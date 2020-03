PlayStation Now: i nuovi giochi PS4 di marzo 2020

Dopo alcuni mesi abbastanza poveri dal punto di vista quantitativo, il catalogo di PlayStation Now ha dato il benvenuto in un colpo solo a ben 11 giochi, un'ampia selezione guidata da esponenti del calibro di Control, Shadow of the Tomb Raider e Wolfenstein II: The New Colossus. Ce n'è davvero per tutti i gusti, e stavolta scegliere cosa giocare non sarà affatto semplice. Prima di andare alla scoperta dei nuovi giochi di marzo per PlayStation Now, ci teniamo tuttavia ad avvisarvi che PlayerUnknown's Battlegrounds è stato rimosso dalla selezione. Il prossimo 7 aprile toccherà la stessa sorte ad Horizon Zero Dawn e Uncharted L'Eredità Perduta.

Control (fino al 31 agosto 2020)

Control, ultimo lavoro dei talentuosi ragazzi di Remedy, è un action/adventure in terza persona con elementi sovrannaturali. Nei panni di Jesse Faden, la direttrice di un'agenzia segreta invasa da una minaccia ultraterrena, dovrete riprendere il "controllo" dell'edificio padroneggiando potentissime abilità ed equipaggiamenti modificabili.

L'Oldest House in cui si ambienta il gioco è incredibilmente articolata e stracolma di segreti, e si presta ad un'esplorazione libera, che abbraccia il genere metroidvania. Control rappresenta una delle vette della carriera di Remedy, la summa di tutti i precedenti lavori dello studio e al contempo un prodotto davvero innovativo, un equilibrio perfetto tra narrativa e gameplay. Scoprite perché lo consideriamo il miglior gioco di Remedy nella nostra recensione di Control.

Shadow of the Tomb Raider (fino al 31 agosto 2020)

Ultimo capitolo di quella che è stata battezzata come la "trilogia delle origini" di Lara Croft, Shadow of the Tomb Raider vede l'avventuriera più famosa dei videogiochi viaggiare fino in Sud America nel tentativo di fermare un'apocalisse profetizzata dai Maya.

Shadow of the Tomb Raider è un titolo estremamente fedele ai canoni dei suoi predecessori, offrendo un riuscito mix tra esplorazione, scene al cardiopalma e sessioni stealth. Questo, probabilmente, è il suo più grande limite: i ragazzi di Eidos Montreal, che hanno ereditato le redini della serie da Crystal Dynamics, impegnata su Marvel's Avengers, hanno scelto di non osare, proponendo la medesima ricetta ludica dei primi due episodi senza particolari evoluzioni. Non si tratta comunque necessariamente di un difetto, dal momento che il titolo sa perfettamente come divertire tutti gli amanti dei giochi d'avventura. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la recensione di Shadow of the Tomb Raider.

Wolfenstein II The New Colossus

Nonostante gli sforzi di William "B.J." Blazkowicz, i nazisti hanno ancora il mondo in pugno. Terror-Billy è però tornato più arrabbiato che mai, e assieme alla Resistenza è pronto a scatenare la Seconda Rivoluzione Americana con l'aiuto di una tecnologia antica e potentissima.

Un cast variegato e una narrazione trascinante fanno da corollario ad un gameplay old-school perfettamente rodato che presta il fianco a ben poche critiche. Una volta arrivati ai titoli di coda, difficilmente dimenticherete questo folle viaggio attraverso tutti gli Stati Uniti d'America... e oltre! Leggete la recensione di Wolfenstein 2 The New Colossus per scoprire perché si tratta di uno dei punti di riferimento del genere FPS.

Dead or Alive 5 Last Round

Last Round rappresenta l'edizione definitiva di Dead or Alive 5, con tutti i DLC, i costumi e i contenuti aggiuntivi pubblicati per il gioco dopo il lancio originario. Rispetto alla precedente versione Ultimate, include in aggiunta quattro nuovi personaggi (Raidou, Honoka, Naotora Li e Mai Shiranui) e altrettanti nuovi stage (The Danger Zone, The Crimson, Fireworks e un altro ispirato a L'Attacco dei Giganti).

Dead or Alive 5: Last Round per PlayStation 4 rappresenta, in realtà, la versione rimasterizzata della versione del gioco già lanciata su PlayStation 3. Sull'ammiraglia di casa Sony offre un nuovo set di animazioni e una risoluzione maggiore delle texture, oltre a una presentazione a 1080p e 60fps. Per maggiori dettagli vi invitiamo a leggere la recensione di Dead or Alive 5: Last Round.

Toukiden Kiwami e Toukiden 2

La serie Toukiden è nata dagli sforzi congiunti di Koei Tecmo, Sony, Team Ninja e Omega Force con l'obiettivo di contrastare lo strapotere di Monster Hunter. Pubblicato originariamente su PSP nel 2013, il primo capitolo della saga è arrivato su PlayStation Vita l'anno successivo e poi nel 2015 su PlayStation 4 con un'edizione rifinita ed espansa chiamata Toukiden Kiwami, ovvero quella adesso entrata a far parte del catalogo di PlayStation Now.

Il gioco è ambientato in un mondo fantasy che si contraddistingue per la presenza di elementi medievali giapponesi. I guerrieri protagonisti, chiamati Mononofu, sono specializzati nell'arte del combattimento contro gli Oni, dei demoni che minacciano l'umanità. Si tratta, fondamentalmente, di un hunting game, che promuove la cooperazione tra diversi giocatori. Toukiden 2, dal canto suo, evolve la formula dell'originale e introduce una vasta mappa open-world.

Nights of Azure e Nights of Azure 2 Bride of the New Moon

Dopo i Toukiden, altri due giochi pubblicati da Koei Temco. Nights of Azure e il suo sequel Nights of Azure 2: Bride of the New Moon sono stati sviluppati da Gust, team già responsabile della serie Atelier. I due titoli sono descritti come delle fiabe gotiche, e si configurano come degli RPG d'azione nei quali le protagoniste combattono con l'aiuto dei Servans, dei potentissimi demoni.

I Servans possono essere evocati in battaglia per ricoprire i ruoli di attaccante o di supporto. Con l'avanzare del gioco e il completamento delle quest possono diventare ancor più potenti imparando nuove abilità. Il primo capitolo presta il fianco a molte criticità, per la maggior parte risolte nell'ottimo Nights of Azure 2: Bride of the New Moon, che presenta una storia più lunga, una difficoltà maggiore, un sistema di combattimento meglio rifinito e una maggiore attenzione al comparto tecnico.

Romance of the Three Kingdoms XIII

Tredicesimo capitolo della longeva serie strategica a turni di Koei Tecmo, anche Romance of the Three Kingdoms XIII è basato sulle Cronache dei Tre Regni, testo che narra dell'importante periodo della storia cinese compreso tra gli anni 220 e 280. Il gioco in questione mira a rappresentare un gruppo di Eroi Leggendari, tutti quanti giocabili per vivere in prima persona alcune delle battaglie più importanti dell'epoca.

Accanto all'immancabile campagna per giocatore singolo, Romance of the Three Kingdoms XIII include anche una Hero Mode, dove i giocatori meno esperti possono imparare a padroneggiare le meccaniche fondamentali della produzione.

Warriors All-Star

Warriors All-Star rappresenta il primo musou "all-star" di Koei Tecmo e Omega Force, nel quale trovano spazio le icone più famose della compagnia giapponese. Sul piatto ci sono scenari aperti, finali multipli e oltre 30 personaggi doppiati dagli attori originali, provenienti da franchise come Ninja Gaiden, Dead or Alive, Atelier, Nights of Azure e Toukiden.

A dispetto delle ottime premesse, tuttavia, Warriors All-Stars si rivela un titolo povero dal punto di vista ludico, ripetitivo e a tratti frustrante. Un vero peccato, dal momento che vanta il miglior comparto tecnico dell'intero brand. Nonostante ciò, i fan più nostalgici delle produzioni Koei Tecmo troveranno ugualmente pane per i loro denti, avendo l'opportunità di scendere in battaglia con le icone che tanto amano.

NASCAR Heat 3

Sviluppato da Monster Games sotto etichetta 704Games, NASCAR Heat 3 offre i contenuti della NASCAR Cup Series del 2018, con competizioni come NASCAR Camping World Truck Series, NASCAR XFINITY Series e Monster Energy NASCAR Cup Series, alle quali va ad aggiungersi il nuovo Xtreme Dirt Tour di fantasia, con otto inediti tracciati su sterrato.

Fiore all'occhiello della produzione è ovviamente la Modalità Carriera, che consente ai piloti digitali di partire dal nulla creando il proprio team con il quale scalare le vetta delle classifiche e vincere le competizioni. Non mancano all'appello anche altre modalità, come le Sfide, il Campionato, lo Split-Screen e ovviamente il Multiplayer online per 40 giocatori.