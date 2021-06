Pixel Perfect: The PhotoMode, lo stato dell'arte della fotografia virtuale

Pixel Perfect è una nuova rubrica di Everyeye.it che nasce da un'esigenza: espandere la percezione pubblica della Virtual Photography, amplificandone le caratteristiche essenziali e le sfumature più intime. Pixel Perfect è il mondo della fotografia virtuale esplorato dai suoi stessi autori, dove chi chiede e chi risponde conoscono a priori il potenziale implicito delle domande stesse, lasciando che l'intervistato racconti la sua opera libero dalla preoccupazione di non essere compreso.



Dopo la chiacchierata con Francesco Favero, in questo terzo episodio facciamo conoscenza non di un singolo artista ma dell'intero team dietro l'eMag più conosciuto del momento: THE PHOTOMODE. Personalmente considero questi ragazzi delle vere e proprie autorità nel campo della Virtual Photography e mi sono rivolto a loro con la genuina curiosità di conoscere lo Stato dell'Arte della fotografia virtuale nel 2021. Per questo ho tentato di porre dieci domande di difficoltà crescente, aspettandomi di conseguenza risposte non banali, esaustive e professionali. E ho avuto esattamente quello che mi aspettavo. Ecco a voi l'intervista: ogni interlocutore è segnalato con il nickname con il quale è conosciuto all'interno del gruppo. Buona lettura.

Un mensile con un'idea ben chiara

Everyeye.it: Raccontaci qualcosa sul tuo progetto "THE PHOTOMODE".



AltRealityVP: Abbiamo due obiettivi con THE PHOTOMODE: il primo è il nostro eMag mensile, gratis, che è volto a mostrare il lavoro generale della comunity di Virtual Photography, collaborando con artisti e game developer. Ci piace mostrare alcuni degli scatti che riteniamo i "migliori", includendo dichiarazioni da parte di chi li ha eseguiti. Così facendo possiamo comprendere quanto questa arte significhi per i diretti interessati. In gioco c'è davvero tanta passione a tutti i livelli in questo ambito.

Per quanto riguarda il nostro secondo obiettivo: crediamo fortemente che la Virtual Photography sia il ponte tra la forte adozione di NFT e il gaming AAA, e stiamo spingendo nell'unire questa forma d'arte con il blockchain / NFT technology. Sentiamo che questa è la strada da percorrere, così che i giocatori abbiano l'opportunità di vendere i loro scatti ai loro sostenitori. Attualmente siamo alla ricerca di ulteriori sviluppatori full stack che possano unirsi al nostro gruppo per aiutarci rendere il tutto una realtà. Se i giocatori potessero vendere i loro scatti usando questa tecnologia, gli sviluppatori potrebbero guadagnare delle royalty per ogni foto venduta: equo per tutti!



Everyeye.it: Sei un Virtual Photographer autodidatta o hai un background come artista o fotografo?



AltRealityVP: Il nostro team è principalmente composto da autodidatti senza alcuna esperienza in fotografia IRL. Ma questo non impedisce a nessuno di diventare un ottimo o un pro VP. Gli strumenti usati nelle photomode cercano di replicare le telecamere reali, quindi molti VP in realtà imparano parecchie nozioni circa le fondamenta della fotografia, e possono per esempio usare reflex digitali a obiettivo singolo o avere una migliore comprensione di concetti come la profondità di campo o la velocità dell'otturatore rispetto a qualcuno che sta iniziando senza un background in fotografia.

Everyeye.it: Tra le tante opzioni della Photo Mode, quale preferisci di più? E quale invece manca spesso e vorresti fosse più presente?



Virtualtourism: Le mie opzioni preferite sono anche quelle che vorrei diventassero standard! Sia l'inclinazione a 360° o la camera libera sono grandi strumenti: due esempi sono rispettivamente Mad Max e Ghost Recon Wildlands. Aprono grandi opportunità creative che non sono presenti nel post editing software. Possono sembrare degli strumenti basilari di qualsiasi photomode, ma ci sono troppi giochi che non includono nessuna delle due, ed è un gran peccato.



Everyeye.it: Quando sono nella "Photozone" sono totalmente devoto al VP e riesco poco a godermi il gioco. Tu riesci ancora a giocare e a divertirti?



Neovandalizam: Molti altri VP sembrano avere lo stesso problema. Ma io riesco a separare i due aspetti. Come tanti, alle volte mi sono trovato incapace di godermi appieno un gioco (soprattutto quando lo vivo per la prima volta) perché ero troppo preoccupato a scattare le foto! Può diventare un po' soverchiante, e il fatto che sembri quasi un "dovere" finisce per uccidere il divertimento.

Per cui la chiave è separare le sessioni di VP da quelle in cui giochi effettivamente, così da goderti la storia e il gameplay. Creare "Sessioni di VP" e "Sessioni di puro gioco" aiuta molto, non importa quando lunghe esse siano. Certo all'inizio è dura perché sei sempre, anche inconsciamente, alla caccia di scatti interessanti, ma dopo un po' è una strategia che può funzionare.

Visioni e prospettive

Everyeye.it: Qual è il primo aspetto che ti colpisce quando guardi lo scatto di qualcuno?



PoachiiN: Mi colpisce ciò a cui sono attirato come prima cosa. Il VP cosa mi sta dicendo di guardare per primo? Il soggetto dello scatto può essere enfatizzato tramite l'illuminazione, la profondità di campo oppure le tecniche generali di composizione. Mi piacciono scatti in cui la prima cosa che dovrei guardare è chiaramente identificabile.

Everyeye.it: Hai un particolare "genere" di catture a cui sei particolarmente affezionato?



PoachiiN: I ritratti sono i miei preferiti, e la tecnologia di motion capturing nei videogiochi ha condotto a molte migliorie in questo senso. Se scatti un ritratto di Ellie in The Last of Us Parte II noterai che il suo viso non riposa mai: la protagonista muove continuamente gli occhi, contrae il naso, storce la bocca, e tutte queste movenze tendono a catturare una moltitudine di espressioni che possono cambiare drammaticamente il feeling del ritratto.

Everyeye.it: La ricerca di talenti fa parte del tuo lavoro o di solito le persone bussano alla tua porta chiedendo di entrare nel tuo Emag?



Virtualtourism: Scoprire nuovi talenti è una grande parte del nostro lavoro. Siamo sempre alla ricerca di artisti da aggiungere ai nostri social e alla nostra rivista. Abbiamo avuto persone che ci hanno chiesto di essere inserite, ma non è così che operiamo. Preferiamo inserire ciò che spicca e che colpisce il nostro occhio, e nel mentre dare a tutta la comunity una eguale opportunità di essere inserita. Composizione unica, uso dei colori, mood e illuminazione sono solo alcuni dei fattori che consideriamo quando scegliamo che scatto farà parte dell'Emag.

Everyeye.it: Il Photo Mode è uno strumento, ma qual è la sua estensione? Sentiti libero di toccare argomenti come potere e disuguaglianza dei social media, oppure il marketing gratis che la Virtual Photography fornisce a publisher e sviluppatori.



Virtualtourism: Ci sono molte grandi estensioni di questo strumento, non solo per le opportunità artistiche uniche che offre ai videogiocatori. Ma dobbiamo comunque ricordare chi ne beneficia di più, e cioè gli sviluppatori e i pubblisher. Il Photomode è il più grande strumento di marketing gratuito nella storia.

I giocatori usano un hashtag dedicato al gioco in questione, e taggano gli sviluppatori in ogni immagine caricata. Noi crediamo che ogni scatto contribuisca alla vendita del gioco, così come accade per gli streamer su Twitch e Youtube. Eppure molti VP non ricevono nulla in ritorno, se non il retweet da parte del loro sviluppatore preferito. Siamo convinti che questo debba cambiare.



Everyeye.it: Facciamo parte di una piccola minorità che guadagna dalla Virtual Photography, vendendo i nostri lavori, scrivendo sul fenomeno, commentando (o giudicando) i lavori di altri artisti. Raccomanderesti al tuo miglior amico di iniziare una carriera come Virtual Photographer o i tempi sono ancora acerbi? C'è una definizione di carriera nella Virtual Photography?



AltRealityVP: Sì al 100%: noi vorremmo spingere le persone a entrare nella VP. Ora più che mai le cose si stanno facendo interessanti. Più giochi propongono il Photomode, le community crescono, i VP vengono assunti sempre più spesso dagli sviluppatori per mantenere i social attivi.

E a volte si ricevono anche copie gratis in modo da scattare foto e promuovere il gioco stesso. Senza contare l'esistenza di cerimonie di premiazioni, siti dedicati e riviste. Ci sono così tante cose eccitanti e crediamo che questo sia solo l'inizio dell'esplosione.



Everyeye.it: Io vedo la Virtual Photography come una nicchia che nutre se stessa dai rumors e i gossip creati prevalentemente dai fotografi virtuali. E al di fuori della bolla del Gaming - fatta di giocatori, publisher e stampa - nessuno sembra interessarsi, salvo alcune benvenute eccezioni. Vedo la VP esibita al MOMA tra dieci anni. Ma quanto difficile sarà, per tutta la community?



AltRealityVP: Non penso per niente sia una nicchia né una bolla, penso anzi sia l'inizio di un'arte riconosciuta a livello internazionale. Sono totalmente d'accordo con la presenza della VP a MOMA tra dieci anni. Ho portato la VP allo show di fotografia NEC a Birmingham nel 2019 con @GamerGam_GG e la galleria è stata ben recepita sia da fotografi amatoriali che professionisti. Penso che la strada per il successo dalla VP sarà delineata, sfortunatamente, da pochi. E dico "sfortunatamente" perché so che condividere il tuo lavoro è un'esperienza bellissima: bisognerebbe promuovere quest'arte a un bacino di utenza più ampio, non solo quindi per vendere se stessi.

Questo è quello che stiamo facendo a TPM: vogliamo costruire un'intera community. Il nostro motto è "Our page is your stage", ovvero la nostra pagina è il tuo palco, e noi pubblicizziamo anche altre community, non solo la nostra. Ci sono persone molto talentuose là fuori: sono loro che stanno costruendo le fondamenta per quella che presto verrà riconosciuta come una forma d'arte. Stiamo facendo grandi cose qui, tenete occhi e orecchie aperte!