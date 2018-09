PlayStation 4 e Xbox One: tutti i nuovi giochi in uscita a ottobre 2018

A settembre abbiamo accolto numerosi titoli di rilievo, e il mese di ottobre non sarà certo da meno: a guidare le uscite delle prossime quattro settimane troviamo Red Dead Redemption 2, l'attesissimo western game di Rockstar che punta a ridefinire il concetto di gioco open world, passando per Assassin's Creed Odyssey, Call of Duty Black Ops 4 e SoulCalibur 6. Sul fronte delle esclusive troviamo l'eccezionale Forza Horizon 4 di Playground Games da un lato, e Fist of the North Star: Lost Paradise dall'altro. Di seguito, tutti i giochi in uscita a ottobre su PlayStation 4 e Xbox One.

Fist of the North Star: Lost Paradise

Sviluppatore: Yakuza Studio

Publisher: SEGA

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 2 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4



Finalmente Fist of the North Star: Lost Paradise si prepara ad arrivare anche in Europa il 2 ottobre, presentandosi come il nuovo gioco di Ken il Guerriero realizzato dagli autori di Yakuza in esclusiva per PS4. Nei panni di Kenshiro utilizzeremo decine di tecniche brutali, ricreate interamente dal manga originale, riducendo in polvere i nemici che ci sbaraglieranno la trada. Oltre a combattere, i giocatori potranno interagire con i cittadini di Eden e ampliare le abilità di maestro di Hokuto Shinken con altre attività, per esempio lavorando come barista o partecipando a gare automobilistiche nel deserto.

Mega Man 11

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Platform 2D

Data di uscita prevista: 2 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Mega Man 11 riprende la formula dei classici capitoli della serie, offrendo un grado di sfida impegnativo e insidiosi boss da affrontare alla fine degli stage. Per venire incontro ai nuovi giocatori, Capcom ha deciso di inserire diversi livelli di difficoltà selezionabili, in modo da offrire a tutti l'esperienza di gioco più adatta alle proprie esigenze. Confermata la presenza di due modalità: Time Attack (la classica modalità a tempo in cui bisogna attraversare i singoli stage il più velocemente possibile) e Balloon Attack (dove i nemici verranno sostituiti da palloncini rossi e blu in grado di influenzare il timer).

The Surge: The Good, the Bad and the Augmented

Sviluppatore: Deck13

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 2 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



The Surge si espande il 2 ottobre con The Good, the Bad and the Augmented, nuovo DLC dal sapore western/sci-fi che offrirà ambientazioni completamente inedite e nuovi impianti, armature, armi e pezzi di equipaggiamento da ottenere sul campo di battaglia. I giocatori saranno chiamati ad esplorare un laboratorio abbandonato del complesso CREO, creato allo scopo di spingere al limite le attuali tecnologie della compagnia. Warren dovrà cercare di sopravvivere alle mortali camere di sperimentazione del Dr. Rischboter, combattendo in una serie di location che sembrano uscite dalla celebre serie TV Westworld.

Forza Horizon 4

Sviluppatore: Playground Games

Publisher: Microsoft Game Studios

Genere: Racing Game

Data di uscita prevista: 2 ottobre

Piattaforma: Xbox One



Ambientato nel Regno Unito, Forza Horizon 4 si caratterizza per una grande varietà di ambientazioni, una struttura di gioco ancora più raffinata e un comparto tecnico in grado di definire nuovi standard per il genere di appartenenza. Tra le novità principali segnaliamo la presenza delle stagioni dinamiche, una feature completamente inedita che influenzerà i tracciati con i vari effetti atmosferici come pioggia, neve, nebbia e quant'altro, spingendo i giocatori a padroneggiare diversi stili di guida in base alle condizioni climatiche in cui si gareggia. Il debutto è fissato per il 2 ottobre su Xbox One.

Astro Bot: Rescue Mission

Sviluppatore: Sony Japan Studio

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Genere: Platform 3D

Data di uscita prevista: 3 ottobre

Piattaforma: PlayStation VR



Dopo l'ottima accoglienza riservata a Robot Rescue, il piccolo platform 3D presente nella raccolta The Playroom VR, Sony Japan Studio ha deciso di estendere l'idea alla base del mini-gioco con Astro Bot: Rescue Mission, nuova esclusiva per PlayStation VR in arrivo il 3 ottobre. I giocatori potranno indossare il visore Sony per ammirare i livelli a 360°, guidando il robottino protagonista attraverso una serie di livelli che alternano sezioni platform e adventure a base di salti, esplorazione, interazione con l'ambiente e combattimenti con i nemici.

Assassin's Creed Odyssey

Sviluppatore: Ubisoft Montreal

Publisher: Ubisoft

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 5 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Assassin's Creed Odyssey ci porta nell'Antica Grecia, durante la Guerra del Peloponneso, presentandosi a tutti gli effetti come un prequel di Assassin's Creed Origins (il gioco è ambientato 400 anni prima). Ubisoft vuole continuare sul sentiero Action RPG inaugurato dal predecessore, concedendo agli utenti una libertà ancora maggiore nei dialoghi e nei combattimenti. Nel corso dell'avventura dovremo prendere una serie di decisioni in grado di influenzare il corso della storia, padroneggiando per l'occasione un sistema di combattimento più ricco di variabili e di abilità da acquisire per il proprio personaggio.

Space Hulk: Tactics

Sviluppatore: Cynaide

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Strategico

Data di uscita prevista: 9 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Ambientanto nell'universo di Warhammer 40.000, Space Hulk: Tactics è un fedele adattamento del gioco da tavolo Space Hulk, con l'aggiunta di diverse novità rispetto alla formula classica. I giocatori avranno l'opportunità di combattere in due campagne con storie diverse: una di queste ci vedrà al comando dei valorosi Blood Angels Terminators, mentre l'altra, per la prima volta in un gioco Space Hulk, permetterà di guidare le temibili forze degli alieni Genestealer. L'uscita del gioco è fissata per il 9 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One.

WWE 2K19

Sviluppatore: 2K Sports

Publisher: 2K Games

Genere: Picchiaduro 3D

Data di uscita prevista: 9 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



WWE 2K19 torna come gioco di riferimento per il franchise WWE, con la Superstar AJ Styles in copertina. Il nuovo capitolo della serie includerà un ampio roster con le Superstar e le Leggende più popolari di WWE e NXT, proponendo un gameplay ancora più rifinito, un sistema di animazioni migliorato e numerose opzioni di personalizzazione. Quest'anno è stata introdotta anche una nuova modalità Arcade simile alle Torri di Mortal Kombat, dove verranno proposte diverse sfide dalla difficoltà crescente con particolari condizioni da rispettare nel corso degli incontri.

Disgaea 1 Complete

Sviluppatore: Nippon Ichi Software

Publisher: Nis America

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 12 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4



Disgaea 1 Complete si presenta come il remaster dell'originale Disgaea: Hour of Darkness, il primo capitolo della fortunata serie di JRPG strategici di Nippon Ichi uscito originariamente nel 2003 su PlayStation 2. Oltre a proporre un comparto tecnico migliorato, con una veste grafica rinnovata ma al tempo stesso fedele all'originale, il titolo include il doppio audio inglese e giapponese, con la possibilità di impostare i sottotitoli in inglese o in francese (la lingua italiana, purtroppo, non sarà supportata). Il gioco sarà disponibile anche in Occidente su PS4 dal 12 ottobre.

Call of Duty Black Ops 4

Sviluppatore: Treyarch

Publisher: Activision

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 12 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Pur rinunciando alla Campagna single player, Call of Duty Black Ops 4 si propone come uno dei capitoli più ricchi e innovativi della saga, includendo sin dal lancio la nuova modalità Zombie (con tre campagne intitolate IX, Voyage of Despair e Zombies Blood of the Dead), il rinnovato comparto multiplayer e Blackout, la nuova variante di gioco ispirata ai Battle Royale. Treyarch ha promesso un corposo supporto post-lancio, con l'arrivo di nuovi DLC, eventi e contenuti gratuiti come la mappa Nuketown prevista a novembre. Il debutto del titolo è fissato per il 12 ottobre su PS4 e Xbox One.

Starlink: Battle for Atlas

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Gioco di volo

Data di uscita prevista: 16 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



In Starlink: Battle for Atlas potremo assemblare e personalizzare il modellino della nostra nave stellare, montarlo sul nostro controller e partire verso un'impresa interplanetaria, per quello che si preannuncia un nuovo Toys to life spaziale dalle grandi possibilità di peronalizzazione. I cambiamenti apportati alla nostra nave appariranno istantaneamente nel gioco, permettendoci di entrare subito in battaglia senza interruzioni di sorta. I giocatori potranno divertirsi con diverse abilità, tipi di armi, effetti di stato e gadget, scatendando combo devastanti sui loro nemici.

Warriors Orochi 4

Sviluppatore: Koei Tecmo

Publisher: Koei Tecmo

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 16 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Il 16 ottobre arriva il turno di Warriors Orochi 4, il nuovo action game di Koei Tecmo che unisce i franchise di Dynasty Warriors e Samurai Warriors con la mitologia greca. I 170 lottatori inclusi nel roster potranno utilizzare i Sacred Treasures, permettendo di eseguire attacchi magici a distanza ravvicinata e a lungo raggio nel corso delle battaglie. Decidendo di giocare da soli o in compagnia di un amico nella modalità co-op, i giocatori potranno contare su una grande varietà approcci ai combattimenti, personalizzando il proprio stile di gioco.

For Honor: Marching Fire

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 16 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



For Honor si prepara a ricevere un corposo aggiornamento a metà mese con Marching Fire, la nuova espansione in arrivo il 16 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One che promette di rimpolpare la community del gioco. Il DLC introdurrà 4 nuovi personaggi selezionabili ispirati agli antichi guerrieri cinesi (appartenenti alla fazione Wu Lin), la nuova modalità PvP 4vs4 Assalto (in cui bisognerà proteggere o attaccare una fortezza medievale) e una modalità single player completamente inedita, insieme a diversi miglioramenti grafici e tecnici per tutte le versioni del gioco.

NBA 2K Playgrounds 2

Sviluppatore: Saber Interactive

Publisher: 2K Sports

Genere: Sportivo Arcade

Data di uscita prevista: 16 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Il sequel di NBA Playgrounds arriva il 16 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One, proponendo un enorme roster di giocatori NBA attuali e ritirati, un matchmaking online migliorato con server dedicati, partite online per quattro giocatori, gare da tre punti, nuovi campetti di basket e la possibilità di creare partite personalizzate. Il gioco continuerà a proporre un gameplay arcade e immediato, senza rinunciare alla profondità e agli stimoli della curva d'apprendimento. Nella copertina di quest'anno troviamo atleti come Julius Dr. J Erving, Kevin Garnett, Karl-Anthony Towns e Jayson Tatum.

Resonance of Fate 4K/HD Edition

Sviluppatore: Tri-Ace

Publisher: SEGA

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 18 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4



Tempo di riedizioni anche per Resonance of Fate, l'originale JRPG di Tri-Ace ad ambientazione steampunk uscito nel 2010 su PlayStation 3 e Xbox 360, caratterizzato da un particolare sistema di combattimento ad esagoni. Come suggerisce il titolo del remaster, Resonance of Fate 4K/HD Edition includerà il supporto all'alta definizione e diverse migliorie sul fronte tecnico. Il gioco sarà disponibile dal 18 ottobre su PlayStation 4, consentendo ai possessori di PS4 Pro di giocare a 4K (gli utenti della console standard, invece, dovranno "accontentarsi" dei 1080p).

SoulCalibur 6

Sviluppatore: Bandai Namco Studios

Publisher: Bandai Namco Entertainment

Genere: Picchiaduro 3D

Data di uscita prevista: 19 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



SoulCalibur 6 si prepara a debuttare il 19 ottobre su PS4 e Xbox One, proponendosi come uno spettacolare picchiaduro all'arma bianca con un combat system ancora più solido, accessibile e stratificato. Oltre al ritorno di vecchie conoscenze come Mitsurugi, Voldo, Raphael e Taki, il nuovo roster vedrà la presenza di alcune Guest Star d'eccezione come Geralt di Rivia, il protagonista della trilogia di The Witcher. Tra le novità pià interessanti segnaliamo Libra of Soul, una nuova modalità single player con elementi ruolistici, senza dimenticare il comparto multiplayer e la possibilità di creare il proprio combattente personalizzato.

LEGO DC Super-Villains

Sviluppatore: Traveller's Tale

Publisher: Warner Bros

Genere: Action/Platform

Data di uscita prevista: 19 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



In LEGO DC Super-Villains la Justice League è sparita, lasciando il compito di proteggere la Terra a un nuovo gruppo di eroi che si fa chiamare Justice Syndicate. I famosi supercriminali DC della Legion of Doom scopriranno che i nuovi salvatori della Terra potrebbero non essere così tanto eroici quanto sembra. Capitanato direttamente dal giocatore, questo gruppo di folli criminali dovrà unire le forze per scoprire e mandare a monte i piani malvagi che i misteriosi sconosciuti hanno in serbo. L'uscita del gioco è fissata per il 19 ottobre su PS4 e Xbox One.

Marvel's Spider-Man: La Rapina

Sviluppatore: Insomniac Games

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 23 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4



Dopo l'ottima accoglienza riservata dal pubblico, Marvel's Spider-Man di Insomniac Games si prepara ad espandarsi con La città che non dorme mai, un nuovo contenuto aggiuntivo composto da tre episodi che vede l'entrata in scena di Felicia Hardy, alias Gatta Nera. L'abilissima ladra è da poco tornata in città: Spider-Man troverà alcuni indizi sulla sua presenza già nella campagna principale, ma Gatta Nera si rivelerà solamente nel primo episodio dell'espansione in arrivo il 23 ottobre, intitolato La Rapina. Il DLC introdurrà inoltre nuove missioni, sfide, tre costumi da sbloccare e una nuova fazione di nemici.

Just Dance 2019

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Rhythm game

Data di uscita prevista: 25 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Just Dance 2019, il nuovo capitolo del celebre rhythm game di Ubisoft, si presenta in una nuova versione con una tracklist rinnovata che comprende oltre 40 brani inediti. Tra le nuove tracce disponibili segnaliamo la presenza di I Feel It Coming (The Weekend Ft. Daft Punk), OMG (Arash Ft. Snoop Dogg), Havana (Camila Cabello), Work Work (Britney Spears), Sweet Sensation (Flo Rida), Mad Love (Sean Paul, David Guetta Ft. Becky G), Bang Bang Bang (BIGBANG) e Finesse Remix (Bruno Mars Ft. Cardi B). Il debutto del gioco è fissato per il 25 ottobre su PS4 e Xbox One.

Flashback 25th Anniversary

Sviluppatore: Microids

Publisher: Microids

Genere: Avventura/Platform

Data di uscita prevista: 25 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Dopo il debutto su Nintendo Switch, Flashback 25th Anniversary si prepara ad arrivare anche su PlayStation 4 e Xbox One il 25 ottobre, presentandosi come la versione rimasterizzata del celebre cinematic platform 2D di Dolphine Software uscito nel 1993. Al contrario del remake uscito nel 2013, questa edizone dedicata al 25° anniversario mantiene lo stesso stile grafico dell'originale, includendo il supporto all'alta definizione e ai moderni controller. Una buona occasione per recuperare un grande classico dei primi anni ‘90, da molti considerato uno dei migliori esponenti del genere.

Red Dead Redemption 2

Sviluppatore: Rockstar

Publisher: Take-Two Interactive

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 26 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Finalmente ci siamo: il 26 ottobre sarà il turno di Red Dead Redemption 2, senza dubbio uno dei giochi più attesi dell'anno. Il nuovo titolo western di Rockstar ha tutte le carte in regola per ridefinire i giochi open world, settando nuovi standard a livello tecnico e contenutistico. Oltre a proporre una mappa esplorabile ancora più varia e vasta, il nuovo capitolo della serie punta a raggiungere vette di realismo mai viste prima, simulando in modo ancora più preciso e dettagliato il mondo di gioco e il comportamento dei suoi abitanti. Un appuntamento da non perdere, per quella che si preannuncia una delle produzioni più imponenti degli ultimi anni.

My Hero One's Justice

Sviluppatore: Cyber Connect 2

Publisher: Bandai Namco Entertainment

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 26 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



My Hero One's Justice, il nuovo action game di Bandai Namco dedicato all'omonima serie manga/anime, sarà disponibile su PlayStation 4 e Xbox One dal 30 ottobre. Grazie alla modalità Storia, i giocatori potranno rivivere i momenti più significativi dell'anime ed esplorare alcuni scenari di gioco completamente originali, imparando a padroneggiare le mosse dei vari lottatori inclusi nel roster. Durante i combattimenti sarà possibile utilizzare i personaggi di supporto, sfruttando le loro Unicità (il superpotere che definisce ciascun eroe e villain) per sferrare attacchi combinati esplosivi con cui ribaltare l'esito di una battaglia.

Castlevania Requiem

Sviluppatore: Konami

Publisher: Konami

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 26 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4



Castlevania Requiem non è un nuovo episodio della saga Konami bensì una raccolta che include le riedizioni di Castlevania Rondo of Blood e Castlevania Symphony of the Night usciti rispettivamente nel 1994 e 1997. Entrambi i titoli vengono riproposti con supporto per la risoluzione 1080p e 4K (quest'ultima solo su PS4 Pro), Trofei, un comparto tecnico migliorato e sistema di controllo riadattato per sfruttare le potenzialità del DualShock 4.

Call of Chtulhu

Sviluppatore: Cynaide

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Survival Horror

Data di uscita prevista: 30 ottobre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



A fine mese sarà anche il turno di Call of Chtulhu, la nuova avventura horror di Cynaide ispirata ai racconti di H.P. Lovecraft. Il giocatore viene mandato sull'isola di Darkwater a indagare sulla scomparsa della famiglia Hawkings, vestendo i panni dell'investigatore privato Edward Pierce. Fra abitanti scontrosi e rapporti vaghi delle forze dell'ordine, diventerà chiaro che si tratta di un caso più complesso di quanto non sembri. Pierce si ritroverà catapultato in un terrificante mondo di cospirazioni, culti e orrori cosmici che vanno oltre la comprensione umana, con l'obiettivo di risalire alla verità che si cela dietro la morte degli Hawkings.