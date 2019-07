PlayStation Now: i nuovi giochi gratis PS4 e PS3 di agosto 2019

Anche ad agosto gli abbonati PlayStation Now potranno scaricare nuovi giochi gratis per PS4 e PlayStation 3. Questo mese il servizio di Sony si arricchisce con dieci titoli per tutti i gusti, tra cui un trittico di opere firmate Bethesda (DOOM, Fallout 4 e Wolfenstein The New Order) e l'intera trilogia di Castlevania Lords of Shadow, oltre a due racing Milestone, l'avventura The Raven Remastered e l'eclettico Brut@l. Di seguito, vi proponiamo più nel dettaglio il catalogo dei giochi PlayStation Now di agosto 2019: i prodotti a marchio Bethesda saranno disponibili dal 6 agosto mentre per le altre produzioni non è stata comunicata una data precisa, e con ogni probabilità potremo scaricarli dai primissimi giorni del mese.

DOOM, Fallout 4, Wolfenstein The New Order (PS4)

Al QuakeCon, Bethesda ha annunciato l'ingresso nella lineup PlayStation Now di tre classici del suo catalogo: DOOM, Fallout 4 e Wolfenstein The New Order. DOOM è il reboot della serie uscito nel 2016, accolto positivamente da pubblico e critica, ed anche in procinto di ricevere un sequel (DOOM Eternal) a novembre.

Fallout 4 è il quarto capitolo della saga, qui proposto in versione standard senza DLC o contenuti extra. Infine, The New Order segna il ritorno in scena del franchise Wolfenstein: pubblicato nel 2014, il gioco ha visto negli anni l'arrivo di vari altri progetti legati al brand come Wolfenstein The Old Blood, Wolfenstein II The New Colossus, Wolfenstein Youngblood e lo spin-off VR Cyberpilot.

Trilogia di Castlevania Lords of Shadow (PS3)

Altro "trittico" di novità da segnalare riguarda i giochi della serie Castlevania Lords of Shadow, usciti su PlayStation 3 (e PC/Xbox 360) tra il 2010 e il 2014. Castlevania Lords of Shadow è il reboot della storica saga Konami realizzato dallo studio spagnolo MercurySteam con la supervisione di Hideo Kojima, un titolo capace di riscuotere i consensi di una vasta platea, tanto da aver fatto da apripista all'arrivo di un sequel, Castlevania Lords of Shadow 2.

Questo secondo episodio è stato accolto però in modo piuttosto tiepido dalla stampa e dai giocatori a causa di un impasto ludico e narrativo non del tutto a fuoco. La trilogia si chiude con Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate HD, originariamente uscito su Nintendo 3DS e poi convertito anche su console con un porting in alta definizione.

Monster Energy Supercross e MotoGP 17 (PS4)

Se l'azione di DOOM, Wolfenstein, Fallout e Castlevania non fa proprio al caso vostro. potete optare per questa coppia di racing game motoristici targati Milestone, entrambi dedicati al mondo delle due ruote.

In Monster Energy Supercross potremo rivivere le emozioni dell'omonima competizione sportiva (sempre più popolare anche nel nostro paese) mentre MotoGP 17 permetterà di simulare la stagione 2017 della massima serie motociclistica, emulando le gesta di piloti come Valentino Rossi, Alvaro Bautista, Daniel Pedrosa, Marc Marquez, Andrea Iannone e altre star della MotoGP.

The Raven Remastered (PS4)

Conosciuto originariamente con il titolo di The Raven Legacy of a Master Thief, l'avventura dello studio tedesco KING Art Games è arrivata anche su PlayStation 4 con una edizione rimasterizzata che non presenta contenuti extra di alcun tipo, limitandosi semplicemente a migliorare il comparto tecnico.

La trama strizza l'occhio ai romanzi di Agatha Christie e in particolare a Poirot sul Nilo, libro dal quale è stato tratto il celebre film Assassino sull'Orient Express. The Raven Remastered presenta il doppiaggio originale in lingua inglese con sottotitoli in italiano, così da permettere a tutti di godersi lo svolgimento degli eventi e di fruire comodamente dei numerosi dialoghi.



Brut@l

Un dungeon crawler con grafica in... caratteri ASCII: in Bru@l dovremo scegliere il nostro eroe tra una delle quattro classi disponibili (mago, guerriero, ranger o amazzone) per prepararci a vivere entusiasmanti battaglie in un mondo generato proceduralmente.

L'obiettivo consiste nel sopravvivere all'interno di 26 diversi livelli pieni di trappole e nemici. Il gioco supporta anche la co-op locale per due utenti, oltre a presentare un editor di dungeon che vi permetterà di creare facilmente nuovi sotterranei personalizzati.



