PlayStation Now: quattro giochi imperdibili da recuperare a novembre 2019

Continua la strategia di espansione di PlayStation Now, il servizio di gaming in streaming targato Sony che permette di usufruire di un parco titoli sempre più vasto ed eterogeneo. Dopo il corso inedito intrapreso dall'azienda nipponica, che ha rivisto la sua politica sui prezzi dell'abbonamento, e ha preferito ridurre il numero di titoli diffusi ogni mese in favore di un parco di produzioni qualitativamente superiore, sono giunte anche le dichiarazioni dell'amministratore delegato Jim Ryan, che non escludono l'approdo nel catalogo di giochi first party al lancio in un futuro non meglio precisato. Nella speranza di vedere nuove evoluzioni nella strategia della compagnia, dunque, torniamo con la nostra consueta rubrica dedicata alle perle imperdibili di ieri e oggi presenti su PSNow.



F.E.A.R.

Facciamo un salto nel lontano 2005, quando il talentuoso team Monolith Productions, nove anni prima di realizzare La Terra di Mezzo: l'Ombra di Mordor, si distingueva principalmente nel campo degli FPS. In questo genere, le produzioni di spessore non mancavano, tra No One Lives Forver, Alien Versus Predator 2 e il primo titolo della nostra lista: F.E.A.R. L'acronimo sta per First Encounter Assault Recon, una squadra tattica chiamata a risolvere una pericolosa crisi e catturare Paxton Fettel, reo di aver attaccato una struttura per materiali bellici. Giunta sul luogo, la task force si ritroverà a fronteggiare delle forze che superano ogni concezione logica, in un'avventura che miscela sapientemente azione e orrore.

F.E.A.R., grazie a una sofisticata intelligenza artificiale dei nemici (pionieristica per il periodo), il riutilizzo dello slow motion introdotto da Max Payne poco tempo prima e una raffinata matrice horror di stampo nipponico, ha dato il via a una trilogia di tutto rispetto. E con PlayStation Now, potrete rivivere l'inizio della leggenda.

Hollow Knight

Spostiamoci in tempi più recenti, perché tra le nuove aggiunte al catalogo del servizio Sony troviamo lo stupendo Hollow Knight. Il Team Cherry, alla sua prima opera, ha fatto centro senza alcun dubbio, e dopo aver conquistato le community di tutte le piattaforme in commercio, è approdato anche sul PS Now. Si tratta di un metroidvania che prende in prestito la narrativa ambientale dei Dark Souls per imbastire un mondo popolato da insetti cavalieri che, insieme ad un comparto artistico sublime e un gameplay solido e impegnativo, danno vita a un'avventura profonda e ricca di segreti.

Con il sequel Silksong atteso dai fan, ma ancora sprovvisto di una data di uscita, avrete tutto il tempo per aiutare il coraggioso protagonista nella sua lunga crociata. Hollow Knight, infatti, è una produzione corposa e longeva, capace di intrattenervi per decine e decine di ore.

Fallout New Vegas

Se non temete di catapultarvi anima e corpo in un titolo più datato, ecercate un'esperienza ricca di fascino e libertà di decisione, Fallout: New Vegas è il gioco che fa al caso vostro. Considerato uno dei capitoli più amati della serie, questo episodio ha visto al timone nientemeno che i ragazzi di Obsidian Entertainment, di recente balzati all'occhio del grande pubblico grazie a The Outer Worlds e la nomination al premio per il Game of The Year.

Nel 2010 lo studio riuscì a evolvere e migliorare alcune meccaniche di Fallout 3: ad esempio inserì un sistema di fazioni con reputazione annessa che si modificava in base al comportamento del giocatore durante la campagna e sfruttò una componente shooting più approfondita rispetto a quella del predecessore. Grazie a tutti questi pregi, New Vegas rappresenta ancora oggi una delle migliori epopee videoludiche post-apocalittiche che siano mai state realizzate.

Persona 5

Per concludere in bellezza, tra le novità del parco titoli di PlayStation Now c'è un'opera impossibile da ignorare, specialmente se si amano i JRPG. Persona 5 incarna la sublimazione della serie targata Atlus, un'avventura immensa ambientata in una Tokyo descritta come una città ricolma di corruzione e oscurità (un piacevole cambio di ambientazione dopo i setting rurali visti nei precedenti episodi).

Inutile ribadire come la trama sia il fiore all'occhiello di questa produzione che, meritatamente, è stata in lizza per il premio di gioco dell'anno nel 2017 al fianco di colossi come Horizon Zero Dawn e The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Persona 5 trasuda stile ed esagerazione da ogni pixel, attraverso una campagna mastodontica che sfocia in un'esperienza vasta e completa, grazie anche a un impianto ruolistico eclettico e a un appagante combat system a turni. Parliamo dunque di un'aggiunta di peso nel servizio di Sony, arrivata con l'ultimo aggiornamento di novembre e, dal nostro punto di vista, impossibile da non segnalare.

Termina qui la nostra lista di consigli per sfruttare al meglio il vostro abbonamento a PlayStation Now. Quali altre opere imperdibili vi vengono in mente? Ditecele nell'area dedicata ai commenti.