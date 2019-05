PlayStation Now di maggio: arrivano Batman Akham Knight e Metal Gear Rising

Nella giornata di ieri 7 maggio, PlayStation Now ha ricevuto la seconda grande infornata di titoli da quando è stato lanciato in Italia lo scorso mese di marzo. Stavolta, si sono uniti al già vastissimo catalogo - che può contare su oltre 600 prodotti - ben 10 nuovi giochi, tra i quali spiccano senza ombra di dubbio Batman Arkham Knight, ultimo capitolo con protagonista il Cavaliere Oscuro sviluppato da Rocksteady Studios, e Metal Gear Rising: Revengenace, spin-off in salsa action della celeberrima saga partorita dal genio di Hideo Kojima.



Come sempre, Sony ha selezionato una serie di titoli molto differenti tra loro, appartenenti a generi ed epoche videoludiche differenti, che saranno perfettamente in grado di andare incontro alle esigenze di tutti gli abbonati al servizio PlayStation Now. I più nostalgici, ad esempio, avranno pane per i loro denti grazie ad Atari Flashback Classics Vol. 2, mentre i più piccolini potranno divertirsi in maniera spensierata con Lego Ninjago Movie Video Game. Come anticipato, le novità non terminano affatto qui: scopriamo assieme tutti i nuovi giochi arrivati nel catalogo di PlayStation Now!

Nuovi giochi PlayStation Now

Batman Arkham Knight

Metal Gear Rising: Revengeance

Lego Ninjago Movie Video Game

Brawlout

Atari Flashback Classics Vol. 2

Wild Guns Reloaded

8-Bit Armies

Titan Attacks

Dangerous Golf

Clockwork Tales: Of Glass And Ink



Batman Arkham Knight (PS4)

Nell'epico finale della saga Batman: Arkham, il Cavaliere Oscuro è chiamato ad affrontare la più pericolosa minaccia di sempre per la città che ha giurato di proteggere, Gotham City: stiamo parlando dello Spaventapasseri, che per l'occasione ha riunito tutti i più grandi criminali di sempre e facendola sprofondare nel caos più totale. Batman: Arkham Knight offre l'esperienza più completa in assoluto per la serie: oltre ad includere l'open world più vasto in assoluto, offre per la prima volta ai giocatori l'opportunità di guidare la Batmobile e seminare distruzione con i suoi potentissimi armamenti.

Nonostante siano passati quattro anni dall'uscita, il titolo di Rocksteady offre ancora un colpo d'occhio di elevata caratura, capace di non sfigurare neppure nei confronti delle produzioni moderne. Degna di nota anche la longevità: accanto ad una campagna di tutto rispetto con un grande colpo di scena finale, figurano un quantitativo impressionante di incarichi secondari, dalle missioni incentrate sugli storici nemici del pipistrello agli immancabili indovinelli dell'Enigmista, che in questo caso richiedono anche un sapiente uso della Batmobile per essere risolti.

Metal Gear Rising: Revengeance (PS3)

Metal Gear Rising Revengeance è ambientato quattro anni dopo le vicende narrate in Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, ed ha per protagonista un Raiden ormai completamente trasformato in cyborg e al servizio di una Compagnia Militare Privata che lotta per la pace nel mondo. Il gameplay proposto dal titolo sviluppato dai talentuosi ragazzi di PlatinumGames è puramente action, e si fonda sulla meccanica di taglio che permette ai giocatori di controllare liberamente la direzione dei fendenti della spada.

Revengeance è veloce, frenetico e brutale, e snobba completamente la meccanica della schivata in favore di una versione alternativa della classica parata. Raiden, piuttosto che mettersi sulla difensiva e interrompere il flusso del combattimento, preferisce deviare i colpi avversari, azione possibile premendo il tasto di attacco e orientando la levetta analogica nella direzione opposta agli assalti in arrivo. Ne risulta action incredibilmente tecnico che, proprio come gli altri titoli dello studio giapponese, sa essere davvero difficile da padroneggiare.

Lego Ninjago Movie Video Game

Come il nome lascia chiaramente intendere, Lego Ninjago Movie Video Game è ispirato all'omonima pellicola d'animazione approdata nei cinema nel 2017. Il titolo vi permetterà di giocare nei panni di ognuno dei protagonisti - Lloyd, Jay, Kai, Cole, Zane, Nya e Sensei Wu - impegnati a proteggere la loro isola natia di Ninjago dal malvagio Lord Garmadon e il suo esercito di squali.

La campagna principale vi porterà alla scoperta di otto differenti ambientazioni, ognuna con il proprio Dojo dedicato alle sfide... dopotutto, sarete chiamati a controllare dei Ninja capaci di correre lungo le pareti, saltare da grandi altezze e migliorare le abilità dopo ogni combattimento. Nel pacchetto è inoltre compresa la Modalità Battaglia, nella quale potrete darvele di santa ragione assieme ad altri tre amici. Per il resto, se siete fan dei videogiochi della serie LEGO, vi troverete perfettamente a vostro agio.

Brawlout (PS4)

Brawlout è un picchiaduro che unisce meccaniche da platform fighter e dei picchiaduro tradizionali per dare vita a battaglie fluide e frenetiche: in parole povere, si ispira al maestro indiscusso del genere, Super Smash Bros.! Il cast è molto variegato, ed oltre ad includere diversi lottatori originali, ospita al suo interno anche personaggi provenienti da altri franchise, come Yooka e Layle, Juan di Guacamelee!, e gli eroi di Hyper Light Drifter e Dead Cells. Ognuno di essi possiede uno stile di combattimento unico: c'è chi predilige le prese, chi la forza bruta, e chi invece la velocità

Brawlout include tutte le modalità tipiche dei picchiaduro, sia locali che online, e combina tecniche di movimento come il wavedashing e l'airdodging con meccaniche provenienti da altri esponenti del genere. Tra le varie funzionalità spicca il Rage Meter, una barra che si riempie infliggendo e subendo danni, che permette di interrompere le combo avversarie con il Rage Burst o potenziare le proprie con la Rage Mode.

Atari Flashback Classics Vol. 2 (PS4)

Con oltre 50 titoli appartenenti all'immenso catalogo del celebre produttore, il secondo volume di Atari Flashback Classics include un importante pezzo della storia videoludica. In mezzo ai tanti spiccano Asteroids, seminale videogioco arcade tra i più celebri di sempre, e Haunted House, uno dei primi esempi di survival horror.

Spazio anche per Adventure, Major Havoc, Breakout, Demons to Diamonds e molti, moltissimi altri. Questi iconici giochi del passato sono stati inoltre adattati ai sistemi moderni con l'aggiunta di nuove funzionalità, tra cui spiccano il multigiocatore online, un sistema di classifiche e ovviamente il supporto alle risoluzioni più diffuse del momento.

Wild Guns Reloaded (PS4)

Wild Guns Reloaded è uno sparatutto arcade per quattro giocatori nel quale il selvaggio west incontra lo steampunk, una corrente letteraria alla quale abbiamo dedicato un intero speciale. Avrete la possibilità di scegliere tra quattro differenti personaggi - Annie, Doris o il cane Bullet col suo drone sentinella - tutti in grado di saltare, lanciarsi e rotolare per schivare le raffiche di proiettili dei nemici, che potranno persino essere annientati con le loro stesse armi!



Rispetto all'edizione originale datata 1994, Reloaded include nuovi livelli, boss inediti e armi speciali, oltre al supporto per funzionalità di rete come le classifiche online.

8-Bit Armies (PS4)

8-Bit Armies è un gioco di strategia in tempo reale caratterizzato da un coloratissimo comparto grafico in stile voxel. Se non siete avvezzi al genere, non vi spaventate: gli sviluppatori di Petroglyph lo hanno descritto come il loro RTS più accessibile di sempre.

In 8-Bit Armies sarete chiamati a recuperare risorse, costruire e difendere la vostra base e organizzare il vostro esercito. Nel pacchetto sono incluse ben 25 missioni della campagna giocabili in modalità single player, 12 missioni cooperative affrontabili in compagnia dei propri amici,, 10 mappe multiplayer/schermaglia in grado di ospitare fino a 8 contendenti, un'intelligenza nemica completamente configurabile e il supporto ai server dedicati.

Titan Attacks (PS4)

Titan Attacks è un divertente shoot 'em up ispirato agli arcade classici, caratterizzato da un gameplay immediato e da uno stile grafico neo-retro. La campagna vi porterà a combattere in ben 100 livelli dislocati sulla Terra, sulla Luna, su Marte, su Saturno e, ovviamente, su Titano. Al termine di ogni pianeta, inoltre, troverete ad aspettarvi una gigantesca astronave boss!

Il denaro accumulato sconfiggendo i nemici potrà essere speso al termine di ogni livello per potenziare la nave con cannoni extra, razzi e laser accessori. Un sistema di sfide vi permetterà inoltre di sbloccare ricompense aggiuntive, mentre con il sistema di classifiche online globale sarete spronati a migliorare i vostri punteggi.

Dangerous Golf (PS4)

Dangerous Golf non è un gioco di golf tradizionale. Qui il vostro obiettivo sarà quello di seminare distruzione e provocare il maggior quantitativo di danni possibile all'interno di una serie di percorsi indoor, tra i quali figurano la Cucina, il Palazzo, il Castello e il Distributore di benzina. Non ci saremmo aspettati nulla di diverso da Three Fields Entertainment, studio aperto nel 2014 dai fondatori di Criterion Games: stiamo parlando delle menti che hanno dato alla luce Burnout (ricordate la modalità Crash?) e Black, che in quanto a distruzione non hanno niente da invidiare e niente e nessuno.

Dangerous Golf include la modalità World Tour, comprendente 10 livelli con 10 buche ciascuno, affrontabili sia in solitaria che in compagnia di un amico. A ciò va ad aggiungersi anche una modalità competitiva, chiamata Party Golf, alla quale è possibile prendere parte in locale o in rete.

Clockwork Tales: Of Glass And Ink

Clockwork Tales: Of Glass And Ink è un gioco di investigazione e avventura in stile steampunk. Una serie di strani terremoti stanno riducendo in macerie le più importanti città del mondo, e al geniale dottor Ambrose Ink spetta il compito di scoprire la causa del fenomeno. Le sue ricerche lo conducono a Hochwald, una cittadina nascosta in alta montagna vicino al misterioso castello della famiglia Barber. Tuttavia, poco dopo il suo arrivo nella tenuta, il dr. Ink scompare.

In suo soccorso giungerà una vecchia amica, l'agente Evangeline Glass, che dovrà irrompere nel castello per scoprire la verità e fermare il cataclisma. Il gioco di Artifex Mundi vi metterà dinanzi alle situazioni più disparate, come enigmi, voli con il deltaplano e combattimenti contro i mostri meccanici. Durante l'avventura potrete inoltre contare su un fedele compagno, un corvo meccanico chiamato Matthew!