PlayStation Now: quattro titoli per PS4, PS3 e PS2 da recuperare

Molti utenti che hanno sviluppato la propria passione per i videogiochi in tempi recenti sentono spesso il bisogno di lanciarsi in lunghe sessioni di riscoperta dei classici del passato, che si tratti di capolavori del retrogaming o delle pietre miliari delle ultime generazioni. Per loro il servizio PlayStation Now rappresenta un'ottima antologia, piena di titoli dall'indiscusso valore storico, ed altrettanto ricca di piccole opere dall'enorme valore ludico nate al di fuori del contesto mainstream. Anche questo mese ci siamo lanciati alla ricerca di quattro perle da provare con l'abbonamento di Sony, selezionando un poker di titoli appartenenti a generi differenti, per andare incontro ai gusti di tutti.

Braid

Se di recente avete apprezzato la cura per gli enigmi e la genialità di The Witness, potreste voler scoprire altri progetti legati al suo creatore: il machiavellico Jonathan Blow. Su PlayStation Now è possibile gustarsi Braid, il puzzle game che ha portato il game designer all'attenzione del grande pubblico. Unendo elementi platform a poche e semplici meccaniche, come la capacità di riavvolgere il tempo, questa onirica avventura caratterizzata da una piacevole direzione artistica è in grado di mettere alla prova qualsiasi tipo di utente. Dopo appena una manciata di livelli Braid svela la sua vera natura: quella di un puzzle game raffinato ed eccezionale. Attenti anche al comparto narrativo, dal momento che il racconto saprà sconvolgervi con rivelazioni decisamente inaspettate.



Nights into Dreams

Gli amanti della storia dei videogame, invece, non dovrebbero lasciarsi scappare la possibilità di provare Nights into Dreams. Si tratta di uno dei primi platform 3D, pubblicato originariamente su Sega Saturn nel 1996, lo stesso anno che ha visto anche l'esordio di Super Mario 64. Proprio la sua commercializzazione insieme al celebre idraulico di Nintendo ha influenzato l'intera industria: per esempio, i ragazzi di Naughty Dog, alle prese con lo sviluppo di Crash Bandicoot, rimasero colpiti dal titolo di SEGA. Dopo ben undici anni l'azienda nipponica ha tradotto in Alta Defizione questo progetto mai dimenticato, creato dallo stesso Yuji Naka a cui dobbiamo il fulmineo porcospino blu Sonic. Si tratta, inoltre, di uno dei primi progetti con supporto allo stick analogico, considerato pionieristico ai tempi dell'uscita. Oggi, senza ombra di dubbio, Nights into Dreams accusa il peso degli anni, ma resta il simbolo di un'azienda che ha contribuito a scolpire il volto di questo settore.



R-Type Dimensions

Continuando con il filone dei titoli dai grandi trascorsi nel mercato videoludico, è impossibile non menzionare R-Type Dimensions. Questa compilation riprende i primi due episodi della serie arcade, riproposti con una grafica al passo con i tempi che può tuttavia essere disattivata, nel caso in cui si ricerchi una esperienza pienamente retro. Dimensions riporta insomma in auge le origini della saga nata nel 1987 come risposta di Konami al celebre Gradius. Oltre al comparto visivo rivisto fanno la loro comparsa modalità alternative per attivare le vite infinite, o per rallentare la velocità del gioco, in modo da approcciarsi senza troppe difficoltà al genere dei shoot'em'up a scorrimento. Tramite il PlayStation Now, quindi, potrete mettere le mani su due mostri sacri dell'industria.



Mortal Kombat X

Per chiudere questa puntata della nostra selezione mensile, abbiamo ceduto alla sete di sangue. Se siete rimasti incuriositi dall'ottima accoglienza di Mortal Kombat XI ma temete di smarrirvi nei meandri di una serie vicina ai trent'anni di esistenza, troverete tutto il necessario per entrare in questo mondo di pugni e violenza nel catalogo PS Now. Il capitolo del 2011 ha dato il via al reboot della saga, ma non è stato in grado di compiere l'evoluzione definitiva. Al contrario,, che oggi vi segnaliamo, ha avuto la capacità di dare vita a un nuovo corso del franchise, grazie a una campagna appassionante, una sceneggiatura curata nei minimi dettagli e una regia di prim'ordine. I lottatori, seppur caratterizzati da uno stile fuori dagli schemi, appaiono in questo capitolo molto più contestualizzati nelle vicende che vivono, e sul fronte del gameplay sono presenti meccaniche adatte sia ai neofiti del genere sia ai più esperti. Da non dimenticare, poi, un comparto grafico e tecnico di assoluto valore. In definitiva, se volete abbracciare la creatura di NetherRealm, questa è l'occasione migliore per farlo.

Si concludono qui i nostri consigli sui titoli del PlayStation Now da recuperare. Ovviamente, vi invitiamo a segnalare nell'area dedicata ai commenti ulteriori perle presenti nella libreria del servizio.