere polvere. Oggi, grazie alla VP, spesso ricomincio le varie opere alla ricerca di nuove ispirazioni per trovare scatti che al primo giro mi erano sfuggiti.

Everyeye.it: Qual è l'aspetto che più ti fa rendere conto di essere migliorato nel tempo? Quali sono i progressi che più hanno segnato la tua crescita?

Simone Contadini: Se sono arrivato dove sono oggi, lo devo alla mia forza di volontà e curiosità. Mi sento costantemente come un esploratore alla ricerca di nuove terre e della formula giusta per un ottimo scatto.



Tra fotografi si dice che "bisogna rubare con gli occhi" (nel senso di trarre ispirazione ed imparare dai migliori) e io l'ho fatto per molto tempo al punto da essere seguito e ricondiviso da Hideo Kojima su Twitter e da Bend Studio e Bethesda su Instagram. Sono inoltre fiero di gestire il reparto grafico, insieme ad altri fantastici ragazzi italiani, di una pagina americana (Virtualphotographygamers) che ad oggi conta quasi 5000 followers su Instagram e un sito web completamente funzionante.

Hobby e lavoro

Everyeye.it: Qual è il tuo rapporto con il tuo pubblico e i Social Media in generale?

Simone Contadini: Perdonatemi l'iperbole, ma i social negli ultimi anni sono diventati un campo di battaglia dove il numero dei follower conta più della qualità e dell'originalità dei contenuti. Ho un rapporto di amore e odio soprattutto nei confronti di Instagram, mia piattaforma di preferenza, dove ho cominciato a farmi conoscere.



Ogni giorno è una lotta con algoritmi celeri e hashtag, ma soprattutto con la qualità dei file in upload che a ogni aggiornamento viene sempre di più penalizzata, costringendomi a trovare costantemente nuove scorciatoie per non far perdere smalto al mio lavoro. Per questo, da qualche mese, ho aperto anche un profilo Twitter che sto portando avanti con non molta difficoltà ma che mi sta dando la possibilità di entrare in diretto contatto con le Software House e ricevere più apprezzamenti per i miei lavori.

Everyeye.it: Secondo la tua opinione, chi beneficia maggiormente del Photo Mode, il pubblico o i publisher?

Simone Contadini: Con un po' di ingenuità, si potrebbe pensare che è il pubblico a giovare della Photo Mode, perché è un modo per farsi conoscere e apprezzare dai publisher, ma la realtà dei fatti è che una mole impressionante di artisti ogni giorno crea contenuti e produce abbondante marketing per quelli che, alla fine, sono prodotti commerciali. I ringraziamenti pubblici ed i retweet di qualche software house sono il solo aspetto positivo di tutto l'insieme, ma la sproporzione dei vantaggi è evidente.

Everyeye.it: Per molti di noi la VP è un hobby utile a sfogare la creatività e interagire con i social media e le software house. In futuro tutto questo potrebbe cambiare, portando una qualche forma di remunerabilità. Qual è la tua opinione al riguardo?

Simone Contadini: Sono fermamente convinto che la VP in futuro riceverà molta più attenzione. Sarebbe bello vedere più spesso artisti (come è successo Berduu) passare da virtual photographer a gestore dei social di un publisher importante. Allo stesso tempo, credo che la VP assumerà anche una sua identità come forma d'arte riconosciuta dal pubblico e dai media.

Everyeye.it: Concludi questa intervista parlandoci di un qualcosa che ti sta a cuore, e non hai avuto modo di menzionare nelle risposte precedenti

Simone Contadini: Henri Cartier-Bresson disse: "Le fotografie possono raggiungere l'eternità attraverso il momento" e la VP ci dà l'incredibile potere di congelare importantissimi, bellissimi ed evocativi momenti di gaming. Credo che noi fotografi virtuali, con il giusto impegno, studio e capacità, avremo l'opportunità di portare la virtual photography ai livelli espressivi della fotografia classica.



Potete seguire Simone Contadini ed essere sempre aggiornati sulle sue attività tramite le pagine di Instagram, Twitter e Flickr.