PlayStation Now: tutti i nuovi giochi PS4 di luglio 2019

Nel giorno in cui ha reso disponibili i giochi PlayStation Plus gratuiti di luglio, Sony ha anche pensato agli abbonati ad un altro dei suoi servizi di punta, PlayStation Now, rimpolpando il già vasto catalogo con altri 11 titoli. A guidare la selezione ci pensano due giochi dall'assoluto spessore, che sapranno andare incontro alle esigenze di tutti i giocatori: gli amanti del multiplayer si divertiranno un mondo con Rocket League, mentre coloro che hanno voglia di seminare distruzione potranno farlo per decine e decine di ore con Borderlands: The Handsome Collection, che tra l'altro funge da perfetto antipasto in vista dell'uscita del terzo capitolo fissata per settembre.



La maggior parte dei giochi (10 su 11) provengono dal catalogo dell'attuale generazione di console. L'unica eccezione è rappresentata da Red Faction 2, in arrivo dall'era PlayStation 2. Tutti possono essere giocati in streaming su PS4 e PC, e previo download sull'ammiraglia di casa Sony.



Rocket League

Sono passati quattro anni da quando Rocket League ha debuttato su PlayStation 4 in via del tutto gratuita per gli abbonati a PlayStation Plus. L'inclusione nel servizio premium di Sony ha permesso al titolo di Psyonix di emergere fin da subito dalla massa, ma se dopo tutto questo tempo stiamo ancora qui a parlarne, è solo grazie alle sue immense qualità. Il principio alla sua base è tanto semplice quanto originale: due squadre composte da un numero variabile di macchinine si affrontano in una partita di calcio. L'obiettivo è quello di segnare più gol degli avversari. Fine.



Quello che rende Rocket League davvero speciale, in ogni caso, è la cura riposta nel gameplay e nella gestione della fisica: si tratta di un titolo davvero facile da approcciare, e allo stesso tempo incredibilmente difficile da padroneggiare agli alti livelli. Non fatevi ingannare dalla sua relativa semplicità e dallo stile scanzonato, sotto si cela un titolo dalle meccaniche sopraffine e assuefacenti.



Com'è lecito attendersi da un gioco in giro da un bel po' di anni, Rocket League offre anche una vagonata di contenuti. Dalle immancabili modalità offline, alle competizioni multigiocatore, sia in versione libera che competitiva per chi intende superare i propri limiti e scalare le classifiche mondiali. Un titolo che strizza l'occhio agli eSports, inoltre, non può prescindere dall'inclusione delle Partite Private e Tornei, modalità ovviamente presenti. Completano il quadro un quantitativo assurdo di oggetti cosmetici con i quali personalizzare i propri bolidi, sbloccabili semplicemente giocando o acquistando il Rocket Pass, un sistema totalmente opzionale molto simile al Pass Battaglia di Fortnite. In questi giorni è anche attivo l'evento gratuito Radical Summer, che offre oggetti ispirati agli anni '80! Quale miglior occasione per lanciarsi negli stadi di Rocket League?



Borderlands: The Handsome Collection

Dopo essere entrata a far parte della selezione della Instant Game Collection di PlayStation Plus nei mesi scorsi, la raccolta comprendente Borderlands 2 e Borderlands: The Pre-Sequel approda anche nel catalogo di PlayStation Now, pronta ad essere giocata da un'altra frangia di utenti in vista dell'uscita di Borderlands 3.



Basterebbe anche il solo Borderlands 2 a giustificare l'esistenza di questa collection. Il mastodontico FPS/GDR partorito da una Gearbox in stato di grazia, qui proposto assieme a tutte le sue fantastiche espansioni e i Cacciatori della Cripta aggiuntivi, offre centinaia e centinaia di ore di divertimento (ancor meglio se in compagnia!), azione sfrenata, risate a crepapelle, loot a catinelle, un cast di personaggi memorabile e Jack il Bello, che non abbiamo alcuna remora a considerare uno dei migliori villain della storia dei videogiochi.



L'altro gioco della raccolta, Borderlands The Pre-Sequel, funge sia da prequel che da seguito per il secondo capitolo, come il nome lascia chiaramente intendere. Ambientato su Elpis, la suggestiva luna di Pandora, il titolo curato 2K Australia mette sul piatto alcune interessanti idee di gameplay, come l'assenza di gravità, la gestione delle riserve di ossigeno in mancanza d'atmosfera e i nuovi fucili laser, ma non riesce ad eguagliare il predecessore per quanto concerne scrittura e varietà. Si tratta, in ogni caso, di un'esperienza imprescindibile per tutti i fan della serie, che tra le altre cose permette persino di impersonare ClapTrap, il Cacciatore della Cripta più imprevedibile di sempre!



MXGP3 - The Official Motocross videogame

MXGP3 - The Official Motocross videogame, lanciato per la prima volta nel giugno del 2017, ha rappresentato l'inizio di un nuovo ciclo per Milestone, dal momento che è stato il primo titolo della compagnia italiana ad implementare il blasonato Unreal Engine 4. Ciò non si è tradotto solamente in un incremento del dettaglio grafico, ma anche in un miglioramento della gestione del motore fisico.



L'offerta contenutistica, come in ogni titolo di Milestone, è decisamente ricca: presenti all'appello la classica modalità Carriera, la gara singola, la prova cronometrata e i campionati personalizzati, che si svolgono su 18 tracciati realmente esistenti. Ci sono tutti i piloti e le moto, sia MXGP che MX2, della stagione 2016 del FIM Motocross World Championship e, per la prima volta nella serie, anche 10 motociclette a due tempi con suoni e reazioni realistici e dedicati.



Nightmares From The Deep 2: The Siren's Call

Nel secondo capitolo della serie di avventure grafiche di Artifex Mundi, siete chiamati ancora una volta a vestire i panni di Sarah Black, sovrintendente del museo navale caraibico. Un giorno, dopo aver ricevuto un pacco misterioso contenente un manufatto, viene aggredita da alcuni assalitori per derubarla. Perduto l'oggetto, si rende conto di essere finita nuovamente in un Incubo dal profondo...



Si risveglia così a Kingsmouth, una cittadina di pescatori nella quale gli abitanti sono affetti da una maledizione che li sta gradualmente trasformando in orrendi mostri degli oceani. A scatenarla, è stato il sindaco Murray con la complicità del diavolo di mare in persona, Davy Jones! Esplorando, raccogliendo oggetti e risolvendo enigmi, il vostro compito sarà quindi quello di spezzare la maledizione e sconfiggere il crudele sindaco Murray.



Dark Arcana: The Carnival

Dark Arcana: The Carnival è un'altra avventura edita da Artifex Mundi, nella quale, nei panni di un investigatore, dovrete risolvere un misterioso caso che ha visto una giovane madre scomparire improvvisamente nel bel mezzo del parco dei divertimenti.



Ben presto scoprirete che dietro a tutto ciò si celano una tragica storia d'amore e un patto malefico, e verrete condotti in un mondo alternativo celato dietro uno specchio magico, nel quale gli indovinelli attendono di essere risolti e la tensione rimane alta fino al confronto finale che coinvolge un male antico.



Tachyon Project

Tachyon Project è un dual-stick shooter fortemente ispirato ai classici del genere che vi fornisce il controllo di Ada, un software cosciente di sé creato per infiltrarsi nei più sicuri server del mondo. In seguito ad alcune circostanze misteriose, tuttavia, ADA viene espulsa dai server nei quali risiedeva, finendo su Internet. Il vostro compito sarà quello di scoprire i motivi dell'espulsione e la verità dietro alla scomparsa dei suoi creatori, che lei considera come genitori.



Il titolo propone un'interessante modalità Storia, lungo la quale è possibile sbloccare nuove armi primarie e secondarie, oltre ad abilità utili alla progressione. Presenti all'appello anche delle Sfide che vi metteranno di fronte a orde infinite di nemici nelle quali l'unico obiettivo è quello di far registrare il maggior quantitativo di punti, sia da soli che in compagnia di altre tre amici in locale.



Rapala Fishing: Pro Series

Rapala Fishing: Pro Series è un gioco di pesca che vi consente di competere in tornei di fama internazionale e sfide giornaliere per scalare le classifiche mondiali e diventare i pescatori più in gamba del mondo. Per farlo, dovete anche costruirvi una reputazione e ottenere la fiducia degli sponsor.



Il titolo include le più iconiche location di pesca del Nord America, 17 specie di pesci, dal Persico Trota al Luccio, e oltre 100 esche autentiche. Per navigare le acque, avete a disposizione una barca Ranger equipaggiata con motori Mercury: con essa, dovete fronteggiare anche delle condizioni climatiche avverse!



Real Farm

Dalla pesca, passiamo all'agricoltura. Real Farm è un gioco di ruolo a sfondo agricolo open-world, ambientato nelle campagna americane. Grazie alla modalità Carriera, da semplici braccianti potete diventare grandi agricoltori, mentre la modalità Libera vi mette nei panni di un contadino esperto.



Le opportunità sono molteplici: mentre vi occupate del raccolto, del bestiame o di entrambi, potete acquistare terreni, gestire lo staff, guidare e tenere in funzione i potenti veicoli agricoli e vendere i prodotti con l'obiettivo di sopraffare l'accesa concorrenza.



Wuppo

Wuppo vi mette nei panni di uno "wum" esiliato in cerca di una nuova casa in un mondo bizzarro ma affascinante, pieno di strane creature, puzzle, mostri e disordini politici. Si tratta di un progetto in 2D realizzato a due persone, con illustrazioni disegnate a mano e un enorme mondo da esplorare, la cui storia può essere approfondita collezionando delle pellicole.



Dall'oasi metropolitana di Popocity fino alla cavernosa Bliekopolis, il protagonista deve affrontare un lungo viaggio, risolvere un antico conflitto, usare oggetti ed abilità sociali per superare determinate sfide e combattere contro nemici sia piccolissimi, sia mastodontici.



Rad Rodgers

Rad Rodgers è un platform/shooter in due dimensioni ricco di azione, humour e puro divertimento. Rad, il protagonista, è un ragazzo vivace e turbolento amante dei videogiochi. Una notte, la sua console di nome Dusty prende vita e lo risucchia all'interno della televisione, dove si ritrova protagonista di un gioco tutto suo.



Il titolo è ambientato in una decadente foresta che è stata stregata da una forza malvagia. Il compito dell'improbabile duo è quindi quello di salvare i suoi abitanti e riportare la Vecchia Alberona al comando del suo mondo. A tal fine, Dusty fornisce a Rad un arsenale di tutto rispetto. Dalla Bolt Blaster con munizioni infinite, al cannone Phoenix, che spara un uccello infuocato che sfrecciando con le sue ali accende letteralmente i nemici.



Red Faction II (PS2)

Red Faction II è uno sparatutto in prima persona lanciato per la prima volta nel 2002 sul Monolite Nero di casa Sony. Ambientato sulla Terra del 2163, a 5 anni di distanza dal termine del primo capitolo, vi mette nei panni di Alias, un esperto di demolizioni impegnato a scacciare un tiranno dal proprio paese con l'aiuto di cinque compagni di squadra, ognuno specializzato in un metodo di devastazione.



Il più grande vanto della produzione, all'epoca dell'uscita, era la distruttibilità ambientale, che offriva ai giocatori un ventaglio di opportunità inedite per l'epoca. Nel 2019, un titolo come Red Faction II, non è ovviamente in grado di stupire, ma potrebbe ugualmente fare la felicità dei più nostalgici e degli amanti della storia videoludica.