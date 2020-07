PlayStation Plus: COD Modern Warfare 2 e Fall Guys per PS4 gratis ad agosto

Non si può certo dire che la line-up dei giochi gratis per PlayStation Plus di agosto non sia sorprendente. Tanto per cominciare il primo dei due - Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered - è già arrivato nella Instant Games Collection, in anticipo di una settimana sulla consueta tabella di marcia. Il secondo, Fall Guys: Ultimate Knockout, verrà messo a disposizione degli abbonati il giorno stesso in cui debutterà sul mercato, ossia il 4 agosto. Una mossa alla quale gli abbonati a Xbox Game Pass sono ben abituati, ma che si è verificata con PlayStation Plus - un servizio con obiettivi differenti - solamente un'altra volta in passato, con Rocket League nel luglio del 2015.



Riuscirà Fall Guys a bissare il successo del gioco di Psyonix? Prima di andare alla scoperta dei nuovi arrivati, ci teniamo tuttavia a ricordarvi che avete ancora pochi giorni a disposizione per riscattare i giochi PS4 gratis di luglio: NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration ed Erica verranno rimossi il 3 agosto!

Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered (28 luglio - 31 agosto)

Per la seconda volta in appena tre mesi troviamo nella Instant Game Collection un gioco della saga FPS di Activision. Call of Duty Modern Warfare 2 - Campaign Remastered, come il suo nome lascia chiaramente intendere, include solamente la versione rimasterizzata dall'apprezzata campagna del secondo episodio di Infinity Ward. Niente multigiocatore, quindi: Activision ha preferito concentrarsi sul nuovo Modern Warfare e sul free-to-play Warzone, senza dividire ulteriormente la community gettando nel calderone una terza esperienza multiplayer.

La campagna di Call of Duty: Modern Warfare 2 è ancora oggi ricordata come una delle più avvincente dell'intera saga, pertanto l'idea di riviverla con un comparto tecnico moderno è senza dubbio invitante. Un concentrato di epicità che trascina in sparatorie degne dei più grandi film d'azione hollywodiani, con un ritmo sostenuto e colpi di scena efficaci.



L'esperienza è invecchiata bene, ma alcuni aspetti della produzione tradiscono gli undici anni che si porta sul groppone, dal level design lineare a dinamiche ludiche vetuste. Nonostante ciò, consigliamo a chiunque di affrontare la campagna di questo classico del 2009, che è in grado di intrattenere per 4-5 ore in totale: sia ai veterani, che possono rivivere alcuni dei momenti più memorabili della saga, sia ai più giovani, che all'epoca erano troppo piccoli e adesso hanno l'opportunità di vivere in prima persona la controversa e memorabile missione "Niente Russo". Leggete la recensione di Call of Duty Modern Warfare 2 - Campaign Remastered.

Fall Guys Ultimate Knockout (4-31 agosto)

L'ultima volta che un gioco ha debuttato su PS4 entrando immediatamente a far parte della raccolta di PlayStation Plus è stato memorabile. Era il mese di luglio del 2015, faceva caldo come adesso, e i giocatori posavano per la prima volta lo sguardo e i polpastrelli su un insolito titolo con delle macchinine che giocano a calcio. È stato amore a prima vista, e nel giro di pochissimo tempo Rocket League è diventato un successo planetario, che continua ancora oggi. Fall Guys: Ultimate Knockout andrà incontro allo stesso destino?

Non vogliamo caricare i ragazzi di MediaTonic con una responsabilità così grande, ma gli ingredienti sembrano esserci tutti. Fall Guys è un party game multigiocatore online in grado di ospitare fino a 60 persone.



Impersonando dei coloratissimi alter ego virtuali pienamente personalizzabili, potrete cimentarvi in sfide cooperative oppure darvi battaglia tutti contro tutti usando la fisica a vostro vantaggio per superare ostacoli sempre più esilaranti lungo percorsi irti di pericoli: sfondare porte, sfrecciare su skateboard, scalare montagne, schivare trappole, frutta e palle giganti rotolanti saranno azioni all'ordine del giorno, in un crescendo di caos da sbellicarsi dalle risate. In ultimo, come in ogni battle royale che si rispetti, rimarrà un unico vincitore!



La reale efficacia delle meccaniche ludiche potranno essere testate a dovere solo in sede di recensione, ma il gioco appare molto promettente. Nel frattempo, date un'occhiata al trailer di Fall Guys: Ultimate Knockout.