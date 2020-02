PlayStation Now: nuovi giochi PS4 di febbraio 2020

A pochi giorni dall'annuncio dei giochi gratis PlayStation Plus, Sony ha presentato anche i giochi in arrivo in PlayStation Now, servizio che consente a tutti gli abbonati giocare ad oltre 700 produzioni in streaming su PlayStation 4 su PC, oppure previo download su PS4 (quando possibile). Questo mese il catalogo si arricchisce con The Evil Within, Cities Skylines e LEGO Worlds: quest'ultimo, a differenza degli altri due, ha già una data di scadenza fissata per il 4 agosto 2020.



Prima di andare alla scoperta dei nuovi giochi, ricordiamo che il 3 marzo verrà rimosso dalla lista PlayerUnknown's Battlegrounds. Segnaliamo inoltre che Sony ha ripristinato la versione di prova, permettendo anche a chi aveva usufruito del periodo gratuito prima del 16 gennaio di provare il servizio e le ultime aggiunte per 7 giorni.

The Evil Within

The Evil Within è un survival horror in terza persona diretto da Shinji Mikami, autore che ha messo la sua firma su progetti del calibro di Resident Evil, Resident Evil 4, Dino Crisis e Vanquish, e sviluppato dal talentuoso team di Tango Gameworks.

Il protagonista dell'avventura è il detective Sebastian Castellanos che, mentre indaga assieme ai suoi colleghi sulla scena di un raccapricciante omicidio, si scontra con una forza misteriosa e potente che gli fa perdere conoscenza. Al suo risveglio si ritrova intrappolato in un mondo impazzito e opprimente, nel quale spaventose creature vagano tra i cadaveri.



The Evil Within è un survival horror puro: l'ansia e la paura crescono in maniera inesorabile durante l'esplorazione, mentre le risorse per sopravvivere scarseggiano costantemente. Potete approfondire l'argomento leggendo la recensione di The Evil Within che trovate tra le nostre pagine. Sebastian Castellanos è anche tornato in un seguito, The Evil Within 2, ambientato tre anni dopo i fatti del capostipite. Maggiori dettagli nella recensione di The Evil Within.

LEGO Worlds (fino al 4 agosto 2020)

A differenza degli altri giochi con la licenza dei mattoncini danesi, LEGO Worlds è un sandbox open-world in stile Minecraft, che offre a grandi e piccini l'opportunità di dare libero sfogo alla propria immaginazione. La tavolozza digitale con la quale sbizzarrirsi è rappresentata da un mondo fatto di mattoncini LEGO generato in maniera procedurale, dove comporre qualsiasi elmento un pezzo alla volta oppure sfruttare gli strumenti di creazione su larga scala per generare in un colpo solo grandi strutture, foreste tropicali, catene montuose e molto altro ancora.

L'esperienza è inoltre arricchita sia dai numerosi mezzi di locomozione a disposizione, che in pieno stile LEGO spaziano da semplici motociclette ed elicotteri fino ad arrivar a gorilla e draghi, sia dalle interazioni, spesso inaspettate, che nascono tra personaggi e creature all'interno delle mondi di gioco. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la recensione di LEGO Worlds.



Cities Skylines

In Cities Skylines, gestionale sviluppato da Colossal Order per conto di Paradox Interactive, potete costruire una città dalle fondamenta per poi osservarla crescere mentre si trasforma una tentacolare metropoli, perfettamente in grado di soddisfare le richieste di una popolazione in continua espansione. A voi spetta il compito di gestire ogni singolo aspetto dell'agglomerato urbano, dai servizi pubblici alle ordinanze municipali, passando per la sanità, la sicurezza e l'istruzione.

I cittadini reagiscono a ogni vostra decisione, stupendovi con le loro variegate esigenze. Grazie ai potenti mezzi a vostra disposizione siete perfettamente in grado di creare una città industriale avvolta in una nube di smog oppure una tranquilla cittadina balneare a misura di turista e alimentata da energie rinnovabili. A voi la scelta: l'importante è che sappiate gestire la metropoli con il giusto equilibrio. Per maggiori informavi rimandiamo alla recensione di Cities Skylines.